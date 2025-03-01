Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir AI sistemidir. Konuşmalar yapmak, içgörü kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve AI'nın geleceğine tek bir yerde tanık olmak için kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
İkizler, Google’ın en iyi AI modelleri ailesine doğrudan erişim sağlar, böylece: - Yazma, beyin fırtınası, öğrenme ve daha fazlası konusunda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan hızlı bilgileri özetleyin ve bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak bilinir.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
Perplexity
perplexity.ai
Şaşkınlık AI, doğal dil öngörücü metin kullanarak sorguları cevaplayan Ai-Chatbot ile çalışan bir araştırma ve konuşma arama motorudur. 2022'de piyasaya sürülen şaşkınlık, web'den kaynakları kullanarak cevaplar üretir ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtir.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş yeni nesil AI asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI refakatçiniz. Microsoft Copilot, verimliliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak ve basit bir sohbet deneyimi ile bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için AI'nın gücünden yararlanır.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka güdümlü hız ve stil tutarlılığına sahip yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesi varlıkları oluşturun.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir AI ses araştırması ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz, gerçekçi, çok yönlü ve bağlamsal olarak farkında olan konuşma ve ses efektleri üreten AI ses modelleri geliştirmektedir. Ürün ekibimiz, bu modelleri günlük kullanıcılar, prosumers ve işletmeler için içerik oluşturmak ve yerelleştirmek için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini dile getirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film öncesi filmden yardımcı olmak, eğlence içindeki yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklam için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp uzmanlarını eğitmek için kullanılır. Ayrıca onları kaybeden ve günlük yaşamlarında erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylere yardımcı olanlara geri sesler vermiştir.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Relevance AI
relevanceai.com
ATCECS AI, işletmelerin bir AI işgücü oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Satış ve pazarlamadan müşteri desteğine ve operasyonlarına kadar çok çeşitli görevleri otomatikleştirebilen AI temsilcilerini işe almak için araçlar ve çözümler sağlar. Platform, gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan güçlü AI ajanları oluşturmasını ve dağıtmasını kolaylaştırarak kodsuz bir oluşturucu sunar.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde bulundurmasına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
WriteTextAI
writetext.ai
WordPress/WooCommerce için özel olarak tasarlanan WriteText.ai, ürün metni ve meta açıklamalarının oluşturulmasını otomatikleştirmeyi amaçlayan bir eklentidir. Tek ürünler veya toplu olarak birden fazla ürün için metin oluşturma çok yönlülüğü sunar. WordPress/WooCommerce ile kusursuz entegrasyonu sayesinde özellikle yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir deneyim sunar. WriteText.ai, birinci sınıf, SEO için optimize edilmiş meta başlıklar, meta açıklamaları, ürün açıklamaları ve Açık Grafik metinleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. İçerik oluşturma verimliliğini artırmak için 'WriteText.ai Single' ve 'WriteText.ai Bulk' modlarını sağlar. Dahası, her hesap sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilir ve her büyüklükteki işletmeye hitap eden web mağazası kurulumlarını gerçekleştirebilir. WriteText.ai Single, yazarlara içerik üretimi için kapsamlı bir kapsam sunar. Yazarlar, tonu, stili ve hedef pazarı belirlemenin yanı sıra, içeriğin kendisini oluşturmadan önce derinlemesine bir anahtar kelime analizi yapabilir, anlamsal anahtar kelimeler seçebilir ve doğrudan WooCommerce'den metne hangi niteliklerin dahil edilmesi gerektiğini seçebilir. Ürüne aşinalık ve anahtar kelime analizi tamamlandıktan sonra WriteText.ai Single, yaklaşık 50 saniyede metin oluşturur. Yazar daha sonra çıktıyı WooCommerce'te yayınlamadan önce inceleyebilir. Sonuç olarak bu özellik, SEO'yu geliştirmek için ton, stil ve anahtar kelimelerin eklenmesinde tutarlılık sağlar. Ayrıca her ürünün içeriğini hedef kitlenin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirme esnekliği sağlar. Öte yandan WriteText.ai Bulk, aynı anda birden fazla ürün için metin oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu özellik, anahtar kelime analizi, semantik anahtar kelime seçimi ve her ürün için ayrı ayrı özellik seçimi gibi belirli yönlerden yoksun olsa da, yazarın seçilen tüm ürünlerde tutarlı bir üslup, stil ve nitelikler sağlamasına olanak tanır. WriteText.ai Bulk, son ürün seçimi ve hedef stil özellikleri ayarlandıktan sonra her ürün için yaklaşık 30 saniye içinde metin oluşturarak yüksek verimlilik sergiliyor. Ayrıntılı anahtar kelime analizi ihtiyacını ortadan kaldırarak, kısa bir zaman diliminde büyük miktarda ürün metni oluşturmaya ihtiyaç duyulduğunda özellikle yararlıdır. Bu nedenle WriteText.ai Bulk, hızlı ve toplu içerik oluşturma görevleri için güvenilir, zaman açısından verimli bir çözüm olarak hizmet vermektedir. Genel olarak WriteText.ai, sınırsız sayıda e-ticaret sitesine bağlantıya izin veren ve sınırsız sayıda kullanıcıyı destekleyen, zengin özelliklere sahip bir eklentidir. WooCommerce'e doğrudan metin aktarımını veya yayınlanmasını sağlar ve metne dahil edilecek ürün özelliklerinin, tonlarının ve stillerinin seçilmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca hedef kitleyi ve metin uzunluğunu seçebilir, ayrıca içeriği kimin oluşturabileceğini, inceleyebileceğini ve yayınlayabileceğini belirtmek için kullanıcı rollerini ayarlayabilir. Temel özellikler arasında inceleme geçmişi günlüğü, toplu aktarma/yayınlama metni, özel ürün ayrıntısı ekleme ve kendi özel tonunuzu ve tarzınızı tanımlama yer alır. Kullanıcılar metin oluşturmak, yapay zekanın önerdiği hedef pazarları elde etmek, özel hedef pazarları tanımlamak ve metni yeniden yazmak için bir referans ürünü kullanabilirler. Eklenti aynı zamanda anahtar kelime analizini, anlamsal anahtar kelimeleri, anahtar kelime ve anlamsal anahtar kelime yoğunluklarını izlemenin yanı sıra çoklu mağaza desteğini de destekler. Yasal Uyarı: WriteText.ai, WordPress/WooCommerce ile çalışmak üzere geliştirilmiş bağımsız bir araçtır. WordPress/WooCommerce'e bağlı değildir veya desteklenmemektedir.
WriterX
writerx.co
WriterX, çok çeşitli yazma görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yeni başlayanlardan deneyimli yazarlara kadar her seviyedeki kullanıcılar için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, içeriğin otomatik taslağını oluşturma, hatasız yazma, dil çeviri seçenekleri ve ikna edici sonuçlar için hedef kitleye özel kişiselleştirme gibi bir dizi özellik sunar. WriterX, anında ilgi çekici içerik üretimi sağlayarak yazar tıkanıklığına yardımcı olmaktan gurur duymaktadır. Blog gönderileri ve sosyal medya içeriği hazırlamaktan reklam kampanyaları için metin yazmaya kadar görevleri yerine getirebilir. WriterX'in bir diğer temel özelliği, günümüzün dijital çağındaki büyük miktardaki içeriğe olan ihtiyaca yanıt vererek mevcut içeriği yeniden kullanma veya geniş ölçekte yeni materyal oluşturma yeteneğidir. Başlamak için kullanıcılar bir şablon seçer ve konu veya ürün hakkında kısa bir açıklama sağlar; yapay zeka çeşitli içerikler oluşturur. Araç, öğrenciler, metin yazarları, blog yazarları, ürün yöneticileri, pazarlama ekipleri ve medya ajansları dahil olmak üzere çok çeşitli bir müşteri tabanı tarafından kullanılıyor. Akılda kalıcı başlıklar, ürün açıklamaları ve özelleştirilmiş incelemeler oluşturarak web görünürlüğünü artırarak SEO için kapsamlı çözümler sunar. Son olarak, kapsamlı bir işlevsellik paketi sunmasına rağmen WriterX, içerik oluşturma sürecini basitleştiren kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
Cohesive AI
cohesive.so
ChatGPT istemleriyle uğraşmaya elveda deyin! Cohesive, AI parlaklığını yaratıcılığınızla birleştirerek zahmetsizce birinci sınıf içerik oluşturmanıza olanak tanır. Güçlü bir düzenleyiciyle sorunsuz bir şekilde hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın. Büyülü içerik oluşturmaya merhaba deyin!
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, saniyeler içinde tasarımlar oluşturmanıza ve fotoğrafları düzenlemenize yardımcı olan AI ile çalışan bir tasarım aracıdır. Yaratıcılığınızı serbest bırakın - AI ile hayal edebileceğiniz her şeyi görme, tasarlayın ve düzenleyin. Kelimelerinizle göz alıcı görüntüler oluşturmak için üretken AI'nın gücünü kullanın, telefonunuz için kişiselleştirilmiş doğum günü kartları, tatil kartları ve duvar kağıtları gibi patlayan bir sonraki seviye tasarımlar ve hatta bir uzman gibi fotoğrafları düzenlemek için AI kullanın- fotoğraflardan nesneler. İstediğinizi, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu yaratın. Temel yetenekler: * Resimler: Hayal edebileceğiniz herhangi bir görüntü oluşturun. Bilim kurgu sanatı, gerçeküstü sahneler, komik görüntüler? Hayal edin, tarif edin ve AI ile yaratın. Hayal gücünüz sınırsız! * Çıkartmalar: Yapışan bir şey oluşturun. Mesajlaşma uygulamalarına, sosyal ve daha fazlasına yapışmanıza yardımcı olan özel çıkartmalar yapın. * AI ile Düzenle: Fotoğraflarınızı ve resimlerinizi AI ile mükemmel hale getirin. * Üretken Sil: Görüntünüzde istemediğiniz nesneleri yapmak için istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları silin. * Arka planı kaldırın: Kötü arka planlara güle güle deyin. İstenmeyen görüntü arka planlarını bir adımda kolayca kaldırın. * Bulanıklık Arka Plan: En önemli olanı odaklamaya getirin. Konunuzu patlatmak için herhangi bir görüntünün arka planını bulanıklaştırın. * Filtreler ekleyin, parlaklığı ayarlayın, yeniden boyutlandırın: Kreasyonlarınızı doğru uyan bir kareye veya özel boyuta dönüştürmek için yeniden boyutlandırma da dahil olmak üzere yaratıcı vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirin. * Duvar kağıtları/arka planlar: Hepsini sergileyin. Mevcut ruh halinize uyacak şekilde özel duvar kağıdı veya arka plan oluşturun, bir açıklama yapın veya telefon ekranınızda ön ve ortada özel bir fırsat tutun. * Tebrik Kartları: Herhangi bir durum için mükemmel bir selamlama yapın. Doğum günü kartlarından tatil kartlarına ve ötesine kadar, kelimeler için bir kayıpta olsanız bile kişiselleştirilmiş mesajlar ve resimlerle düşünceli bir tebrik kartı oluşturun. * Monogramlar: İşaretinizi yapın. Günlük yaşamınıza veya mektup kullanan özel hazırlanmış monogramlara sahip ve işaretinizi tanımlamak için daha fazlasını içeren özel bir durum için biraz kişisel pop ekleyin. * Davetiyeler: Vay canına davetiyeler oluşturun. Her durum ve doğum günleri, düğünler ve büyük veya küçük herhangi bir şey gibi herhangi bir etkinlik için davetiyelerinizi özelleştirin. * Sosyal gönderiler: Çevrimiçi öne çıkın. Çevrimiçi paylaşmak için mükemmel görüntü ve metin oluşturmak için bir sonraki sosyal yazınızı tasarımcı ile yükseltin ve hazırlayın. * Simgeler: Kendinizi görsel olarak ifade edin. Vizyonunuzu kolayca iletmek ve tasarımlarınızı dekore etmek için simgeler oluşturun. * Emojis: Kendinizi ifade edin! Herhangi bir ruh hali uyacak şekilde özel hazırlanmış emojilerle mükemmel bir tepki verin. * Boyama Kitabı Sayfaları: İçinde renklendirin ve akışınıza girin. Renklendirmeyi daha heyecan verici hale getirmek için özel boyama kitabı sayfaları oluşturun. Her yaş için harika. * Çerçeve Görüntü: Fotoğraflarınızı her yerde paylaşabileceğiniz özelleştirilmiş çerçeveli bir belleğe dönüştürün. * Kolajlar: En sevdiğiniz fotoğrafları, stilleri ve açıklamaları birlikte getirin En sevdiğiniz anılardan özel bir kolaj oluşturun. * Pankartlar: Dikkat çekmek ve öne çıkmak için bülten başlıkları, sosyal profiller ve daha fazlası için pankartlar oluşturun.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime geçmesini kolaylaştırmak için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanır. Araç, mesajlaşmayı her alıcı için markaya özgü ve bağlamla daha alakalı hale getirmeyi, böylece daha etkili erişim ve etkileşime yol açmayı amaçlıyor. Regie.ai ayrıca aktif satın alma döngüleri sırasında daha kesin hedefleme sağlamak için katılım ve niyet verilerine dayalı olarak sosyal yardıma öncelik veriyor. Bu aracın benzersiz bir özelliği, alıcı etkileşim düzeylerine bağlı olarak desteğin yoğunluğunu değiştirebilmesidir. Sonuç olarak, etkileşimi yüksek alıcılar tutarlı bir iletişim akışı alırken, etkileşimde olmayan potansiyel müşteriler satışa hazır olana kadar daha yavaş bir hızda beslenir, böylece veri tabanınızın sağlığı korunur ve toplantı süresine geçiş süresi iyileştirilir. Regie.ai, ek insan kaynağına veya üçüncü taraf dış kaynak kullanımına ihtiyaç duymadan günün her saati çalışan sanal Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler) olarak kavramsallaştırılabilir. Platform, soğuk giden, LinkedIn etkileşimi, satış geliştirme, Gelen potansiyel müşteri yanıtı, gelen giden giden, müşteri genişletme ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım örneklerini destekler. Ayrıca araç, satış ekibi toplantılarının rezervasyonunu otomatikleştirmeye yardımcı olmak için temel RevTech sistemleriyle entegre olarak gelir operasyonları stratejinizi basitleştirir.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI, verimli bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sunan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma platformudur. Anahtar teklifleri şunları içerir: * AI Şablonları - Bloglar, e-postalar, sosyal medya gönderileri vb. gibi farklı kategorilerde kolayca özelleştirebileceğiniz önceden hazırlanmış şablonlar. * AI Görüntü Oluşturucu - DALL-E 2, DALL-E 3, Stabil Difüzyon vb. gibi AI kullanarak benzersiz görüntüler oluşturun. * Yapay Zeka Asistanları - Müşteri sorgularına otomatik olarak yanıt verebilen, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış sohbet robotları. * AI Konuşmayı Metne Dönüştürme - Sesi doğru bir şekilde metin transkriptlerine dönüştürün. * AI Seslendirme - 100'den fazla dilde gerçekçi insan benzeri sese metin. * AI Kodu - Yazarken kod önerileri alın ve otomatik tamamlayın. LilybankAI, gelişmiş yapay zekayı kullanarak içerik oluşturmayı basitleştirir. Üç basit adımı izleyin: * Giriş Girin - İçerik fikirlerinizi, metin transkriptlerinizi, resimlerinizi vb. sağlayın. * Yapay Zeka Üretimi - LilybankAI, girişinizi analiz eder ve en yeni AI modellerini kullanarak yüksek kaliteli çıktılar üretir. * İçerik Sağlayın - Platform size hedef kitlenizde yankı uyandıran gösterişli, özelleştirilmiş içerik sunar. Hiçbir yaratıcı çaba harcamadan 10 kat daha hızlı sonuçlar alırsınız. LilybankAI'nin kullanımı kolay arayüzü, yapay zeka içeriği oluşturmayı herkes için zahmetsiz hale getirir.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
VEED
veed.io
VEED, video üretimini ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. Pazarlama, Satış, L&D ve sosyal medya alanındaki 200'den fazla ülkedeki müşteriler her zamankinden daha hızlı 30x video oluşturuyor. VEED, ekibinizin elindeki gücü şunlara koyar: * Kalite içeriğini kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak yazılı Gizli ve pahalı düzenleme yazılımı öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. Veed, sezgisel video araçlarınızdır. CEO'dan stajyere kadar olan herkes, profesyonel beceriler olmadan profesyonel videolar üretmek için kullanabilir. Veed Enterprise size izin verir: * Gerçek zamanlı olarak diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapın * 30.000'den fazla stok medya varlık kütüphanesine erişin * Zaman kazanmak için özel şablonlar kullanın Oh, ve Veed, üretimi 10 kat daha verimli hale getirmek için bir dizi AI araçlarına sahiptir. VEED AI size izin verir: * Metni AI avatarlarıyla videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası Veed, 3 milyondan fazla yaratıcının dünya standartlarında video stratejilerini körükleyen yazılımdır. * VEED, otomatik altyazılar, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sık sık kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan ve yaratıcı düzenleme ve profesyonel kaliteli videolara izin veren çeşitli tasarım seçeneklerinden bahsediyor. * Gözden geçirenler, üyelik düzeyine dayalı özellikler, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özellikler arzusu gibi sorunlar yaşadılar.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI, tutarlı karakterler oluşturmaya ve onların pozunu, kompozisyonunu ve stilini kontrol etmeye odaklanan güçlü bir görüntü oluşturucudur.
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-postanızın SPAM'a düşüp düşmeyeceğini kontrol edin, mobil ortamda nasıl göründüğüne bakın ve çok daha fazlasını yapın. Dünyanın en büyük şirketlerinin SDR'leri ve AE'leri, açık ve çift yanıtları artırmak için Lavender'ı kullanıyor. Bir yanıt alırsanız, bir toplantı ayarlama ve bir anlaşma yapma olasılığınız artar.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind, tüm popüler AI modellerindeki AI sohbetlerini API anahtarınızla (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini vb.) kullanmanıza olanak tanıyan bir Sohbet kullanıcı arayüzüdür. API anahtarını Typing Mind gibi bir Sohbet Kullanıcı Arayüzü ön ucuyla kullanarak aşağıdaki avantajların kilidini açarsınız: * Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz (ChatGPT Plus gibi aylık abonelik yerine) * Sohbet konuşmanız OpenAI/Claude/vb. tarafından eğitim amacıyla KULLANILMAYACAKTIR. * Birleşik bir arayüzde birden fazla modelle rahatça sohbet edin * Tonlarca özelliğe sahip profesyonel, gelişmiş bir sohbet arayüzünün keyfini çıkarın * Typing Mind öncelikle çevrimdışıdır ve varsayılan olarak özeldir. Tüm verileriniz, mesajlarınız ve API anahtarlarınız cihazınızda yerel olarak depolanır ve bunları sizden başka kimse göremez.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Jenerator, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Kullanıcıların, girdiye dayalı AI tarafından üretilen sanat ve görüntüler oluşturarak fikirleri neredeyse anında görselleştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka ile çalışan görüntü oluşturma özelliğine ek olarak, Fotor ayrıca kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları sunuyor. Bunlar arasında yeniden boyutlandırma, kırpma, bulanıklaştırma, keskinleştirme ve görüntülere metin veya sınır ekleme bulunur. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini, lüks görüntüleri manipüle etmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, logolar, el ilanları ve pazarlama için posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram Post tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasına kadar uzanıyor. Platform, görüntülerde metin düzenleme, fotoğrafları renklendirme ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırma gibi çok çeşitli uygulamaları kapsar. Fotoğraf düzenlemesine ek olarak, Fotor, video ve GIF'leri oluşturmak ve geliştirmek için benzer AI araçları sunar, ayrıca kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına izin verir.
Runway
runwayml.com
Video düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı. Büyülü AI araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz. Pist, insan hayal gücü için yeni araçlara öncülük eden bir araştırma şirketidir. İçerik oluşturmanın geleceğine erişilebilir, kontrol edilebilir ve yaratıcılar için güçlendirilmesini sağlayan çok modlu AI sistemlerinin ön saflarında yer almıştır. Pist’in misyonu, herhangi bir yerde herkesin hikayelerini anlatabilmesini sağlamaktır. Görsel -işitsel içeriğe uygulanan derin öğrenme tekniklerinin sanat, yaratıcılık ve tasarım araçlarını sonsuza dek değiştireceğine inanıyor.
AfforAI
afforai.com
Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız olan temel bulguları çıkarın. Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için sonsuz bilgiyi damıtmanıza yardımcı olan ikinci beyninizdir. Araştırmacılar dil ve kültürel engellere bakmaksızın binlerce belgedeki bilgileri aramak, özetlemek ve ayrıştırmak için bizi kullanıyor.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
Replit
replit.com
REPL.IT, San Francisco merkezli bir başlangıç ve çevrimiçi bir IDE (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma -değerlendirme döngüsü" anlamına gelen kısaltmadan geliyor. Hizmet, 2016 yılında Ürdün programcısı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından oluşturuldu. Ayrıca, REPL.IT, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmalarına "reçeller" de ev sahipliği yaparlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici bir hesap yükseltmesi, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklıdır. Rep.t. Kodunuzun çalışabileceği sanal bir makinede size bir kap verilen en popüler programlama dillerinde bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir Repo'da iki ana parça vardır - editör ve konsol. Editör, Visual Studio kodunu güçlendiren aynı teknoloji olan Monaco'yu kullanıyor. Mobil cihazlarda editör Ace. Rep.it, hacker planı adı verilen premium bir katman var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışanlara izin verir ve GitHub Eğitim Planı, hacker planından 3 ay içermektedir. Python, Ruby, HTML ve Java dahil olmak üzere REPL.IT'de 60'tan fazla farklı programlama dili vardır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. "Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Rep.it sitesinde ayrıca bir konuşma forumu var. Bu forum, dünyadaki birçok geliştirici tarafından kreasyonlarını paylaşmak için kullanılmaktadır. Forum, REPL Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI, Web Yayıncılarının Orijinal İçerik ürettiklerinden emin olmalarına yardımcı olan bir araçtır. Orijinal İçerik = İnsanların Oluşturduğu Benzersiz İçerik... Google'ın ve okuyucuların istediği türden! Originality.AI, Orijinal içeriğin yayınlanabilmesini sağlar... AI Dedektörü - Originality.AI'nin dahili olarak oluşturulmuş yapay zekası, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO ve GPT-3 (dünyanın GPT-3'ü tanımlayan ilk aracı) dahil olmak üzere popüler NLP API'lerinden herhangi biri tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için oluşturulmuştur. ). Originality.AI, içeriğin popüler AI yazma asistanlarından herhangi biri tarafından üretilip üretilmediğini tahmin edebilir. İntihal Denetleyicisi - Ciddi web yayıncıları/içerik pazarlamacıları, içeriklerinin en iyi sıralama şansına sahip olması için intihal içermeyen içerik yayınladıklarından emin olmalıdır. Originality.AI, yönetmesi gereken bir yazar ekibi olan ciddi web yayıncıları için tasarlanmış bir intihal denetleyicisidir. Sadece URL'nizi girerek ekip yönetimi, kontrol paneli, tarama geçmişi, otomatik krediler ve tam site taraması sunar.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hipotenüs, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam başlıkları da dahil olmak üzere içerik yazmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Haftalar süren işi alıp günlere dönüştürüyoruz.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
OpusClip
opus.pro
OPUSCLIP, uzun görüntülerinizi zahmetsizce viral hazır şortlara tek bir tıklamayla dönüştüren üretken bir AI video düzenleme platformudur. OPUSCLIP, video içerik oluşturma göreviyle inşa edilmiştir, bu da sadece içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanları değil, anlatacak bir hikaye veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağlar.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
Outwrite
outwrite.com
Chrome for Chrome ile daha iyi bir yazar olun. Tarayıcı uzantımız sadece bir dilbilgisi denetleyicisinden daha fazlasıdır - fikirlerinizi güçlü cümlelere dönüştürmeye yardımcı olur. Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn ve WordPress dahil olmak üzere çevrimiçi yazdığınız her yerde çalışır. Cümleleri yeniden yazmak, dilbilgisi hatalarını düzeltmek, kelime bilgisini geliştirmek, pasif sesi (ve çok daha fazlasını) tespit etmek için Outwrite'ı kullanabilirsiniz.
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph, SEO'nun üç temel taşına odaklanan bağlamsal bir SEO ve AI yazma aracıdır: doğru anahtar kelimeleri hedeflemek, içerik hızını hızlandırmak ve etkili içerik siloları oluşturmak. SurgeGraph'ın marka vaadi basittir; organik trafiğinizi HIZLI bir şekilde büyütmenize ve Surge Effect'e ulaşmanıza yardımcı olmak. * SurgeGraph içerik oluşturma, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonuna yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım aracıdır. * İncelemeciler içerik oluşturmanın hızını ve kalitesini, sezgisel arayüzü, sık güncellemeleri ve anahtar kelime araştırması ile SEO araçlarının kusursuz entegrasyonunu beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar, görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili sorunlarla, ara sıra yazılım hatalarıyla karşılaştılar ve bazıları, anahtar kelime araştırma özelliğinin içerik yazma kısmına göre daha az yararlı olduğunu buldu.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller oluşturun. ClipDrop, Stability AI tarafından desteklenen, yapay zeka destekli bir görsel düzenleme ve oluşturma araçları paketidir. Platform, arka plan kaldırma, nesne temizleme, görüntü yükseltme, yeniden aydınlatma ve daha fazlası için araçlar dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. ClipDrop ayrıca geliştiricilerin yapay zeka yeteneklerini kendi uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan bir API sunar. ClipDrop'un en yeni özelliklerinden biri olan Reimagine XL, tasarım çalışmaları ve konsept çalışmaları için mükemmel olan, görsellerinizin sonsuz varyasyonlarını oluşturmanıza olanak tanır.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları sadece yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu! Eşsiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle Heygen'in 100'den fazla gerçekçi AI Avatarları, pazarlama tanıtımı, kişiselleştirilmiş satış perdesi, e-öğrenme, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için çeşitli aksanlarla 40+ dilde konuşan ilgi çekici sözcünüz olabilir. videolar. Daha pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktris yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların AI avatarları ve metin-konuşma işlevleri ile video oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, avatarların kalitesi ve dudak senkronizasyonu ve video oluşturma hızı gibi. * Gözden geçirenler, müşteri hizmetleri ile ilgili sorunları, önizlemelerde gizli sınırlar, pahalı kredi sistemi ve video çevirisi özelliğiyle ilgili sorunları kaydetti.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başlayın.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Aracı, işletmelerin seçim yapabileceği çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, herhangi bir işletme ihtiyacı için mükemmel bir uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, çağlar ve stillerle donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapında işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. AI avatarları sadece birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut değildir, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların özelleştirilmesinin belirli iş ihtiyaçlarına uymasını sağlar. AI Avatar aracı ayrıca hatırlama, videoya metin, videoya PowerPoint, ChatGpt, Face Swap ve Metin gibi özellikler de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlar ve kolaylık ve verimlilikle video oluşturmalarını sağlar. DeepBrain AI aracı, finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde faydalı olabilir. Ayrıca, avatarlar eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Genel olarak, DeepBrain AI Tool, işletmelere video yapma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunar. Çok yönlü ve özelleştirilebilir, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir uyum sağlar.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
D-ID
d-id.com
D-ID, üretken yapay zeka manzarasında bir inovasyon bağıdır, hareketsiz fotoğrafları dinamik AI video anlatılarına ve dijital insanları içeren etkileşimli deneyimlere dönüştürür. Sağlam API'si, müşteri deneyimi (CX), pazarlama ve öğrenme ve geliştirme gibi sektörler arasında canlı akış ve etkileşimli etkileşimlerin merkezi olan gerçek zamanlı video üretimini sağlama yeteneğinde benzersizdir. Self servis Creative Reality ™ stüdyosu ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi erişimini genişleterek AI tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştiriyor ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme taahhüdünü özetliyor.
Texta
texta.ai
Texta.ai, içerik oluşturucuların doğal dil teknolojisi ve en son teknolojiye sahip algoritmalarla hızlı bir şekilde blog makaleleri yazmasına yardımcı olduğunu iddia eden bir yapay zeka makale oluşturucusudur. Otomatik içerik üretimi, kullanımı kolay arayüz ve yapay zekadaki en son gelişmeler dahil olmak üzere yazılımın özelliklerini test etmek için 7 günlük ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Web sitesine göre kullanıcılar Texta.ai'den gazeteciler için hızlı bir şekilde blog makaleleri oluşturmak veya işletmeler için içerik oluşturmak gibi çeşitli şekillerde yararlanabilirler. Ücretsiz deneme sunarak ve yapay zeka teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak kendisini benzer yazılım rakiplerinden farklılaştırabilir.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer, AI metnini insan içeriğine dönüştürebilen gelişmiş bir AI algılama kaldırıcıdır. Yapay Zeka tespitini atlayacak kadar özgün görünmesini sağlamak için doğal, insani yazma stillerini kullanarak Yapay Zeka metnini insancıllaştırabilir.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce, kaliteli içerik oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak pazarlama alanında devrim yaratmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Platform, pazarlama sürecini kolaylaştıran ve optimize eden AI Artwork, Sohbet, Şablonlar ve Belgeler gibi hizmetler sunar. Jounce, kullanıcıların yalnızca birkaç adımda profesyonel içerik oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir metin yazarlığı çözümü sunar. Metin yazarlığı sürecini başlatmak için bir dizi özelleştirilebilir şablon sunar. İstenilen bir istem veya yönerge girildiğinde, Jounce'un yapay zekası içerik oluşturma işlemini gerçekleştirerek kullanıcının seçebileceği birden fazla seçenek oluşturur. Ek özellikler arasında otomatik biçimlendirme, yazım denetimi ve dil bilgisi düzeltmeyle pazarlama materyalleri oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik yapay zeka destekli bir belge düzenleyici yer alır. Yazılım aynı zamanda işbirliğine de olanak tanıyarak sınırsız sayıda ekip üyesinin fikirlere katkıda bulunmasına ve içerik yazmasına olanak tanır. Sosyal medya gönderileri, web sitesi içeriği, e-posta kampanyaları vb. gibi çeşitli içerik türleri için 70'in üzerinde pazarlama şablonu sunar. Ayrıca Jounce, gece geç saatlerde çalışma saatlerinde kullanıcıya kolaylık sağlamak için Karanlık Mod gibi özellikler sağlar. İçerik oluşturuculardan küçük işletme sahiplerine kadar pazarlama alanındaki çeşitli profesyonellerin ihtiyaçlarına hizmet eder.
AKOOL
akool.com
Akool, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için atılım üretken bir AI platformudur. Platform, AI tarafından üretilen avatarları kullanarak stüdyo kalitesinde çevrimiçi eğitim videolarının zahmetsiz bir şekilde oluşturulmasını sağlar, bu da önemli maliyet tasarrufu ve genişletilmiş yaratıcı olasılıklara neden olur. Akool ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, markanın içindeki insanları sadık müşterilere dönüştürecek şekilde çeken özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler. Akool, işletmelerin, web sitesi ve API'lar aracılığıyla marka başına ve müşteri başına ticari kaliteli hiper kişiselleştirilmiş videolar ve görüntüler üretmesine izin verir.
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