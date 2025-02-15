Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

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Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş bir sonraki nesil yapay zeka asistanıdır.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. Bu şöyle şeyleri içerebilir: -Mantegent Arama: Bağlamı anlamak veya aramalardaki duyguları anlamak gibi geleneksel arama işlevlerini geliştirmek için AI kullanma. -Data Insights: Hemen belirgin olmayabilecek verilerdeki kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmak için AI'dan yararlanmak. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
VEED
veed.io
VEED, video üretimini ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. Pazarlama, Satış, L&D ve sosyal medya alanındaki 200'den fazla ülkedeki müşteriler her zamankinden daha hızlı 30x video oluşturuyor. VEED, ekibinizin elindeki gücü şunlara koyar: * Kalite içeriğini kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak yazılı Gizli ve pahalı düzenleme yazılımı öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. Veed, sezgisel video araçlarınızdır. CEO'dan stajyere kadar olan herkes, profesyonel beceriler olmadan profesyonel videolar üretmek için kullanabilir. Veed Enterprise size izin verir: * Gerçek zamanlı olarak diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapın * 30.000'den fazla stok medya varlık kütüphanesine erişin * Zaman kazanmak için özel şablonlar kullanın Oh, ve Veed, üretimi 10 kat daha verimli hale getirmek için bir dizi AI araçlarına sahiptir. VEED AI size izin verir: * Metni AI avatarlarıyla videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası Veed, 3 milyondan fazla yaratıcının dünya standartlarında video stratejilerini körükleyen yazılımdır. * VEED, otomatik altyazılar, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sık sık kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan ve yaratıcı düzenleme ve profesyonel kaliteli videolara izin veren çeşitli tasarım seçeneklerinden bahsediyor. * Gözden geçirenler, üyelik düzeyine dayalı özellikler, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özellikler arzusu gibi sorunlar yaşadılar.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Aracı, işletmelerin seçim yapabileceği çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, herhangi bir işletme ihtiyacı için mükemmel bir uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, çağlar ve stillerle donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapında işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. AI avatarları sadece birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut değildir, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların özelleştirilmesinin belirli iş ihtiyaçlarına uymasını sağlar. AI Avatar aracı ayrıca hatırlama, videoya metin, videoya PowerPoint, ChatGpt, Face Swap ve Metin gibi özellikler de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlar ve kolaylık ve verimlilikle video oluşturmalarını sağlar. DeepBrain AI aracı, finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde faydalı olabilir. Ayrıca, avatarlar eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Genel olarak, DeepBrain AI Tool, işletmelere video yapma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunar. Çok yönlü ve özelleştirilebilir, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir uyum sağlar.
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI, yeni nesil yapay zekayı kullanarak daha derin ve daha gizli konuşmaları kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir sohbet robotu platformudur. Kullanıcılara 10 milyondan fazla benzersiz karakterle ücretsiz ve dinamik sohbetlere katılma olanağı sunarak rol yapma deneyimlerini ve gündelik sohbetleri geliştirir.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları sadece yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu! Eşsiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle Heygen'in 100'den fazla gerçekçi AI Avatarları, pazarlama tanıtımı, kişiselleştirilmiş satış perdesi, e-öğrenme, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için çeşitli aksanlarla 40+ dilde konuşan ilgi çekici sözcünüz olabilir. videolar. Daha pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktris yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların AI avatarları ve metin-konuşma işlevleri ile video oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, avatarların kalitesi ve dudak senkronizasyonu ve video oluşturma hızı gibi. * Gözden geçirenler, müşteri hizmetleri ile ilgili sorunları, önizlemelerde gizli sınırlar, pahalı kredi sistemi ve video çevirisi özelliğiyle ilgili sorunları kaydetti.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou, kullanıcıların deepfake teknolojisini kullanarak metni konuşmaya dönüştürmesine veya ses kayıtlarını farklı bir sese dönüştürmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir platformdur. Hizmet, metinden konuşmaya, sesten sese dönüştürme ve video dudak senkronizasyonu sunuyor. FakeYou, gerçekçi ve doğal sesler üretmek için saatlerce süren konuşma verileriyle eğitilmiş gelişmiş derin öğrenme modellerini kullanır. Kullanıcılar metin veya ses girişi yapabilir ve ünlüler, çizgi filmler, oyun karakterleri ve daha fazlası gibi desteklenen birçok ses seçeneğinden birini seçebilir. Metinden konuşmaya motoru, giriş metnini analiz edecek ve metni yüksek sesle okuyan insan benzeri bir ses üretecektir. Ses dönüştürme motoru, bir ses kaydını Homer Simpson veya Barack Obama gibi farklı bir sese dönüştürebilir.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya oluşturma platformudur.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, pazarlamanızı oluşturmak, işbirliği yapmak ve ölçeklendirmek için tek uygulamadır. Tasarlayın, pazarlama kopyası yazın, video oluşturun, işbirliği yapın ve sosyal kişilere yayınlayın - hepsi aynı yerde. Hız ve sadelik için inşa edilen Basitleştirilmiş, 400.000'den fazla yaratıcının, pazarlamacının ve işletmelerin pazarlamalarını ölçeklendirmelerine, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve birkaç tıklamayla iş yapmasına yardımcı olur. Kodsuz bir tasarım editörü, AI yazarı, çarpıcı şablonlar, birden fazla marka kiti, sınırsız çalışma alanları ve uygulama içi yayıncılık ile sekmeleri değiştirmeden pazarlamanızı başlatabilir ve bitirebilirsiniz. Durmadan.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor, her düzeydeki geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların, kodun çeşitli programlama dillerinde nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, Yapay Zekaya (AI) dayalı bir kod açıklayıcıdır. Bu araç sezgiseldir; ilgilendiğiniz kodu girmeniz ve nasıl açıklanmasını istediğinizi seçmeniz yeterlidir. AI Code Mentor'u kullanarak programlama mantığını daha derinlemesine anlayacak ve daha iyi bir geliştirici olacaksınız.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot, günlük iş iletişimleriniz için gizlilik odaklı, GPT destekli bir yapay zeka yardımcısıdır. R2 Copilot, Microsoft Office 365 ürünleri, sosyal medya platformları için bir eklenti ve çeşitli çevrimiçi hizmetler ve uygulamalar için bir uzantı olarak mevcuttur. Yapay Zeka asistanlarıyla etkileşim şeklinizi değiştirmek üzere tasarlanan R2, etkileşimlerinizi güvenli, hızlı ve kesinlikle gizli kılmak için en yeni yapay zeka dil öğrenme modellerini ve yenilikçi veri alışverişi protokollerini kullanır R2 ile çalışmak, kullanıcı tarafından girilen istemler ve asistandan alınan yanıtlar aracılığıyla, kullanıcı ile yapay zeka asistanı arasındaki ortak etkileşim modeline dayanmaktadır. Yaygın bir model olduğu için kullanıcının zorlu bir öğrenme eğrisine ihtiyacı yoktur. R2 Copilot'u diğer asistanlardan gerçekten ayıran şey, yazışmaların gizliliğine odaklanmasıdır. R2 Copilot ile çalışırken oluşturduğunuz her türlü içerik ve girdiğiniz istemler cihazınızda şifrelenir ve eklentiyi kapattığınızda hemen silinir. Bu sayede R2 ile yazışmalarınız her zaman gizli kalır.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI, AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator ve İntihal Denetleyicisi de dahil olmak üzere eksiksiz bir yazma ve düzeltme araçları paketi sunan otomatik bir çevrimiçi yazma yardımcısıdır. Wordvice AI, tüm yazma ve revizyon ihtiyaçlarınız için tek kaynak olmayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar, öğrenciler ve iş profesyonelleri için mükemmel olan Wordvice AI, kullanışlı ve sezgisel araçlar oluşturmak için en güncel AI teknolojisini kullanır. Yeni AI yazma oluşturucuları ve uzantıları şu anda yapım aşamasındadır...
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me, kullanıcıların iletişim becerilerini kolayca yükseltmelerine yardımcı olan bir web uygulamasıdır. Kullanıcıların yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel mesajlar, kapak mektupları ve karmaşık Excel formülleri oluşturmasına olanak tanır. Hizmet, iletişimi kolaylaştırmayı ve kullanıcılara zaman kazandırmayı amaçlıyor. Hizmet, kullanıcıların oluşturulmasını istedikleri mesaj, mektup veya formül hakkında bazı temel bilgileri girmelerini sağlayarak çalışır. Kullanıcılar mesajların tonunu, dilini ve uzunluğunu seçerler. Kapak mektupları için kullanıcılar rol ve şirket hakkında bilgi sağlar. Excel formülleri için kullanıcılar, hesaplamak için formüle ihtiyaç duydukları şeyi açıklar. Bunu Bana Profesyonelleştir, daha sonra kullanıcının girdilerine dayalı olarak profesyonel iletişim oluşturmak için gelişmiş yapay zekayı kullanır. Yapay zeka, insan benzeri, doğal dil içeriği üretmek için tasarlandı.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe, podcast reklamcılığına yönelik bağımsız otomatik doğrulama ve ilişkilendirme platformudur. Yapay zeka + insan incelemesinin bir karışımıyla, podcast reklamlarınızın mükemmel şekilde yayınlanmasını sağlamak için bir düzineden fazla öğeyi doğruluyoruz. Bu tür faktörler şunları içerir: - doğru promosyon / URL - rekabetçi ayrım - doğru uzunluk - doğru nokta (ör. videonun ortasında ve videonun öncesinde) - diğer 4 reklamın arkasında yığılmamış - marka güvenli Ayrıca sektörün ilk ve tek ölçekli insan marka güvenliği puanlarını (IAB/GARM standartlarına dayalı) sağlamak için AI + insan incelemesi karışımımızı kullanıyoruz. Bu güvenilir puanlar, reklamverenlere, özellikle daha az bilinen daha küçük podcast'lerde satın alma işlemleri konusunda güven sağlar. Podcast'inizi / YouTube yatırım getirinizi bugün nasıl artırabileceğimizi, dahili ekibinizin verimliliğini 5 kat artırabileceğimizi ve marka güvenliği endişelerinizi nasıl azaltabileceğimizi görün!
Pennore
pennore.com
Pennore, kaliteli web içeriği elde etmenin kolay ve hızlı yoludur. Bizimle web siteleriniz için içerik siparişini anında verebilirsiniz. Sipariş vermek son derece kolay ve basittir ve içeriğiniz kendini işine adamış ve yetkin yazarlar tarafından yazılmaktadır.
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücünden yararlanır. Müşteri hizmetleri, pazarlama, bilim, satış, analitik ve müşteri katılımını kapsayan uygulamalarla Younet, müşteri davranışları hakkında bilgi edinmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir araçtır. Entelektüel görevlerin üstesinden gelmek için kişisel kullanım için de kullanılabilir. Younet ile yapay zekanın geleceğini deneyimleyin.
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger, yaratıcı sürecinizi otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek yapay zeka destekli araçlar ve çözümlerden oluşan bir koleksiyondur. Araçlar, İrlandaca gibi nadir diller de dahil olmak üzere çeşitli dillerde içerik üretebilir. İçerik ayrıca çeşitli bakış açılarından yazılabilir, kısaltılabilir, genişletilebilir, yeniden yazılabilir, başka kelimelerle ifade edilebilir, SSS'lere, listelere veya diğer metinlere ayrıştırılabilir. Başlığınızı optimize etmenize, geniş kapsamlı bir açıklama oluşturmanıza ve anahtar kelimeleri araştırmanıza yardımcı olabilecek SEO odaklı araçlar bile vardır. Bunları yapay zeka destekli sosyal medya ve soğuk e-posta desteğiyle birleştirdiğinizde mükemmel yaratıcı fırtınayı elde edersiniz.
Xzero
xzeroai.com
Yapay zeka odaklı yazma, görüntü oluşturma ve kodlamada lider platform olan Xzero AI ile içerik oluşturma sürecinizi hızlandırın. Web siteleri, bloglar, sosyal medya ve diğerleri için zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturun. Çarpıcı sonuçlar için en iyi yapay zeka yazarının gücünü açığa çıkarın
Xerolag
xerolag.com
Xerolag, en son gelişmiş derin öğrenme dili modeli olan GPT-3 tarafından desteklenen bir yapay zeka içerik oluşturma uygulamasıdır. Xerolag ile hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, blog yazılarından makalelere, ürün açıklamalarından web içeriğine kadar her konuyu kapsayan, her dilde içerik oluşturabilir. İhtiyacınız olan içeriğe Xerolag ile hızlı bir şekilde ulaşın!
SummerEyes
summereyes.ai
SummerEyes, web tarayıcınızda seçebileceğiniz herhangi bir metni kopyala-yapıştır kadar kolay bir şekilde anında özetlemenizi sağlayan, yapay zeka destekli bir üretkenlik aracıdır. Önemli ayrıntıları vurgulamak ve gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırmak amacıyla metin gövdesini ayıklamak, anlamak ve yeniden yazmak için en yeni Doğal Dil İşleme algoritmalarını kullanarak daha fazlasını okumanız, daha fazlasını bilmeniz ve daha fazlasını yapmanız için size zaman kazandırıyoruz. Bir haber makalesinin ana fikrini %30 oranında öğrenin. Bir analist raporunun temel bulgularını 2 paragrafta okuyun. Uzun süren e-postalardaki tüm gereksiz ayrıntıları kaldırın.
Write On AI
writeonai.com
Write On AI, bireylerin ve işletmelerin yazılı içerik oluşturma biçiminde devrim yaratan, önde gelen yapay zeka destekli içerik oluşturma platformudur. En son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisine sahip platformumuz, yazma üretkenliğini ve kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi yenilikçi araç sunar. Yüksek kaliteli makaleler oluşturmaktan akıllı önerilerle yazıları iyileştirmeye kadar Write On AI, kullanıcıların ilgi çekici içerikleri zahmetsizce oluşturmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve özelleştirilebilir özelliklerimiz onu öğrenciler, profesyoneller ve işletmeler için başvurulacak araç haline getiriyor.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai, Üstün Yapay Zeka Asistanıdır. Akışınızı hızlandırmak ve saatlerce çalışmaktan tasarruf etmek için yapay zekayı kullanın. Yapay zekamızla yüksek kaliteli içerik oluşturun.
Flowrite
flowrite.com
Flowrite, e-postaları, mesajları ve diğer iletişimleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yazmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Bir Chrome uzantısı veya web uygulaması olarak çalışır ve Gmail, Outlook, LinkedIn ve diğer platformlardaki gelen kutunuzla entegre olur. Flowrite, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yüksek kaliteli yazma önerileri oluşturmak için gelişmiş doğal dil işleme teknolojisini kullanır. İşte nasıl çalışıyor: * Flowrite'a bağlam sağlaması için birkaç kelime veya kısa ifadeler verin * Öneri oluşturmak için Flowrite düğmesine tıklayın * Yapay zeka tarafından oluşturulan önerileri inceleyin ve favorinizi seçin * Gerekirse yineleyin - Flowrite birden fazla seçenek sunar Yapay zeka, kişiselleştirilmiş, alakalı mesajları saniyeler içinde oluşturmak için talimatlarınızı ve alıcının ayrıntılarını dikkate alır.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, etkili kopyalar oluşturmasına olanak tanıyan, GPT-3 yapay zeka destekli bir metin yazma aracıdır. Metni analiz etmek ve ilgi çekici, ikna edici ve kullanıcının hedef kitlesine göre uyarlanmış içerik oluşturmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. TypeEngine ayrıca kullanıcılara projeniz için hızlı bir şekilde kopya oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon kitaplığı sağlar. TypeEngine ile hedef kitlenize doğal ve etkili bir şekilde hitap eden ikna edici metinler oluşturabilirsiniz.
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
EILLA
eilla.ai
Eilla AI, Birleşme ve Satın Almalar (M&A), Risk Sermayesi (VC) ve Özel Sermaye (PE) anlaşmalarının geleneksel iş akışını yeniden tanımlamak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir platformdur. Rutin görevlerin otomasyonunu sunarken aynı zamanda karmaşık karar verme süreçleri için sağlam destek sağlar. Sektör profesyonellerinin kalitesini taklit etmeye odaklanan Eilla AI, anlaşma akışlarının yönetimini dönüştürmeyi başararak verimliliği ve üretkenliği artırıyor. Kullanıcılar, platformun özelliklerini ve yeteneklerini keşfetmek için erken erişim elde edebilir ve geri bildirimleriyle devam eden gelişimini şekillendirebilir. Platform ayrıca, öncelikli olarak seçilmiş şirketlere yönelik bir 'İçeriden Öğrenim Programı' da sunarak, bu şirketlerin yönetim ve mühendislik ekipleriyle yüksek düzeyde katılım sağlayarak yeni özelliklerin geliştirilmesini doğrudan etkilemesine olanak tanıyor. Platform, işlem verimliliğini artırmayı hedeflerken aynı zamanda kullanıcı odaklı ve performans odaklı bir ortam yaratmayı amaçlayarak kullanıcı topluluğuyla yakın etkileşimi teşvik etmeye de önemli ölçüde odaklanıyor. Yardıma ihtiyaç duyan veya daha geniş potansiyel işbirliklerini keşfetmeyi amaçlayan kullanıcılar için bir sorgulama ve destek sistemi mevcuttur.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph, SEO'nun üç temel taşına odaklanan bağlamsal bir SEO ve AI yazma aracıdır: doğru anahtar kelimeleri hedeflemek, içerik hızını hızlandırmak ve etkili içerik siloları oluşturmak. SurgeGraph'ın marka vaadi basittir; organik trafiğinizi HIZLI bir şekilde büyütmenize ve Surge Effect'e ulaşmanıza yardımcı olmak. * SurgeGraph içerik oluşturma, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonuna yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım aracıdır. * İncelemeciler içerik oluşturmanın hızını ve kalitesini, sezgisel arayüzü, sık güncellemeleri ve anahtar kelime araştırması ile SEO araçlarının kusursuz entegrasyonunu beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar, görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili sorunlarla, ara sıra yazılım hatalarıyla karşılaştılar ve bazıları, anahtar kelime araştırma özelliğinin içerik yazma kısmına göre daha az yararlı olduğunu buldu.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai hepsi bir arada bir yapay zeka platformudur. İçerik oluşturucuların ve işletmelerin beyaz sayfa sendromunun üstesinden gelmek, orijinal görüntüler oluşturmak ve içeriği farklı formatlara, tonlara ve dillere uyarlamak için üretken yapay zekayı kullanmasına yardımcı olur. 10.000'den fazla kişi halihazırda BingBang.ai'yi kullanıyor. Neden sen değilsin?
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