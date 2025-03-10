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Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların verilerine dayalı kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - sosyal medyanızı ve çevrimiçi üretkenliğinizi artırmak için tasarlanmış nihai yapay zeka asistanı. 30'dan fazla farklı yapay zeka türüyle - yanınızdayız! Hizmetimiz, küçük içerik oluşturuculara, küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
1MillionResume
1millionresume.com
1MillionResume, AI destekli bir platformdur; kullanıcıların hızlıca profesyonel özgeçmişler oluşturmasına yardımcı olur.
Ava AI
hiava.ai
Ava, içerik oluşturmayı kolaylaştıran bir AI yazım asistanıdır. Bloglar, makaleler, e-postalar ve daha fazlasını kısa sürede oluşturmanıza yardımcı olur.
Outline.ai
outline.ai
Outline.ai, yapay zeka tabanlı bir belge düzenleyici olup, kullanıcıların ana hatlar oluşturarak içeriklerini kolayca düzenlemelerine olanak tanır.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI, aklınızdaki fikirleri hızlı bir şekilde ifade etmek, yeni fikirler sunmak ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri PDF'lerden kolayca almak için yapay zekanın gücünden yararlanır.
Remail.ai
remail.ai
Remail.ai, Gmail ve Outlook ile entegre çalışan, e-posta yazımını hızlandıran yapay zeka destekli bir yardımcıdır.
Writely
writelyai.com
Writely, yazı oluşturma süreçlerini kolaylaştıran, makaleler ve hikayeler üreten bir yazım platformudur.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs, çeşitli AI modelleriyle yazma, araştırma ve içerik oluşturma görevlerini destekleyen çok yönlü bir platformdur.
Writingo
writingo.ai
Writingo, AI destekli bir yazma aracı olup içerik oluşturma, düzenleme ve SEO optimizasyonu gibi işlemleri kolaylaştırır.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Makale, ürün açıklamaları ve SEO uyumlu içerik oluşturmaya yardımcı olur.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarlara yardımcı olan AI destekli bir metin düzenleyici ve içerik oluşturucu uygulamasıdır. Yazma sürecini hızlandırır ve verimliliği artırır.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, metinleri yeniden yazmak, özetlemek ve genişletmek için AI tabanlı araçlar sunan bir yazım geliştirme platformudur.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların içerik üretimini hızlandırmak için AI destekli araçlar sunan bir uygulamadır. 20'den fazla şablon ve özelleştirme seçenekleri içerir.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin çok dilli ürün belgeleri oluşturup, yönetip yayımlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil, yazarların ve okuyucuların içerik oluşturma süreçlerini hızlandırıp geliştiren bir yapay zeka yazım aracıdır. Çeşitli yazı türleri için özellikler sunar.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için AI destekli bir araçtır; blog yazıları, sosyal medya paylaşımları gibi içerik üretir.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, etkili kopyalar oluşturmasına olanak tanıyan, GPT-3 yapay zeka destekli bir metin yazma aracıdır. Metni analiz etmek ve ilgi çekici, ikna edici ve kullanıcının hedef kitlesine göre uyarlanmış içerik oluşturmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. TypeEngine ayrıca kullanıcılara projeniz için hızlı bir şekilde kopya oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon kitaplığı sağlar. TypeEngine ile hedef kitlenize doğal ve etkili bir şekilde hitap eden ikna edici metinler oluşturabilirsiniz.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai, Üstün Yapay Zeka Asistanıdır. Akışınızı hızlandırmak ve saatlerce çalışmaktan tasarruf etmek için yapay zekayı kullanın. Yapay zekamızla yüksek kaliteli içerik oluşturun.
Write On AI
writeonai.com
Write On AI, kullanıcıların yapay zeka ile içerik oluşturmasını ve yazım kalitesini artırmasını sağlayan bir içerik geliştirme platformudur.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag, en son gelişmiş derin öğrenme dili modeli olan GPT-3 tarafından desteklenen bir yapay zeka içerik oluşturma uygulamasıdır. Xerolag ile hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, blog yazılarından makalelere, ürün açıklamalarından web içeriğine kadar her konuyu kapsayan, her dilde içerik oluşturabilir. İhtiyacınız olan içeriğe Xerolag ile hızlı bir şekilde ulaşın!
Xzero
xzeroai.com
Yapay zeka odaklı yazma, görüntü oluşturma ve kodlamada lider platform olan Xzero AI ile içerik oluşturma sürecinizi hızlandırın. Web siteleri, bloglar, sosyal medya ve diğerleri için zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturun. Çarpıcı sonuçlar için en iyi yapay zeka yazarının gücünü açığa çıkarın
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory, satış ekipleri ve ajanslar için tasarlanmış bir B2B metin yazarlığı platformudur. Ana hedefi, kullanıcıların satış metin yazarlığı görevlerinde zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmaktır. Copyfactory ile kullanıcılar tüm A/B satış dizilerini neredeyse her dilde yalnızca saniyeler içinde yazabilirler. Platform, yanıt oranlarını artırmak için kullanıcıların herhangi bir veriyi kullanarak kendi potansiyel müşteri kişiselleştirme şablonlarını oluşturmalarına olanak tanır. Copyfactory'nin benzersiz bir özelliği, kullanıcıların yapay zekayı kendi tarzlarına benzer bir tarzda yazacak şekilde eğitmelerine olanak sağlamasıdır. Platform özellikle satış geliştirmede kişiselleştirme çabalarını ölçeklendirmek isteyen satış ekipleri ve ajanslar için kullanışlıdır. Copyfactory, kullanıcıların şablonları seçebildiği, birkaç soruyu yanıtlayabildiği ve dizileri hızlı bir şekilde oluşturabildiği sürükle ve bırak dizilimi oluşturma olanağı sunar. İşbirliğine dayalı gerçek zamanlı düzenleme, ekip üyelerinden geri bildirim alınmasına olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca arzu ettikleri herhangi bir veri kaynağını kullanarak olası araştırmalara dayalı benzersiz kişiselleştirme şablonları da oluşturabilirler. Copyfactory, ekiplerin halihazırda kullanabileceği Outreach, Apollo, Salesloft, Hubspot, Pipedrive ve daha fazlası gibi diğer satış araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo, projeleri ve görevleri yönetmek için AI destekli, entegre bir platformdur. Kullanıcılar belgelerle etkileşimde bulunabilir ve verimli işbirliği yapabilir.
Linguix Turbo
turbo.linguix.com
Linguix Turbo, Google Chrome kullanıcılarının tekrarlayan yazma görevlerini otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırmalarını sağlayan bir metin genişletme ve kısayol uygulamasıdır. Linguix Turbo ile kullanıcılar standart selamlamalar, sık kullanılan ifadeler, hazır yanıtlar, metin parçacıkları, takvim bağlantıları ve imzalar için kişiselleştirilmiş şablonlar oluşturabilir. Bu şablonlar, renk ve boyut ayarlamaları, bağlantılar ve listeler dahil olmak üzere çeşitli özelliklerle stillendirilebilir ve biçimlendirilebilir. Kullanıcılar şablonlarını herhangi bir web sitesinde yazabileceğiniz herhangi bir metin alanına kolayca ekleyebilirler. Linguix Turbo ayrıca paylaşılan kısayollar ve hızlı arama konusunda işbirliği sunar. Linguix Turbo, kullanıcılara değerli zamandan tasarruf sağlayabilecek güçlü bir üretkenlik aracıdır. Ekibinizin üretkenliğini artırmak ve iş akışınızı optimize etmek için uygulamayı bugün indirin.
MTarget
mtarget.co
MTARGET, Endonezya'da işletmelerin e-posta sunucularına bakım yapmadan büyük ve kişisel e-postalar göndermesine yardımcı olan bir E-posta Dağıtım Platformudur.
Article Insights
articleinsights.com
Article Insights, kullanıcıların yalnızca birkaç tıklamayla anahtar kelime açısından zengin makaleler oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturucudur. Yazılım, içeriği hedeflemek için ayrık anahtar kelimeler yerine akıllı anahtar kelime gruplarını kullanır. Bu anahtar kelime grupları, rakiplerin içeriğinden elde edilen verilerdir ve kullanıcıların alakalı anahtar kelimeleri asla kaçırmamasını sağlar. ChatGPT entegrasyonuyla Article Insights'ın yapay zeka yazarı hızlı bir şekilde makaleler oluşturur. Tüm planlar, AI yazarını güçlendirecek AI kredilerini içerir. Kullanıcılar ayrıca kendi OpenAI API anahtarlarından yararlanabilir ve daha da gelişmiş içerik oluşturmak için ChatGPT 3.5 ve GPT-4.0 gibi ek modellere erişebilir. Önemli bir özellik Article Insights'ın rakip analizidir. Kullanıcılara rakiplerin hedeflenen anahtar kelimelerine ilişkin görsel bir genel bakış sağlar, böylece hangi anahtar kelimelere odaklanacaklarını bilirler. Bu, oluşturulan içeriğin organik trafiği yönlendiren yüksek potansiyelli anahtar kelimelerden yararlanmasını sağlar. WordPress 6.4.3 üzerine kurulu Article Insights, her cihaz genişliğine uyum sağlayan duyarlı bir tasarımdan yararlanır. Ayrıca SEO dostu olmak için robotlar ve meta etiketler gibi en iyi uygulamaları da uygular. Kesintisiz OpenAI entegrasyonları, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve güçlü anahtar kelime araçlarıyla Article Insights, yapay zeka destekli içerik oluşturmayı her beceri düzeyindeki kullanıcılar için kolay ve erişilebilir hale getirmeye çalışıyor.
Arvin
arvin.chat
Arvin, GPT-4 destekli bir AI tarayıcı eklentisidir. Makale yazma, görüntü oluşturma ve çeviri gibi çeşitli görevleri hızlandırarak kullanıcıların üretkenliğini artırır.
Automateed
automateed.com
Automateed, yapay zeka (AI) teknolojisi aracılığıyla e-kitap içeriği ve kapakları oluşturmaya yardımcı olan, bulut tabanlı, üretken bir yapay zeka aracıdır. Yazılım, kullanıcıların merkezi bir arayüzde kurşun mıknatıslar, Kindle e-Kitapları ve bilgi ürünleri oluşturmasına yardımcı olur. Niş araştırma, başlık ve taslak oluşturma ve özel biçimlendirme gibi özellikler sağlar.
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI, Pazarlama ve Satış için oyunun kurallarını değiştiren yapay zeka içerik yardımcı pilot platformu. Beebzi.AI, en ileri teknoloji ve yenilikçi özelliklerin benzersiz bir karışımıyla, işletmelerin içerik oluşturma ve benzeri görülmemiş sonuçlar elde etme biçiminde devrim yaratıyor. Beebzi.AI'nin platformu, her biri akla gelebilecek her türlü kullanım senaryosunu karşılamak üzere titizlikle hazırlanmış 90'dan fazla şablon sunuyor. Bu şablonlar, daha önce hiç görülmemiş bir içerik oluşturmak için özel olarak eğitilmiş olup, pazarlama ve satış çabalarınızın her zaman yenilikçiliğin ön saflarında olmasını sağlar. Büyüleyici blog gönderilerinden ilgi çekici sosyal medya başlıklarına kadar Beebzi.AI, hedef kitlenizde yankı uyandıran ilgi çekici içerikler oluşturmanıza olanak tanır.
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP, yazma engelini aşmanıza ve kısa sürede zahmetsiz içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Yeni konular, akılda kalıcı başlıklar veya ilgi çekici paragraflar için fikirlere ihtiyacınız varsa BlogNLP ihtiyacınızı karşılar. İçeriğinizi SEO ve okunabilirlik açısından optimize etmek, blog yazılarınızın arama motorlarında iyi bir sıralamaya sahip olmasını ve daha fazla okuyucu çekmesini sağlamak için de BlogNLP'yi kullanabilirsiniz. BlogNLP, yazma stilinizi analiz eden ve sektör eğilimlerine ve en iyi uygulamalara dayalı olarak alakalı anahtar kelimeler, ifadeler ve hatta paragrafların tamamını öneren akıllı algoritmalar kullanarak çalışır. Tek yapmanız gereken bir fikir veya konu girmek, BlogNLP gerisini sizin için halledecek. Ayrıca ihtiyaçlarınıza uygun ton, uzunluk ve formatı seçerek içeriğinizi özelleştirebilirsiniz.
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
Conversion Maker AI, metin optimizasyonu ve oluşturulması için lider bir platformdur. Kullanıcılara, yalnızca birkaç saniye içinde metin oluşturmak ve önermek için yapay zekayı (AI) kullanarak satış yapan profesyonel pazarlama kopyaları oluşturma olanağı sağlar. Hizmet, sayısız A/B testinden geliştirilen ve okunabilirlik, hedef kitle, dönüşüm oranı ve daha fazlası hakkında profesyonel ipuçları sağlayan benzersiz bir metin optimizasyon modülü sunar. Shopify, Shopware veya Google Analytics gibi çevrimiçi mağazalarla sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve daha iyi metin önerileri için yazma stilinize uyum sağlar. Araç, ürün açıklamaları, blog gönderileri, e-postalar, haber bültenleri, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturma dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarını destekler; bu da onu mağaza sahipleri, metin yazarları, ajanslar ve diğerleri için ideal kılar.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer, makaleler ve bloglar gibi metinlerin özlü özetlerini oluşturur, önemli noktaları vurgularken orijinal bilgiyi korur.
Txt Muse
txtmuse.com
Txt Muse, yazarların yüksek kaliteli içeriği daha hızlı ve daha kolay oluşturmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir metin düzenleyicisidir. Yazmayı geliştirmek ve yazma tıkanıklığını ortadan kaldırmak için otomatik tamamlama önerileri, geri bildirim ve düzeltmeler gibi güçlü yazma yardım araçları sağlar. Temel özellikler şunları içerir: * Yazar tıkanıklığının üstesinden gelmek için otomatik tamamlama önerileri * Yazıyı iyileştirmek için kopya üzerinde anında AI geri bildirimi * Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmanıza ve taslaklar yazmanıza yardımcı olacak araçlar * Diğer AI sohbet araçlarıyla basit entegrasyon Txt Muse, yazarların içerik oluşturmak için kullanabileceği web tabanlı bir metin düzenleyicisidir. Google Dokümanlar'a benzer temiz, minimalist bir arayüze sahiptir.
ToMate AI
tomate.ai
ToMate, tüm kanallardaki iletişiminizde devrim yaratmaya odaklanmış, yapay zeka destekli bir asistandır. Kişisel yapay zekanız PDF'ler, kelimeler, excel'ler, web'ler ve geçmiş e-postalar üzerinde eğitilmiştir. Zamandan tasarruf etmek ve gönderdiğiniz her e-postanın bağlamsal olarak alakalı ve ilgi çekici olmasını sağlamak için yapay zeka destekli bağlam algılama ve yanıt oluşturmanın gücünden yararlanın. ToMate AI, herhangi bir kişisel veriyi proaktif olarak silerek gizliliği garanti eder. e-postalar ve belgeler, güveni ve güvenliği güçlendiriyor. ToMate, Gmail, Outlook, Web What'sApp, Salesforce, Intercom ve daha fazlasıyla entegrasyona sahip olduğundan kendi çalışma alanınızda kullanılabilir. ToMate, ayda 100 mesaja kadar sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunuyor. Yapay zeka sayesinde saatlerce süren yanıtlardan tasarruf etmeye başlayın ve müşteri memnuniyetini artırın.
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts, videolar, resimler ve metinler de dahil olmak üzere çeşitli içerikler oluşturmanıza yardımcı olan bir yapay zeka içerik oluşturma platformudur. Techxperts ile profesyonel bir yazar veya tasarımcı olmanıza gerek kalmadan kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz. Techxperts, blogunuz, web siteniz veya sosyal medya kanallarınız için içerik oluşturmanıza yardımcı olabilecek çeşitli özellikler sunar. Techxperts'in yapabileceği şeylerden bazıları şunlardır: * Makaleler, blog gönderileri, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını içeren farklı türde içerikler yazın * Resimler ve videolar oluşturun * Şiirler, kodlar, senaryolar ve daha fazlası gibi farklı yaratıcı metin formatları oluşturun * Dilleri çevir * Farklı tonlarda yazın Techxperts'in kullanımı kolaydır. Techxperts'e oluşturmak istediğiniz içerikle ilgili birkaç ayrıntı vermeniz yeterlidir; Techxperts içeriği sizin için oluşturacaktır. Daha sonra içeriği beğeninize göre düzenleyebilirsiniz.
Superflows
superflows.ai
Hızla gelişen yazılım dünyasında, sezgisel ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak başarının anahtarıdır. Superflows, ChatGPT Copilot'a benzer bir yapay zeka ürün asistanını yazılımınıza entegre etmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir araç seti sunarak bu hareketin ön saflarında yer alıyor. Bu asistan, talep üzerine uzman rehberliği sağlayarak kullanıcılara güç verir ve böylece ürününüzün kullanılabilirliğini büyük ölçüde artırır. Superflows'u benimseyerek müşterilerinizi, her yazılımın bir uzmanla sohbet etmek kadar kullanıcı dostu hale geldiği yeni bir kullanıcı etkileşimi çağına davet edersiniz. Superflows, uzman tavsiyesi ve yardımı sunmak üzere her zaman hazır bulunan bir yapay zeka ürün asistanını sunarak kullanıcıların yazılımla etkileşim kurma biçimini yeniden tasarlıyor. İşte nasıl çalıştığına dair bir döküm: * Sezgisel Kontrol Paneli: Kontrol paneli kurulum ve yapılandırma sürecini basitleştirir. * Hızlı Eylemler: Kullanıcılar, basit komutlarla satış hattına adım eklemek veya kişileri dışa aktarmak gibi ortak görevleri gerçekleştirebilir. * Oyun Alanı Özelliği: Bu, tam dağıtımdan önce asistanın yeteneklerinin test edilmesine ve ince ayar yapılmasına olanak tanır. * Sorunsuz Entegrasyon: Superflows, minimum kodla mevcut kod tabanlarına yerleşerek ürününüzün ekosistemiyle zahmetsizce birleşir.
Draftsmith
draftsmith.ai
Microsoft Word'deki yapay zeka destekli yazma asistanı Draftsmith, profesyonellerin içeriklerini geliştirme biçimini değiştiriyor. İlk taslak ile son cilalama arasındaki önemli yazma orta aşamasını benzersiz bir şekilde destekleyerek revizyon süresini kısaltır. Kelime sayısını azaltma, sade dil önerileri ve İngilizce akıcılık yardımı gibi araçlarla Draftsmith, mevcut içeriği iyileştirmek için cümle düzeyinde öneriler sunuyor. Siz sürücü koltuğundasınız. Draftsmith, yalnızca istendiğinde cümle önerileri sunarak kullanıcıya yönelik bir deneyim sağlar. Microsoft'un Azure OpenAI Hizmeti üzerinde güvenli bir şekilde çalışan Draftsmith, veri gizliliğine saygı göstererek üstün yazma ve daha hızlı revizyonlar için güvenilir ve etik bir yapay zeka çözümü sunar. İster ilgi çekici pazarlama metnini geliştiriyor olun, ister karmaşık bir teklif yanıtını basitleştiriyor olun, ister ana dilinizin dışında çalışıyor olun, Draftsmith iş akışınıza kusursuz bir şekilde entegre olarak yapay zekanın gücünü doğrudan Word'e getirerek etkili, empatik ve okuyucu odaklı metinler oluşturmaya odaklanmanıza olanak tanır. -dost içerik. Profesyonel yazmanın nüanslarını anlayan ve benzersiz sesinize saygı duyan bir aracı benimseyin. Taslak ustası, son teslim tarihleri kısıtlı olsa bile, yeterli taslakları olağanüstü çalışmalara dönüştürmenize yardımcı olmak için burada. 7 günlük ücretsiz denemenizi şimdi draftsmith.ai adresinden edinin
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI, benzersiz belgeler, resimler, sohbetler ve diğer multimedyaları üretmek için yapay zekayı kullanan bir içerik oluşturma yazılımıdır. Platform, içerik üretimini otomatikleştirmek için oluşturma araçları ve özel şablonlar sunar. Birden fazla dili destekler.
DinuAI
dinuai.com
DinuAI, kullanıcılarınıza bir dizi olağanüstü özellik sunmak için OpenAI Yapay Zeka teknolojisinin gücünden yararlanan yenilikçi bir SaaS platformudur. DinuAI, kullanıcılar gelişmiş çok yönlülük için birden fazla dilin avantajından yararlanarak zahmetsizce benzersiz ve intihal içermeyen içerik ve görüntüler oluşturabilir. Yapay zeka içeriği, görselleri ve kodu oluşturmaya yönelik hepsi bir arada bir SaaS platformudur. Pazarlamacılar, Metin Yazarları, Gazeteciler, e-Ticaret Profesyonelleri, Eğitimciler, Sosyal Medya Yöneticileri, Blogcular, SEO Uzmanları, İçerik Yazarı, Destek Temsilcileri, Şarkı Yazarı ve daha fazlası gibi herkes için anında yüksek kaliteli metinler oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan sonucunuzu kolayca düzenleyebilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir veya yayınlayabilirsiniz.
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