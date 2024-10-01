Küresel İstihdam Platformları (GEP) - En Popüler Uygulamalar - Eritre En Popüler Son Eklenenler

Küresel istihdam platformları (GEP), şirketlerin diğer ülkelerde yasal bir varlık kurmalarına gerek kalmadan uluslararası düzeyde işe alım yapmalarını sağlayan hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarıdır. Bunu, kayıtlı işveren (EOR), profesyonel işveren kuruluşu (PEO) veya kayıtlı acente (AOR) gibi bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstererek elde ederler. Bu kurulum, platformun fiili işveren olarak hizmet etmesine olanak tanıyarak şirketlere küresel çapta işçi kiralama esnekliği sağlıyor. GEP'ler, PEO sağlayıcıları ve kayıt hizmetleri işvereni gibi benzer hizmet kategorileriyle ortak özelliklere sahip olsa da, yazılım odaklı yaklaşımları ve modern teknolojiyi kapsamlı kullanmalarıyla öne çıkıyorlar. İK danışmanlığı, danışmanlığı veya başka bir destek sunabilmelerine rağmen, bu platformlar öncelikle yazılım çözümleri olarak çalışır ve kullanıcılara merkezi bir kontrol paneli aracılığıyla esneklik ve kontrol sağlar.