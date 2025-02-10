Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Senegal

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş bir sonraki nesil yapay zeka asistanıdır.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. Bu şöyle şeyleri içerebilir: -Mantegent Arama: Bağlamı anlamak veya aramalardaki duyguları anlamak gibi geleneksel arama işlevlerini geliştirmek için AI kullanma. -Data Insights: Hemen belirgin olmayabilecek verilerdeki kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmak için AI'dan yararlanmak. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker, konuşma sentezi hizmetleri sağlayan ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince, Japonca, Korece, Vietnamca vb. dahil olmak üzere birçok dili ve çeşitli ses stillerini destekleyen ücretsiz bir metinden konuşmaya aracıdır. Bunu metinleri ve e-kitapları yüksek sesle okumak veya ses dosyalarını ticari kullanım için indirmek için kullanabilirsiniz (tamamen ücretsizdir). Mükemmel bir ücretsiz TTS aracı olan TTSMaker, metni çevrimiçi olarak kolayca konuşmaya dönüştürebilir.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve etkileşimli etkileşimlerin merkezinde yer alan gerçek zamanlı video oluşturmayı etkinleştirme becerisi açısından benzersizdir. Self-servis Creative Reality™ Studio ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi kapsamını genişleterek, yapay zeka tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştirir ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme konusundaki kararlılığını somutlaştırır.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - Alibaba Qwen'den ücretsiz üretken AI çalışma asistanı. Qwen'den ücretsiz üretken AI çalışma asistanı. OpenSource ücretsiz chatgpt. Qwen ile ücretsiz AI chatbot. Ücretsiz AI asistanınız. Bugün Qwen sohbetini deneyin!
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, derecelendirilmiş AI video oluşturma platformudur. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamandan ve bütçeden %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Word, Powerpoint, ePub veya RIS dosyalarından özet kartları oluşturun, Dropbox'tan içe aktarın ve Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley ve çok daha fazlasına aktarın!
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai, pazarlamacıların optimize edilmiş içeriği yarı maliyetle 10 kat daha hızlı oluşturmasına olanak tanıyan, hepsi bir arada üretken bir yapay zeka platformudur. Creaitor.ai'nin özellikleri, Anahtar Kelime Planlama, SERP Analizi, SEO Makale Yazımı, Gelişmiş SEO Puanlaması, İçerik Performansı Takibi ve çok daha fazlasından içerik pazarlama yaşam döngüsünün tamamını kapsar. Creaitor.ai, KOBİ'lerin 40'tan fazla dilde kendi markalarına ait içerik üretmelerine olanak tanır.
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalmadan videolara profesyonel kalitede seslendirme ekleyebiliyorlar. Artık dublaj yaparken kendi sesinizi veya seslendirme tonunuzu koruyabilirsiniz. Nisan 2023'ün başlarında Rask AI, Product Hunt'ta Günün Ürünü ödülünü kazandı ve ilk birkaç hafta içinde proje, 10.000 kayıtla ilk kilometre taşına ulaştı! Ekip, aboneliği olan kullanıcılar için 20 dakikalık ve 100 MB sınırlarını kaldırdı. İçerik oluşturucular artık YouTube veya kurslar için uzun videoları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalayabilir. Ve harika bir şey daha: dublaj süreci üç kat daha hızlı ve daha verimli! Çok konuşmacılı algılama ve çeviri, bizi diğer hizmetlerden ayırdığına inandığımız benzersiz bir özelliktir. Rask'ın yapay zeka ekibi bu deneyimi ilk sağlayanlardan biri olmaktan gurur duyuyor. Araçlar, YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler video platformları ve sosyal medya siteleriyle tamamen entegredir. Mayıs ayı başlarında bir takım iki harika özellik ekleyecek. Dudak hareketlerini herhangi bir sese senkronize edeceksiniz. İkinci özellik özetlemedir. Veya kısaca Shorts. Yapay zeka, videodaki en vurucu anları seçecek ve bunları en heyecanlı bölümlerin bir özetine dönüştürecek. Rask AI ekibi dil engellerini ortadan kaldırır ve içerik oluşturucuların ve şirketlerin içeriklerini dünya çapında farklı hedef kitlelerle paylaşmalarına yardımcı olarak içeriklerinin potansiyel erişimini ve etkisini artırır.
PicLumen
piclumen.com
Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye yöntemleri aracılığıyla yapay zeka görüntü üretimi. Çeşitli tarzlarda sınırsız, ücretsiz, filigransız kreasyonlar.
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI, akla gelebilecek her blog türüne yönelik güçlü modellere sahip, güçlü bir otomatik blog oluşturma aracıdır. Yapay zeka, en iyi SEO uygulamalarını kullanır, telif hakkı olmayan görseller sağlar, YouTube videolarını entegre etmenize, anahtar kelimeler etrafında makaleler oluşturmanıza olanak tanır ve bunu 150'den fazla dilde yapmayı başarır. Resmi olmayan ve ikna edici ifadeler içeren, doğru/gerçekten yaratıcı/orijinal'e kadar çeşitli modlara sahiptir. Oluşturulan makaleler kullanışlı entegrasyon sayesinde doğrudan sitenizde yayınlanabilir veya .zip dosyası olarak indirilebilir. Journalist AI, blogunuzu tamamen otomatikleştirmenize ve yazma verimliliğinizi ve içerik çıktınızı artırmanıza yardımcı olan nihai hayalet yazma yardımcısıdır. Tek yapmanız gereken, ona birkaç anahtar kelime, başlık veya yalnızca işletmenizin bir açıklamasını sağlamaktır; gerisini o halledecektir. Ana hatlar ve makale yapısı hem harici hem de dahili bağlantılarla tamamen özelleştirilebilir. İlki otomatik olarak ve gerçek zamanlı olarak bulunabilir, ikincisi ise yapay zeka ve onun site çapındaki analizi tarafından bağımsız olarak oluşturulur. İstediğiniz sesin yer aldığı içerikle 150'den fazla dilde makaleler oluşturulabilir. İkincisi, kişisel tercihinize bağlı olarak resmi olmayandan ikna ediciye kadar değişebilir. Oluşturulan makalelerden memnun kaldığınızda, WordPress, Shopify, Wix ve daha fazlası gibi büyük web sitesi oluşturucularıyla entegrasyonlar sayesinde bunları kolayca indirebilir veya doğrudan yayınlayabilirsiniz. Tüm bunların basit bir çevrimiçi arayüz aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini unutmayın. Journalist AI herhangi bir API seçeneği veya tarayıcı uzantısı sunmasa da inanılmaz derecede kullanışlı ve sezgisel bir üçüncü taraf entegrasyonuna sahiptir. Bu entegrasyon tartışmasız en güçlü araçtır çünkü makaleleri sitenizde hızlı ve zahmetsizce yayınlamanıza olanak tanır. İçeriği kopyalamanıza ve onu doğru şekilde şekillendirme konusunda endişelenmenize gerek kalmaması, sizi sayısız saatten ve baş ağrısından kurtarır.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI, AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator ve İntihal Denetleyicisi de dahil olmak üzere eksiksiz bir yazma ve düzeltme araçları paketi sunan otomatik bir çevrimiçi yazma yardımcısıdır. Wordvice AI, tüm yazma ve revizyon ihtiyaçlarınız için tek kaynak olmayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar, öğrenciler ve iş profesyonelleri için mükemmel olan Wordvice AI, kullanışlı ve sezgisel araçlar oluşturmak için en güncel AI teknolojisini kullanır. Yeni AI yazma oluşturucuları ve uzantıları şu anda yapım aşamasındadır...
Sticker AI
stickerai.net
Çıkartma AI Jeneratörü, birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde yüksek kaliteli çıkartma oluşturabilir, böylece değerli zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
Upword
upword.ai
Upword AI, bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların iş akışlarını güçlendirmek için oluşturulmuş gelişmiş bir yapay zeka araştırma ve bilgi yönetimi platformudur. Upword, kullanıcılara yardımcı olmak için güçlü yapay zeka araçlarından oluşan bir paketi kusursuz bir şekilde entegre eder: * Tüm profesyonel içeriklerini ve araştırma materyallerini tek bir merkezi merkezde zahmetsizce toplayın, düzenleyin ve yönetin * Yapay zeka destekli arama, özetleme, fikir oluşturma ve içerik oluşturma yeteneklerini kullanarak araştırma, analiz ve yazma görevlerini önemli ölçüde hızlandırın * Ekiplerin bilgileri kolayca paylaşmasına, belgeleri birlikte oluşturmasına ve beyin fırtınası ve problem çözme için akıllı bir yapay zeka asistanından yararlanmasına olanak tanıyarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapın Upword ile bilgi çalışanları zamandan tasarruf edebilir, üretkenliği artırabilir ve yeni yaratıcılık ve içgörü düzeylerinin kilidini açabilir; bunların tümü doğal dil işleme ve üretken yapay zekadaki en son gelişmelerle desteklenir. Upword, modern bilgi ekonomisi için temel bir üretkenlik aracıdır.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğine ek olarak Fotor, kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları paketi de sunuyor. Bunlar, yeniden boyutlandırmayı, kırpmayı, bulanıklaştırmayı, keskinleştirmeyi ve görüntülere metin veya kenarlık eklemeyi içerir. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini değiştirmek, görüntüleri yükseltmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, pazarlama amaçlı logolar, el ilanları ve posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram gönderi tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasını da kapsar. Platform, görüntülerdeki metni düzenlemek, fotoğrafları renklendirmek ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırmak gibi çok çeşitli uygulamaları kapsıyor. Fotor, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra video ve GIF oluşturmak ve geliştirmek için benzer yapay zeka araçları da sunuyor ve kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına da olanak tanıyor.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Free text to speech
text-to-speech.online
Ücretsiz metin okuma, metni çeşitli özelleştirmelerle doğal ve pürüzsüz insan sesine dönüştüren güçlü ve ücretsiz bir çevrimiçi metinden konuşmaya sentezleme aracıdır. Kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği 100'den fazla konuşmacı sağlar, çoklu dil ve lehçeleri destekler ve hatta Çince-İngilizce'yi karıştırabilir. Ayrıca ses parametre yapılandırması açısından da esnek olup kullanıcıların konuşma hızını, ses perdesini, artikülasyonu, duraklamaları ve daha fazlasını ayarlamasına olanak tanır. Bu araç, haber okumada, seyahat navigasyonunda, akıllı donanım ve bildirim yayınında yaygın olarak kullanılır ve hatta metin içeriğini indirmek ve kaydetmek için MP3 dosyalarına dönüştürebilir. Ayrıca, 129 dil ve varyantta çeşitli sinir ağı sesleri sunarak küresel bir kitleye ulaşmayı kolaylaştırır. WeChat'in yanı sıra Chrome, Firefox ve Edge gibi tüm önemli tarayıcılarda desteklenir. Mobil kullanıcılar Chrome, Firefox ve Edge'in yeni sürümünü kullanmayı deneyebilir.
Stability AI
stability.ai
Stabilite Yapay Zekası, birden fazla alanda insan potansiyelini harekete geçirmek için üretken yapay zekadan yararlanan çok yönlü bir platformdur. Çeşitli yöntemlerde açık modeller sunarak, bunların farklı konumlardaki tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Stability AI, farklı uygulamalara yönelik bir model paketi içerir: Fotogerçekçilik ve karmaşıklığa odaklanan gelişmiş metinden görüntüye dönüşümler için 'Stable Diffusion 3 Medium'; Açık, üretken bir yapay zeka video modeli olarak 'Kararlı Video Dağıtımı'; Gelişmiş ses yayma teknolojisini kullanarak yüksek kaliteli müzik ve ses efektleri üretimi için 'Stable Audio 2.0'; Tekli görüntülerden kaliteli 3D nesne üretimi için 'Stable Video 3D'; ve son teknolojiye sahip açık erişim dil modellerini deneyimlemek için 'Stable LM 2 1.6B'. Stability AI aynı zamanda son teknoloji modellerini kendi kendine barındırma seçenekleri sunarak çeşitli üretken AI ihtiyaçları için daha fazla esneklik sağlar. Ek özellikler arasında Stable Assistant, Stable Artisan ve yapay zeka yeteneklerini diğer uygulamalara yerleştirmeye yönelik bir platform API'si yer alıyor. Güvenliği ve güvenilirliği artırmak için Stability AI, şirket içinde barındırılan lisanslar sağlar ve katı bir kabul edilebilir kullanım politikası uygular.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Andi
andisearch.com
Andi, üretken yapay zekayı kullanarak yeni nesli arıyor. Andi, bağlantılar yerine size akıllı bir arkadaşınıza sormak gibi yanıtlar veriyor. Andi, sorulara yanıtlar oluşturmak ve en iyi kaynaklardan alınan bilgileri açıklamak ve özetlemek için canlı verilerle birleştirilmiş dil modellerini kullanıyor. Arama, SEO spam'ı, reklamlar ve gözetim kapitalizmi nedeniyle bozuldu. Andi, sizi doğrudan ihtiyacınız olan bilgiye ulaştırmak için karmaşayı ortadan kaldırıyor. Bunu görsel olarak anlaşılması kolay bir şekilde sunar ve sizi reklam teknolojisinden ve dikkatin dağılmasından korur.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Codeium
codeium.com
Codeium, geliştiricileri ve kodlama profesyonellerini hedefleyen, AI kod tamamlama, arama ve sohbet gibi etkili özelliklerle kodlama prosedürlerine yardımcı olmak için tasarlanmış AI tabanlı bir araçtır. 70'ten fazla dili destekler ve yaygın olarak kullanılan IDE'lerle çalışacak şekilde entegre edilerek kullanıcılara kusursuz bir arayüz sağlar. Araç, kodlama süreçlerini hızlandırmak ve üretkenlik düzeylerini artırmak için tasarlandığı için geliştiricilerin deneyimleri açısından potansiyel olarak dönüştürücü niteliktedir. Codeium'un üretken kod yetenekleri, kullanıcıların kodlama süresinden tasarruf etmelerine yardımcı olabilir, böylece daha hızlı ürün sevkiyatı yapılabilir. Codeium, otomatik tamamlama özelliğinde ücretsiz olarak kullanılabilir ve sınırsızdır; kapsayıcı ve büyüyen bir dil desteği kapsamını korur. Ayrıca, otomatik tamamlama ve arama işlevlerinin yanı sıra ek destek için bir sohbet özelliği sağlayan, özel olarak eğitilmiş şirket içi bir model ve altyapıya sahiptir. Teklifleri, hızlı kod otomatik tamamlama, editör içi AI sohbet asistanı, sınırsız kullanım, çeşitli platformlar aracılığıyla destek, kod tabanınızda gelişmiş kişiselleştirme ve diğerlerinin yanı sıra GPT-4 Desteği gibi çeşitli özelliklerle bireysel kullanımdan kurumsal seviyeye kadar uzanır. Seçilen pakette. Çeşitli kodlama havuzlarında kod tamamlama ve arama yeteneklerini genişletir.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai, kullanıcıların görevleri otomatikleştirmek, içerik oluşturmak, soruları yanıtlamak ve daha fazlasını yapmak için özelleştirilmiş yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, kodsuz bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. Metin oluşturma, sohbet robotları, görüntü oluşturma, iş akışı yönetimi ve toplu işleme gibi çeşitli kullanım durumları için önceden oluşturulmuş binlerce yapay zeka uygulamasını içerir. Platform aynı zamanda kullanıcıların chatbotlarını kendi verileri üzerinde eğitmelerine olanak tanıyan bir Train ChatGPT özelliğinin yanı sıra, karmaşık zorlukları otomatik olarak çözen yapay zeka asistanları oluşturmak için bir Auto Agent oluşturucuyu da içeriyor. Ayrıca kullanıcılar, yapay zeka uygulamalarını herhangi bir harici hizmete bağlayabilir ve akıllı teknolojiyi mevcut yazılıma yerleştirebilir.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan JP Morgan Chase ve The Home Depot'a kadar orta ölçekli pazar ve Fortune 500'deki etkileşimli yapay zeka ürün ekipleri, işbirlikçi yapay zeka aracı oluşturma platformu olarak Voiceflow'a güveniyor. Sezgisel aracı oluşturucu tuvali, bilgi tabanı ve içerik yönetimi sistemi, müşteri deneyimine göre ölçeklenebilen gelişmiş yapay zeka aracılarının gönderilmesi için genişletilebilir bir geliştirici araç seti ile eşleştirilir. Bugün dünya çapında 250.000'den fazla iddialı ekip Voiceflow'ta temsilciler oluşturuyor.
AISEO
aiseo.ai
Tespit Edilemeyen Yapay Zeka İçeriğiyle Google Sıralamanızı Yükseltin! Konuyla ilgili otoritenizi geliştirin, E-E-A-T puanınızı yükseltin, sayfa içi ve teknik SEO'yu hassaslaştırın ve insan tarafından yazılan makalelerden ayırt edilemeyen, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikle niş alanınıza hakim olun. Aşağıya dalın.
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph, SEO'nun üç temel taşına odaklanan bağlamsal bir SEO ve AI yazma aracıdır: doğru anahtar kelimeleri hedeflemek, içerik hızını hızlandırmak ve etkili içerik siloları oluşturmak. SurgeGraph'ın marka vaadi basittir; organik trafiğinizi HIZLI bir şekilde büyütmenize ve Surge Effect'e ulaşmanıza yardımcı olmak. * SurgeGraph içerik oluşturma, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonuna yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım aracıdır. * İncelemeciler içerik oluşturmanın hızını ve kalitesini, sezgisel arayüzü, sık güncellemeleri ve anahtar kelime araştırması ile SEO araçlarının kusursuz entegrasyonunu beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar, görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili sorunlarla, ara sıra yazılım hatalarıyla karşılaştılar ve bazıları, anahtar kelime araştırma özelliğinin içerik yazma kısmına göre daha az yararlı olduğunu buldu.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, etkili kopyalar oluşturmasına olanak tanıyan, GPT-3 yapay zeka destekli bir metin yazma aracıdır. Metni analiz etmek ve ilgi çekici, ikna edici ve kullanıcının hedef kitlesine göre uyarlanmış içerik oluşturmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. TypeEngine ayrıca kullanıcılara projeniz için hızlı bir şekilde kopya oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon kitaplığı sağlar. TypeEngine ile hedef kitlenize doğal ve etkili bir şekilde hitap eden ikna edici metinler oluşturabilirsiniz.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai, Üstün Yapay Zeka Asistanıdır. Akışınızı hızlandırmak ve saatlerce çalışmaktan tasarruf etmek için yapay zekayı kullanın. Yapay zekamızla yüksek kaliteli içerik oluşturun.
Write On AI
writeonai.com
Write On AI, bireylerin ve işletmelerin yazılı içerik oluşturma biçiminde devrim yaratan, önde gelen yapay zeka destekli içerik oluşturma platformudur. En son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisine sahip platformumuz, yazma üretkenliğini ve kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi yenilikçi araç sunar. Yüksek kaliteli makaleler oluşturmaktan akıllı önerilerle yazıları iyileştirmeye kadar Write On AI, kullanıcıların ilgi çekici içerikleri zahmetsizce oluşturmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve özelleştirilebilir özelliklerimiz onu öğrenciler, profesyoneller ve işletmeler için başvurulacak araç haline getiriyor.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag, en son gelişmiş derin öğrenme dili modeli olan GPT-3 tarafından desteklenen bir yapay zeka içerik oluşturma uygulamasıdır. Xerolag ile hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, blog yazılarından makalelere, ürün açıklamalarından web içeriğine kadar her konuyu kapsayan, her dilde içerik oluşturabilir. İhtiyacınız olan içeriğe Xerolag ile hızlı bir şekilde ulaşın!
Writerly
writerly.ai
Writerly, aşırı güçlü olmayan, güçlü bir yapay zeka üretkenlik yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi kuruluşlarının ve yaratıcılarının 500.000'den fazlasının güvendiği iş sonuçlarını iyileştirmek için üretken yapay zekadan yararlanıyoruz. Daha hızlı ve daha iyi yazın: En iyi Yapay Zeka Yazma Asistanı Writerly ile dönüşümleri artırın ve içerik pazarlamanızı otomatikleştirin. Writerly, bireylere ve kurumlara, tüm çalışma alanlarına uygun, kaliteli, ilgi çekici ve intihal içermeyen yazılı içerik oluşturma konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış, Yapay zeka destekli hepsi bir arada yazma çözümüdür. İçerikleri 4 Kat Daha Hızlı Oluşturun. İş fikirlerinizi otomatik olarak trafiği, dönüşümleri ve SEO sıralamalarını artıran yüksek dönüşüm sağlayan yazılara dönüştürün. Yapay zeka asistanınızla metin yazarlığınızın tam kontrolünü elinizde tutarken zamandan ve paradan tasarruf edin.
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot, günlük iş iletişimleriniz için gizlilik odaklı, GPT destekli bir yapay zeka yardımcısıdır. R2 Copilot, Microsoft Office 365 ürünleri, sosyal medya platformları için bir eklenti ve çeşitli çevrimiçi hizmetler ve uygulamalar için bir uzantı olarak mevcuttur. Yapay Zeka asistanlarıyla etkileşim şeklinizi değiştirmek üzere tasarlanan R2, etkileşimlerinizi güvenli, hızlı ve kesinlikle gizli kılmak için en yeni yapay zeka dil öğrenme modellerini ve yenilikçi veri alışverişi protokollerini kullanır R2 ile çalışmak, kullanıcı tarafından girilen istemler ve asistandan alınan yanıtlar aracılığıyla, kullanıcı ile yapay zeka asistanı arasındaki ortak etkileşim modeline dayanmaktadır. Yaygın bir model olduğu için kullanıcının zorlu bir öğrenme eğrisine ihtiyacı yoktur. R2 Copilot'u diğer asistanlardan gerçekten ayıran şey, yazışmaların gizliliğine odaklanmasıdır. R2 Copilot ile çalışırken oluşturduğunuz her türlü içerik ve girdiğiniz istemler cihazınızda şifrelenir ve eklentiyi kapattığınızda hemen silinir. Bu sayede R2 ile yazışmalarınız her zaman gizli kalır.
Cohesive AI
cohesive.so
ChatGPT istemleriyle uğraşmaya elveda deyin! Cohesive, AI parlaklığını yaratıcılığınızla birleştirerek zahmetsizce birinci sınıf içerik oluşturmanıza olanak tanır. Güçlü bir düzenleyiciyle sorunsuz bir şekilde hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın. Büyülü içerik oluşturmaya merhaba deyin!
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me, kullanıcıların iletişim becerilerini kolayca yükseltmelerine yardımcı olan bir web uygulamasıdır. Kullanıcıların yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel mesajlar, kapak mektupları ve karmaşık Excel formülleri oluşturmasına olanak tanır. Hizmet, iletişimi kolaylaştırmayı ve kullanıcılara zaman kazandırmayı amaçlıyor. Hizmet, kullanıcıların oluşturulmasını istedikleri mesaj, mektup veya formül hakkında bazı temel bilgileri girmelerini sağlayarak çalışır. Kullanıcılar mesajların tonunu, dilini ve uzunluğunu seçerler. Kapak mektupları için kullanıcılar rol ve şirket hakkında bilgi sağlar. Excel formülleri için kullanıcılar, hesaplamak için formüle ihtiyaç duydukları şeyi açıklar. Bunu Bana Profesyonelleştir, daha sonra kullanıcının girdilerine dayalı olarak profesyonel iletişim oluşturmak için gelişmiş yapay zekayı kullanır. Yapay zeka, insan benzeri, doğal dil içeriği üretmek için tasarlandı.
Pennore
pennore.com
Pennore, kaliteli web içeriği elde etmenin kolay ve hızlı yoludur. Bizimle web siteleriniz için içerik siparişini anında verebilirsiniz. Sipariş vermek son derece kolay ve basittir ve içeriğiniz kendini işine adamış ve yetkin yazarlar tarafından yazılmaktadır.
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücünden yararlanır. Müşteri hizmetleri, pazarlama, bilim, satış, analitik ve müşteri katılımını kapsayan uygulamalarla Younet, müşteri davranışları hakkında bilgi edinmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir araçtır. Entelektüel görevlerin üstesinden gelmek için kişisel kullanım için de kullanılabilir. Younet ile yapay zekanın geleceğini deneyimleyin.
Xzero
xzeroai.com
Yapay zeka odaklı yazma, görüntü oluşturma ve kodlamada lider platform olan Xzero AI ile içerik oluşturma sürecinizi hızlandırın. Web siteleri, bloglar, sosyal medya ve diğerleri için zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturun. Çarpıcı sonuçlar için en iyi yapay zeka yazarının gücünü açığa çıkarın
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