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Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak organizasyonların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan arama ve analiz araçları sunar.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI, kullanıcıların metin istemlerini görsellere dönüştürmesine olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir görüntü üretim platformudur.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI, doğal dil ile sorgulama yaparak gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir AI destekli araştırma ve arama motorudur.
Runway
runwayml.com
Runway, videoları hızlı bir şekilde düzenlemek ve içerik oluşturmak için AI araçları sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, metin istemlerinden görsel oluşturan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcılar, farklı varyasyonlar ile özel görüntüler tasarlayabilir.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
VEED
veed.io
VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, yazma becerilerini geliştirmek için AI tabanlı bir asistan sunan bir yazı platformudur. Metin yeniden yazma, gramer denetimi ve intihal kontrolü gibi araçlar içerir.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop, AI destekli görsel düzenleme ve oluşturma araçları sunan bir platformdur. Arka plan kaldırma, görüntü büyütme gibi özellikler içerir.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen, belge işleme, görsel dil analizi ve kod yazma gibi görevler için çoklu AI modelleri sunan ücretsiz bir yapay zeka asistanıdır.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapan, öneriler sunan bir yazma asistanıdır. Farklı platformlarla entegre olarak destek sağlar.
HeyGen
heygen.com
HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, AI destekli bir tasarım aracı olup, görsel içerik oluşturma ve fotoğraf düzenleme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmanıza olanak tanır.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, indie film yapımcılarının düşük bütçeyle canlı aksiyon görüntülerini 3D animasyonlu sahnelere dönüştürmesine olanak tanır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
OpusClip
opus.pro
OpusClip, uzun videoları tek tıklamayla kısa kliplere dönüştüren yapay zeka tabanlı bir video düzenleme platformudur.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot, kullanıcıların Microsoft 365 uygulamalarında içerik oluşturma, analiz etme ve işbirliği yapma süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir araçtır.
Narakeet
narakeet.com
Narakeet, yazılı metni gerçekçi seslere dönüştüren bir platformdur. Seslendirme projeleri için 700'den fazla ses seçeneği sunar.
Playground AI
playground.com
Playground AI, kullanıcıların yapay zeka ile sanat, sosyal medya içerikleri ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir görüntü yaratma aracıdır.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
AI Writer
ai-writer.com
AI Writer, başlıklardan makaleler oluşturarak kullanıcıların çeşitli içerikler üretmelerine yardımcı olan bir yapay zeka yazma aracıdır.
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza, rehberli şablonlarımıza ve eğitim programlarımıza güveniyor! Akademi ellerinden gelenin en iyisini yapmak. Oldukça farklı türde, hızlı büyüyen bir SaaS şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. İşletme kendi kendini finanse ediyor, kârlı ve %100 uzaktan çalışıyor. Çalışılacak en iyi uzaktan şirketlerden biri olarak tanınıyoruz, Bootstrap Hareketi'ni destekliyoruz ve Aha! aracılığıyla ihtiyacı olan insanlara 1 milyon dolardan fazla bağışta bulunduk! Umurunda. * Aha! Ürün yöneticilerinin, belirli iş akışı gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilecek sağlam bir ortamla, kolaylaştırılmış ve iyi koordine edilmiş ürün stratejileri sunmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. * İncelemeciler sıklıkla aracın kapsamlı işlevselliğinden, onu kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirebilme yeteneğinden, hızlı ve yararlı teknik desteğinden ve Jira ve SFDC gibi diğer platformlarla etkili entegrasyonundan bahsetmektedir. * Gözden geçirenler, özelleştirme seçeneklerinde, özellikle de yazı tipi stillerinde ve hazır simgelerde sınırlamalar, ilk kurulum aşamasında dikkate değer bir karmaşıklık, dik bir öğrenme eğrisi ve raporlama yeteneklerinde sınırlamalar, özellikle de kayıtlarda yapılan değişiklikler hakkında rapor oluşturamama gibi sorunlarla karşılaştı.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.
PlayHT
play.ht
PlayHT, metni doğal sesli konuşmaya dönüştüren AI tabanlı bir platformdur. 142 dilde 900'den fazla ses sunarak özelleştirme imkanı sağlar.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Stockimg.ai, yapay zeka ile logo, e-kitap kapakları ve poster gibi özelleştirilebilir görseller oluşturmanızı sağlayan bir tasarım aracıdır.
getimg.ai
getimg.ai
getImg.ai, metin istemlerine dayanarak yüksek kaliteli görüntüler oluşturan ve mevcut görüntüleri düzenleyen bir yapay zeka platformudur.
CodePal
codepal.ai
CodePal nihai kodlama arkadaşıdır. Geliştiricilere yardımcı olacak çeşitli kodlama yardımcıları ve araçları sunan kapsamlı bir platformdur. Öğrenciler, yeni başlayanlar, deneyimli geliştiriciler ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek isteyen şirketler için harikadır. AI Kod oluşturucuları, programlama, kod üzerinde dönüşümler ve manipülasyonlar uygulama ve diğer birçok görev gibi çeşitli görevleri gerçekleştirebilir. Yapay Zeka Kod Oluşturucuları, eldeki görevin kodla nasıl yazılması gerektiğine dair iyi bir kavrayış sağladıkları için öğrenme açısından çok faydalıdır.
SteosVoice
cybervoice.io
Herkes için Yapay Zekanın ses telleri. 1. Benzersiz içerik oluşturun; 2. Dub videoları, bağışlar, bağımsız oyunlar, modlar; 3. Podcast'ler oluşturun; 4. Destekçilerinizi tebrik edin; 5. Sesinizle para kazanın.
Replit
replit.com
Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
Type
type.ai
Type, yazılı içerik oluşturma, düzenleme ve geliştirme için yapay zeka tabanlı bir metin editörüdür. Kullanıcıların sesine ve tarzına uygun içerik üretir.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice, sesinizi gerçek zamanlı olarak değiştiren bir AI uygulamasıdır. Farklı tonlar ve aksanlar ile ses taklidi yapmanıza olanak tanır.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs, gerçekçi sesler üreten bir AI uygulamasıdır. Kullanıcılar, seslendirme ve içerik oluşturma için metni yüksek kaliteli sese dönüştürebilir.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter, 33 dilde makaleler, bloglar, reklamlar, medya vb. gibi çeşitli Metin İçerikleri oluşturmak için gelişmiş OpenAI Yapay Zeka teknolojisi GPT4'ü kullanan bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformudur. Kullanıcılar ayrıca OpenAI DALL-E Yapay Zeka Çözümü aracılığıyla yalnızca görüntüyü tanımlayarak Yapay Zeka Görüntüleri oluşturabilirler. Kullanıcılar AIWriter'a bir bilgi istemi veya konu girebilir ve platform, GPT4 teknolojisini kullanarak bu girdiye dayalı olarak eksiksiz bir metin parçası oluşturacaktır.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI, Chatgpt, Gemini ve Claude ile hepsi bir arada bir platform ve binlerce küresel AI ürünü için gezgin. * AI Mağazası: Chatgate AI'nın en büyük satış noktası, her türlü üretken yapay zekayı kapsayan binlerce AI aracı ve platformu bulabileceğiniz AI mağazasıdır. Bu araçları daha hızlı aradığınızı bulmak için segmentlere ayırabilirseniz kullanışlı olsa da, sunulan çok çeşitli seçeneklerle tartışamazsınız. * GPTS: Chatgate AI ayrıca, kod danışmanı, motivasyon asistanı ve daha fazlası gibi belirli ihtiyaçlara göre uyarlanmış chatbotlara erişim sağlar. Bu araçlar aslında chatgpt ile aynıdır, ancak onları belirli ihtiyaçlara biraz daha uyarlamak için yeni bir boya işi ile. Bu farklı uygulamalar şu anda çok fazla farklılık göstermese de, teknoloji ilerledikçe geliştirmeleri için çok fazla potansiyel var. * AI chatbots: Chatgate AI ayrıca kendi yerleşik AI özelliklerine sahiptir, bu da yukarıdaki örneğimizde yaptığımız gibi, soru sormak, bir fikri genişletmek veya hatta tam içerik parçaları oluşturmak için chatbots yelpazesini kullanmanıza olanak tanır.
Speechify
speechify.com
Speechify, metni sese dönüştüren bir uygulamadır. PDF, web sayfası gibi içerikleri dinleyerek tüketmenizi sağlar.
Dreamlike
dreamlike.art
Dreamlike, metin istemlerinden gerçekçi ve detaylı görüntüler oluşturan AI tabanlı bir sanat uygulamasıdır.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI, yazma sürecini hızlandırmak ve içeriğin kalitesini artırmak için oluşturulmuş gelişmiş bir AI Metin Yazarlığı Asistanı aracıdır. Kullanıcıların Bloglar, SEO, Sosyal Medya, Yeniden Yazma, Satış, Reklamlar ve Web Siteleri gibi farklı alanlarda daha hızlı yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Araç, sektör uzmanları tarafından eğitilen yapay zeka teknolojisini kullanıyor ve sağlanan içeriğin sektörden bağımsız olarak sıralamaları yükseltmeye ve satışları artırmaya yardımcı olmasını sağlıyor. Birden fazla dilde sonsuz çeşitlilik içeren yüksek performanslı metinler üretme konusunda uzmanlaşmış olup, işletmelerin garip çeviriler konusunda endişelenmeden küreselleşmelerine olanak tanır. Craftly.AI ayrıca özel araçlar ve eğitim içerir, izleme, analiz ve otomatik sürüm oluşturma sağlar. Ayrıca projeleri izlemek, düzenlemek ve paylaşmak için özellikler de dahil olmak üzere projelerde işbirliği yapmak ve organize etmek için bir çalışma alanı sunar. Craftly.AI bireysel yazarları, pazarlamacıları, küçük işletmeleri, daha büyük ekipleri, öğrencileri, eğitimcileri, kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları destekler. Craftly.AI, yazma tıkanıklığıyla mücadelede değerli bir araç olmasının yanı sıra, metin yazarlığı süreçlerini kolaylaştırmak ve içeriklerinin genel kalitesini artırmak isteyen işletmeler için bir kaynak olarak da parlıyor.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI, hızlı ve doğru yazım desteği sunan bir yapay zeka asistanıdır. Metin içi alıntı, intihal kontrolü ve otomatik tamamlama gibi özellikler içerir.
Text Reader
textreader.ai
Podcast'ler, video seslendirmeleri, kişisel selamlamalar, IVR telefon sistemleri ve daha fazlası için ideal olan gerçekçi sesi saniyeler içinde oluşturun.
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
D-ID
d-id.com
D-ID, fotoğrafları ve metinleri canlandırarak dijital avatarlar oluşturur, etkileşimli videolar ve içerikler üretir. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine, yazılım geliştirmeyi kolaylaştıran AI destekli bir kod tamamlama asistanıdır. Çoklu programlama dilleri için bağlama duyarlı öneriler sunar.
PicLumen
piclumen.com
PicLumen, metin ve görüntü girdilerinden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmayı sağlayan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcı dostu ve çok sayıda düzenleme aracı sunar.
Free text to speech
text-to-speech.online
Ücretsiz Metinden Konuşma uygulaması, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştürerek farklı dillerde ve özelleştirilmiş seslerle dinleme deneyimi sunar.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, metin ve görüntü istemlerinden gerçekçi görseller oluşturan bir AI görüntü oluşturucusudur.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Everything ile Ücretsiz Yapay Zeka Görüntüleri oluşturun. Yapay Zeka Oluşturucumuzla kolayca Fotoğraflar, Küçük Resim, Grafikler ve daha fazlasını oluşturun. Imagine Everything şu anda bir yapay zeka görüntü oluşturucudur, ancak yaratıcıların vizyonlarını hayata geçirmeleri için tek duraklı bir platform oluşturmaya çalışmaktadır. Amacı; resimler, videolar, senaryolar, kitaplar, seslendirmeler, altyazılar ve müzik dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kapsamlı bir AI araçları paketi sunmaktır.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştüren bir uygulamadır. 130'dan fazla dilde ses seçenekleri sunar ve kullanıcıların içeriklerini kolayca özelleştirmelerini sağlar.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Fotoğraflar, flört uygulamaları için yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak amacıyla kişisel fotoğrafları kullanarak AI destekli bir araçtır.
Mixart.ai
mixart.ai
Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla, görüntü oluşturmak ve düzenlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Vizyonunuza göre görselleri zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için yapay zekanın potansiyelinden yararlanın. Bugün yaratmaya başlayın!
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX, yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı, ücretsiz bir yapay zeka araç setidir. Yüzleri değiştirmek, metni resimlere dönüştürmek veya fotoğrafları düzenlemek istiyorsanız ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai, metni doğal sesle seslendiren ve mevcut sesleri klonlayarak düzenleme yapabilen bir yapay zeka ses platformudur.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli içerik oluşturmasını sağlayan yapay zeka tabanlı bir araçtır. Özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile çalışmayı kolaylaştırır.
Leelo
leelo-ai.com
Leelo, metni yüksek kaliteli, doğal sese dönüştüren yapay zekanın gücünden yararlanan son teknoloji Metin-Konuşma (TTS) aracı sağlayarak teknolojik yeniliklerin ön saflarında yer almaktadır. Bu araç, sesli kitap oluşturmadan dijital içerik için seslendirme iyileştirmelerine kadar çok çeşitli uygulamalar sunan, hem işletmeler hem de bireyler için bir değerdir. Profesyonel bir ses deneyimi sunmaya odaklanan Leelo, ürettiği her ses parçasında hassasiyet, akıcılık ve gerçekçi bir kadans vaat ediyor. Leelo'nun Metinden Konuşmaya aracının arkasındaki mekaniği anlamak, yeteneklerini takdir etmenin anahtarıdır. Yazılı metni konuşulan kelimelere dönüştürme süreci, gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde kusursuz hale getiriliyor. İşte Leelo'nun nasıl çalıştığına dair bir bakış: * Kullanıcılar metinlerini Leelo düzenleyicisine girerler. * Daha sonra geniş bir kütüphaneden istedikleri dili, sesi ve stili seçerler. * Yapay zeka metni işler ve gerçek zamanlı olarak dinlenebilecek ses üretir.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI, kullanıcıların saniyeler içinde yapay zeka tarafından oluşturulan illüstrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. IllostrationAI ile farklı stillerden oluşan bir kitaplıktan stilinizi seçebilir, göstermek istediğiniz nesneyi tanımlayabilir ve yapay zeka yükseltmeyle sonuçlarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca arka planı kaldırabilir ve özel bir arka plan ekleyebilirsiniz.
Ai Sofiya
aisofiya.com
Sofiya, yalnızca TTS dönüşümü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda metin oluşturma ve chatbot yeteneklerine de sahip olan çok işlevli bir Yapay Zeka aracıdır. Bu, onu müşteri hizmetleri sohbet robotları, sesli asistanlar, eğitici sohbet robotları, doğal dil işleme görevleri için metin oluşturma ve daha fazlası gibi çok çeşitli uygulama ve ayarlarda kullanılabilecek çok yönlü bir araç haline getiriyor.
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