Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uganda

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir AI sistemidir. Konuşmalar yapmak, içgörü kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve AI'nın geleceğine tek bir yerde tanık olmak için kullanın.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
Perplexity
perplexity.ai
Şaşkınlık AI, doğal dil öngörücü metin kullanarak sorguları cevaplayan Ai-Chatbot ile çalışan bir araştırma ve konuşma arama motorudur. 2022'de piyasaya sürülen şaşkınlık, web'den kaynakları kullanarak cevaplar üretir ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtir.
Google Gemini
gemini.google.com
İkizler, Google’ın en iyi AI modelleri ailesine doğrudan erişim sağlar, böylece: - Yazma, beyin fırtınası, öğrenme ve daha fazlası konusunda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan hızlı bilgileri özetleyin ve bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak bilinir.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI refakatçiniz. Microsoft Copilot, verimliliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak ve basit bir sohbet deneyimi ile bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için AI'nın gücünden yararlanır.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir AI ses araştırması ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz, gerçekçi, çok yönlü ve bağlamsal olarak farkında olan konuşma ve ses efektleri üreten AI ses modelleri geliştirmektedir. Ürün ekibimiz, bu modelleri günlük kullanıcılar, prosumers ve işletmeler için içerik oluşturmak ve yerelleştirmek için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini dile getirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film öncesi filmden yardımcı olmak, eğlence içindeki yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklam için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp uzmanlarını eğitmek için kullanılır. Ayrıca onları kaybeden ve günlük yaşamlarında erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylere yardımcı olanlara geri sesler vermiştir.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş yeni nesil AI asistanıdır.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka güdümlü hız ve stil tutarlılığına sahip yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesi varlıkları oluşturun.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Speechify
speechify.com
Speakiny, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metin-konuşma uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantısı, web uygulaması, iOS uygulaması ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz, okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Şaşırtıcı kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik severlerdir. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speakiny ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken dinleyin, çamaşır yıkayabilir, köpeğinizi yürümek, akşam yemeği yapmak, egzersiz yapmak, skydiving - günlük rutin ne olursa olsun! Konuşma ayrıca Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını güçlendirir. Web sitenize kolayca metin-konuşma ekleyin. Korkusuz CEO'umuz Cliff Weitzman, 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında konuştu, böylece üzerinde çalıştığı inanılmaz metin-konuşma yazılımını paylaşabildi. Cliff'in disleksi var ve okuması için ne kadar zaman ve enerji aldığı için hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi tam bir gamechanger idi, okumalarını normal bir okuyucudan 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlamasına ve tutmasına izin verdi. Konuşma olarak amacımız okumak için asla kimseyi öğrenmek için bir engel olmamalıdır. Hiçbir şey sizi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten uzak tutmamalıdır. Speakiny, sadece birkaç kısa yıl içinde dünyaya yayılmış 100'den fazla ekip üyesi istihdam etmek için büyüdü. Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber gibi şirketlerde daha önce lider ve kıdemli mühendis olan üyelerle inanılmaz bir ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz mülkiyeti seviyoruz ve öncelik veriyoruz, hızla değer katıyor, elimizden geldiğince öğreniyor ve kullanıcılarımıza güçlenmiş hissettiriyoruz.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - Alibaba Qwen'den ücretsiz üretken AI çalışma asistanı. Qwen'den ücretsiz üretken AI çalışma asistanı. OpenSource ücretsiz chatgpt. Qwen ile ücretsiz AI chatbot. Ücretsiz AI asistanınız. Bugün Qwen sohbetini deneyin!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
VEED
veed.io
VEED, video üretimini ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. Pazarlama, Satış, L&D ve sosyal medya alanındaki 200'den fazla ülkedeki müşteriler her zamankinden daha hızlı 30x video oluşturuyor. VEED, ekibinizin elindeki gücü şunlara koyar: * Kalite içeriğini kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak yazılı Gizli ve pahalı düzenleme yazılımı öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. Veed, sezgisel video araçlarınızdır. CEO'dan stajyere kadar olan herkes, profesyonel beceriler olmadan profesyonel videolar üretmek için kullanabilir. Veed Enterprise size izin verir: * Gerçek zamanlı olarak diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapın * 30.000'den fazla stok medya varlık kütüphanesine erişin * Zaman kazanmak için özel şablonlar kullanın Oh, ve Veed, üretimi 10 kat daha verimli hale getirmek için bir dizi AI araçlarına sahiptir. VEED AI size izin verir: * Metni AI avatarlarıyla videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası Veed, 3 milyondan fazla yaratıcının dünya standartlarında video stratejilerini körükleyen yazılımdır. * VEED, otomatik altyazılar, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sık sık kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan ve yaratıcı düzenleme ve profesyonel kaliteli videolara izin veren çeşitli tasarım seçeneklerinden bahsediyor. * Gözden geçirenler, üyelik düzeyine dayalı özellikler, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özellikler arzusu gibi sorunlar yaşadılar.
Replit
replit.com
REPL.IT, San Francisco merkezli bir başlangıç ve çevrimiçi bir IDE (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma -değerlendirme döngüsü" anlamına gelen kısaltmadan geliyor. Hizmet, 2016 yılında Ürdün programcısı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından oluşturuldu. Ayrıca, REPL.IT, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmalarına "reçeller" de ev sahipliği yaparlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici bir hesap yükseltmesi, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklıdır. Rep.t. Kodunuzun çalışabileceği sanal bir makinede size bir kap verilen en popüler programlama dillerinde bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir Repo'da iki ana parça vardır - editör ve konsol. Editör, Visual Studio kodunu güçlendiren aynı teknoloji olan Monaco'yu kullanıyor. Mobil cihazlarda editör Ace. Rep.it, hacker planı adı verilen premium bir katman var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışanlara izin verir ve GitHub Eğitim Planı, hacker planından 3 ay içermektedir. Python, Ruby, HTML ve Java dahil olmak üzere REPL.IT'de 60'tan fazla farklı programlama dili vardır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. "Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Rep.it sitesinde ayrıca bir konuşma forumu var. Bu forum, dünyadaki birçok geliştirici tarafından kreasyonlarını paylaşmak için kullanılmaktadır. Forum, REPL Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Runway
runwayml.com
Video düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı. Büyülü AI araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz. Pist, insan hayal gücü için yeni araçlara öncülük eden bir araştırma şirketidir. İçerik oluşturmanın geleceğine erişilebilir, kontrol edilebilir ve yaratıcılar için güçlendirilmesini sağlayan çok modlu AI sistemlerinin ön saflarında yer almıştır. Pist’in misyonu, herhangi bir yerde herkesin hikayelerini anlatabilmesini sağlamaktır. Görsel -işitsel içeriğe uygulanan derin öğrenme tekniklerinin sanat, yaratıcılık ve tasarım araçlarını sonsuza dek değiştireceğine inanıyor.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, saniyeler içinde tasarımlar oluşturmanıza ve fotoğrafları düzenlemenize yardımcı olan AI ile çalışan bir tasarım aracıdır. Yaratıcılığınızı serbest bırakın - AI ile hayal edebileceğiniz her şeyi görme, tasarlayın ve düzenleyin. Kelimelerinizle göz alıcı görüntüler oluşturmak için üretken AI'nın gücünü kullanın, telefonunuz için kişiselleştirilmiş doğum günü kartları, tatil kartları ve duvar kağıtları gibi patlayan bir sonraki seviye tasarımlar ve hatta bir uzman gibi fotoğrafları düzenlemek için AI kullanın- fotoğraflardan nesneler. İstediğinizi, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu yaratın. Temel yetenekler: * Resimler: Hayal edebileceğiniz herhangi bir görüntü oluşturun. Bilim kurgu sanatı, gerçeküstü sahneler, komik görüntüler? Hayal edin, tarif edin ve AI ile yaratın. Hayal gücünüz sınırsız! * Çıkartmalar: Yapışan bir şey oluşturun. Mesajlaşma uygulamalarına, sosyal ve daha fazlasına yapışmanıza yardımcı olan özel çıkartmalar yapın. * AI ile Düzenle: Fotoğraflarınızı ve resimlerinizi AI ile mükemmel hale getirin. * Üretken Sil: Görüntünüzde istemediğiniz nesneleri yapmak için istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları silin. * Arka planı kaldırın: Kötü arka planlara güle güle deyin. İstenmeyen görüntü arka planlarını bir adımda kolayca kaldırın. * Bulanıklık Arka Plan: En önemli olanı odaklamaya getirin. Konunuzu patlatmak için herhangi bir görüntünün arka planını bulanıklaştırın. * Filtreler ekleyin, parlaklığı ayarlayın, yeniden boyutlandırın: Kreasyonlarınızı doğru uyan bir kareye veya özel boyuta dönüştürmek için yeniden boyutlandırma da dahil olmak üzere yaratıcı vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirin. * Duvar kağıtları/arka planlar: Hepsini sergileyin. Mevcut ruh halinize uyacak şekilde özel duvar kağıdı veya arka plan oluşturun, bir açıklama yapın veya telefon ekranınızda ön ve ortada özel bir fırsat tutun. * Tebrik Kartları: Herhangi bir durum için mükemmel bir selamlama yapın. Doğum günü kartlarından tatil kartlarına ve ötesine kadar, kelimeler için bir kayıpta olsanız bile kişiselleştirilmiş mesajlar ve resimlerle düşünceli bir tebrik kartı oluşturun. * Monogramlar: İşaretinizi yapın. Günlük yaşamınıza veya mektup kullanan özel hazırlanmış monogramlara sahip ve işaretinizi tanımlamak için daha fazlasını içeren özel bir durum için biraz kişisel pop ekleyin. * Davetiyeler: Vay canına davetiyeler oluşturun. Her durum ve doğum günleri, düğünler ve büyük veya küçük herhangi bir şey gibi herhangi bir etkinlik için davetiyelerinizi özelleştirin. * Sosyal gönderiler: Çevrimiçi öne çıkın. Çevrimiçi paylaşmak için mükemmel görüntü ve metin oluşturmak için bir sonraki sosyal yazınızı tasarımcı ile yükseltin ve hazırlayın. * Simgeler: Kendinizi görsel olarak ifade edin. Vizyonunuzu kolayca iletmek ve tasarımlarınızı dekore etmek için simgeler oluşturun. * Emojis: Kendinizi ifade edin! Herhangi bir ruh hali uyacak şekilde özel hazırlanmış emojilerle mükemmel bir tepki verin. * Boyama Kitabı Sayfaları: İçinde renklendirin ve akışınıza girin. Renklendirmeyi daha heyecan verici hale getirmek için özel boyama kitabı sayfaları oluşturun. Her yaş için harika. * Çerçeve Görüntü: Fotoğraflarınızı her yerde paylaşabileceğiniz özelleştirilmiş çerçeveli bir belleğe dönüştürün. * Kolajlar: En sevdiğiniz fotoğrafları, stilleri ve açıklamaları birlikte getirin En sevdiğiniz anılardan özel bir kolaj oluşturun. * Pankartlar: Dikkat çekmek ve öne çıkmak için bülten başlıkları, sosyal profiller ve daha fazlası için pankartlar oluşturun.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan JP Morgan Chase ve The Home Depot'a kadar orta ölçekli pazar ve Fortune 500'deki etkileşimli yapay zeka ürün ekipleri, işbirlikçi yapay zeka aracı oluşturma platformu olarak Voiceflow'a güveniyor. Sezgisel aracı oluşturucu tuvali, bilgi tabanı ve içerik yönetimi sistemi, müşteri deneyimine göre ölçeklenebilen gelişmiş yapay zeka aracılarının gönderilmesi için genişletilebilir bir geliştirici araç seti ile eşleştirilir. Bugün dünya çapında 250.000'den fazla iddialı ekip Voiceflow'ta temsilciler oluşturuyor.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – GPTzero gibi yapay zeka dedektörleri tarafından yapay olarak işaretlenme riski olmadan yapay zeka tarafından oluşturulan metni kullanmak isteyen herkes için nihai çözüm. Undetectable.ai ile piyasadaki her yapay zeka dedektörünün yazılarınızı insan olarak algılayacağından emin olabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan Undetectable.ai, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğinizi alır ve onu insan yazma kalıplarını taklit eden ince varyasyonlar, nüanslar ve tutarsızlıklarla geliştirir. Sonuç, bir insan tarafından yazılan metinden ayırt edilemeyecek nihai bir çıktıdır.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
Playground AI
playground.com
Playground AI, yapay zeka tarafından desteklenen kullanılmış bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat, sosyal medya yayınları, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlası gibi çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. AI destekli işlevleri aracılığıyla bir profesyonel gibi görüntüleri düzenlemenin acemi dostu bir yol sağlar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogeralist görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller üretmek için gerçek ve sentetik görüntülerin kaynaşmasını deneyebilirler. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri zorlayıcı kompozisyonlara harmanlamak için dinamik bir yol olan 'Karışık Görüntü Düzenleme' sunar ve böylece muazzam yaratıcı esneklik sunar. Playground AI's Teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine uzatmasına, çeşitli sahnelerde nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı kavramlarını görsel gerçekliğe dönüştürmelerine izin vererek standart görüntü düzenlemesinin ötesine uzanır. Ayrıca, fikirleri başkalarıyla birleştirmek için özellikler sağlayarak işbirlikçi potansiyeli geliştirir ve böylece yaratıcılık kapsamını genişletir. Güçlü yeteneklerine rağmen, Playground AI, kullanıcı dostu olmaya, erişilebilirliğe ve kapsayıcılığa taahhütte bulunuyor, bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya giren acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Fliki
fliki.ai
Fliki, üretken yapay zekanın gücüyle geniş ölçekte ses ve video içeriği oluşturmanıza yardımcı olur. * Fliki, kullanıcı tarafından sağlanan fikirlerden veya Amazon ürün bağlantılarından videolar oluşturmak için AI teknolojisini kullanan bir video oluşturma aracıdır. * İncelemeciler, Fliki'nin kullanıcı dostu arayüzünü, video oluşturmada zamandan tasarruf etme yeteneğini ve ürettiği videoların yüksek görsel kalitesini takdir ediyor. * Kullanıcılar seslendirmelerdeki aksaklıklar, 'dakika' kullanımıyla ilgili netlik eksikliği, ücretsiz sürümde ara sıra yaşanan hatalar, özelleştirme ve video düzenlemede sınırlamalar gibi sorunlardan bahsetti.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer, AI metnini insan içeriğine dönüştürebilen gelişmiş bir AI algılama kaldırıcıdır. Yapay Zeka tespitini atlayacak kadar özgün görünmesini sağlamak için doğal, insani yazma stillerini kullanarak Yapay Zeka metnini insancıllaştırabilir.
Descript
descript.com
Descript, bir doktor kadar kolay olan yeni bir video editörüdür. Descripcy’nin AI destekli özellikleri ve sezgisel arayüz yakıt YouTube ve Tiktok kanalları, en iyi podcast'ler ve pazarlama, satış ve iç eğitim ve işbirliği için video kullanan işletmeler. Descript, videoyu dokümanların ve slaytların yanı sıra her iletişimcinin araç setinin temelini oluşturmayı amaçlamaktadır.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor, her düzeydeki geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların, kodun çeşitli programlama dillerinde nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, Yapay Zekaya (AI) dayalı bir kod açıklayıcıdır. Bu araç sezgiseldir; ilgilendiğiniz kodu girmeniz ve nasıl açıklanmasını istediğinizi seçmeniz yeterlidir. AI Code Mentor'u kullanarak programlama mantığını daha derinlemesine anlayacak ve daha iyi bir geliştirici olacaksınız.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, basit metin ve görüntü istemlerinden harika, gerçekçi görüntüler oluşturan bir yapay zeka görüntü oluşturucusudur. Pazarlama malzemeleri, tasarım ilhamı veya e-ticaret fotoğrafları için görsellere ihtiyacınız varsa Artsmart.ai yanınızdadır. Fotogerçekçi veya empresyonist gibi istediğiniz stile uygun bir ön ayar seçin ve oluşturmak istediğiniz görüntüyü açıklayan bir bilgi istemi girin. Artsmart.ai ile pazarlama oyununuzu kolayca geliştirebilir ve görsel olarak büyüleyici içerikle hedef kitlenizi etkileyebilirsiniz.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
Andi
andisearch.com
Andi, üretken yapay zekayı kullanarak yeni nesli arıyor. Andi, bağlantılar yerine size akıllı bir arkadaşınıza sormak gibi yanıtlar veriyor. Andi, sorulara yanıtlar oluşturmak ve en iyi kaynaklardan alınan bilgileri açıklamak ve özetlemek için canlı verilerle birleştirilmiş dil modellerini kullanıyor. Arama, SEO spam'ı, reklamlar ve gözetim kapitalizmi nedeniyle bozuldu. Andi, sizi doğrudan ihtiyacınız olan bilgiye ulaştırmak için karmaşayı ortadan kaldırıyor. Bunu görsel olarak anlaşılması kolay bir şekilde sunar ve sizi reklam teknolojisinden ve dikkatin dağılmasından korur.
Audyo
audyo.ai
Audyo, modern içerik oluşturucuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok sayıda özellik sunan bir ses düzenleme aracıdır. Öne çıkan özelliklerden bazıları şunlardır: * İnsan kalitesinde yapay zeka sesleri. * Bir belgeyi düzenler gibi sesi düzenleyin. * Farklı hoparlör sesleri arasında geçiş yapın. * Fonetiği kullanarak telaffuzları düzenleyin. * Gömülebilir ses oynatıcı. * Paylaşılabilir web oynatıcısı. * Çok dilli çeviri. * AI yazma asistanı.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kadar katılımcıyla yapılan uzaktan röportajlardan podcast'ler oluşturmaları için bir araç paketi sunuyor. Stüdyo kalitesinde kayıtlar, yapay zeka destekli düzenleme ve kusursuz dışa aktarma işlemlerinin tümü tek bir web tabanlı platformda gerçekleştirilebilir. Araçlar arasında çok kanallı kayıt, ses transkripsiyonu, sezgisel düzenleme, metinden konuşmaya, Magic Dust, Revoice ve Silence Removal'ın yanı sıra arka plan gürültüsünü giderme, dolgu kelime algılama, sesten metne dönüştürme gibi yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket yer alır. , podcast kaydı, MP3'ten metne ve format dönüştürme. Podcastle ayrıca hareket halindeyken kayıt yetenekleri sağlamak için iOS ve Android uygulamaları da sunar. Platform, deneyim düzeyi ne olursa olsun kullanıcıların hikayelerini paylaşmak ve hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için podcast'ler oluşturmasını kolaylaştırmak için tasarlandı.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Jenerator, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Kullanıcıların, girdiye dayalı AI tarafından üretilen sanat ve görüntüler oluşturarak fikirleri neredeyse anında görselleştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka ile çalışan görüntü oluşturma özelliğine ek olarak, Fotor ayrıca kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları sunuyor. Bunlar arasında yeniden boyutlandırma, kırpma, bulanıklaştırma, keskinleştirme ve görüntülere metin veya sınır ekleme bulunur. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini, lüks görüntüleri manipüle etmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, logolar, el ilanları ve pazarlama için posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram Post tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasına kadar uzanıyor. Platform, görüntülerde metin düzenleme, fotoğrafları renklendirme ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırma gibi çok çeşitli uygulamaları kapsar. Fotoğraf düzenlemesine ek olarak, Fotor, video ve GIF'leri oluşturmak ve geliştirmek için benzer AI araçları sunar, ayrıca kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına izin verir.
PicLumen
piclumen.com
Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye yöntemleri aracılığıyla yapay zeka görüntü üretimi. Çeşitli tarzlarda sınırsız, ücretsiz, filigransız kreasyonlar.
Monica
monica.im
Monica, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel AL asistanınız olacak şekilde tasarlanmış ChatGPT APL tarafından desteklenen bir krom uzantısıdır. CMD+M veya CTRL+M'ye basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın web sayfasına metin oluşturmanıza ve metin eklemenize yardımcı olun. Pazarlama kopyasını hızlı bir şekilde oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web'de bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklanmasına, çevirmesine, yeniden ifade etmesine izin verin.
Free text to speech
text-to-speech.online
Ücretsiz metin okuma, metni çeşitli özelleştirmelerle doğal ve pürüzsüz insan sesine dönüştüren güçlü ve ücretsiz bir çevrimiçi metinden konuşmaya sentezleme aracıdır. Kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği 100'den fazla konuşmacı sağlar, çoklu dil ve lehçeleri destekler ve hatta Çince-İngilizce'yi karıştırabilir. Ayrıca ses parametre yapılandırması açısından da esnek olup kullanıcıların konuşma hızını, ses perdesini, artikülasyonu, duraklamaları ve daha fazlasını ayarlamasına olanak tanır. Bu araç, haber okumada, seyahat navigasyonunda, akıllı donanım ve bildirim yayınında yaygın olarak kullanılır ve hatta metin içeriğini indirmek ve kaydetmek için MP3 dosyalarına dönüştürebilir. Ayrıca, 129 dil ve varyantta çeşitli sinir ağı sesleri sunarak küresel bir kitleye ulaşmayı kolaylaştırır. WeChat'in yanı sıra Chrome, Firefox ve Edge gibi tüm önemli tarayıcılarda desteklenir. Mobil kullanıcılar Chrome, Firefox ve Edge'in yeni sürümünü kullanmayı deneyebilir.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
WriteXai
writexai.com
WriteXAI, kullanıcıların otomatik olarak içerik ve görüntü oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Yapay Zeka Görüntüsü oluşturma aracı, içerik oluşturmada zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Platform, birkaç tıklamayla yüksek kaliteli makaleler, sosyal medya gönderileri ve hatta ürün açıklamaları üretmek için doğal dil işleme ve makine öğreniminden yararlanıyor. Ayrıca metne eşlik edecek alakalı ve görsel olarak çekici grafikler üreten bir yerleşik görüntü oluşturucuya da sahiptir. Yapay zeka görüntüleri oluşturabilir, yapay zeka içeriği oluşturabilir, FB reklamları kopyalayabilir, blog içeriği oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz!
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, 11196'dan fazla öğrencinin güvendiği ve Yahoo, NewsDirect, Bezinga ve diğerleri gibi önde gelen haber kaynaklarında yer alan yapay zeka makale yazma aracı. Platformu, yazma becerilerini geliştirmek ve akademik başarıya ulaşmak isteyen öğrencilerin hızla başvurduğu yer haline geldi. Aracı, öğrencilere kusursuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak ve yüksek kaliteli makaleler ve diğer yazılı ödevler oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
Respeecher
respeecher.com
Respeecher, orijinal konuşmacıdan ayırt edilemeyecek bir konuşma yaratan bir ses klonlama yazılımıdır. Hedef sesinizin her yönüne hakim olmak için gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyoruz. Klasik dijital sinyal işleme algoritmalarını tescilli derin üretken modelleme teknikleriyle birleştiriyoruz. Sonuç? Tam anlamıyla eşleşen, bilgisayar tarafından üretilen bir ses. Respeecher, Hollywood film stüdyolarından oyun geliştiricilerine kadar ses çoğaltma teknolojisinden yararlanacak herkes içindir. Projeniz üzerinde tam yaratıcı kontrol ve kusursuz kalite istiyorsanız — Respeecher tam size göre.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, sizi daha akıllı, daha hızlı ve veri odaklı kararlarınıza daha fazla güvenmek amacıyla iş için güvenilir ortak pilot olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, her kullanıcıya-veri bilimcisi, iş analisti veya IT uzman olmayan her kullanıcıya, ilgili analizi organizasyonel hedeflere bağlayacak şekilde gerçekleştirme gücü verir. Her kullanıcının yolculuğunu basitten sofistike analitiklere kısaltan, bilinmeyenleri keşfetmeleri, yeni ilişkiler tanımlamaları, sonuçlar hakkında daha derin bir anlayış elde etmelerini ve statükoya meydan okumaları için verileri kullanmalarına izin verir. IBM Cognos Analytics ile kuruluşunuzdaki herhangi biriyle verileriniz hakkında işlem yapılabilir bilgileri görselleştirin, analiz edin ve paylaşın.
Frase
frase.io
Frase, içerik oluşturmayla ilgili çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek bir AI yazma ve SEO aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Yapay zeka yazma araçları arasında Yapay Zeka İçerik Oluşturucu, Giriş Oluşturucu, Anahat Oluşturucu, Açıklama Aracı, Paragraf Yeniden Yazar, Blog Başlığı Oluşturucu, Açıklama Oluşturucu, İnsanlar da Soruyor, Ürün Açıklaması Oluşturucu, Slogan Oluşturucu, Özet Oluşturucu, Değer Önerisi Oluşturucu ve Cümle Yeniden Yazıcı bulunur. . Her araç farklı içerik türlerine göre uyarlanmıştır ve hızlı ve kolay bir şekilde benzersiz, ilgi çekici içerik oluşturmak için kullanılabilir. Ek olarak Frase, Canlı Ürün İncelemesi, Blog, Hızlandırılmış Kurs ve Yardım Merkezi dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunmaktadır. Frase ile içerik oluşturmak her zamankinden daha hızlı, daha kolay ve daha verimli.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Copywritely
copywritely.com
Kaliteli SEO İçerik Yazılımı: İçerik Optimizasyonunuzu Geliştirin. İçeriğinizi hem insanlar hem de arama motorları için mükemmel hale getirin.
iMyFone
imyfone.com
iMyfone, yaptığımız işe tutkuyla bağlı insanlardan oluşan dinamik bir grup. Misyonumuz, deneyiminizi tazelemek için yenilikçi, kullanımı kolay ve bütçe dostu yazılımlar geliştirmektir. YILDIZ ÜRÜNÜ: 1. iMyFone D-Back: iPhone, iPad, iPod touch'ınız için WhatsApp, Viber, WeChat, Kik, Line, fotoğraflar, videolar, mesajlar, kişiler ve notlar dahil 18'den fazla dosya türünü kurtarın. 2. iMyFone AnyTo: GPS konumunu anında herhangi bir yere değiştirin ve AR oyunları, sosyal platformlar vb. konum tabanlı uygulamalarla çalışabilir. 3. iMyFone LockWiper: iPhone/iPad/iPod touch'taki Çeşitli Kilitleri Anında Kaldırın. 4. iMyFone Fixppo: iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV'nizi Normale Döndürmek için Profesyonel iOS/ıpados/tvOS Onarım Aracı! 5. iMyFone iMyTrans(WhatsApp için iTransor): En iyi WhatsApp aktarma aracı, tüm iPhone'lar ve Android cihazlar desteklenir.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator, çeşitli anime karakterleri ve illüstrasyonları oluşturmak için kullanılan yapay zeka teknolojisine dayalı bir araçtır. Eğitimli modeller aracılığıyla benzersiz ve gerçeğe yakın anime karakter temsilleri oluşturmak için derin öğrenme algoritmalarını ve görüntü oluşturma tekniklerini kullanır. Kullanıcılar, AI Anime Generator aracılığıyla anime karakterleri yaratmanın sonsuz olasılıklarını keşfedebilir ve benzersiz anime karakter tasvirleri ortaya çıkarabilir.
Thundercontent
thundercontent.com
Thundercontent, ışık hızında benzersiz makaleler yazmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullanır. ⚡️Daha iyi bir sonuç için daha az para ve zaman harcayın.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Aracı, işletmelerin seçim yapabileceği çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, herhangi bir işletme ihtiyacı için mükemmel bir uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, çağlar ve stillerle donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapında işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. AI avatarları sadece birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut değildir, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların özelleştirilmesinin belirli iş ihtiyaçlarına uymasını sağlar. AI Avatar aracı ayrıca hatırlama, videoya metin, videoya PowerPoint, ChatGpt, Face Swap ve Metin gibi özellikler de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlar ve kolaylık ve verimlilikle video oluşturmalarını sağlar. DeepBrain AI aracı, finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde faydalı olabilir. Ayrıca, avatarlar eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Genel olarak, DeepBrain AI Tool, işletmelere video yapma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunar. Çok yönlü ve özelleştirilebilir, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir uyum sağlar.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Tüm chatgpt ve diğer LLM etkileşimlerinizi güvenli ve özel tutun. GPTGUARD'ın teknolojisi, istemlerinizdeki hassas verilerin bağlamı etkilemeden sentetik verilerle yerini alır. Herhangi bir gizlilik veya güvenlik endişesi olmadan ChatGPT'nin tüm avantajlarını elde edersiniz.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta, birkaç anahtar kelimeye dayalı harika makaleler üretmenize yardımcı olabilecek, yapay zeka destekli bir blog oluşturma aracıdır. Oluşturulan içerik intihal içermeyen, okunabilirliği yüksek, telifsiz görsellerle zenginleştirilmiş, tekrarlardan korunan ve SEO odaklıdır. Hatta SSS bölümleri ve meta açıklamalarla da geliştirebilirsiniz. Bu özelliklerin tümü GPT-4 ile karıştırılmış özel modellerle desteklenir. Çevrimiçi kontrol paneline girdiğinizde, anahtar kelimeleri, bir başlığı ve sitenize yönlendiren isteğe bağlı bir dahili bağlantıyı kabul eden bir arayüzle karşılaşırsınız. Daha sonra doğrudan sitenize gönderilebilecek harika bir makale veya blog oluşturabilirsiniz. Bu bloglar telifsiz görseller ve optimize edilmiş meta açıklamalarla zenginleştirilebilir. Ayrıca okumayı gerçek bir zevk haline getiren SSS bölümlerini ve diğer nüansları da ekleyebilirsiniz.
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