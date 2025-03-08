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Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir AI sistemidir. Konuşmalar yapmak, içgörü kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve AI'nın geleceğine tek bir yerde tanık olmak için kullanın.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI refakatçiniz. Microsoft Copilot, verimliliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak ve basit bir sohbet deneyimi ile bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için AI'nın gücünden yararlanır.
Perplexity
perplexity.ai
Şaşkınlık AI, doğal dil öngörücü metin kullanarak sorguları cevaplayan Ai-Chatbot ile çalışan bir araştırma ve konuşma arama motorudur. 2022'de piyasaya sürülen şaşkınlık, web'den kaynakları kullanarak cevaplar üretir ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtir.
Google Gemini
gemini.google.com
İkizler, Google’ın en iyi AI modelleri ailesine doğrudan erişim sağlar, böylece: - Yazma, beyin fırtınası, öğrenme ve daha fazlası konusunda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan hızlı bilgileri özetleyin ve bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak bilinir.
Playground AI
playground.com
Playground AI, yapay zeka tarafından desteklenen kullanılmış bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat, sosyal medya yayınları, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlası gibi çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. AI destekli işlevleri aracılığıyla bir profesyonel gibi görüntüleri düzenlemenin acemi dostu bir yol sağlar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogeralist görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller üretmek için gerçek ve sentetik görüntülerin kaynaşmasını deneyebilirler. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri zorlayıcı kompozisyonlara harmanlamak için dinamik bir yol olan 'Karışık Görüntü Düzenleme' sunar ve böylece muazzam yaratıcı esneklik sunar. Playground AI's Teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine uzatmasına, çeşitli sahnelerde nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı kavramlarını görsel gerçekliğe dönüştürmelerine izin vererek standart görüntü düzenlemesinin ötesine uzanır. Ayrıca, fikirleri başkalarıyla birleştirmek için özellikler sağlayarak işbirlikçi potansiyeli geliştirir ve böylece yaratıcılık kapsamını genişletir. Güçlü yeteneklerine rağmen, Playground AI, kullanıcı dostu olmaya, erişilebilirliğe ve kapsayıcılığa taahhütte bulunuyor, bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya giren acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş yeni nesil AI asistanıdır.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir AI ses araştırması ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz, gerçekçi, çok yönlü ve bağlamsal olarak farkında olan konuşma ve ses efektleri üreten AI ses modelleri geliştirmektedir. Ürün ekibimiz, bu modelleri günlük kullanıcılar, prosumers ve işletmeler için içerik oluşturmak ve yerelleştirmek için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini dile getirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film öncesi filmden yardımcı olmak, eğlence içindeki yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklam için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp uzmanlarını eğitmek için kullanılır. Ayrıca onları kaybeden ve günlük yaşamlarında erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylere yardımcı olanlara geri sesler vermiştir.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka güdümlü hız ve stil tutarlılığına sahip yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesi varlıkları oluşturun.
OpusClip
opus.pro
OPUSCLIP, uzun görüntülerinizi zahmetsizce viral hazır şortlara tek bir tıklamayla dönüştüren üretken bir AI video düzenleme platformudur. OPUSCLIP, video içerik oluşturma göreviyle inşa edilmiştir, bu da sadece içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanları değil, anlatacak bir hikaye veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağlar.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları sadece yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu! Eşsiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle Heygen'in 100'den fazla gerçekçi AI Avatarları, pazarlama tanıtımı, kişiselleştirilmiş satış perdesi, e-öğrenme, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için çeşitli aksanlarla 40+ dilde konuşan ilgi çekici sözcünüz olabilir. videolar. Daha pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktris yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların AI avatarları ve metin-konuşma işlevleri ile video oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, avatarların kalitesi ve dudak senkronizasyonu ve video oluşturma hızı gibi. * Gözden geçirenler, müşteri hizmetleri ile ilgili sorunları, önizlemelerde gizli sınırlar, pahalı kredi sistemi ve video çevirisi özelliğiyle ilgili sorunları kaydetti.
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai, blog yazılarınızdan otomatik olarak ilgi çekici paylaşılabilir videolar oluşturur. Sosyal medyada öne çıkmak, Google'da daha üst sıralarda yer almak ve içeriğinizi yalnızca video platformlarında paylaşmak için videoyu kullanın. Temel Faydalar: * Sosyal Medyada Öne Çıkın: Sosyal medyadaki yeni blog yayınınıza bir tanıtım videosu paylaşın. Potansiyel müşteriler video tüketmeyi tercih ediyor ve paylaşılma olasılığı 3 kat daha fazla. * Google'da daha üst sıralarda yer alın: Google video içeriğini seviyor! Blog yazılarınıza video yerleştirerek sıralamalarınızı ve bekleme sürelerinizi artırın. * Hedef kitlenizi sınırlandırın: İçeriğinizi yeni bir hedef kitleye yeniden sunmak için içeriğinizi yalnızca TikTok ve YouTube gibi video platformlarında paylaşın. Nasıl çalışır: * Videolar blog yayınınızdan saniyeler içinde otomatik olarak oluşturulur. * Sadece makalelerin URL'sini girin ve oluştur'a tıklayın! * Videoyu oluşturmak için makalenizin başlıkları, metni ve görselleri kullanılacaktır. * Metninizi okumak için süper gerçekçi AI seslendirmelerimizden birini seçin. * Size tam kontrol sağlamak için manuel olarak da video oluşturabilirsiniz. Ne tür videolar hazırlayabilirim? * Blog gönderisi teaserı: Bir makalenin girişini paylaşın ve makalenin tamamını web sitenizde okumanızı isteyin. Bu videolar, yalnızca metin/resim gönderilerine göre daha yüksek tıklama oranına sahip olduklarından yeni blog gönderinizi paylaşmak için mükemmeldir. * İncelemeler / Vaka çalışmaları: Bırakın müşteri incelemeleri ve vaka çalışmaları kendi adına konuşsun. Metin tabanlı referansları videoya dönüştürür. * Nasıl Yapılır: Pazarlama, eğitim veya destek için saatler değil dakikalar içinde açıklayıcı videolar oluşturun. * Duyurular: Yeni özellikler veya iş ilanları hakkındaki haberleri hedef kitlenizle daha ilgi çekici bir video formatında paylaşın. Video SEO'yu hızla artırabilir: * Özellik parçacıkları: Video içeren sayfaların özellik parçacıkları olarak seçilme şansı daha yüksektir. * Tıklama oranını artırın: Video içeren sayfalar bazen arama motoru sonuç sayfasında videonun küçük resmini gösterir. Bu, 1. sonuç olmasanız bile TO'nuzu hızla artırabilir. * Daha geniş erişim: Video içeren siteler Google görselinde ve Google video aramada gösterilecek ve erişiminiz genişletilecektir. * Daha uzun kalma süresi: Kalma süresi, ziyaretçilerin sitenizde geçirdiği süredir. Arama sıralamalarınız için önemli bir ölçümdür. Videolar daha ilgi çekici olduğundan ve gözden geçirilemediğinden, bekleme süresini ve sıralamanızı büyük ölçüde artırabilirler. * Daha az rekabet: Google video içeriğini seviyor! Sıralamak istediğiniz her anahtar kelime için 100'lerce makale var, ancak yalnızca bir avuç video var. Video, sosyal takipçilerinizi artırır: * Hedef kitlenizi büyütün: Birçok platform metin/resim yerine videoyu teşvik eder. Görülme ve paylaşılma olasılığı daha yüksektir. İçeriğinizi daha geniş bir kitleye gösterme. * Öne çıkın: Video göz alıcı ve ilgi çekicidir; mevcut içeriğinizden kaydırmayı durduran videolar oluşturun. * Tıklama oranını artırın: Video daha kişisel hissettirir ve daha fazla değeri önceden paylaşmanıza olanak tanır, bu da web sitenizin tıklama oranını artırır. * Yalnızca video platformları: Çoğu platform yalnızca videoya izin verir, daha geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmek için metninizi videoya dönüştürün. Bloglarınızı YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlasında paylaşın!
Midgenai
midgenai.com
En iyi eğitimli modellerle ücretsiz en iyi AI görüntü oluşturucu
D-ID
d-id.com
D-ID, üretken yapay zeka manzarasında bir inovasyon bağıdır, hareketsiz fotoğrafları dinamik AI video anlatılarına ve dijital insanları içeren etkileşimli deneyimlere dönüştürür. Sağlam API'si, müşteri deneyimi (CX), pazarlama ve öğrenme ve geliştirme gibi sektörler arasında canlı akış ve etkileşimli etkileşimlerin merkezi olan gerçek zamanlı video üretimini sağlama yeteneğinde benzersizdir. Self servis Creative Reality ™ stüdyosu ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi erişimini genişleterek AI tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştiriyor ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme taahhüdünü özetliyor.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalmadan videolara profesyonel kalitede seslendirme ekleyebiliyorlar. Artık dublaj yaparken kendi sesinizi veya seslendirme tonunuzu koruyabilirsiniz. Nisan 2023'ün başlarında Rask AI, Product Hunt'ta Günün Ürünü ödülünü kazandı ve ilk birkaç hafta içinde proje, 10.000 kayıtla ilk kilometre taşına ulaştı! Ekip, aboneliği olan kullanıcılar için 20 dakikalık ve 100 MB sınırlarını kaldırdı. İçerik oluşturucular artık YouTube veya kurslar için uzun videoları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalayabilir. Ve harika bir şey daha: dublaj süreci üç kat daha hızlı ve daha verimli! Çok konuşmacılı algılama ve çeviri, bizi diğer hizmetlerden ayırdığına inandığımız benzersiz bir özelliktir. Rask'ın yapay zeka ekibi bu deneyimi ilk sağlayanlardan biri olmaktan gurur duyuyor. Araçlar, YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler video platformları ve sosyal medya siteleriyle tamamen entegredir. Mayıs ayı başlarında bir takım iki harika özellik ekleyecek. Dudak hareketlerini herhangi bir sese senkronize edeceksiniz. İkinci özellik özetlemedir. Veya kısaca Shorts. Yapay zeka, videodaki en vurucu anları seçecek ve bunları en heyecanlı bölümlerin bir özetine dönüştürecek. Rask AI ekibi dil engellerini ortadan kaldırır ve içerik oluşturucuların ve şirketlerin içeriklerini dünya çapında farklı hedef kitlelerle paylaşmalarına yardımcı olarak içeriklerinin potansiyel erişimini ve etkisini artırır.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
Artimator
artimator.io
Ücretsiz AI sanat üreteci ÜCRETSİZ AI sanat oluşturucumuz Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) ve Artimator yapay zeka sanat eserlerini temel alır ve AI ile metin açıklamanızdan veya görselinizden çok kolay bir şekilde şaşırtıcı ve en güzel sanat eserlerini yaratmanıza yardımcı olur! Metin açıklamanıza göre sınırsız benzersiz sanatlar oluşturabilirsiniz. Ortaya çıkan yapay zeka görselini beğenmezseniz, farklı sonuçlar elde etmek veya istemlere ek açıklamalar eklemek için aynı metin açıklamasını yeniden oluşturabilirsiniz. Artimator AI fotoğraf oluşturucuyla selfie'nizi farklı tarzlarda şekillendirebilir ve en sevdiğiniz çizgi film karakterlerinin gerçek hayatta nasıl görüneceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca AI görüntü oluşturucumuz, yabancılar gibi gereksiz nesnelerin fotoğrafınızdan kolayca kaldırılmasına olanak tanır. Yapay zeka sanat eseri oluşturucu, ücretsiz görsel arama zahmetinden ve görsel stokundan satın alma masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla AI sanatı oluşturduğunuzda, AI sanatınızın tüm haklarını otomatik olarak alırsınız.
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker, bir konuyla ilgili Gerçekler, İstatistikler, Sınavlar, Analizler ve Eğitim gibi metin veya içeriklerden makaralar oluşturan bir üretkenlik aracıdır. Tüm makaralar, gelişmiş yapay zeka veya sesinizin klonlanmış bir versiyonunu kullanan sesli anlatım içerir. Otomatik pilot modu ile makaraların otomatik olarak oluşturulmasını ve TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi platformlarda yayınlanmasını kolaylaştırır. İsteğe bağlı olarak, her makara yayınlanmadan önce insan tarafından incelenebilir. Tüm makaralarda işletmenizin adı ve logosu bulunur. * AI Komut Dosyası Oluşturma: Çeşitli metin istemlerinden veya gerçekler, istatistikler, bilgiler, içgörüler, tanıtım ve diğerleri gibi kategorilerden gerçek komut dosyaları oluşturur. * Yapay Zeka ve Klonlanmış Sesli Anlatım: Yapay zeka tarafından oluşturulan bir ses kitaplığı arasında seçim yapın veya benzersiz bir dokunuş için sesinizi klonlayın. * Makara Oluşturma için Otomatik Pilot Modu: Makaralarınız için oluşturma ve yayınlama sürecini otomatikleştirin. * Sosyal Medya Platformlarında Otomatik Yayınlama: Doğrudan TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels'te yayınlayın. * Markalama Yeteneği: Marka adınızı veya logonuzu makaralara ekleyin. * Çeşitli Şablon Seçenekleri: İçerik stilinize uyacak çeşitli şablonlar arasından seçim yapın. * Basit Kullanıcı Arayüzü: Her seviyedeki kullanıcı için kullanımı kolay tasarım. * Performans Analizi: Makaralarınızın performansını izlemek ve analiz etmek için yerleşik araçlara erişin.
Opentune
opentune.ai
Yapay zeka meraklıları, geliştiriciler ve yenilikçiler için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir uygulama olan Opentune. Opentune, büyük dil modellerini yönetmek, özelleştirmek ve etkileşimde bulunmak için kapsamlı bir platform sunar. Opentune, şirketinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış özel destek ve sağlam altyapı sunar. Güvenliğe öncelik veriyoruz ve iş gelişiminizi ileriye taşımaya hazırız.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan JP Morgan Chase ve The Home Depot'a kadar orta ölçekli pazar ve Fortune 500'deki etkileşimli yapay zeka ürün ekipleri, işbirlikçi yapay zeka aracı oluşturma platformu olarak Voiceflow'a güveniyor. Sezgisel aracı oluşturucu tuvali, bilgi tabanı ve içerik yönetimi sistemi, müşteri deneyimine göre ölçeklenebilen gelişmiş yapay zeka aracılarının gönderilmesi için genişletilebilir bir geliştirici araç seti ile eşleştirilir. Bugün dünya çapında 250.000'den fazla iddialı ekip Voiceflow'ta temsilciler oluşturuyor.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Kukarella
kukarella.com
Mükemmel ses netliği, tempo, tonlama ve telaffuzla seslendirme yapın. Kukarella'da en iyi yapay zeka sinir seslerini deneyebilirsiniz. Tüm ticari haklar dahildir. Kukarella, ücretli planlarımızdan herhangi birinde ticari kullanıma uygun, 130 dilde ve aksanda 800'ün üzerinde yapay zeka sesine erişim sunuyor. Seslendirmeye ek olarak Dialogues AI aracını kullanarak diyaloglar oluşturabilir veya Simdubbing aracıyla metninizi yüzlerce dile çevirip dublaj yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar değil; her türlü videoyu, sesi ve YouTube videosunu yazıya dökebilir, web sayfalarındaki metni kazıyabilir ve resimlerdeki metinleri tanıyabilirsiniz. Ayrıca Kukarella, Google, Amazon, Microsoft ve IBM gibi teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla iş ortaklığı yapıyor, böylece en iyisine sahip olduğunuzu bilirsiniz. Kanada Hükümeti, Salesforce, DHL, McDonald's, Londra Üniversitesi ve Daimler-Mercedes gibi kuruluşlardan pek çok yaratıcı kişi, seslendirme ve transkripsiyon için Kukarella'yı kullanıyor, böylece iyi bir arkadaşlık içinde olacaksınız.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
PicLumen
piclumen.com
Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye yöntemleri aracılığıyla yapay zeka görüntü üretimi. Çeşitli tarzlarda sınırsız, ücretsiz, filigransız kreasyonlar.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta'daki AI Studio, ilham ve kişisel ilgi alanlarına göre yapay zeka karakterleri oluşturarak kullanıcıların benzersiz yapay zekalar oluşturmasına olanak tanıyor.
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik üretken yapay zeka platformudur. Writer, çalışma şekillerini dönüştürerek yaratıcılığı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaları için ürün, operasyon, destek, pazarlama, İK ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışanlarınızı güçlendirir. Writer'ın güvenli platformu, iş veri kaynaklarınıza kolayca uyum sağlar ve kendi verilerinize göre hassas şekilde ayarlanmış ve kendi yapay zeka korkuluklarınızı takip eden doğru yanıtlar ve içerik sunar. Writer, üretken yapay zekayı insanların kolaylıkla oluşturabilmeleri, analiz edebilmeleri ve yönetebilmeleri için çalıştıkları yerde ellerine bırakıyor. Writer'ın platformu kurumsal düzeydedir, verilerinizi kullanmaz veya paylaşmaz ve Writer tarafından oluşturulmuş ve kendi kendine barındırılanlar da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde dağıtılabilen açık ve şeffaf LLM'ler içerir. Writer, SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA ve PCI ile uyumludur ve Intuit, Spotify, L'Oreal, Uber ve Deloitte gibi önde gelen kuruluşlarda kullanılmaktadır.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kadar katılımcıyla yapılan uzaktan röportajlardan podcast'ler oluşturmaları için bir araç paketi sunuyor. Stüdyo kalitesinde kayıtlar, yapay zeka destekli düzenleme ve kusursuz dışa aktarma işlemlerinin tümü tek bir web tabanlı platformda gerçekleştirilebilir. Araçlar arasında çok kanallı kayıt, ses transkripsiyonu, sezgisel düzenleme, metinden konuşmaya, Magic Dust, Revoice ve Silence Removal'ın yanı sıra arka plan gürültüsünü giderme, dolgu kelime algılama, sesten metne dönüştürme gibi yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket yer alır. , podcast kaydı, MP3'ten metne ve format dönüştürme. Podcastle ayrıca hareket halindeyken kayıt yetenekleri sağlamak için iOS ve Android uygulamaları da sunar. Platform, deneyim düzeyi ne olursa olsun kullanıcıların hikayelerini paylaşmak ve hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için podcast'ler oluşturmasını kolaylaştırmak için tasarlandı.
Andi
andisearch.com
Andi, üretken yapay zekayı kullanarak yeni nesli arıyor. Andi, bağlantılar yerine size akıllı bir arkadaşınıza sormak gibi yanıtlar veriyor. Andi, sorulara yanıtlar oluşturmak ve en iyi kaynaklardan alınan bilgileri açıklamak ve özetlemek için canlı verilerle birleştirilmiş dil modellerini kullanıyor. Arama, SEO spam'ı, reklamlar ve gözetim kapitalizmi nedeniyle bozuldu. Andi, sizi doğrudan ihtiyacınız olan bilgiye ulaştırmak için karmaşayı ortadan kaldırıyor. Bunu görsel olarak anlaşılması kolay bir şekilde sunar ve sizi reklam teknolojisinden ve dikkatin dağılmasından korur.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou, kullanıcıların deepfake teknolojisini kullanarak metni konuşmaya dönüştürmesine veya ses kayıtlarını farklı bir sese dönüştürmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir platformdur. Hizmet, metinden konuşmaya, sesten sese dönüştürme ve video dudak senkronizasyonu sunuyor. FakeYou, gerçekçi ve doğal sesler üretmek için saatlerce süren konuşma verileriyle eğitilmiş gelişmiş derin öğrenme modellerini kullanır. Kullanıcılar metin veya ses girişi yapabilir ve ünlüler, çizgi filmler, oyun karakterleri ve daha fazlası gibi desteklenen birçok ses seçeneğinden birini seçebilir. Metinden konuşmaya motoru, giriş metnini analiz edecek ve metni yüksek sesle okuyan insan benzeri bir ses üretecektir. Ses dönüştürme motoru, bir ses kaydını Homer Simpson veya Barack Obama gibi farklı bir sese dönüştürebilir.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni özelleştirilebilir avatarlarla profesyonel videolara dönüştüren bir AI video oluşturma platformudur - kameralara gerek yoktur. Hızlı, uygun maliyetli ve eğitim, pazarlama ve eğitim için mükemmel olan işletmelerin ve yaratıcıların nasıl iletişim kurduklarını devrim yaratıyor. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamanlarının ve bütçelerinin% 80'ini tasarruf ediyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan insan sunumcusu ile ilgi çekici videolar yapın
Runway
runwayml.com
Video düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı. Büyülü AI araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz. Pist, insan hayal gücü için yeni araçlara öncülük eden bir araştırma şirketidir. İçerik oluşturmanın geleceğine erişilebilir, kontrol edilebilir ve yaratıcılar için güçlendirilmesini sağlayan çok modlu AI sistemlerinin ön saflarında yer almıştır. Pist’in misyonu, herhangi bir yerde herkesin hikayelerini anlatabilmesini sağlamaktır. Görsel -işitsel içeriğe uygulanan derin öğrenme tekniklerinin sanat, yaratıcılık ve tasarım araçlarını sonsuza dek değiştireceğine inanıyor.
Outwrite
outwrite.com
Chrome for Chrome ile daha iyi bir yazar olun. Tarayıcı uzantımız sadece bir dilbilgisi denetleyicisinden daha fazlasıdır - fikirlerinizi güçlü cümlelere dönüştürmeye yardımcı olur. Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn ve WordPress dahil olmak üzere çevrimiçi yazdığınız her yerde çalışır. Cümleleri yeniden yazmak, dilbilgisi hatalarını düzeltmek, kelime bilgisini geliştirmek, pasif sesi (ve çok daha fazlasını) tespit etmek için Outwrite'ı kullanabilirsiniz.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, saniyeler içinde tasarımlar oluşturmanıza ve fotoğrafları düzenlemenize yardımcı olan AI ile çalışan bir tasarım aracıdır. Yaratıcılığınızı serbest bırakın - AI ile hayal edebileceğiniz her şeyi görme, tasarlayın ve düzenleyin. Kelimelerinizle göz alıcı görüntüler oluşturmak için üretken AI'nın gücünü kullanın, telefonunuz için kişiselleştirilmiş doğum günü kartları, tatil kartları ve duvar kağıtları gibi patlayan bir sonraki seviye tasarımlar ve hatta bir uzman gibi fotoğrafları düzenlemek için AI kullanın- fotoğraflardan nesneler. İstediğinizi, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu yaratın. Temel yetenekler: * Resimler: Hayal edebileceğiniz herhangi bir görüntü oluşturun. Bilim kurgu sanatı, gerçeküstü sahneler, komik görüntüler? Hayal edin, tarif edin ve AI ile yaratın. Hayal gücünüz sınırsız! * Çıkartmalar: Yapışan bir şey oluşturun. Mesajlaşma uygulamalarına, sosyal ve daha fazlasına yapışmanıza yardımcı olan özel çıkartmalar yapın. * AI ile Düzenle: Fotoğraflarınızı ve resimlerinizi AI ile mükemmel hale getirin. * Üretken Sil: Görüntünüzde istemediğiniz nesneleri yapmak için istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları silin. * Arka planı kaldırın: Kötü arka planlara güle güle deyin. İstenmeyen görüntü arka planlarını bir adımda kolayca kaldırın. * Bulanıklık Arka Plan: En önemli olanı odaklamaya getirin. Konunuzu patlatmak için herhangi bir görüntünün arka planını bulanıklaştırın. * Filtreler ekleyin, parlaklığı ayarlayın, yeniden boyutlandırın: Kreasyonlarınızı doğru uyan bir kareye veya özel boyuta dönüştürmek için yeniden boyutlandırma da dahil olmak üzere yaratıcı vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirin. * Duvar kağıtları/arka planlar: Hepsini sergileyin. Mevcut ruh halinize uyacak şekilde özel duvar kağıdı veya arka plan oluşturun, bir açıklama yapın veya telefon ekranınızda ön ve ortada özel bir fırsat tutun. * Tebrik Kartları: Herhangi bir durum için mükemmel bir selamlama yapın. Doğum günü kartlarından tatil kartlarına ve ötesine kadar, kelimeler için bir kayıpta olsanız bile kişiselleştirilmiş mesajlar ve resimlerle düşünceli bir tebrik kartı oluşturun. * Monogramlar: İşaretinizi yapın. Günlük yaşamınıza veya mektup kullanan özel hazırlanmış monogramlara sahip ve işaretinizi tanımlamak için daha fazlasını içeren özel bir durum için biraz kişisel pop ekleyin. * Davetiyeler: Vay canına davetiyeler oluşturun. Her durum ve doğum günleri, düğünler ve büyük veya küçük herhangi bir şey gibi herhangi bir etkinlik için davetiyelerinizi özelleştirin. * Sosyal gönderiler: Çevrimiçi öne çıkın. Çevrimiçi paylaşmak için mükemmel görüntü ve metin oluşturmak için bir sonraki sosyal yazınızı tasarımcı ile yükseltin ve hazırlayın. * Simgeler: Kendinizi görsel olarak ifade edin. Vizyonunuzu kolayca iletmek ve tasarımlarınızı dekore etmek için simgeler oluşturun. * Emojis: Kendinizi ifade edin! Herhangi bir ruh hali uyacak şekilde özel hazırlanmış emojilerle mükemmel bir tepki verin. * Boyama Kitabı Sayfaları: İçinde renklendirin ve akışınıza girin. Renklendirmeyi daha heyecan verici hale getirmek için özel boyama kitabı sayfaları oluşturun. Her yaş için harika. * Çerçeve Görüntü: Fotoğraflarınızı her yerde paylaşabileceğiniz özelleştirilmiş çerçeveli bir belleğe dönüştürün. * Kolajlar: En sevdiğiniz fotoğrafları, stilleri ve açıklamaları birlikte getirin En sevdiğiniz anılardan özel bir kolaj oluşturun. * Pankartlar: Dikkat çekmek ve öne çıkmak için bülten başlıkları, sosyal profiller ve daha fazlası için pankartlar oluşturun.
Voicemaker
voicemaker.in
Çevrimiçi Metin Okuma, metni son derece insani, doğal sese sahip yapay zeka seslerine dönüştürür. Seslerinizi MP3, WAV ses formatında indirebilirsiniz. Dünya çapında 130 dilde 1000'den fazla AI Sesimiz var.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI, dijital içerik alanında dil çözümleri hakkındaki düşüncelerimizi yeniden şekillendirme misyonunu üstlenen devrim niteliğinde bir platformdur. Yenilik ve kaliteye odaklanan Wavel AI, işletmelerin ve bireylerin birden fazla dilde ses ve video içeriklerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak için tasarlanmış bir araç paketi geliştirdi. Bu makale, Wavel AI kullanmanın özelliklerini, kullanım örneklerini ve genel avantajlarını ele alarak kesintisiz ve verimli içerik yerelleştirmesinin geleceğine bir bakış sunuyor. Wavel AI, video ve ses içeriğini yerelleştirme sürecini kolaylaştıran gelişmiş bir dil çözümü olarak çalışır. Diğerlerinin yanı sıra dublaj, seslendirme oluşturma, metinden konuşmaya dönüştürme ve ses klonlama gibi hizmetleri sağlamak için yapay zekadan yararlanır. Platformun nasıl çalıştığına dair bir fikir: * Dublaj: Wavel AI, kullanıcıların videoları 20'den fazla dilde hızlı bir şekilde kopyalamasına olanak tanıyarak içerik oluşturucuların dünya çapındaki erişimini genişletir. * Seslendirme Hizmetleri: Duyguları 20'den fazla aksanla aktaran seslendirmeler oluşturma yeteneği ile platform, görsel-işitsel projelere derinlik katıyor. * Metinden Konuşmaya Teknolojisi: Wavel AI'da 20'den fazla dilde 250'den fazla ses mevcuttur ve kullanıcılara metinden konuşmaya ihtiyaçları için çok sayıda seçenek sunar. * Altyazılar, Çeviriler ve Transkripsiyonlar: Platform yalnızca ses seçenekleriyle sınırlı değil; aynı zamanda erişilebilirliği ve etkileşimi artırmak için doğru altyazılar, profesyonel otomatik çeviriler ve transkripsiyonlar oluşturmaya yönelik araçlar da sağlar. * Ses Klonlama: Kullanıcıların çeşitli dillerdeki sesleri klonlayabildiği ve içeriklerine kişiselleştirilmiş bir dokunuş katabildiği son teknoloji ürünü bir özellik. * Video Düzenleme Özellikleri: Wavel AI, senaryo ve altyazı düzenlemeden altyazı oluşturmaya kadar kullanıcıları temel video düzenleme araçlarıyla donatır.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücünden yararlanır. Müşteri hizmetleri, pazarlama, bilim, satış, analitik ve müşteri katılımını kapsayan uygulamalarla Younet, müşteri davranışları hakkında bilgi edinmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir araçtır. Entelektüel görevlerin üstesinden gelmek için kişisel kullanım için de kullanılabilir. Younet ile yapay zekanın geleceğini deneyimleyin.
Xzero
xzeroai.com
Yapay zeka odaklı yazma, görüntü oluşturma ve kodlamada lider platform olan Xzero AI ile içerik oluşturma sürecinizi hızlandırın. Web siteleri, bloglar, sosyal medya ve diğerleri için zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturun. Çarpıcı sonuçlar için en iyi yapay zeka yazarının gücünü açığa çıkarın
Xerolag
xerolag.com
Xerolag, en son gelişmiş derin öğrenme dili modeli olan GPT-3 tarafından desteklenen bir yapay zeka içerik oluşturma uygulamasıdır. Xerolag ile hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, blog yazılarından makalelere, ürün açıklamalarından web içeriğine kadar her konuyu kapsayan, her dilde içerik oluşturabilir. İhtiyacınız olan içeriğe Xerolag ile hızlı bir şekilde ulaşın!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI, bireylerin ve işletmelerin yazılı içerik oluşturma biçiminde devrim yaratan, önde gelen yapay zeka destekli içerik oluşturma platformudur. En son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisine sahip platformumuz, yazma üretkenliğini ve kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi yenilikçi araç sunar. Yüksek kaliteli makaleler oluşturmaktan akıllı önerilerle yazıları iyileştirmeye kadar Write On AI, kullanıcıların ilgi çekici içerikleri zahmetsizce oluşturmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve özelleştirilebilir özelliklerimiz onu öğrenciler, profesyoneller ve işletmeler için başvurulacak araç haline getiriyor.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
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