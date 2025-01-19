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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşan ilgi çekici konuşmacınız olabilir. videolar. Artık pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktrisler yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların yapay zeka avatarları ve metinden konuşmaya işleviyle videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesini ve video oluşturma hızını beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar müşteri hizmetleriyle ilgili sorunları, önizlemelerdeki gizli sınırları, pahalı kredi sistemini ve video çeviri özelliğiyle ilgili sorunları belirtti.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine verir: * Kaliteli içeriği kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak metne dönüştür Hantal ve pahalı düzenleme yazılımlarını öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. VEED sezgisel video araçları paketinizdir. CEO'dan stajyere kadar herkes, profesyonel becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel videolar üretmek için bunu kullanabilir. VEED Enterprise şunları yapmanızı sağlar: * Diğer ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * 30.000'den fazla hazır medya varlığı içeren bir kitaplığa erişin * Zamandan tasarruf etmek için özel şablonlar kullanın VEED, üretimi 10 kat daha verimli hale getirecek bir dizi yapay zeka aracına sahiptir. VEED AI şunları yapmanızı sağlar: * AI Avatarlarıyla metni videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası VEED, 3 milyondan fazla yaratıcının birinci sınıf video stratejilerini destekleyen bir yazılımdır. * VEED, otomatik altyazı, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sıklıkla kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan, yaratıcı düzenleme ve profesyonel kalitede videolara olanak tanıyan tasarım seçeneklerinin çeşitliliğinden bahsediyor. * İncelemeyi yapanlar, üyelik düzeyine bağlı olarak özelliklerde sınırlamalar, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özelliklere yönelik istek gibi sorunlarla karşılaştı.
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve etkileşimli etkileşimlerin merkezinde yer alan gerçek zamanlı video oluşturmayı etkinleştirme becerisi açısından benzersizdir. Self-servis Creative Reality™ Studio ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi kapsamını genişleterek, yapay zeka tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştirir ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme konusundaki kararlılığını somutlaştırır.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
WordHero
wordhero.co
WordHero, yazarlar, pazarlamacılar ve işletme sahipleri için tasarlanmış bir yapay zeka yazma yardımcısıdır. Farklı içerik biçimleri oluşturmak kelimenin tam anlamıyla birkaç saniye sürer: bloglar, e-postalar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve çok daha fazlası tek tıklamayla. İşletmeniz için saniyeler içinde uzun biçimli bir blog yazısı oluşturmak için bir araca sahip olmak harika değil mi? WordHero, araştırma ve yazma konusunda zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlamak için OpenAI'nin 175 milyar parametreli gelişmiş bir dil modeli olan GPT-3'ün gücünden yararlanır. WordHero ile 60'tan fazla yazma aracı emrinizdedir. Bu araçları 5 geniş kategoriye ayırıyorlar:
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Dubverse
dubverse.ai
Dijital içerik oluşturmanın hızlı dünyasında Dubverse.ai, video yapımcıları, eğitimciler ve işletmeler için ezber bozan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bu yenilikçi platform, özellikle dil engellerini aşmaya ve içeriği evrensel olarak erişilebilir hale getirmeye odaklanarak video üretim sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanıyor. Dubverse.ai'nin sunduğu hizmetlerin kalbinde, insan yaratıcılığını son teknoloji yapay zeka teknolojisiyle güçlendiren sağlam bir Sentetik Medya motoru yatıyor. Süreç basit ama güçlü: * Yapay Zeka Altyazıları: Çeşitli dillerde otomatik olarak doğru altyazılar oluşturarak izleyici etkileşimini ve kavramayı artırır. * Metinden Konuşmaya: Metni doğal ses veren seslendirmelere dönüştürerek videolarınızı daha dinamik ve daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirin. Dubverse.ai, çeşitli içerik oluşturma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi işlevsellik içerir: * Çok Dilli Destek: 60'tan fazla dil desteği sayesinde içerik oluşturucular, dil kısıtlaması olmadan küresel bir hedef kitleye ulaşabilir. * Konuşmacı Seçimi: Videonuzun tonu ve tarzına en uygun olanı bulmak için geniş bir AI sesleri yelpazesinden seçim yapın. * Komut Dosyası Düzenleyici: Gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip sezgisel bir komut dosyası düzenleyici, düzenleme sürecini kolaylaştırır. * İnsan Gibi Sesler: Dubverse.ai'nin metinden konuşmaya motoru, kulağa doğal ve ilgi çekici gelen sesler sağlar. * Yerleşik Paylaşım: Başkalarıyla kolayca işbirliği yapın ve geri bildirimleri tek bir yerde toplayın. * İndirilebilir Altyazılar: Çok dilli altyazılarla videonuzun SEO'sunu ve erişilebilirliğini geliştirin.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse için gerçek zamanlı AI ses değiştirici. Güvenle konuşun ve benzersiz, ultra gerçekçi, insan benzeri ses değiştiricilerle duygularınızın parlamasına izin verin.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo, mevcut çözümlerin maliyetinin üstesinden gelmek için mevcut pazar zorlukları dikkate alınarak özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş, en güvenilir ve lider AI tabanlı %100 İnsan Seslendirmesi Metinden Konuşmaya dönüştürme aracından biridir. İster Eğitmen, Youtuber, Serbest Çalışan veya profesyonel videolar üzerinde çalışan, IVR ve Telefon hizmetleri için ses kaydeden bir Şirket olun, Speakatoo diğerleri arasında en iyisi olduğunu kanıtladı. Basitliği ve güçlü Yönetici Paneli sayesinde herhangi bir Metni hızlı ve kolay bir şekilde Seslendirmeye dönüştürebilirsiniz.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Blogcast
blogcast.host
Kaydetmeden bir Podcast oluşturun. Metinden konuşmaya teknolojisini kullanarak blog gönderilerinizden ve podcast'ler, videolar ve daha fazlasına yönelik içeriklerden net, doğal sese sahip konuşmalar oluşturun. Mikrofona gerek yok!
Writeseed
writeseed.com
Writeseed bir yapay zeka yazarıdır ve Jasper.ai Copy.ai Rytr veya Writesonic'e bir alternatiftir. Yapay zeka metin yazarlığı aracımızla tek tıklamayla reklam metni, blog gönderileri veya SEO içeriği oluşturabilirsiniz. Yapay zeka yazıcımızın yazılarınız için sunduğu 70'ten fazla şablon arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlardan biri, sizin için ücretsiz bir stok fotoğrafı da dahil olmak üzere 1.500'den fazla kelimelik tam uzunlukta bir makale yazabilen bir AI makale yazarıdır.
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI aracı, işletmelerin aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, her türlü iş ihtiyacına mükemmel uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, yaşlar ve tarzlarla donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapındaki işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. Yapay Zeka Avatarları yalnızca birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmesine de olanak tanıyor. AI Avatar aracı aynı zamanda Rememory, Metinden Videoya, PowerPoint'ten Videoya, ChatGPT, Yüz Değiştirme ve Metinden Konuşmaya gibi özellikleri de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlayarak, videoları kolaylıkla ve verimli bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır. DeepBrain AI aracı; finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faydalı olabilir. Ek olarak avatarlar, eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Genel olarak DeepBrain AI aracı, işletmelere video oluşturma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunuyor. Çok yönlü ve özelleştirilebilir olması, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory, satış ekipleri ve ajanslar için tasarlanmış bir B2B metin yazarlığı platformudur. Ana hedefi, kullanıcıların satış metin yazarlığı görevlerinde zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmaktır. Copyfactory ile kullanıcılar tüm A/B satış dizilerini neredeyse her dilde yalnızca saniyeler içinde yazabilirler. Platform, yanıt oranlarını artırmak için kullanıcıların herhangi bir veriyi kullanarak kendi potansiyel müşteri kişiselleştirme şablonlarını oluşturmalarına olanak tanır. Copyfactory'nin benzersiz bir özelliği, kullanıcıların yapay zekayı kendi tarzlarına benzer bir tarzda yazacak şekilde eğitmelerine olanak sağlamasıdır. Platform özellikle satış geliştirmede kişiselleştirme çabalarını ölçeklendirmek isteyen satış ekipleri ve ajanslar için kullanışlıdır. Copyfactory, kullanıcıların şablonları seçebildiği, birkaç soruyu yanıtlayabildiği ve dizileri hızlı bir şekilde oluşturabildiği sürükle ve bırak dizilimi oluşturma olanağı sunar. İşbirliğine dayalı gerçek zamanlı düzenleme, ekip üyelerinden geri bildirim alınmasına olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca arzu ettikleri herhangi bir veri kaynağını kullanarak olası araştırmalara dayalı benzersiz kişiselleştirme şablonları da oluşturabilirler. Copyfactory, ekiplerin halihazırda kullanabileceği Outreach, Apollo, Salesloft, Hubspot, Pipedrive ve daha fazlası gibi diğer satış araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
Conversion Maker AI, metin optimizasyonu ve oluşturulması için lider bir platformdur. Kullanıcılara, yalnızca birkaç saniye içinde metin oluşturmak ve önermek için yapay zekayı (AI) kullanarak satış yapan profesyonel pazarlama kopyaları oluşturma olanağı sağlar. Hizmet, sayısız A/B testinden geliştirilen ve okunabilirlik, hedef kitle, dönüşüm oranı ve daha fazlası hakkında profesyonel ipuçları sağlayan benzersiz bir metin optimizasyon modülü sunar. Shopify, Shopware veya Google Analytics gibi çevrimiçi mağazalarla sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve daha iyi metin önerileri için yazma stilinize uyum sağlar. Araç, ürün açıklamaları, blog gönderileri, e-postalar, haber bültenleri, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturma dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarını destekler; bu da onu mağaza sahipleri, metin yazarları, ajanslar ve diğerleri için ideal kılar.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Arvin
arvin.chat
Arvin, GPT-4 tarafından desteklenen AI tarayıcı uzantısıdır. Anında araştırma, okuma ve yaratıcılık için Arvin ile çevrimiçi olarak her yerden sohbet edin.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Automateed
automateed.com
Automateed, yapay zeka (AI) teknolojisi aracılığıyla e-kitap içeriği ve kapakları oluşturmaya yardımcı olan, bulut tabanlı, üretken bir yapay zeka aracıdır. Yazılım, kullanıcıların merkezi bir arayüzde kurşun mıknatıslar, Kindle e-Kitapları ve bilgi ürünleri oluşturmasına yardımcı olur. Niş araştırma, başlık ve taslak oluşturma ve özel biçimlendirme gibi özellikler sağlar.
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI, Pazarlama ve Satış için oyunun kurallarını değiştiren yapay zeka içerik yardımcı pilot platformu. Beebzi.AI, en ileri teknoloji ve yenilikçi özelliklerin benzersiz bir karışımıyla, işletmelerin içerik oluşturma ve benzeri görülmemiş sonuçlar elde etme biçiminde devrim yaratıyor. Beebzi.AI'nin platformu, her biri akla gelebilecek her türlü kullanım senaryosunu karşılamak üzere titizlikle hazırlanmış 90'dan fazla şablon sunuyor. Bu şablonlar, daha önce hiç görülmemiş bir içerik oluşturmak için özel olarak eğitilmiş olup, pazarlama ve satış çabalarınızın her zaman yenilikçiliğin ön saflarında olmasını sağlar. Büyüleyici blog gönderilerinden ilgi çekici sosyal medya başlıklarına kadar Beebzi.AI, hedef kitlenizde yankı uyandıran ilgi çekici içerikler oluşturmanıza olanak tanır.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP, yazma engelini aşmanıza ve kısa sürede zahmetsiz içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Yeni konular, akılda kalıcı başlıklar veya ilgi çekici paragraflar için fikirlere ihtiyacınız varsa BlogNLP ihtiyacınızı karşılar. İçeriğinizi SEO ve okunabilirlik açısından optimize etmek, blog yazılarınızın arama motorlarında iyi bir sıralamaya sahip olmasını ve daha fazla okuyucu çekmesini sağlamak için de BlogNLP'yi kullanabilirsiniz. BlogNLP, yazma stilinizi analiz eden ve sektör eğilimlerine ve en iyi uygulamalara dayalı olarak alakalı anahtar kelimeler, ifadeler ve hatta paragrafların tamamını öneren akıllı algoritmalar kullanarak çalışır. Tek yapmanız gereken bir fikir veya konu girmek, BlogNLP gerisini sizin için halledecek. Ayrıca ihtiyaçlarınıza uygun ton, uzunluk ve formatı seçerek içeriğinizi özelleştirebilirsiniz.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Flowrite
flowrite.com
Flowrite, e-postaları, mesajları ve diğer iletişimleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yazmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Bir Chrome uzantısı veya web uygulaması olarak çalışır ve Gmail, Outlook, LinkedIn ve diğer platformlardaki gelen kutunuzla entegre olur. Flowrite, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yüksek kaliteli yazma önerileri oluşturmak için gelişmiş doğal dil işleme teknolojisini kullanır. İşte nasıl çalışıyor: * Flowrite'a bağlam sağlaması için birkaç kelime veya kısa ifadeler verin * Öneri oluşturmak için Flowrite düğmesine tıklayın * Yapay zeka tarafından oluşturulan önerileri inceleyin ve favorinizi seçin * Gerekirse yineleyin - Flowrite birden fazla seçenek sunar Yapay zeka, kişiselleştirilmiş, alakalı mesajları saniyeler içinde oluşturmak için talimatlarınızı ve alıcının ayrıntılarını dikkate alır.
Engram
engram.us
Engram, anadili İngilizce olmayanlar için optimize edilmiş, yapay zeka destekli bir dilbilgisi denetleyicisi ve açıklama aracıdır. Tescilli yapay zekamız ChatGPT ile birleştiğinde daha doğal görünen metinler için gelişmiş, bağlama dayalı düzenlemeler sağlar
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer; makaleler, bloglar ve denemeler de dahil olmak üzere çeşitli metin türlerinin kısa özetlerini oluşturmak için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanan bir araçtır. Araç, girilen materyalin önemli noktalarını vurgularken bilgilerin orijinal bağlamını ve doğruluğunu korur. Bu araç, kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanıcıların istenen özet uzunluğunu ayarlamasına olanak tanır. Özetleyici ayrıca içeriğin 'en iyi satırını' çıkararak metnin ana fikrinin anında anlaşılmasını sağlar. Tamamlama süreci yalnızca tek bir dilde gerçekleşmez, özetlemeden önce çeviriye ihtiyaç duymadan birden çok dilde özetler sağlayabilir. Araç, özetlenen içeriği madde işaretleri veya tek bir en iyi satır biçiminde alma seçeneğini sunarak okunabilirliği artırır. . Kullanıcılara herhangi bir kişisel veri saklamayacağının garantisini vererek veri güvenliğini sağlar. AI Summarizer'ın kullanımı kolay bir yaklaşımı var: Kullanıcılar metin yazıyor veya yüklüyor, reCAPTCHA'yı onaylıyor ve ardından özeti oluşturmak için bir düğmeyi tıklıyor. Özetlenen içerik indirilebilir, bir panoya kopyalanabilir veya yeni bir özetleme turu için temizlenebilir. Araç, ücretsiz kullanımı ve sınırsız günlük girişleri sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. AI Summarizer, farklı mesleklerdeki bireylere herhangi bir metnin kesin bir özetini sunarak yararlı olduğunu kanıtlıyor.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
Superflows
superflows.ai
Hızla gelişen yazılım dünyasında, sezgisel ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak başarının anahtarıdır. Superflows, ChatGPT Copilot'a benzer bir yapay zeka ürün asistanını yazılımınıza entegre etmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir araç seti sunarak bu hareketin ön saflarında yer alıyor. Bu asistan, talep üzerine uzman rehberliği sağlayarak kullanıcılara güç verir ve böylece ürününüzün kullanılabilirliğini büyük ölçüde artırır. Superflows'u benimseyerek müşterilerinizi, her yazılımın bir uzmanla sohbet etmek kadar kullanıcı dostu hale geldiği yeni bir kullanıcı etkileşimi çağına davet edersiniz. Superflows, uzman tavsiyesi ve yardımı sunmak üzere her zaman hazır bulunan bir yapay zeka ürün asistanını sunarak kullanıcıların yazılımla etkileşim kurma biçimini yeniden tasarlıyor. İşte nasıl çalıştığına dair bir döküm: * Sezgisel Kontrol Paneli: Kontrol paneli kurulum ve yapılandırma sürecini basitleştirir. * Hızlı Eylemler: Kullanıcılar, basit komutlarla satış hattına adım eklemek veya kişileri dışa aktarmak gibi ortak görevleri gerçekleştirebilir. * Oyun Alanı Özelliği: Bu, tam dağıtımdan önce asistanın yeteneklerinin test edilmesine ve ince ayar yapılmasına olanak tanır. * Sorunsuz Entegrasyon: Superflows, minimum kodla mevcut kod tabanlarına yerleşerek ürününüzün ekosistemiyle zahmetsizce birleşir.
Draftsmith
draftsmith.ai
Microsoft Word'deki yapay zeka destekli yazma asistanı Draftsmith, profesyonellerin içeriklerini geliştirme biçimini değiştiriyor. İlk taslak ile son cilalama arasındaki önemli yazma orta aşamasını benzersiz bir şekilde destekleyerek revizyon süresini kısaltır. Kelime sayısını azaltma, sade dil önerileri ve İngilizce akıcılık yardımı gibi araçlarla Draftsmith, mevcut içeriği iyileştirmek için cümle düzeyinde öneriler sunuyor. Siz sürücü koltuğundasınız. Draftsmith, yalnızca istendiğinde cümle önerileri sunarak kullanıcıya yönelik bir deneyim sağlar. Microsoft'un Azure OpenAI Hizmeti üzerinde güvenli bir şekilde çalışan Draftsmith, veri gizliliğine saygı göstererek üstün yazma ve daha hızlı revizyonlar için güvenilir ve etik bir yapay zeka çözümü sunar. İster ilgi çekici pazarlama metnini geliştiriyor olun, ister karmaşık bir teklif yanıtını basitleştiriyor olun, ister ana dilinizin dışında çalışıyor olun, Draftsmith iş akışınıza kusursuz bir şekilde entegre olarak yapay zekanın gücünü doğrudan Word'e getirerek etkili, empatik ve okuyucu odaklı metinler oluşturmaya odaklanmanıza olanak tanır. -dost içerik. Profesyonel yazmanın nüanslarını anlayan ve benzersiz sesinize saygı duyan bir aracı benimseyin. Taslak ustası, son teslim tarihleri kısıtlı olsa bile, yeterli taslakları olağanüstü çalışmalara dönüştürmenize yardımcı olmak için burada. 7 günlük ücretsiz denemenizi şimdi draftsmith.ai adresinden edinin