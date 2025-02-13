Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

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Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
VEED
veed.io
VEED, video üretimini ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. Pazarlama, Satış, L&D ve sosyal medya alanındaki 200'den fazla ülkedeki müşteriler her zamankinden daha hızlı 30x video oluşturuyor. VEED, ekibinizin elindeki gücü şunlara koyar: * Kalite içeriğini kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak yazılı Gizli ve pahalı düzenleme yazılımı öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. Veed, sezgisel video araçlarınızdır. CEO'dan stajyere kadar olan herkes, profesyonel beceriler olmadan profesyonel videolar üretmek için kullanabilir. Veed Enterprise size izin verir: * Gerçek zamanlı olarak diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapın * 30.000'den fazla stok medya varlık kütüphanesine erişin * Zaman kazanmak için özel şablonlar kullanın Oh, ve Veed, üretimi 10 kat daha verimli hale getirmek için bir dizi AI araçlarına sahiptir. VEED AI size izin verir: * Metni AI avatarlarıyla videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası Veed, 3 milyondan fazla yaratıcının dünya standartlarında video stratejilerini körükleyen yazılımdır. * VEED, otomatik altyazılar, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sık sık kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan ve yaratıcı düzenleme ve profesyonel kaliteli videolara izin veren çeşitli tasarım seçeneklerinden bahsediyor. * Gözden geçirenler, üyelik düzeyine dayalı özellikler, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özellikler arzusu gibi sorunlar yaşadılar.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Word, Powerpoint, ePub veya RIS dosyalarından özet kartları oluşturun, Dropbox'tan içe aktarın ve Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley ve çok daha fazlasına aktarın!
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI Stockimg AI, görsel ve yazılı içerik üretme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zekayla desteklenen yenilikçi bir tasarım ve içerik oluşturma aracıdır. İşletmeler, pazarlamacılar ve sosyal medya yöneticileri için ideal olan Stockimg AI, kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde çarpıcı tasarımlar oluşturmasına olanak tanır.
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zeka modellerini ve algoritmalarını kullanır. Aşağıda bazı temel özelliklerin nasıl çalıştığına ilişkin bir genel bakış verilmiştir: * Metin Yeniden Yazma - Bu özellik, metni analiz etmek ve orijinal anlamını koruyarak yeniden yazmak için yapay zekayı kullanır. Metnin yeni versiyonlarını oluşturmak için cümleleri yeniden ifade eder ve ifadeleri değiştirir. * İntihal Denetleyicisi - İntihal denetleyicisi metni tarar ve yapay zekayı kullanarak milyarlarca çevrimiçi kaynakla karşılaştırır. Kopyalanan veya orijinal olmayan içeriği vurgular. * AI Yazar - AI yazar aracı, büyük dil modellerini kullanarak herhangi bir konuda yeni metin oluşturur. Tam makaleler, makaleler, araştırma makaleleri ve daha fazlasını yazabilir. * AI Grader - Bu araç, iyileştirme için geri bildirim ve öneriler sağlamak üzere makaleleri ve yazılı metni analiz eder. Dilbilgisi, yapı, okunabilirlik ve daha fazlası gibi öğelere bakar. * Yapay Zeka Sohbeti - Sohbet robotu, doğal konuşmalar yapmak için konuşma yapay zekasını kullanır. Sezgisel bir sohbet arayüzü aracılığıyla soruları yanıtlayabilir, metni özetleyebilir, yeni içerik oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
LOVO
lovo.ai
Üretken AI tarafından desteklenen video düzenleme platformu. Ürün pazarlama, eğitim ve öğrenme ve geliştirme videoları yapmakla ilgili zaman, kaynaklar ve baş ağrısı tasarruf edin. Lovo, pazarlama, reklam, e-öğrenme, işe alım ve yerelleştirme amaçları için yüksek kaliteli ses ve video içeriği oluşturmak için üretken AI ve Gelişmiş Metinler Konuşma Teknolojileri tarafından desteklenen profesyonel sınıf bir içerik oluşturma platformudur. Lovo, 100'den fazla dilde 500'den fazla insan benzeri duygusal sesten oluşan bir kütüphaneye, granüler ses kontrolüne ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Bu nedenle 1.000.000'den fazla profesyonel ses ve video içeriği ihtiyaçları için Lovo'ya güveniyor. * Lovo, kullanıcıların metinden ses üretmesine, çeşitli sesler ve diller sunan ve performansa ince ayar yapma yeteneği olan bir metin-sesli aracıdır. * Gözden geçirenler, Lovo'nun seslerinin doğal sesinden, kullanım kolaylığından ve küçük paragraflar veya tüm senaryolar için ses üreterek zamandan ve paradan tasarruf etme yeteneğinden bahsediyor. *Kullanıcılar ses seçimlerinde sınırlamalar, bazı seslerde netlik sorunları ve araçtaki 'his' veya 'duygu' seçeneklerinin eksikliği bildirdiler.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag, en son gelişmiş derin öğrenme dili modeli olan GPT-3 tarafından desteklenen bir yapay zeka içerik oluşturma uygulamasıdır. Xerolag ile hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, blog yazılarından makalelere, ürün açıklamalarından web içeriğine kadar her konuyu kapsayan, her dilde içerik oluşturabilir. İhtiyacınız olan içeriğe Xerolag ile hızlı bir şekilde ulaşın!
Outline.ai
outline.ai
Yapay zeka destekli yazma asistanınız. Outline, yapay zeka destekli, işbirliğine dayalı bir belge düzenleyicisidir. Yazma tıkanıklığına elveda deyin ve daha iyi yazmaya merhaba deyin.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI, aklınızdaki fikirleri hızlı bir şekilde ifade etmek, yeni fikirler sunmak ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri PDF'lerden kolayca almak için yapay zekanın gücünden yararlanır.
Remail.ai
remail.ai
Remail, e-postaları 10 kat daha hızlı yazmanızı sağlayan bir AI E-posta yardımcısıdır. Yeniden posta çözümü, herhangi bir dilde yüksek kaliteli e-posta yanıtlarını kolayca raporlamak veya oluşturmak için Gmail'in yanı sıra Outlook'u da destekler. Remail, e-posta yazma deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, kullanıcıların dikkate değer bir verimlilikle e-posta oluşturmasına olanak tanıyan gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Remail'in temel hedefi, yanıt süresini ve genel üretkenliği artıran yenilikçi özellikler sağlayarak e-posta iletişim sürecini hızlandırmaktır.
Writely
writelyai.com
Writely AI, saniyeler içinde makaleler, kısa öyküler, e-postalar ve video özetleri oluşturan yenilikçi bir yazma platformudur. Çok miktarda metin üzerinde eğitilen derin öğrenme modelleri, insan yazısını taklit ederek minimum düzeyde intihal içeren çıktılar üretir. Ton değiştirme, çeviri, fikir üretme ve metin işleme gibi özelliklerle Writely, verimli ve ilgi çekici içerik oluşturmaya yardımcı olur. WritelyCHAT görev yardımı sunarak güvenilir öneriler sunar. Araca, çeşitli cihazlarla uyumlu bir Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir ve Instagram, LinkedIn ve Twitter'da aktif bir topluluk varlığı vardır.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate, GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 ve Mistral dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı yapay zeka modeline erişim sağlayan güçlü bir platformdur. ChatLabs ayrıca yerleşik GPT Asistanlarını kullanmanıza, dosyaları analiz etmenize, web'de arama yapmanıza ve işletmeniz hakkında her şeyi bilen özel yapay zeka aracıları oluşturmanıza olanak tanır.
Writingo
writingo.ai
Writingo, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yapay zeka tarafından eğitilen ve desteklenen, yapay zeka destekli benzersiz bir çözümdür. Writingo, zaman veya çaba harcamanıza gerek kalmadan içerik oluşturma işlemini kolayca gerçekleştirebilir.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, etkili kopyalar oluşturmasına olanak tanıyan, GPT-3 yapay zeka destekli bir metin yazma aracıdır. Metni analiz etmek ve ilgi çekici, ikna edici ve kullanıcının hedef kitlesine göre uyarlanmış içerik oluşturmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. TypeEngine ayrıca kullanıcılara projeniz için hızlı bir şekilde kopya oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon kitaplığı sağlar. TypeEngine ile hedef kitlenize doğal ve etkili bir şekilde hitap eden ikna edici metinler oluşturabilirsiniz.
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI, Pazarlama ve Satış için oyunun kurallarını değiştiren yapay zeka içerik yardımcı pilot platformu. Beebzi.AI, en ileri teknoloji ve yenilikçi özelliklerin benzersiz bir karışımıyla, işletmelerin içerik oluşturma ve benzeri görülmemiş sonuçlar elde etme biçiminde devrim yaratıyor. Beebzi.AI'nin platformu, her biri akla gelebilecek her türlü kullanım senaryosunu karşılamak üzere titizlikle hazırlanmış 90'dan fazla şablon sunuyor. Bu şablonlar, daha önce hiç görülmemiş bir içerik oluşturmak için özel olarak eğitilmiş olup, pazarlama ve satış çabalarınızın her zaman yenilikçiliğin ön saflarında olmasını sağlar. Büyüleyici blog gönderilerinden ilgi çekici sosyal medya başlıklarına kadar Beebzi.AI, hedef kitlenizde yankı uyandıran ilgi çekici içerikler oluşturmanıza olanak tanır.
Hire Mia
coschedule.com
Hire Mia, nihai Yapay Zeka Yazma Asistanıdır. Mia yazma, araştırma, beyin fırtınası, düzenleme ve pazarlamayla ilgili diğer görevlerde yardımcı oluyor. Pazarlamanızı ölçeklendirmenin tamamen yeni bir yolunu keşfetmek için Hire Mia'yı deneyin.
Jottingly
jottingly.com
Jottingly, SEO için optimize edilmiş, intihal içermeyen içerik oluşturmak, AI görüntüleri oluşturmak, Sesi metne dönüştürmek ve AI seslendirmeleri oluşturmak için en iyi AI yazma aracıdır. Yalnızca birkaç tıklamayla işletmenizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.
JustBlog.ai
justblog.ai
JustBlog.ai Blog Creator, e-ticareti artırmaya yardımcı olacak SEO ve Affiliate bloglarına odaklanması açısından benzersizdir. Blogunuzun herhangi bir bölümünü değiştirmek için AI Seçim İyileştirme'yi ve ilgili bağlantıları otomatik olarak oluşturmak için AI'yı kullanabilirsiniz. Ürün inceleme makaleleri yazarak zaman kaybetmeyi bırakın ve JustBlog.ai'nin kazanmanız için ihtiyacınız olan araçları size sunmasına izin verin! JustBlog.ai'deki AI araçlarını kullanarak, Amazon ürünlerini otomatik olarak çeken ve bunları Affiliate etiketinizle etiketleyen blogları kolayca oluşturabilirsiniz. * Blog Makalesi Oluşturma * Ürün Karşılaştırma ve Ürüne Genel Bakış Makaleleri * AI ile Makale bölümlerini Seçin ve İyileştirin
Koala AI
koala.sh
Koala AI, yayıncılar, SEO uzmanları ve sosyal medya pazarlamacıları için yapay zeka araçları içeren bir platform sağlar.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo, son teknoloji yapay zekayla birleştirilmiş tam entegre bir Üretkenlik Platformu ile insanların çalışma şeklini yeniden şekillendiriyor. Üretkenliği hızlı, akıllı ve güzel bir şekilde basitleştirmenin önemine inanıyoruz. Kroolo sadece bir platform değil; tüm temel araçları tek bir merkezi çalışma alanında bir araya getirmek için tasarlanmış dinamik bir çalışma alanıdır; artık uygulamadan uygulamaya atlamaya gerek yok. Platformumuz Projeleri, Hedefleri, Görevleri, Belgeleri ve İşbirliğini sorunsuz bir şekilde entegre ederek günümüzün iş yapma şekli için bütünsel bir çözüm sunar. Temel Özellikler: * Yapay Zeka Destekli Verimlilik: Kroolo'nun kalbinde güçlü bir yapay zeka düzenleme motoru olan Kroo AI yatıyor. 1.000'den fazla şablonla donatılmış Kroo AI, projelerin, hedeflerin ve belgelerin oluşturulmasının yalnızca ışık hızında olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sonuçların hem son derece alakalı hem de anında kullanışlı olmasını sağlayarak yapay zeka destekli üretkenlik için yeni bir standart belirliyor. * Kusursuz Entegrasyon: Günümüzün dijital çalışma hayatında birbirine bağlılığın önemini anlıyoruz. Kroolo, en popüler üretkenlik araçlarıyla tam entegrasyona olanak tanır. Kroolo sorunsuz, birleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağladığından, yinelenen girişlere ve veri kaybına veda edin. * Sezgisel Çalışma Alanı: Kroolo'yu kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde geliştirdik. Araçların nasıl çalıştığını öğrenmek için daha az zaman harcanması, üretken olmaya daha fazla zaman ayrılması anlamına gelir. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz.
Linguix Turbo
turbo.linguix.com
Linguix Turbo, Google Chrome kullanıcılarının tekrarlayan yazma görevlerini otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırmalarını sağlayan bir metin genişletme ve kısayol uygulamasıdır. Linguix Turbo ile kullanıcılar standart selamlamalar, sık kullanılan ifadeler, hazır yanıtlar, metin parçacıkları, takvim bağlantıları ve imzalar için kişiselleştirilmiş şablonlar oluşturabilir. Bu şablonlar, renk ve boyut ayarlamaları, bağlantılar ve listeler dahil olmak üzere çeşitli özelliklerle stillendirilebilir ve biçimlendirilebilir. Kullanıcılar şablonlarını herhangi bir web sitesinde yazabileceğiniz herhangi bir metin alanına kolayca ekleyebilirler. Linguix Turbo ayrıca paylaşılan kısayollar ve hızlı arama konusunda işbirliği sunar. Linguix Turbo, kullanıcılara değerli zamandan tasarruf sağlayabilecek güçlü bir üretkenlik aracıdır. Ekibinizin üretkenliğini artırmak ve iş akışınızı optimize etmek için uygulamayı bugün indirin.
MTarget
mtarget.co
MTARGET, Endonezya'da işletmelerin e-posta sunucularına bakım yapmadan büyük ve kişisel e-postalar göndermesine yardımcı olan bir E-posta Dağıtım Platformudur.
Article Insights
articleinsights.com
Article Insights, kullanıcıların yalnızca birkaç tıklamayla anahtar kelime açısından zengin makaleler oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturucudur. Yazılım, içeriği hedeflemek için ayrık anahtar kelimeler yerine akıllı anahtar kelime gruplarını kullanır. Bu anahtar kelime grupları, rakiplerin içeriğinden elde edilen verilerdir ve kullanıcıların alakalı anahtar kelimeleri asla kaçırmamasını sağlar. ChatGPT entegrasyonuyla Article Insights'ın yapay zeka yazarı hızlı bir şekilde makaleler oluşturur. Tüm planlar, AI yazarını güçlendirecek AI kredilerini içerir. Kullanıcılar ayrıca kendi OpenAI API anahtarlarından yararlanabilir ve daha da gelişmiş içerik oluşturmak için ChatGPT 3.5 ve GPT-4.0 gibi ek modellere erişebilir. Önemli bir özellik Article Insights'ın rakip analizidir. Kullanıcılara rakiplerin hedeflenen anahtar kelimelerine ilişkin görsel bir genel bakış sağlar, böylece hangi anahtar kelimelere odaklanacaklarını bilirler. Bu, oluşturulan içeriğin organik trafiği yönlendiren yüksek potansiyelli anahtar kelimelerden yararlanmasını sağlar. WordPress 6.4.3 üzerine kurulu Article Insights, her cihaz genişliğine uyum sağlayan duyarlı bir tasarımdan yararlanır. Ayrıca SEO dostu olmak için robotlar ve meta etiketler gibi en iyi uygulamaları da uygular. Kesintisiz OpenAI entegrasyonları, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve güçlü anahtar kelime araçlarıyla Article Insights, yapay zeka destekli içerik oluşturmayı her beceri düzeyindeki kullanıcılar için kolay ve erişilebilir hale getirmeye çalışıyor.
Arvin
arvin.chat
Arvin, GPT-4 tarafından desteklenen AI tarayıcı uzantısıdır. Anında araştırma, okuma ve yaratıcılık için Arvin ile çevrimiçi olarak her yerden sohbet edin.
Automateed
automateed.com
Automateed, yapay zeka (AI) teknolojisi aracılığıyla e-kitap içeriği ve kapakları oluşturmaya yardımcı olan, bulut tabanlı, üretken bir yapay zeka aracıdır. Yazılım, kullanıcıların merkezi bir arayüzde kurşun mıknatıslar, Kindle e-Kitapları ve bilgi ürünleri oluşturmasına yardımcı olur. Niş araştırma, başlık ve taslak oluşturma ve özel biçimlendirme gibi özellikler sağlar.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer; makaleler, bloglar ve denemeler de dahil olmak üzere çeşitli metin türlerinin kısa özetlerini oluşturmak için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanan bir araçtır. Araç, girilen materyalin önemli noktalarını vurgularken bilgilerin orijinal bağlamını ve doğruluğunu korur. Bu araç, kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanıcıların istenen özet uzunluğunu ayarlamasına olanak tanır. Özetleyici ayrıca içeriğin 'en iyi satırını' çıkararak metnin ana fikrinin anında anlaşılmasını sağlar. Tamamlama süreci yalnızca tek bir dilde gerçekleşmez, özetlemeden önce çeviriye ihtiyaç duymadan birden çok dilde özetler sağlayabilir. Araç, özetlenen içeriği madde işaretleri veya tek bir en iyi satır biçiminde alma seçeneğini sunarak okunabilirliği artırır. . Kullanıcılara herhangi bir kişisel veri saklamayacağının garantisini vererek veri güvenliğini sağlar. AI Summarizer'ın kullanımı kolay bir yaklaşımı var: Kullanıcılar metin yazıyor veya yüklüyor, reCAPTCHA'yı onaylıyor ve ardından özeti oluşturmak için bir düğmeyi tıklıyor. Özetlenen içerik indirilebilir, bir panoya kopyalanabilir veya yeni bir özetleme turu için temizlenebilir. Araç, ücretsiz kullanımı ve sınırsız günlük girişleri sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. AI Summarizer, farklı mesleklerdeki bireylere herhangi bir metnin kesin bir özetini sunarak yararlı olduğunu kanıtlıyor.
Draftsmith
draftsmith.ai
Microsoft Word'deki yapay zeka destekli yazma asistanı Draftsmith, profesyonellerin içeriklerini geliştirme biçimini değiştiriyor. İlk taslak ile son cilalama arasındaki önemli yazma orta aşamasını benzersiz bir şekilde destekleyerek revizyon süresini kısaltır. Kelime sayısını azaltma, sade dil önerileri ve İngilizce akıcılık yardımı gibi araçlarla Draftsmith, mevcut içeriği iyileştirmek için cümle düzeyinde öneriler sunuyor. Siz sürücü koltuğundasınız. Draftsmith, yalnızca istendiğinde cümle önerileri sunarak kullanıcıya yönelik bir deneyim sağlar. Microsoft'un Azure OpenAI Hizmeti üzerinde güvenli bir şekilde çalışan Draftsmith, veri gizliliğine saygı göstererek üstün yazma ve daha hızlı revizyonlar için güvenilir ve etik bir yapay zeka çözümü sunar. İster ilgi çekici pazarlama metnini geliştiriyor olun, ister karmaşık bir teklif yanıtını basitleştiriyor olun, ister ana dilinizin dışında çalışıyor olun, Draftsmith iş akışınıza kusursuz bir şekilde entegre olarak yapay zekanın gücünü doğrudan Word'e getirerek etkili, empatik ve okuyucu odaklı metinler oluşturmaya odaklanmanıza olanak tanır. -dost içerik. Profesyonel yazmanın nüanslarını anlayan ve benzersiz sesinize saygı duyan bir aracı benimseyin. Taslak ustası, son teslim tarihleri kısıtlı olsa bile, yeterli taslakları olağanüstü çalışmalara dönüştürmenize yardımcı olmak için burada. 7 günlük ücretsiz denemenizi şimdi draftsmith.ai adresinden edinin
Engram
engram.us
Engram, anadili İngilizce olmayanlar için optimize edilmiş, yapay zeka destekli bir dilbilgisi denetleyicisi ve açıklama aracıdır. Tescilli yapay zekamız ChatGPT ile birleştiğinde daha doğal görünen metinler için gelişmiş, bağlama dayalı düzenlemeler sağlar
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