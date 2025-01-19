Küresel İstihdam Platformları (GEP) - En Popüler Uygulamalar - Reunion

Plane

plane.com

Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.