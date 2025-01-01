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Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI, doğal dil ile sorgulama yaparak gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir AI destekli araştırma ve arama motorudur.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek, gelişmiş doğal dil işleme ile metin oluşturma, akıl yürütme ve kod analizi yapabilen bir yapay zeka asistanıdır.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot, kullanıcıların Microsoft 365 uygulamalarında içerik oluşturma, analiz etme ve işbirliği yapma süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir araçtır.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapan, öneriler sunan bir yazma asistanıdır. Farklı platformlarla entegre olarak destek sağlar.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI, kullanıcıların metin istemlerini görsellere dönüştürmesine olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir görüntü üretim platformudur.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs, gerçekçi sesler üreten bir AI uygulamasıdır. Kullanıcılar, seslendirme ve içerik oluşturma için metni yüksek kaliteli sese dönüştürebilir.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, metin istemlerinden görsel oluşturan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcılar, farklı varyasyonlar ile özel görüntüler tasarlayabilir.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, yazma becerilerini geliştirmek için AI tabanlı bir asistan sunan bir yazı platformudur. Metin yeniden yazma, gramer denetimi ve intihal kontrolü gibi araçlar içerir.
Playground AI
playground.com
Playground AI, kullanıcıların yapay zeka ile sanat, sosyal medya içerikleri ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir görüntü yaratma aracıdır.
Runway
runwayml.com
Runway, videoları hızlı bir şekilde düzenlemek ve içerik oluşturmak için AI araçları sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, AI destekli bir tasarım aracı olup, görsel içerik oluşturma ve fotoğraf düzenleme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmanıza olanak tanır.
AWS Console
amazon.com
AWS Konsolu, kullanıcıların Amazon Web Services bulut hizmetlerini merkezi bir platformdan yönetmesine ve izlemelerine olanak tanır.
VEED
veed.io
VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI, hızlı ve doğru yazım desteği sunan bir yapay zeka asistanıdır. Metin içi alıntı, intihal kontrolü ve otomatik tamamlama gibi özellikler içerir.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.
Replit
replit.com
Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face, doğal dil işleme için açık kaynaklı AI araçları sunan bir platformdur. Geliştiricilerin, araştırmacıların etkili modeller oluşturmasına yardımcı olur.
Speechify
speechify.com
Speechify, metni sese dönüştüren bir uygulamadır. PDF, web sayfası gibi içerikleri dinleyerek tüketmenizi sağlar.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Jasper
jasper.ai
Jasper, çeşitli platformlarda içerik oluşturan, marka sesini koruyan ve kullanıcıların içerik üretimini hızlandıran bir yapay zeka asistanıdır.
AI Writer
ai-writer.com
AI Writer, başlıklardan makaleler oluşturarak kullanıcıların çeşitli içerikler üretmelerine yardımcı olan bir yapay zeka yazma aracıdır.
TypingMind
typingmind.com
TypingMind, ChatGPT, Claude, Azure OpenAI gibi popüler AI modelleriyle API anahtarınızı kullanarak sohbet etmenizi sağlayan bir sohbet arayüzüdür.
OpusClip
opus.pro
OpusClip, uzun videoları tek tıklamayla kısa kliplere dönüştüren yapay zeka tabanlı bir video düzenleme platformudur.
HeyGen
heygen.com
HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.
Fotor
fotor.com
Fotor, metin tariflerinden görseller oluşturmanın yanı sıra fotoğrafları düzenlemeyi ve geliştirmeyi sağlayan çeşitli araçlar sunan bir uygulamadır.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen, belge işleme, görsel dil analizi ve kod yazma gibi görevler için çoklu AI modelleri sunan ücretsiz bir yapay zeka asistanıdır.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI, doğal dil işleme için hızlı, açık kaynaklı büyük dil modelleri sunan bir platformdur. İş senaryolarına özel model optimizasyonları yapar.
D-ID
d-id.com
D-ID, fotoğrafları ve metinleri canlandırarak dijital avatarlar oluşturur, etkileşimli videolar ve içerikler üretir. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
1min.AI
1min.ai
1min.AI, kullanıcıların farklı AI modellerinden faydalanarak içerik oluşturma, medya düzenleme gibi görevleri kolayca yapmalarını sağlayan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır.
Wordtune
wordtune.com
WordTune, yazılı içerikleri geliştiren ve cümleleri yeniden ifade eden AI destekli bir yazma aracıdır.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmayı kolaylaştıran güçlü AI destekli tasarım asistanları sunan bir uygulamadır.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, kullanıcıların içerik oluşturma sürecini hızlandırarak metin yazımında AI desteği sunan bir yazma aracıdır.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, metni sese dönüştüren, seslendirme ve video oluşturma yapan bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli dillerde yüksek kaliteli sesler ile içerik oluşturabilir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop, AI destekli görsel düzenleme ve oluşturma araçları sunan bir platformdur. Arka plan kaldırma, görüntü büyütme gibi özellikler içerir.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
getimg.ai
getimg.ai
getImg.ai, metin istemlerine dayanarak yüksek kaliteli görüntüler oluşturan ve mevcut görüntüleri düzenleyen bir yapay zeka platformudur.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI, işletmelerin özelleştirilebilir AI avatarları ile yüksek kaliteli videolar oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur. 80'den fazla dil desteği sunar.
DesiVocal
desivocal.com
DesiVocal, metinleri sesli okumaya dönüştüren ve AI ile ses üreten bir uygulamadır. Farklı dillerde sesler oluşturma imkanı sunar.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice, sesinizi gerçek zamanlı olarak değiştiren bir AI uygulamasıdır. Farklı tonlar ve aksanlar ile ses taklidi yapmanıza olanak tanır.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, akademik yazım için AI destekli bir asistan olup, yazmayı hızlandırır, dil önerileri sunar ve intihal kontrolü yapar.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, indie film yapımcılarının düşük bütçeyle canlı aksiyon görüntülerini 3D animasyonlu sahnelere dönüştürmesine olanak tanır.
ProWritingAid
prowritingaid.com
ProWritingAid, yazım, dilbilgisi kontrolü, stil düzenlemeleri ve içerik geliştirme konularında destek sağlayan bir yazma aracıdır.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker, metni doğal sesle okumaya dönüştüren çok dilli bir metin-konuşma (TTS) aracıdır. Ses tarzları ve özelleştirme seçenekleri sunar.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, içerik oluşturma ve AI chatbot geliştirme için kapsamlı araçlar sunan bir yazılım uygulamasıdır. Kullanıcıların çeşitli içerik türlerini kolayca yazmalarını sağlar.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içerik oluşturma konusunda yapay zeka destekli bir araçtır, yazarların hikaye ve karakter geliştirmelerine yardımcı olur.
AKOOL
akool.com
Akool, kişiselleştirilmiş görsel içerik oluşturan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar, video ve görüntüleri kolayca yaratabilir.
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz, kullanıcıların 20 milyondan fazla benzersiz karakterle etkileşim kurarak derin sohbetler yapmasını sağlayan bir chatbot platformudur.
Reface
reface.ai
Reface, fotoğraflarınızı ve videolarınızı kullanarak yüz değiştirme, animasyon ve karikatürize etme imkanı sunan bir uygulamadır.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, kullanıcıların e-posta oluşturmalarına ve içerik üretimlerini artırmalarına yardımcı olan, yapay zeka tabanlı bir yazma asistanıdır.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, metinlerin yapay zeka tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı yazıldığını tespit eden bir içerik algılama aracıdır.
Build AI
buildai.space
Build AI, teknik bilgi gerektirmeden yapay zeka destekli web uygulamaları geliştirmeyi sağlayan bir platformdur.
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