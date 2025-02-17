Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suriye

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Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse için gerçek zamanlı AI ses değiştirici. Güvenle konuşun ve benzersiz, ultra gerçekçi, insan benzeri ses değiştiricilerle duygularınızın parlamasına izin verin.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş bir sonraki nesil yapay zeka asistanıdır.
VEED
veed.io
VEED, video üretimini ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. Pazarlama, Satış, L&D ve sosyal medya alanındaki 200'den fazla ülkedeki müşteriler her zamankinden daha hızlı 30x video oluşturuyor. VEED, ekibinizin elindeki gücü şunlara koyar: * Kalite içeriğini kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak yazılı Gizli ve pahalı düzenleme yazılımı öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. Veed, sezgisel video araçlarınızdır. CEO'dan stajyere kadar olan herkes, profesyonel beceriler olmadan profesyonel videolar üretmek için kullanabilir. Veed Enterprise size izin verir: * Gerçek zamanlı olarak diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapın * 30.000'den fazla stok medya varlık kütüphanesine erişin * Zaman kazanmak için özel şablonlar kullanın Oh, ve Veed, üretimi 10 kat daha verimli hale getirmek için bir dizi AI araçlarına sahiptir. VEED AI size izin verir: * Metni AI avatarlarıyla videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası Veed, 3 milyondan fazla yaratıcının dünya standartlarında video stratejilerini körükleyen yazılımdır. * VEED, otomatik altyazılar, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sık sık kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan ve yaratıcı düzenleme ve profesyonel kaliteli videolara izin veren çeşitli tasarım seçeneklerinden bahsediyor. * Gözden geçirenler, üyelik düzeyine dayalı özellikler, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özellikler arzusu gibi sorunlar yaşadılar.
Oxolo
oxolo.com
Oxolo, üretken yapay zeka tabanlı medya için derin bir teknoloji platformu inşa ediyor. Teknolojimiz sayesinde herkes ürün videoları, reklamlar, sosyal medya içerikleri ve daha pek çok otomatik video oluşturabilir. Gerçeklikten ayırt edilemeyen, etkileşime ve iletişim kurmaya hazır yapay zeka destekli chatbot avatarları oluşturarak belirli insanları sanallaştırıyoruz. Teknoloji yığınımızın tamamı yapay zeka ve makine öğrenimindeki en son araştırma ve gelişmelere dayanmaktadır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
WindyBot
windybot.com
WindyBot, yapay zeka tarafından desteklenen bir hizmet paketidir. İlk hizmetimiz, Slack kullanıcılarının GPT-3'ü Slack çalışma alanı üzerinden kullanmasına olanak tanıyor. WindyBot, Slack çalışma alanınızda soruları yanıtlayan, sorunları çözen ve üretkenliğinizi artıran akıllı bir yapay zeka asistanı gibi davranır.
AKOOL
akool.com
Akool, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için atılım üretken bir AI platformudur. Platform, AI tarafından üretilen avatarları kullanarak stüdyo kalitesinde çevrimiçi eğitim videolarının zahmetsiz bir şekilde oluşturulmasını sağlar, bu da önemli maliyet tasarrufu ve genişletilmiş yaratıcı olasılıklara neden olur. Akool ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, markanın içindeki insanları sadık müşterilere dönüştürecek şekilde çeken özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler. Akool, işletmelerin, web sitesi ve API'lar aracılığıyla marka başına ve müşteri başına ticari kaliteli hiper kişiselleştirilmiş videolar ve görüntüler üretmesine izin verir.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller oluşturun. ClipDrop, Stability AI tarafından desteklenen, yapay zeka destekli bir görsel düzenleme ve oluşturma araçları paketidir. Platform, arka plan kaldırma, nesne temizleme, görüntü yükseltme, yeniden aydınlatma ve daha fazlası için araçlar dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. ClipDrop ayrıca geliştiricilerin yapay zeka yeteneklerini kendi uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan bir API sunar. ClipDrop'un en yeni özelliklerinden biri olan Reimagine XL, tasarım çalışmaları ve konsept çalışmaları için mükemmel olan, görsellerinizin sonsuz varyasyonlarını oluşturmanıza olanak tanır.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor, her düzeydeki geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların, kodun çeşitli programlama dillerinde nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, Yapay Zekaya (AI) dayalı bir kod açıklayıcıdır. Bu araç sezgiseldir; ilgilendiğiniz kodu girmeniz ve nasıl açıklanmasını istediğinizi seçmeniz yeterlidir. AI Code Mentor'u kullanarak programlama mantığını daha derinlemesine anlayacak ve daha iyi bir geliştirici olacaksınız.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe, podcast reklamcılığına yönelik bağımsız otomatik doğrulama ve ilişkilendirme platformudur. Yapay zeka + insan incelemesinin bir karışımıyla, podcast reklamlarınızın mükemmel şekilde yayınlanmasını sağlamak için bir düzineden fazla öğeyi doğruluyoruz. Bu tür faktörler şunları içerir: - doğru promosyon / URL - rekabetçi ayrım - doğru uzunluk - doğru nokta (ör. videonun ortasında ve videonun öncesinde) - diğer 4 reklamın arkasında yığılmamış - marka güvenli Ayrıca sektörün ilk ve tek ölçekli insan marka güvenliği puanlarını (IAB/GARM standartlarına dayalı) sağlamak için AI + insan incelemesi karışımımızı kullanıyoruz. Bu güvenilir puanlar, reklamverenlere, özellikle daha az bilinen daha küçük podcast'lerde satın alma işlemleri konusunda güven sağlar. Podcast'inizi / YouTube yatırım getirinizi bugün nasıl artırabileceğimizi, dahili ekibinizin verimliliğini 5 kat artırabileceğimizi ve marka güvenliği endişelerinizi nasıl azaltabileceğimizi görün!
PatentPal
patentpal.com
PatentPal, Silikon Vadisi'nde kurulmuş ve patent başvuruları için dil oluşturma sürecini otomatikleştirmek amacıyla yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmış bir yazılım şirketidir. Amaçları, patent başvurularının hazırlanmasında zaman alan görevleri kolaylaştırarak patent vekillerinin yeteneklerini geliştirmektir. PatentPal, kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanıyan sezgisel bir web tabanlı yazılım geliştirmiştir: * Patent taleplerini içeren bir belge yükleyin * Otomatik olarak patent spesifikasyonları, şekiller, akış şemaları, blok diyagramlar ve ayrıntılı açıklamalar oluşturmak için yapay zekayı kullanın * Taslağı Word ve Visio formatlarına aktarın Temel faydaları zamandan tasarruf etmek ve mekanik patent başvurusu içeriğini hazırlamak için gereken manuel çabayı azaltmaktır. PatentPal'in yazılımı otomatik olarak şunları oluşturabilir: * Patentleme yöntemleri için akış şemaları * Sistemler ve cihazlar için blok diyagramlar * Diyagramlara eşlik edecek ayrıntılı yazılı açıklamalar * İddialarla uyumlu özetler ve özetler Ek olarak kullanıcılar şunları yapabilir: * Oluşturulan metni tercihlerine uyacak şekilde özelleştirin * Tercihleri kaydetmek için birden fazla profil oluşturun * İfade stillerini anında değiştirmek için profiller arasında geçiş yapın
Writingo
writingo.ai
Writingo, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yapay zeka tarafından eğitilen ve desteklenen, yapay zeka destekli benzersiz bir çözümdür. Writingo, zaman veya çaba harcamanıza gerek kalmadan içerik oluşturma işlemini kolayca gerçekleştirebilir.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Embolden
embolden.co
Embolden, e-ticaret işletmelerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. E-postalar, ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri, reklam metinleri ve müşteri hizmetleri yanıtları gibi içerikleri oluşturmak için yapay zeka ve dil öğrenme modellerinden yararlanır. Emboldens'in operasyonu, SEO dostu ürün açıklamalarından ilgi çekici e-postalara kadar çeşitli e-ticaret metin yazarlığı ihtiyaçlarını karşılamak için 60'tan fazla yazma aracı arasından seçim yaparak başlar. Araç daha sonra iş, ürün ve üslup hakkında bir miktar bağlam gerektirir ve ardından gerekli çıktıyı formüle eder. Araç, oluşturulan tüm içeriği SEO dostu ve dönüşümler için optimize edilmiş bir standarda göre biçimlendirir ve yapılandırır, böylece AI yazarının en başarılı işletmelerinkine benzer bir kopya oluşturmasını sağlar. Embolden, özünde, kopya oluşturma sürecini sıkıcı ve zaman alıcı olmaktan çıkarıp kolaylaştırılmış ve verimli hale getiriyor. E-ticaret işletmeleri için yüksek kaliteli, ilgi çekici ve bağlamsal içerik üretirken zamandan ve paradan tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Daha kapsamlı bir ölçekte Embolden, terk edilmiş sepet e-postaları, Amazon ürün listelemeleri, işletme adları, içeriğin yeniden yazılması, müşteri hizmetleri yanıtları, Facebook ve Google reklamları, Instagram altyazıları, basın bültenleri, ürün açıklamaları dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için içerik üretebilir. ve daha fazlası.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, etkili kopyalar oluşturmasına olanak tanıyan, GPT-3 yapay zeka destekli bir metin yazma aracıdır. Metni analiz etmek ve ilgi çekici, ikna edici ve kullanıcının hedef kitlesine göre uyarlanmış içerik oluşturmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. TypeEngine ayrıca kullanıcılara projeniz için hızlı bir şekilde kopya oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon kitaplığı sağlar. TypeEngine ile hedef kitlenize doğal ve etkili bir şekilde hitap eden ikna edici metinler oluşturabilirsiniz.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai, Üstün Yapay Zeka Asistanıdır. Akışınızı hızlandırmak ve saatlerce çalışmaktan tasarruf etmek için yapay zekayı kullanın. Yapay zekamızla yüksek kaliteli içerik oluşturun.
Epagestore.AI
epagestore.ai
Birinci sınıf içerik yazma çözümleri mi arıyorsunuz? epagestore.ai'den başka yere bakmayın! Hizmet yelpazemiz yapay zeka içerik yazımı, içerik oluşturma, makale yazma, makale oluşturma ve çok daha fazlasını içerir. Yetenekli yazarlardan oluşan özel bir ekip ve en son yapay zeka teknolojisiyle, en kaliteli içerik için başvuracağınız kaynağız. İster SEO içerik yazımı, ister yapay zeka sohbet robotu, ister yalnızca yetenekli bir içerik yazarı arıyor olun, epagestore.ai size yardımcı olmak için burada!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI, bireylerin ve işletmelerin yazılı içerik oluşturma biçiminde devrim yaratan, önde gelen yapay zeka destekli içerik oluşturma platformudur. En son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisine sahip platformumuz, yazma üretkenliğini ve kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi yenilikçi araç sunar. Yüksek kaliteli makaleler oluşturmaktan akıllı önerilerle yazıları iyileştirmeye kadar Write On AI, kullanıcıların ilgi çekici içerikleri zahmetsizce oluşturmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve özelleştirilebilir özelliklerimiz onu öğrenciler, profesyoneller ve işletmeler için başvurulacak araç haline getiriyor.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag, en son gelişmiş derin öğrenme dili modeli olan GPT-3 tarafından desteklenen bir yapay zeka içerik oluşturma uygulamasıdır. Xerolag ile hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, blog yazılarından makalelere, ürün açıklamalarından web içeriğine kadar her konuyu kapsayan, her dilde içerik oluşturabilir. İhtiyacınız olan içeriğe Xerolag ile hızlı bir şekilde ulaşın!
Xzero
xzeroai.com
Yapay zeka odaklı yazma, görüntü oluşturma ve kodlamada lider platform olan Xzero AI ile içerik oluşturma sürecinizi hızlandırın. Web siteleri, bloglar, sosyal medya ve diğerleri için zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturun. Çarpıcı sonuçlar için en iyi yapay zeka yazarının gücünü açığa çıkarın
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücünden yararlanır. Müşteri hizmetleri, pazarlama, bilim, satış, analitik ve müşteri katılımını kapsayan uygulamalarla Younet, müşteri davranışları hakkında bilgi edinmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir araçtır. Entelektüel görevlerin üstesinden gelmek için kişisel kullanım için de kullanılabilir. Younet ile yapay zekanın geleceğini deneyimleyin.
Pennore
pennore.com
Pennore, kaliteli web içeriği elde etmenin kolay ve hızlı yoludur. Bizimle web siteleriniz için içerik siparişini anında verebilirsiniz. Sipariş vermek son derece kolay ve basittir ve içeriğiniz kendini işine adamış ve yetkin yazarlar tarafından yazılmaktadır.
Arvin
arvin.chat
Arvin, GPT-4 tarafından desteklenen AI tarayıcı uzantısıdır. Anında araştırma, okuma ve yaratıcılık için Arvin ile çevrimiçi olarak her yerden sohbet edin.
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
Conversion Maker AI, metin optimizasyonu ve oluşturulması için lider bir platformdur. Kullanıcılara, yalnızca birkaç saniye içinde metin oluşturmak ve önermek için yapay zekayı (AI) kullanarak satış yapan profesyonel pazarlama kopyaları oluşturma olanağı sağlar. Hizmet, sayısız A/B testinden geliştirilen ve okunabilirlik, hedef kitle, dönüşüm oranı ve daha fazlası hakkında profesyonel ipuçları sağlayan benzersiz bir metin optimizasyon modülü sunar. Shopify, Shopware veya Google Analytics gibi çevrimiçi mağazalarla sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve daha iyi metin önerileri için yazma stilinize uyum sağlar. Araç, ürün açıklamaları, blog gönderileri, e-postalar, haber bültenleri, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturma dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarını destekler; bu da onu mağaza sahipleri, metin yazarları, ajanslar ve diğerleri için ideal kılar.
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP, yazma engelini aşmanıza ve kısa sürede zahmetsiz içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Yeni konular, akılda kalıcı başlıklar veya ilgi çekici paragraflar için fikirlere ihtiyacınız varsa BlogNLP ihtiyacınızı karşılar. İçeriğinizi SEO ve okunabilirlik açısından optimize etmek, blog yazılarınızın arama motorlarında iyi bir sıralamaya sahip olmasını ve daha fazla okuyucu çekmesini sağlamak için de BlogNLP'yi kullanabilirsiniz. BlogNLP, yazma stilinizi analiz eden ve sektör eğilimlerine ve en iyi uygulamalara dayalı olarak alakalı anahtar kelimeler, ifadeler ve hatta paragrafların tamamını öneren akıllı algoritmalar kullanarak çalışır. Tek yapmanız gereken bir fikir veya konu girmek, BlogNLP gerisini sizin için halledecek. Ayrıca ihtiyaçlarınıza uygun ton, uzunluk ve formatı seçerek içeriğinizi özelleştirebilirsiniz.
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI, Pazarlama ve Satış için oyunun kurallarını değiştiren yapay zeka içerik yardımcı pilot platformu. Beebzi.AI, en ileri teknoloji ve yenilikçi özelliklerin benzersiz bir karışımıyla, işletmelerin içerik oluşturma ve benzeri görülmemiş sonuçlar elde etme biçiminde devrim yaratıyor. Beebzi.AI'nin platformu, her biri akla gelebilecek her türlü kullanım senaryosunu karşılamak üzere titizlikle hazırlanmış 90'dan fazla şablon sunuyor. Bu şablonlar, daha önce hiç görülmemiş bir içerik oluşturmak için özel olarak eğitilmiş olup, pazarlama ve satış çabalarınızın her zaman yenilikçiliğin ön saflarında olmasını sağlar. Büyüleyici blog gönderilerinden ilgi çekici sosyal medya başlıklarına kadar Beebzi.AI, hedef kitlenizde yankı uyandıran ilgi çekici içerikler oluşturmanıza olanak tanır.
Automateed
automateed.com
Automateed, yapay zeka (AI) teknolojisi aracılığıyla e-kitap içeriği ve kapakları oluşturmaya yardımcı olan, bulut tabanlı, üretken bir yapay zeka aracıdır. Yazılım, kullanıcıların merkezi bir arayüzde kurşun mıknatıslar, Kindle e-Kitapları ve bilgi ürünleri oluşturmasına yardımcı olur. Niş araştırma, başlık ve taslak oluşturma ve özel biçimlendirme gibi özellikler sağlar.
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