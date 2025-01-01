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Üretken Yapay Zeka Yazılımı
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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.

Perplexity

Perplexity

perplexity.ai

Perplexity AI, doğal dil ile sorgulama yaparak gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir AI destekli araştırma ve arama motorudur.

DeepSeek

DeepSeek

deepseek.com

DeepSeek, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak organizasyonların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan arama ve analiz araçları sunar.

Claude

Claude

claude.ai

Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Microsoft Copilot, kullanıcıların Microsoft 365 uygulamalarında içerik oluşturma, analiz etme ve işbirliği yapma süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir araçtır.

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapan, öneriler sunan bir yazma asistanıdır. Farklı platformlarla entegre olarak destek sağlar.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Leonardo.AI, kullanıcıların metin istemlerini görsellere dönüştürmesine olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir görüntü üretim platformudur.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

ElevenLabs, gerçekçi sesler üreten bir AI uygulamasıdır. Kullanıcılar, seslendirme ve içerik oluşturma için metni yüksek kaliteli sese dönüştürebilir.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney, metin istemlerinden görsel oluşturan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcılar, farklı varyasyonlar ile özel görüntüler tasarlayabilir.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot, yazma becerilerini geliştirmek için AI tabanlı bir asistan sunan bir yazı platformudur. Metin yeniden yazma, gramer denetimi ve intihal kontrolü gibi araçlar içerir.

Playground AI

Playground AI

playground.com

Playground AI, kullanıcıların yapay zeka ile sanat, sosyal medya içerikleri ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir görüntü yaratma aracıdır.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway, videoları hızlı bir şekilde düzenlemek ve içerik oluşturmak için AI araçları sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer, AI destekli bir tasarım aracı olup, görsel içerik oluşturma ve fotoğraf düzenleme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmanıza olanak tanır.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

AWS Konsolu, kullanıcıların Amazon Web Services bulut hizmetlerini merkezi bir platformdan yönetmesine ve izlemelerine olanak tanır.

VEED

VEED

veed.io

VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Jenni AI, hızlı ve doğru yazım desteği sunan bir yapay zeka asistanıdır. Metin içi alıntı, intihal kontrolü ve otomatik tamamlama gibi özellikler içerir.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.

Replit

Replit

replit.com

Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.

Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify, metni sese dönüştüren bir uygulamadır. PDF, web sayfası gibi içerikleri dinleyerek tüketmenizi sağlar.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Hugging Face, doğal dil işleme için açık kaynaklı AI araçları sunan bir platformdur. Geliştiricilerin, araştırmacıların etkili modeller oluşturmasına yardımcı olur.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.

Podium

Podium

podium.com

Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper, çeşitli platformlarda içerik oluşturan, marka sesini koruyan ve kullanıcıların içerik üretimini hızlandıran bir yapay zeka asistanıdır.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

AI Writer, başlıklardan makaleler oluşturarak kullanıcıların çeşitli içerikler üretmelerine yardımcı olan bir yapay zeka yazma aracıdır.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip, uzun videoları tek tıklamayla kısa kliplere dönüştüren yapay zeka tabanlı bir video düzenleme platformudur.

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

TypingMind, ChatGPT, Claude, Azure OpenAI gibi popüler AI modelleriyle API anahtarınızı kullanarak sohbet etmenizi sağlayan bir sohbet arayüzüdür.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor, metin tariflerinden görseller oluşturmanın yanı sıra fotoğrafları düzenlemeyi ve geliştirmeyi sağlayan çeşitli araçlar sunan bir uygulamadır.

Qwen

Qwen

qwenlm.ai

Qwen, belge işleme, görsel dil analizi ve kod yazma gibi görevler için çoklu AI modelleri sunan ücretsiz bir yapay zeka asistanıdır.

Mistral AI

Mistral AI

mistral.ai

Mistral AI, doğal dil işleme için hızlı, açık kaynaklı büyük dil modelleri sunan bir platformdur. İş senaryolarına özel model optimizasyonları yapar.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID, fotoğrafları ve metinleri canlandırarak dijital avatarlar oluşturur, etkileşimli videolar ve içerikler üretir. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

1min.AI

1min.AI

1min.ai

1min.AI, kullanıcıların farklı AI modellerinden faydalanarak içerik oluşturma, medya düzenleme gibi görevleri kolayca yapmalarını sağlayan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

WordTune, yazılı içerikleri geliştiren ve cümleleri yeniden ifade eden AI destekli bir yazma aracıdır.

PromeAI

PromeAI

promeai.com

PromeAI, grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmayı kolaylaştıran güçlü AI destekli tasarım asistanları sunan bir uygulamadır.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai, kullanıcıların içerik oluşturma sürecini hızlandırarak metin yazımında AI desteği sunan bir yazma aracıdır.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI, metni sese dönüştüren, seslendirme ve video oluşturma yapan bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli dillerde yüksek kaliteli sesler ile içerik oluşturabilir.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

ClipDrop, AI destekli görsel düzenleme ve oluşturma araçları sunan bir platformdur. Arka plan kaldırma, görüntü büyütme gibi özellikler içerir.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

getImg.ai, metin istemlerine dayanarak yüksek kaliteli görüntüler oluşturan ve mevcut görüntüleri düzenleyen bir yapay zeka platformudur.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI, işletmelerin özelleştirilebilir AI avatarları ile yüksek kaliteli videolar oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur. 80'den fazla dil desteği sunar.

DesiVocal

DesiVocal

desivocal.com

DesiVocal, metinleri sesli okumaya dönüştüren ve AI ile ses üreten bir uygulamadır. Farklı dillerde sesler oluşturma imkanı sunar.

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

Metavoice, sesinizi gerçek zamanlı olarak değiştiren bir AI uygulamasıdır. Farklı tonlar ve aksanlar ile ses taklidi yapmanıza olanak tanır.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Paperpal, akademik yazım için AI destekli bir asistan olup, yazmayı hızlandırır, dil önerileri sunar ve intihal kontrolü yapar.

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Wonder Dynamics, indie film yapımcılarının düşük bütçeyle canlı aksiyon görüntülerini 3D animasyonlu sahnelere dönüştürmesine olanak tanır.

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

ProWritingAid, yazım, dilbilgisi kontrolü, stil düzenlemeleri ve içerik geliştirme konularında destek sağlayan bir yazma aracıdır.

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

TTSMaker, metni doğal sesle okumaya dönüştüren çok dilli bir metin-konuşma (TTS) aracıdır. Ses tarzları ve özelleştirme seçenekleri sunar.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic, içerik oluşturma ve AI chatbot geliştirme için kapsamlı araçlar sunan bir yazılım uygulamasıdır. Kullanıcıların çeşitli içerik türlerini kolayca yazmalarını sağlar.

NovelAI

NovelAI

novelai.net

NovelAI, yazılı içerik oluşturma konusunda yapay zeka destekli bir araçtır, yazarların hikaye ve karakter geliştirmelerine yardımcı olur.

PolyBuzz

PolyBuzz

polybuzz.ai

PolyBuzz, kullanıcıların 20 milyondan fazla benzersiz karakterle etkileşim kurarak derin sohbetler yapmasını sağlayan bir chatbot platformudur.

AKOOL

AKOOL

akool.com

Akool, kişiselleştirilmiş görsel içerik oluşturan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar, video ve görüntüleri kolayca yaratabilir.

Reface

Reface

reface.ai

Reface, fotoğraflarınızı ve videolarınızı kullanarak yüz değiştirme, animasyon ve karikatürize etme imkanı sunan bir uygulamadır.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex, kullanıcıların e-posta oluşturmalarına ve içerik üretimlerini artırmalarına yardımcı olan, yapay zeka tabanlı bir yazma asistanıdır.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

GPTZero, metinlerin yapay zeka tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı yazıldığını tespit eden bir içerik algılama aracıdır.

Fliki

Fliki

fliki.ai

Fliki, kullanıcı fikirleri veya Amazon ürün bağlantılarıyla AI teknolojisi kullanarak video içeriği oluşturan bir araçtır. Kullanıcılar arayüzü ve video kalitesinden memnun, ancak bazı sorunlar var.

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