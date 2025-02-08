Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. Bu şöyle şeyleri içerebilir: -Mantegent Arama: Bağlamı anlamak veya aramalardaki duyguları anlamak gibi geleneksel arama işlevlerini geliştirmek için AI kullanma. -Data Insights: Hemen belirgin olmayabilecek verilerdeki kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmak için AI'dan yararlanmak. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Word, Powerpoint, ePub veya RIS dosyalarından özet kartları oluşturun, Dropbox'tan içe aktarın ve Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley ve çok daha fazlasına aktarın!
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Texta
texta.ai
Texta.ai, içerik oluşturucuların doğal dil teknolojisi ve en son teknolojiye sahip algoritmalarla hızlı bir şekilde blog makaleleri yazmasına yardımcı olduğunu iddia eden bir yapay zeka makale oluşturucusudur. Otomatik içerik üretimi, kullanımı kolay arayüz ve yapay zekadaki en son gelişmeler dahil olmak üzere yazılımın özelliklerini test etmek için 7 günlük ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Web sitesine göre kullanıcılar Texta.ai'den gazeteciler için hızlı bir şekilde blog makaleleri oluşturmak veya işletmeler için içerik oluşturmak gibi çeşitli şekillerde yararlanabilirler. Ücretsiz deneme sunarak ve yapay zeka teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak kendisini benzer yazılım rakiplerinden farklılaştırabilir.
Revoicer
revoicer.com
Dijital içerik oluşturma dünyasında güçlü bir seslendirmenin etkisi abartılamaz. Eğitici videolar, podcast'ler veya reklamlar için doğru ses dikkat çekebilir, duyguları aktarabilir ve genel mesajı güçlendirebilir. İşte bu noktada seslendirme teknolojisinin lider markası Revoicer devreye giriyor. 2021 yılında kurulan Revoicer, 30'dan fazla dil ve çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış çok sayıda özellik sunarak, yüksek kaliteli, insana benzeyen seslendirmeler için hızla başvurulan bir kaynak haline geldi. Revoicer ile seslendirme oluşturmak herhangi bir teknik beceri gerektirmeyen basit bir işlemdir. Tamamen web tabanlı bir uygulamadır, yani indirilecek veya kurulacak hiçbir şey yoktur. İşte bu yenilikçi uygulamanın nasıl çalıştığına dair bir bakış: * Kullanıcıların dönüştürmek istedikleri metni Revoicer uygulamasına yapıştırmaları yeterlidir. * Birden fazla dilde 80'den fazla yapay zeka sesi arasından seçim yaparlar ve her birini önizleyebilirler. * "Oluştur" butonuna tıklandığında seslendirme oluşturulur ve oynatılmaya hazır hale gelir. * Kullanıcı memnun kalırsa çeşitli projelerde kullanmak üzere MP3 dosyasını indirebilir.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI, Web Yayıncılarının Orijinal İçerik ürettiklerinden emin olmalarına yardımcı olan bir araçtır. Orijinal İçerik = İnsanların Oluşturduğu Benzersiz İçerik... Google'ın ve okuyucuların istediği türden! Originality.AI, Orijinal içeriğin yayınlanabilmesini sağlar... AI Dedektörü - Originality.AI'nin dahili olarak oluşturulmuş yapay zekası, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO ve GPT-3 (dünyanın GPT-3'ü tanımlayan ilk aracı) dahil olmak üzere popüler NLP API'lerinden herhangi biri tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için oluşturulmuştur. ). Originality.AI, içeriğin popüler AI yazma asistanlarından herhangi biri tarafından üretilip üretilmediğini tahmin edebilir. İntihal Denetleyicisi - Ciddi web yayıncıları/içerik pazarlamacıları, içeriklerinin en iyi sıralama şansına sahip olması için intihal içermeyen içerik yayınladıklarından emin olmalıdır. Originality.AI, yönetmesi gereken bir yazar ekibi olan ciddi web yayıncıları için tasarlanmış bir intihal denetleyicisidir. Sadece URL'nizi girerek ekip yönetimi, kontrol paneli, tarama geçmişi, otomatik krediler ve tam site taraması sunar.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, sizi daha akıllı, daha hızlı ve veri odaklı kararlarınıza daha fazla güvenmek amacıyla iş için güvenilir ortak pilot olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, her kullanıcıya-veri bilimcisi, iş analisti veya IT uzman olmayan her kullanıcıya, ilgili analizi organizasyonel hedeflere bağlayacak şekilde gerçekleştirme gücü verir. Her kullanıcının yolculuğunu basitten sofistike analitiklere kısaltan, bilinmeyenleri keşfetmeleri, yeni ilişkiler tanımlamaları, sonuçlar hakkında daha derin bir anlayış elde etmelerini ve statükoya meydan okumaları için verileri kullanmalarına izin verir. IBM Cognos Analytics ile kuruluşunuzdaki herhangi biriyle verileriniz hakkında işlem yapılabilir bilgileri görselleştirin, analiz edin ve paylaşın.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databricks, Spark ile çalışmak için otomatik küme yönetimi ve IPython tarzı dizüstü bilgisayarlar sağlayan web tabanlı bir platform geliştirir. Şirket, Databricks platformunu oluşturmanın yanı sıra Spark hakkında çok sayıda açık çevrimiçi kurs düzenliyor ve Spark ile ilgili en büyük konferansı - Spark Zirvesi'ni yürütüyor.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI olarak, insan benzeri özellikler ve incelikli mikro ifadelerle dolu video avatarları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sunuyoruz. Bu avatarlar, yapay zeka avatarının sesini konuşmacının benzersiz kişiliğiyle yankılanacak şekilde özelleştirme özelliğiyle birlikte markanızın senaryosunu veya konuşma sesini kusursuz bir şekilde temsil edebilir. Aşağıdaki özelliklerin sizi beklediği Studio'muzla iletişimin geleceğini deneyimleyin: * Metni 150'den fazla dilde büyüleyici videolara dönüştürün. İlgi çekici bir sunum için AI avatar yelpazemiz arasından seçim yapın, seslerini özelleştirin ve istediğiniz duyguları ayarlayın. * Her türlü iş gereksinimine göre uyarlanmış gerçekçi metinden konuşmaya (TTS) seslendirmeler oluşturmak için mükemmel olan, doğal ses sentezleme teknolojimizi deneyimleyin. * Bir ses kaydı yükleyin ve orijinal vokal ifadeleri, duyguları ve vurguları olağanüstü bir doğrulukla korurken sesi zahmetsizce değiştirin. * Gelişmiş yapay zeka avatarlarımızı ve metinden konuşmaya teknolojimizi kullanarak, hedef kitlenizle gerçekten bağlantı kuran etkili reklamlar oluşturarak pazarlama çalışmalarınızı kolaylaştırın.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com, öğrencileri farklı çalışma alanlarında kalifiye uzman düzeltmenlerle buluşturan bir akademik yazı danışmanlığı ve düzenleme hizmetidir.
Cohesive AI
cohesive.so
ChatGPT istemleriyle uğraşmaya elveda deyin! Cohesive, AI parlaklığını yaratıcılığınızla birleştirerek zahmetsizce birinci sınıf içerik oluşturmanıza olanak tanır. Güçlü bir düzenleyiciyle sorunsuz bir şekilde hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın. Büyülü içerik oluşturmaya merhaba deyin!
Arvin
arvin.chat
Arvin, GPT-4 tarafından desteklenen AI tarayıcı uzantısıdır. Anında araştırma, okuma ve yaratıcılık için Arvin ile çevrimiçi olarak her yerden sohbet edin.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine verir: * Kaliteli içeriği kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak metne dönüştür Hantal ve pahalı düzenleme yazılımlarını öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. VEED sezgisel video araçları paketinizdir. CEO'dan stajyere kadar herkes, profesyonel becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel videolar üretmek için bunu kullanabilir. VEED Enterprise şunları yapmanızı sağlar: * Diğer ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * 30.000'den fazla hazır medya varlığı içeren bir kitaplığa erişin * Zamandan tasarruf etmek için özel şablonlar kullanın VEED, üretimi 10 kat daha verimli hale getirecek bir dizi yapay zeka aracına sahiptir. VEED AI şunları yapmanızı sağlar: * AI Avatarlarıyla metni videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası VEED, 3 milyondan fazla yaratıcının birinci sınıf video stratejilerini destekleyen bir yazılımdır. * VEED, otomatik altyazı, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sıklıkla kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan, yaratıcı düzenleme ve profesyonel kalitede videolara olanak tanıyan tasarım seçeneklerinin çeşitliliğinden bahsediyor. * İncelemeyi yapanlar, üyelik düzeyine bağlı olarak özelliklerde sınırlamalar, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özelliklere yönelik istek gibi sorunlarla karşılaştı.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine, kodunuzu gizli, güvenli ve uyumlu tutarken yazılım geliştirmeyi hızlandıran ve basitleştiren yapay zeka kodlama asistanıdır. Tabnine AI ile kodlama iş akışını otomatikleştirerek mühendislik hızını, kod kalitesini ve geliştirici mutluluğunu artırın ve pazara daha hızlı ulaşın.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, hatasız kod yazmanın en hızlı yolu. CodeMate, geliştiricilerin, ortamlarından ayrılmadan hataları otomatik olarak düzelterek 10 kat daha hızlı kod yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Bu, kodunuzda hata ayıklamanıza ve optimize etmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızda olan bir programcıya sahip olmak gibidir. Temel Özellikler * CodeMateGPT: Bu özellik, kodda hata ayıklama, hataları düzeltme, inceleme ve optimize etme gibi görevleri otomatikleştirir. Size saniyeler içinde yazılı kodunuzun en iyi versiyonunu verir. * Anında Hata Ayıklama: CodeMate, yaklaşımınıza göre kodunuzu birden fazla test senaryosunda analiz edebilir ve hatanın açıklamasıyla birlikte ayrıntılı düzeltmeler oluşturabilir. * CodeMate- Rapor: Kod performansınız ve kaliteniz hakkında ayrıntılı bir raporun yanı sıra bir programlama puanı alın; bu, endüstri düzeyinde kod yazmak için kodlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. * CodeMate Sohbeti: Her türlü soruyu sorun ve kendi kod tabanınıza göre özelleştirilmiş yanıtlar alın. Yapay zeka destekli bu sohbet işlevi doğrudan düzenleyicinizin içindedir ve uçtan uca şifrelenmiştir. * Ayrıntılı Kod İncelemesi: Yanınızda deneyimli bir geliştirici oturuyormuşçasına, yapay zeka aracılığıyla yazılım geliştirmede izlenecek en iyi uygulamalara göre kodunuzu inceleyin.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş bir sonraki nesil yapay zeka asistanıdır.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx, satış için yapay zekadan yararlanmaya odaklanmıştır. Potansiyel müşterilerinize sunduğunuz değeri anlayacakları şekilde aktaran son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı e-postalar oluşturun. Temel Özellikler: * Satış odaklı yapay zeka teknolojisi: Satış temsilcilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlandı. * Kişiselleştirilmiş e-posta oluşturma: Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı e-postalar oluşturun. * Araştırma odaklı yaklaşım: Satış desteğindeki en yeni en iyi uygulamalarla güncel kalın. * Dönüşüm odaklı: Gelen ve giden e-postaları satış hattının büyümesi için kanallara dönüştürmek üzere tasarlandı Kullanım Durumları: * Kişiselleştirilmiş ve alakalı satış destek e-postalarıyla potansiyel müşterilerle etkileşime geçin. * En yeni en iyi e-posta uygulamalarını uygulayarak rekabette önde olun * Potansiyel müşterilerde yankı uyandıran ilgili e-postalarla satış dönüşüm oranlarını artırın. * Etkili satış e-postaları oluşturmak için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak zamandan ve emekten tasarruf edin.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory, satış ekipleri ve ajanslar için tasarlanmış bir B2B metin yazarlığı platformudur. Ana hedefi, kullanıcıların satış metin yazarlığı görevlerinde zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmaktır. Copyfactory ile kullanıcılar tüm A/B satış dizilerini neredeyse her dilde yalnızca saniyeler içinde yazabilirler. Platform, yanıt oranlarını artırmak için kullanıcıların herhangi bir veriyi kullanarak kendi potansiyel müşteri kişiselleştirme şablonlarını oluşturmalarına olanak tanır. Copyfactory'nin benzersiz bir özelliği, kullanıcıların yapay zekayı kendi tarzlarına benzer bir tarzda yazacak şekilde eğitmelerine olanak sağlamasıdır. Platform özellikle satış geliştirmede kişiselleştirme çabalarını ölçeklendirmek isteyen satış ekipleri ve ajanslar için kullanışlıdır. Copyfactory, kullanıcıların şablonları seçebildiği, birkaç soruyu yanıtlayabildiği ve dizileri hızlı bir şekilde oluşturabildiği sürükle ve bırak dizilimi oluşturma olanağı sunar. İşbirliğine dayalı gerçek zamanlı düzenleme, ekip üyelerinden geri bildirim alınmasına olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca arzu ettikleri herhangi bir veri kaynağını kullanarak olası araştırmalara dayalı benzersiz kişiselleştirme şablonları da oluşturabilirler. Copyfactory, ekiplerin halihazırda kullanabileceği Outreach, Apollo, Salesloft, Hubspot, Pipedrive ve daha fazlası gibi diğer satış araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI, benzersiz belgeler, resimler, sohbetler ve diğer multimedyaları üretmek için yapay zekayı kullanan bir içerik oluşturma yazılımıdır. Platform, içerik üretimini otomatikleştirmek için oluşturma araçları ve özel şablonlar sunar. Birden fazla dili destekler.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
DinuAI
dinuai.com
DinuAI, kullanıcılarınıza bir dizi olağanüstü özellik sunmak için OpenAI Yapay Zeka teknolojisinin gücünden yararlanan yenilikçi bir SaaS platformudur. DinuAI, kullanıcılar gelişmiş çok yönlülük için birden fazla dilin avantajından yararlanarak zahmetsizce benzersiz ve intihal içermeyen içerik ve görüntüler oluşturabilir. Yapay zeka içeriği, görselleri ve kodu oluşturmaya yönelik hepsi bir arada bir SaaS platformudur. Pazarlamacılar, Metin Yazarları, Gazeteciler, e-Ticaret Profesyonelleri, Eğitimciler, Sosyal Medya Yöneticileri, Blogcular, SEO Uzmanları, İçerik Yazarı, Destek Temsilcileri, Şarkı Yazarı ve daha fazlası gibi herkes için anında yüksek kaliteli metinler oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan sonucunuzu kolayca düzenleyebilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir veya yayınlayabilirsiniz.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
1MillionResume
1millionresume.com
Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuzla Kariyerinizi Yükseltin: Dakikalar İçinde Hayalinizdeki Özgeçmişi Oluşturun Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuz, hayalinizdeki iş için mükemmel özgeçmişi oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 1 milyon özgeçmişle yalnızca bir özgeçmiş oluşturmuyorsunuz; daha parlak bir gelecek inşa ediyorsunuz. * Özgeçmiş Oluşturucumuzla 30 Dakikadan Kısa Bir Sürede Özgeçmiş Oluşturun Metin hizalama ve biçimlendirme için saatler hatta günler harcamanıza elveda deyin. Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuz, özgeçmiş oluşturma sürecini optimize ederek 30 dakikadan kısa sürede olağanüstü bir özgeçmiş oluşturmanıza olanak tanır. İster profesyonel yolculuğunuza yeni çıkmış bir mezun olun, ister kariyer geçişini hedefleyen tecrübeli bir profesyonel olun, özgeçmiş oluşturucumuz ihtiyaçlarınızı ve zaman kısıtlamalarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. * Her Kariyer Yolu için Çeşitli Profesyonel Şablonlar Bir özgeçmişin estetiği, potansiyel işverenler üzerinde ilk izleniminizi yaratabilir veya bozabilir. Bu nedenle 1millionresume, çeşitli endüstrilere ve kariyer aşamalarına göre tasarlanmış, profesyonelce tasarlanmış geniş bir şablon yelpazesi sunar. Yaratıcılıktan kurumsallığa kadar, benzersiz kariyer yolunuza mükemmel şekilde uyum sağlayan bir şablon bulun. * Özgeçmiş Oluşturmada Yapay Zeka Avantajını Deneyimleyin Becerilerinizi, deneyimlerinizi ve kariyer hedeflerinizi anlayan ve ardından bunları profesyonelce hazırlanmış bir özgeçmişe dönüştüren bir yapay zeka asistanını hayal edin. Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuzun yaptığı da tam olarak budur. Yapay zekanın gücünden yararlanarak özgeçmiş oluşturma sürecini yalnızca verimli ve etkili değil, aynı zamanda inanılmaz derecede ödüllendirici hale getirdik. * Özgeçmişinizi Yeni Zirvelere Taşıyın Günümüzün sürekli değişen iş piyasasında, iyi hazırlanmış, kişiye özel bir özgeçmiş, yeni fırsatlara giden altın biletinizdir. Geleneksel özgeçmiş oluşturma yöntemleri hantal ve zaman alıcı olabilir, mesleki gelişiminize engel olabilir. 1 milyon özgeçmişle, size yenilikçi bir çözüm sunmak için en son teknolojiyi kariyer gelişimi tutkusuyla birleştiriyoruz.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer; makaleler, bloglar ve denemeler de dahil olmak üzere çeşitli metin türlerinin kısa özetlerini oluşturmak için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanan bir araçtır. Araç, girilen materyalin önemli noktalarını vurgularken bilgilerin orijinal bağlamını ve doğruluğunu korur. Bu araç, kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanıcıların istenen özet uzunluğunu ayarlamasına olanak tanır. Özetleyici ayrıca içeriğin 'en iyi satırını' çıkararak metnin ana fikrinin anında anlaşılmasını sağlar. Tamamlama süreci yalnızca tek bir dilde gerçekleşmez, özetlemeden önce çeviriye ihtiyaç duymadan birden çok dilde özetler sağlayabilir. Araç, özetlenen içeriği madde işaretleri veya tek bir en iyi satır biçiminde alma seçeneğini sunarak okunabilirliği artırır. . Kullanıcılara herhangi bir kişisel veri saklamayacağının garantisini vererek veri güvenliğini sağlar. AI Summarizer'ın kullanımı kolay bir yaklaşımı var: Kullanıcılar metin yazıyor veya yüklüyor, reCAPTCHA'yı onaylıyor ve ardından özeti oluşturmak için bir düğmeyi tıklıyor. Özetlenen içerik indirilebilir, bir panoya kopyalanabilir veya yeni bir özetleme turu için temizlenebilir. Araç, ücretsiz kullanımı ve sınırsız günlük girişleri sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. AI Summarizer, farklı mesleklerdeki bireylere herhangi bir metnin kesin bir özetini sunarak yararlı olduğunu kanıtlıyor.
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
Engram
engram.us
Engram, anadili İngilizce olmayanlar için optimize edilmiş, yapay zeka destekli bir dilbilgisi denetleyicisi ve açıklama aracıdır. Tescilli yapay zekamız ChatGPT ile birleştiğinde daha doğal görünen metinler için gelişmiş, bağlama dayalı düzenlemeler sağlar
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