Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir AI sistemidir. Konuşmalar yapmak, içgörü kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve AI'nın geleceğine tek bir yerde tanık olmak için kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
İkizler, Google’ın en iyi AI modelleri ailesine doğrudan erişim sağlar, böylece: - Yazma, beyin fırtınası, öğrenme ve daha fazlası konusunda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan hızlı bilgileri özetleyin ve bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak bilinir.
Perplexity
perplexity.ai
Şaşkınlık AI, doğal dil öngörücü metin kullanarak sorguları cevaplayan Ai-Chatbot ile çalışan bir araştırma ve konuşma arama motorudur. 2022'de piyasaya sürülen şaşkınlık, web'den kaynakları kullanarak cevaplar üretir ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtir.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI refakatçiniz. Microsoft Copilot, verimliliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak ve basit bir sohbet deneyimi ile bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için AI'nın gücünden yararlanır.
Speechify
speechify.com
Speakiny, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metin-konuşma uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantısı, web uygulaması, iOS uygulaması ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz, okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Şaşırtıcı kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik severlerdir. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speakiny ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken dinleyin, çamaşır yıkayabilir, köpeğinizi yürümek, akşam yemeği yapmak, egzersiz yapmak, skydiving - günlük rutin ne olursa olsun! Konuşma ayrıca Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını güçlendirir. Web sitenize kolayca metin-konuşma ekleyin. Korkusuz CEO'umuz Cliff Weitzman, 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında konuştu, böylece üzerinde çalıştığı inanılmaz metin-konuşma yazılımını paylaşabildi. Cliff'in disleksi var ve okuması için ne kadar zaman ve enerji aldığı için hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi tam bir gamechanger idi, okumalarını normal bir okuyucudan 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlamasına ve tutmasına izin verdi. Konuşma olarak amacımız okumak için asla kimseyi öğrenmek için bir engel olmamalıdır. Hiçbir şey sizi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten uzak tutmamalıdır. Speakiny, sadece birkaç kısa yıl içinde dünyaya yayılmış 100'den fazla ekip üyesi istihdam etmek için büyüdü. Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber gibi şirketlerde daha önce lider ve kıdemli mühendis olan üyelerle inanılmaz bir ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz mülkiyeti seviyoruz ve öncelik veriyoruz, hızla değer katıyor, elimizden geldiğince öğreniyor ve kullanıcılarımıza güçlenmiş hissettiriyoruz.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir AI ses araştırması ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz, gerçekçi, çok yönlü ve bağlamsal olarak farkında olan konuşma ve ses efektleri üreten AI ses modelleri geliştirmektedir. Ürün ekibimiz, bu modelleri günlük kullanıcılar, prosumers ve işletmeler için içerik oluşturmak ve yerelleştirmek için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini dile getirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film öncesi filmden yardımcı olmak, eğlence içindeki yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklam için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp uzmanlarını eğitmek için kullanılır. Ayrıca onları kaybeden ve günlük yaşamlarında erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylere yardımcı olanlara geri sesler vermiştir.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Playground AI
playground.com
Playground AI, yapay zeka tarafından desteklenen kullanılmış bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat, sosyal medya yayınları, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlası gibi çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. AI destekli işlevleri aracılığıyla bir profesyonel gibi görüntüleri düzenlemenin acemi dostu bir yol sağlar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogeralist görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller üretmek için gerçek ve sentetik görüntülerin kaynaşmasını deneyebilirler. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri zorlayıcı kompozisyonlara harmanlamak için dinamik bir yol olan 'Karışık Görüntü Düzenleme' sunar ve böylece muazzam yaratıcı esneklik sunar. Playground AI's Teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine uzatmasına, çeşitli sahnelerde nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı kavramlarını görsel gerçekliğe dönüştürmelerine izin vererek standart görüntü düzenlemesinin ötesine uzanır. Ayrıca, fikirleri başkalarıyla birleştirmek için özellikler sağlayarak işbirlikçi potansiyeli geliştirir ve böylece yaratıcılık kapsamını genişletir. Güçlü yeteneklerine rağmen, Playground AI, kullanıcı dostu olmaya, erişilebilirliğe ve kapsayıcılığa taahhütte bulunuyor, bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya giren acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, saniyeler içinde tasarımlar oluşturmanıza ve fotoğrafları düzenlemenize yardımcı olan AI ile çalışan bir tasarım aracıdır. Yaratıcılığınızı serbest bırakın - AI ile hayal edebileceğiniz her şeyi görme, tasarlayın ve düzenleyin. Kelimelerinizle göz alıcı görüntüler oluşturmak için üretken AI'nın gücünü kullanın, telefonunuz için kişiselleştirilmiş doğum günü kartları, tatil kartları ve duvar kağıtları gibi patlayan bir sonraki seviye tasarımlar ve hatta bir uzman gibi fotoğrafları düzenlemek için AI kullanın- fotoğraflardan nesneler. İstediğinizi, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu yaratın. Temel yetenekler: * Resimler: Hayal edebileceğiniz herhangi bir görüntü oluşturun. Bilim kurgu sanatı, gerçeküstü sahneler, komik görüntüler? Hayal edin, tarif edin ve AI ile yaratın. Hayal gücünüz sınırsız! * Çıkartmalar: Yapışan bir şey oluşturun. Mesajlaşma uygulamalarına, sosyal ve daha fazlasına yapışmanıza yardımcı olan özel çıkartmalar yapın. * AI ile Düzenle: Fotoğraflarınızı ve resimlerinizi AI ile mükemmel hale getirin. * Üretken Sil: Görüntünüzde istemediğiniz nesneleri yapmak için istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları silin. * Arka planı kaldırın: Kötü arka planlara güle güle deyin. İstenmeyen görüntü arka planlarını bir adımda kolayca kaldırın. * Bulanıklık Arka Plan: En önemli olanı odaklamaya getirin. Konunuzu patlatmak için herhangi bir görüntünün arka planını bulanıklaştırın. * Filtreler ekleyin, parlaklığı ayarlayın, yeniden boyutlandırın: Kreasyonlarınızı doğru uyan bir kareye veya özel boyuta dönüştürmek için yeniden boyutlandırma da dahil olmak üzere yaratıcı vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirin. * Duvar kağıtları/arka planlar: Hepsini sergileyin. Mevcut ruh halinize uyacak şekilde özel duvar kağıdı veya arka plan oluşturun, bir açıklama yapın veya telefon ekranınızda ön ve ortada özel bir fırsat tutun. * Tebrik Kartları: Herhangi bir durum için mükemmel bir selamlama yapın. Doğum günü kartlarından tatil kartlarına ve ötesine kadar, kelimeler için bir kayıpta olsanız bile kişiselleştirilmiş mesajlar ve resimlerle düşünceli bir tebrik kartı oluşturun. * Monogramlar: İşaretinizi yapın. Günlük yaşamınıza veya mektup kullanan özel hazırlanmış monogramlara sahip ve işaretinizi tanımlamak için daha fazlasını içeren özel bir durum için biraz kişisel pop ekleyin. * Davetiyeler: Vay canına davetiyeler oluşturun. Her durum ve doğum günleri, düğünler ve büyük veya küçük herhangi bir şey gibi herhangi bir etkinlik için davetiyelerinizi özelleştirin. * Sosyal gönderiler: Çevrimiçi öne çıkın. Çevrimiçi paylaşmak için mükemmel görüntü ve metin oluşturmak için bir sonraki sosyal yazınızı tasarımcı ile yükseltin ve hazırlayın. * Simgeler: Kendinizi görsel olarak ifade edin. Vizyonunuzu kolayca iletmek ve tasarımlarınızı dekore etmek için simgeler oluşturun. * Emojis: Kendinizi ifade edin! Herhangi bir ruh hali uyacak şekilde özel hazırlanmış emojilerle mükemmel bir tepki verin. * Boyama Kitabı Sayfaları: İçinde renklendirin ve akışınıza girin. Renklendirmeyi daha heyecan verici hale getirmek için özel boyama kitabı sayfaları oluşturun. Her yaş için harika. * Çerçeve Görüntü: Fotoğraflarınızı her yerde paylaşabileceğiniz özelleştirilmiş çerçeveli bir belleğe dönüştürün. * Kolajlar: En sevdiğiniz fotoğrafları, stilleri ve açıklamaları birlikte getirin En sevdiğiniz anılardan özel bir kolaj oluşturun. * Pankartlar: Dikkat çekmek ve öne çıkmak için bülten başlıkları, sosyal profiller ve daha fazlası için pankartlar oluşturun.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka güdümlü hız ve stil tutarlılığına sahip yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesi varlıkları oluşturun.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer, AI metnini insan içeriğine dönüştürebilen gelişmiş bir AI algılama kaldırıcıdır. Yapay Zeka tespitini atlayacak kadar özgün görünmesini sağlamak için doğal, insani yazma stillerini kullanarak Yapay Zeka metnini insancıllaştırabilir.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (eski adıyla Poly.ai), yeni nesil yapay zeka kullanarak daha derin ve daha gizli konuşmaları kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir Chatbot platformudur. Kullanıcılara, 10 milyondan fazla benzersiz karakterle ücretsiz ve dinamik sohbetler yapabilme, rol oynama deneyimlerini ve sıradan konuşmaları geliştirme olanağı sunar.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI, kullanıcıların saniyeler içinde yapay zeka tarafından oluşturulan illüstrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. IllostrationAI ile farklı stillerden oluşan bir kitaplıktan stilinizi seçebilir, göstermek istediğiniz nesneyi tanımlayabilir ve yapay zeka yükseltmeyle sonuçlarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca arka planı kaldırabilir ve özel bir arka plan ekleyebilirsiniz.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator, çeşitli anime karakterleri ve illüstrasyonları oluşturmak için kullanılan yapay zeka teknolojisine dayalı bir araçtır. Eğitimli modeller aracılığıyla benzersiz ve gerçeğe yakın anime karakter temsilleri oluşturmak için derin öğrenme algoritmalarını ve görüntü oluşturma tekniklerini kullanır. Kullanıcılar, AI Anime Generator aracılığıyla anime karakterleri yaratmanın sonsuz olasılıklarını keşfedebilir ve benzersiz anime karakter tasvirleri ortaya çıkarabilir.
Codeium
codeium.com
Codeium, geliştiricileri ve kodlama profesyonellerini hedefleyen, AI kod tamamlama, arama ve sohbet gibi etkili özelliklerle kodlama prosedürlerine yardımcı olmak için tasarlanmış AI tabanlı bir araçtır. 70'ten fazla dili destekler ve yaygın olarak kullanılan IDE'lerle çalışacak şekilde entegre edilerek kullanıcılara kusursuz bir arayüz sağlar. Araç, kodlama süreçlerini hızlandırmak ve üretkenlik düzeylerini artırmak için tasarlandığı için geliştiricilerin deneyimleri açısından potansiyel olarak dönüştürücü niteliktedir. Codeium'un üretken kod yetenekleri, kullanıcıların kodlama süresinden tasarruf etmelerine yardımcı olabilir, böylece daha hızlı ürün sevkiyatı yapılabilir. Codeium, otomatik tamamlama özelliğinde ücretsiz olarak kullanılabilir ve sınırsızdır; kapsayıcı ve büyüyen bir dil desteği kapsamını korur. Ayrıca, otomatik tamamlama ve arama işlevlerinin yanı sıra ek destek için bir sohbet özelliği sağlayan, özel olarak eğitilmiş şirket içi bir model ve altyapıya sahiptir. Teklifleri, hızlı kod otomatik tamamlama, editör içi AI sohbet asistanı, sınırsız kullanım, çeşitli platformlar aracılığıyla destek, kod tabanınızda gelişmiş kişiselleştirme ve diğerlerinin yanı sıra GPT-4 Desteği gibi çeşitli özelliklerle bireysel kullanımdan kurumsal seviyeye kadar uzanır. Seçilen pakette. Çeşitli kodlama havuzlarında kod tamamlama ve arama yeteneklerini genişletir.
Replit
replit.com
REPL.IT, San Francisco merkezli bir başlangıç ve çevrimiçi bir IDE (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma -değerlendirme döngüsü" anlamına gelen kısaltmadan geliyor. Hizmet, 2016 yılında Ürdün programcısı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından oluşturuldu. Ayrıca, REPL.IT, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmalarına "reçeller" de ev sahipliği yaparlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici bir hesap yükseltmesi, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklıdır. Rep.t. Kodunuzun çalışabileceği sanal bir makinede size bir kap verilen en popüler programlama dillerinde bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir Repo'da iki ana parça vardır - editör ve konsol. Editör, Visual Studio kodunu güçlendiren aynı teknoloji olan Monaco'yu kullanıyor. Mobil cihazlarda editör Ace. Rep.it, hacker planı adı verilen premium bir katman var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışanlara izin verir ve GitHub Eğitim Planı, hacker planından 3 ay içermektedir. Python, Ruby, HTML ve Java dahil olmak üzere REPL.IT'de 60'tan fazla farklı programlama dili vardır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. "Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Rep.it sitesinde ayrıca bir konuşma forumu var. Bu forum, dünyadaki birçok geliştirici tarafından kreasyonlarını paylaşmak için kullanılmaktadır. Forum, REPL Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
ToMate AI
tomate.ai
ToMate, tüm kanallardaki iletişiminizde devrim yaratmaya odaklanmış, yapay zeka destekli bir asistandır. Kişisel yapay zekanız PDF'ler, kelimeler, excel'ler, web'ler ve geçmiş e-postalar üzerinde eğitilmiştir. Zamandan tasarruf etmek ve gönderdiğiniz her e-postanın bağlamsal olarak alakalı ve ilgi çekici olmasını sağlamak için yapay zeka destekli bağlam algılama ve yanıt oluşturmanın gücünden yararlanın. ToMate AI, herhangi bir kişisel veriyi proaktif olarak silerek gizliliği garanti eder. e-postalar ve belgeler, güveni ve güvenliği güçlendiriyor. ToMate, Gmail, Outlook, Web What'sApp, Salesforce, Intercom ve daha fazlasıyla entegrasyona sahip olduğundan kendi çalışma alanınızda kullanılabilir. ToMate, ayda 100 mesaja kadar sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunuyor. Yapay zeka sayesinde saatlerce süren yanıtlardan tasarruf etmeye başlayın ve müşteri memnuniyetini artırın.
Epagestore.AI
epagestore.ai
Birinci sınıf içerik yazma çözümleri mi arıyorsunuz? epagestore.ai'den başka yere bakmayın! Hizmet yelpazemiz yapay zeka içerik yazımı, içerik oluşturma, makale yazma, makale oluşturma ve çok daha fazlasını içerir. Yetenekli yazarlardan oluşan özel bir ekip ve en son yapay zeka teknolojisiyle, en kaliteli içerik için başvuracağınız kaynağız. İster SEO içerik yazımı, ister yapay zeka sohbet robotu, ister yalnızca yetenekli bir içerik yazarı arıyor olun, epagestore.ai size yardımcı olmak için burada!
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate, GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 ve Mistral dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı yapay zeka modeline erişim sağlayan güçlü bir platformdur. ChatLabs ayrıca yerleşik GPT Asistanlarını kullanmanıza, dosyaları analiz etmenize, web'de arama yapmanıza ve işletmeniz hakkında her şeyi bilen özel yapay zeka aracıları oluşturmanıza olanak tanır.
Writingo
writingo.ai
Writingo, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yapay zeka tarafından eğitilen ve desteklenen, yapay zeka destekli benzersiz bir çözümdür. Writingo, zaman veya çaba harcamanıza gerek kalmadan içerik oluşturma işlemini kolayca gerçekleştirebilir.
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts, videolar, resimler ve metinler de dahil olmak üzere çeşitli içerikler oluşturmanıza yardımcı olan bir yapay zeka içerik oluşturma platformudur. Techxperts ile profesyonel bir yazar veya tasarımcı olmanıza gerek kalmadan kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz. Techxperts, blogunuz, web siteniz veya sosyal medya kanallarınız için içerik oluşturmanıza yardımcı olabilecek çeşitli özellikler sunar. Techxperts'in yapabileceği şeylerden bazıları şunlardır: * Makaleler, blog gönderileri, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını içeren farklı türde içerikler yazın * Resimler ve videolar oluşturun * Şiirler, kodlar, senaryolar ve daha fazlası gibi farklı yaratıcı metin formatları oluşturun * Dilleri çevir * Farklı tonlarda yazın Techxperts'in kullanımı kolaydır. Techxperts'e oluşturmak istediğiniz içerikle ilgili birkaç ayrıntı vermeniz yeterlidir; Techxperts içeriği sizin için oluşturacaktır. Daha sonra içeriği beğeninize göre düzenleyebilirsiniz.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
Superflows
superflows.ai
Hızla gelişen yazılım dünyasında, sezgisel ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak başarının anahtarıdır. Superflows, ChatGPT Copilot'a benzer bir yapay zeka ürün asistanını yazılımınıza entegre etmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir araç seti sunarak bu hareketin ön saflarında yer alıyor. Bu asistan, talep üzerine uzman rehberliği sağlayarak kullanıcılara güç verir ve böylece ürününüzün kullanılabilirliğini büyük ölçüde artırır. Superflows'u benimseyerek müşterilerinizi, her yazılımın bir uzmanla sohbet etmek kadar kullanıcı dostu hale geldiği yeni bir kullanıcı etkileşimi çağına davet edersiniz. Superflows, uzman tavsiyesi ve yardımı sunmak üzere her zaman hazır bulunan bir yapay zeka ürün asistanını sunarak kullanıcıların yazılımla etkileşim kurma biçimini yeniden tasarlıyor. İşte nasıl çalıştığına dair bir döküm: * Sezgisel Kontrol Paneli: Kontrol paneli kurulum ve yapılandırma sürecini basitleştirir. * Hızlı Eylemler: Kullanıcılar, basit komutlarla satış hattına adım eklemek veya kişileri dışa aktarmak gibi ortak görevleri gerçekleştirebilir. * Oyun Alanı Özelliği: Bu, tam dağıtımdan önce asistanın yeteneklerinin test edilmesine ve ince ayar yapılmasına olanak tanır. * Sorunsuz Entegrasyon: Superflows, minimum kodla mevcut kod tabanlarına yerleşerek ürününüzün ekosistemiyle zahmetsizce birleşir.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer; makaleler, bloglar ve denemeler de dahil olmak üzere çeşitli metin türlerinin kısa özetlerini oluşturmak için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanan bir araçtır. Araç, girilen materyalin önemli noktalarını vurgularken bilgilerin orijinal bağlamını ve doğruluğunu korur. Bu araç, kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanıcıların istenen özet uzunluğunu ayarlamasına olanak tanır. Özetleyici ayrıca içeriğin 'en iyi satırını' çıkararak metnin ana fikrinin anında anlaşılmasını sağlar. Tamamlama süreci yalnızca tek bir dilde gerçekleşmez, özetlemeden önce çeviriye ihtiyaç duymadan birden çok dilde özetler sağlayabilir. Araç, özetlenen içeriği madde işaretleri veya tek bir en iyi satır biçiminde alma seçeneğini sunarak okunabilirliği artırır. . Kullanıcılara herhangi bir kişisel veri saklamayacağının garantisini vererek veri güvenliğini sağlar. AI Summarizer'ın kullanımı kolay bir yaklaşımı var: Kullanıcılar metin yazıyor veya yüklüyor, reCAPTCHA'yı onaylıyor ve ardından özeti oluşturmak için bir düğmeyi tıklıyor. Özetlenen içerik indirilebilir, bir panoya kopyalanabilir veya yeni bir özetleme turu için temizlenebilir. Araç, ücretsiz kullanımı ve sınırsız günlük girişleri sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. AI Summarizer, farklı mesleklerdeki bireylere herhangi bir metnin kesin bir özetini sunarak yararlı olduğunu kanıtlıyor.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Engram
engram.us
Engram, anadili İngilizce olmayanlar için optimize edilmiş, yapay zeka destekli bir dilbilgisi denetleyicisi ve açıklama aracıdır. Tescilli yapay zekamız ChatGPT ile birleştiğinde daha doğal görünen metinler için gelişmiş, bağlama dayalı düzenlemeler sağlar
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
Draftsmith
draftsmith.ai
Microsoft Word'deki yapay zeka destekli yazma asistanı Draftsmith, profesyonellerin içeriklerini geliştirme biçimini değiştiriyor. İlk taslak ile son cilalama arasındaki önemli yazma orta aşamasını benzersiz bir şekilde destekleyerek revizyon süresini kısaltır. Kelime sayısını azaltma, sade dil önerileri ve İngilizce akıcılık yardımı gibi araçlarla Draftsmith, mevcut içeriği iyileştirmek için cümle düzeyinde öneriler sunuyor. Siz sürücü koltuğundasınız. Draftsmith, yalnızca istendiğinde cümle önerileri sunarak kullanıcıya yönelik bir deneyim sağlar. Microsoft'un Azure OpenAI Hizmeti üzerinde güvenli bir şekilde çalışan Draftsmith, veri gizliliğine saygı göstererek üstün yazma ve daha hızlı revizyonlar için güvenilir ve etik bir yapay zeka çözümü sunar. İster ilgi çekici pazarlama metnini geliştiriyor olun, ister karmaşık bir teklif yanıtını basitleştiriyor olun, ister ana dilinizin dışında çalışıyor olun, Draftsmith iş akışınıza kusursuz bir şekilde entegre olarak yapay zekanın gücünü doğrudan Word'e getirerek etkili, empatik ve okuyucu odaklı metinler oluşturmaya odaklanmanıza olanak tanır. -dost içerik. Profesyonel yazmanın nüanslarını anlayan ve benzersiz sesinize saygı duyan bir aracı benimseyin. Taslak ustası, son teslim tarihleri kısıtlı olsa bile, yeterli taslakları olağanüstü çalışmalara dönüştürmenize yardımcı olmak için burada. 7 günlük ücretsiz denemenizi şimdi draftsmith.ai adresinden edinin
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
DinuAI
dinuai.com
DinuAI, kullanıcılarınıza bir dizi olağanüstü özellik sunmak için OpenAI Yapay Zeka teknolojisinin gücünden yararlanan yenilikçi bir SaaS platformudur. DinuAI, kullanıcılar gelişmiş çok yönlülük için birden fazla dilin avantajından yararlanarak zahmetsizce benzersiz ve intihal içermeyen içerik ve görüntüler oluşturabilir. Yapay zeka içeriği, görselleri ve kodu oluşturmaya yönelik hepsi bir arada bir SaaS platformudur. Pazarlamacılar, Metin Yazarları, Gazeteciler, e-Ticaret Profesyonelleri, Eğitimciler, Sosyal Medya Yöneticileri, Blogcular, SEO Uzmanları, İçerik Yazarı, Destek Temsilcileri, Şarkı Yazarı ve daha fazlası gibi herkes için anında yüksek kaliteli metinler oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan sonucunuzu kolayca düzenleyebilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir veya yayınlayabilirsiniz.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI, benzersiz belgeler, resimler, sohbetler ve diğer multimedyaları üretmek için yapay zekayı kullanan bir içerik oluşturma yazılımıdır. Platform, içerik üretimini otomatikleştirmek için oluşturma araçları ve özel şablonlar sunar. Birden fazla dili destekler.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory, satış ekipleri ve ajanslar için tasarlanmış bir B2B metin yazarlığı platformudur. Ana hedefi, kullanıcıların satış metin yazarlığı görevlerinde zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmaktır. Copyfactory ile kullanıcılar tüm A/B satış dizilerini neredeyse her dilde yalnızca saniyeler içinde yazabilirler. Platform, yanıt oranlarını artırmak için kullanıcıların herhangi bir veriyi kullanarak kendi potansiyel müşteri kişiselleştirme şablonlarını oluşturmalarına olanak tanır. Copyfactory'nin benzersiz bir özelliği, kullanıcıların yapay zekayı kendi tarzlarına benzer bir tarzda yazacak şekilde eğitmelerine olanak sağlamasıdır. Platform özellikle satış geliştirmede kişiselleştirme çabalarını ölçeklendirmek isteyen satış ekipleri ve ajanslar için kullanışlıdır. Copyfactory, kullanıcıların şablonları seçebildiği, birkaç soruyu yanıtlayabildiği ve dizileri hızlı bir şekilde oluşturabildiği sürükle ve bırak dizilimi oluşturma olanağı sunar. İşbirliğine dayalı gerçek zamanlı düzenleme, ekip üyelerinden geri bildirim alınmasına olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca arzu ettikleri herhangi bir veri kaynağını kullanarak olası araştırmalara dayalı benzersiz kişiselleştirme şablonları da oluşturabilirler. Copyfactory, ekiplerin halihazırda kullanabileceği Outreach, Apollo, Salesloft, Hubspot, Pipedrive ve daha fazlası gibi diğer satış araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Getyn
getyn.com
Getyn, iş çözümleri dünyasında yenilikçiliğin ön saflarında yer alan lider bir yazılım şirketidir. Uzmanlardan oluşan özel ekibimiz, her büyüklükteki işletmenin günümüzün rekabet ortamında başarılı olmasını sağlayacak en ileri uygulamaları tasarlamaya ve geliştirmeye kendini adamıştır. Getyn olarak, iş operasyonlarınızın önemli yönlerini kolaylaştıran ve geliştiren yazılım çözümleri oluşturma konusunda uzmanız. Müşterilerinizle daha güçlü bağlantılar kurmanıza yardımcı olan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımından, hedef kitlenizi etkili bir şekilde etkileşime geçirmenize ve dönüştürmenize olanak tanıyan E-posta Pazarlama yazılımına kadar, ihtiyacınızı karşılıyoruz. Finans yazılım çözümlerimiz, finansal yönetiminizi optimize etmek, size bilinçli kararlar vermek ve büyümeyi desteklemek için gereken araçları ve öngörüleri sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Summary Box
summarybox.com
Özet Kutusu, web için kişisel yapay zeka yardımcı pilotunuzdur. İçeriği özetlemek, yazmak ve web sayfaları ve yüklenen belgelerle sohbet etmek için işlevler sağlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirir. Araştırma, çalışma veya kişisel kullanım için herhangi bir web sitesindeki web deneyiminizi daha etkileşimli, bilgilendirici ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Özet Kutusu öncelikle bir tarayıcı uzantısı olarak işlev görür ve kullanımı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Kurulduktan sonra herhangi bir web sitesindeki veya makaledeki Özet Kutusu düğmesini tıklatarak sohbet edebilir, özet alabilir ve hatta içerik yazmak için kullanabilirsiniz. Özet Kutusu, tarayıcı uzantısına ek olarak kapsamlı bir web panosuna sahiptir. Burada kullanıcılar, özetleme ve yazma için uzantıda bulunan aynı araçlara erişebilir. Ayrıca kontrol paneli benzersiz bir özelliğe daha olanak tanır: belgelerinizi yükleme ve belgelerinizle sohbet etme yeteneği. İster kişisel belgeler, ister okul notları, ister iş belgeleri olsun, hepsini Özet Kutusu'na yükleyebilir ve bunlarla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz.
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