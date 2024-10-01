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Küresel İstihdam Platformları (GEP) - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya
Küresel istihdam platformları (GEP), şirketlerin diğer ülkelerde yasal bir varlık kurmalarına gerek kalmadan uluslararası düzeyde işe alım yapmalarını sağlayan hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarıdır. Bunu, kayıtlı işveren (EOR), profesyonel işveren kuruluşu (PEO) veya kayıtlı acente (AOR) gibi bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstererek elde ederler. Bu kurulum, platformun fiili işveren olarak hizmet etmesine olanak tanıyarak şirketlere küresel çapta işçi kiralama esnekliği sağlıyor. GEP'ler, PEO sağlayıcıları ve kayıt hizmetleri işvereni gibi benzer hizmet kategorileriyle ortak özelliklere sahip olsa da, yazılım odaklı yaklaşımları ve modern teknolojiyi kapsamlı kullanmalarıyla öne çıkıyorlar. İK danışmanlığı, danışmanlığı veya başka bir destek sunabilmelerine rağmen, bu platformlar öncelikle yazılım çözümleri olarak çalışır ve kullanıcılara merkezi bir kontrol paneli aracılığıyla esneklik ve kontrol sağlar.
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Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Ontop
getontop.com
3-1 küresel bordro çözümü. Ontop ile yalnızca birkaç tıklamayla küresel ekibinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki uluslararası ekiplerinizi yönetin ve ödeme yapın. İşletmenizi küresel ölçekte ölçeklendirin ve uluslararası yeteneklerinize yerleşik finansal hizmetler sunun. - Her...
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global, küresel iş gücü için oluşturulmuş tek fintech olan küresel ödemeler ve bordro teknolojisi sağlayan bir SaaS fintech şirketidir. Papaya'nın kapsamlı otomatik çözümü, finans ekiplerinin iş gücü harcamalarını uçtan uca yönetmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, hızı ve esnekliği sağlar. ...
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalman...
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış...
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzman...
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET), küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) sektöre göre uyarlanmış tam hizmet İK çözümleri sağlayan profesyonel bir işveren kuruluşudur (PEO). TriNet, KOBİ'leri zaman alan İK karmaşıklıklarından kurtarmak için insan sermayesi uzmanlığına, avantajlara, risk azaltma ve uyumluluğ...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini g...
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve...
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uz...
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion, ulusal sınırlara bakılmaksızın uluslararası düzeyde işe alım yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek işyerlerini dönüştürüyor. Almanya'daki verimliliğimizle tanınan, işverenler ile küresel yetenekler arasındaki boşluğu dolduran önde gelen Avrupalı oyunculardan biriyiz. Çözüml...
Worca
worca.io
Uygun maliyetli küresel İK çözümlerinde uzmanlaşan Worca, ABD merkezli girişimlere tüm finansman aşamalarında verimli bir şekilde büyümeleri için destek veriyor. SaaS platformumuz, bordro, yasal uyumluluk, sosyal haklar ve diğer insan kaynakları fonksiyonlarının kusursuz entegrasyonunun yanı sıra en...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanl...