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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmesine olanak tanır. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğine ek olarak Fotor, kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları paketi de sunuyor. Bunlar, yeniden boyutlandırmayı, kırpmayı, bulanıklaştırmayı, keskinleştirmeyi ve görüntülere metin veya kenarlık eklemeyi içerir. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini değiştirmek, görüntüleri yükseltmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, pazarlama amaçlı logolar, el ilanları ve posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram gönderi tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasını da kapsar. Platform, görüntülerdeki metni düzenlemek, fotoğrafları renklendirmek ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırmak gibi çok çeşitli uygulamaları kapsıyor. Fotor, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra video ve GIF oluşturmak ve geliştirmek için benzer yapay zeka araçları da sunuyor ve kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına da olanak tanıyor.
Speechify
speechify.com
Speechify, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metinden konuşmaya uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantımızı, web uygulamamızı, iOS uygulamamızı ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Harika kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik tutkunlarıdır. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu ise sadece daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speechify ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken, çamaşır yıkarken, köpeğinizi gezdirirken, akşam yemeği hazırlarken, egzersiz yaparken, paraşütle atlarken (günlük rutininiz ne olursa olsun) dinleyebilirsiniz! Speechify aynı zamanda Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını da destekler. Web sitenize kolayca metinden konuşmaya ekleyin. Korkusuz CEO'muz Cliff Weitzman, üzerinde çalıştığı inanılmaz metinden konuşmaya yazılımını başkalarıyla paylaşabilmek için 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında Speechify'ı kurdu. Cliff'in disleksi hastası ve okumanın ne kadar zaman ve enerji gerektirdiğinden hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi oyunun kurallarını tamamen değiştirdi; okumalarını normal bir okuyucuya göre 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlayıp saklamasına olanak sağladı. Speechify'da amacımız, okumanın asla hiç kimse için öğrenmenin önünde bir engel olmamasıdır. Hiçbir şey sizi bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten alıkoyamaz. Speechify, yalnızca birkaç yıl içinde dünyanın dört bir yanına dağılmış 100'den fazla ekip üyesini istihdam edecek şekilde büyüdü. Daha önce Snapchat, Apple, Spotify, Amazon ve Uber gibi şirketlerde lider ve kıdemli mühendis olan üyelerden oluşan inanılmaz ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz sahiplenmeyi, hızla değer sunmayı, öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeyi ve kullanıcılarımızın kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamayı seviyor ve önceliklendiriyoruz.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, bir belgenin ChatGPT gibi büyük bir dil modeli tarafından yazılıp yazılmadığını kontrol eden lider yapay zeka dedektörüdür. GPTZero yapay zekayı cümle, paragraf ve belge düzeyinde algılar. GPTZero'nun modeli, İngilizce düzyazıya odaklanan, insan tarafından yazılan ve yapay zeka tarafından oluşturulan geniş ve çeşitli bir metin külliyatı üzerinde eğitildi. GPTZero bugüne kadar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi ve eğitim, işe alma, yayınlama, hukuk ve daha birçok alanda 100'den fazla kuruluşla çalışıyor.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve etkileşimli etkileşimlerin merkezinde yer alan gerçek zamanlı video oluşturmayı etkinleştirme becerisi açısından benzersizdir. Self-servis Creative Reality™ Studio ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi kapsamını genişleterek, yapay zeka tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştirir ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme konusundaki kararlılığını somutlaştırır.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
PlayHT
play.ht
PlayHT, anında ultra gerçekçi metin-konuşma sesleri oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka destekli bir ses oluşturma platformudur. Ses yapay zekası, metni herhangi bir dil ve aksanda doğal ses veren insan benzeri seslere dönüştürür. * PlayHT, metin girişinden insan benzeri sesler üretmek için gelişmiş ses yapay zekası ve makine öğrenimi teknolojisini kullanır. * 142 dil ve aksanda 900'ün üzerinde yapay zeka sesinden oluşan bir kütüphaneleri var. * Metni çevrimiçi metin-konuşma düzenleyicisine yazmanız veya yapıştırmanız yeterlidir; bu, konuşmayı anında sentezleyecektir. * Sesi, hızı, perdeyi, telaffuzu ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz. * Sesler çok gerçekçi ve insani geliyor.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind, tüm popüler AI modellerindeki AI sohbetlerini API anahtarınızla (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini vb.) kullanmanıza olanak tanıyan bir Sohbet kullanıcı arayüzüdür. API anahtarını Typing Mind gibi bir Sohbet Kullanıcı Arayüzü ön ucuyla kullanarak aşağıdaki avantajların kilidini açarsınız: * Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz (ChatGPT Plus gibi aylık abonelik yerine) * Sohbet konuşmanız OpenAI/Claude/vb. tarafından eğitim amacıyla KULLANILMAYACAKTIR. * Birleşik bir arayüzde birden fazla modelle rahatça sohbet edin * Tonlarca özelliğe sahip profesyonel, gelişmiş bir sohbet arayüzünün keyfini çıkarın * Typing Mind öncelikle çevrimdışıdır ve varsayılan olarak özeldir. Tüm verileriniz, mesajlarınız ve API anahtarlarınız cihazınızda yerel olarak depolanır ve bunları sizden başka kimse göremez.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine verir: * Kaliteli içeriği kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak metne dönüştür Hantal ve pahalı düzenleme yazılımlarını öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. VEED sezgisel video araçları paketinizdir. CEO'dan stajyere kadar herkes, profesyonel becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel videolar üretmek için bunu kullanabilir. VEED Enterprise şunları yapmanızı sağlar: * Diğer ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * 30.000'den fazla hazır medya varlığı içeren bir kitaplığa erişin * Zamandan tasarruf etmek için özel şablonlar kullanın VEED, üretimi 10 kat daha verimli hale getirecek bir dizi yapay zeka aracına sahiptir. VEED AI şunları yapmanızı sağlar: * AI Avatarlarıyla metni videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası VEED, 3 milyondan fazla yaratıcının birinci sınıf video stratejilerini destekleyen bir yazılımdır. * VEED, otomatik altyazı, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sıklıkla kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan, yaratıcı düzenleme ve profesyonel kalitede videolara olanak tanıyan tasarım seçeneklerinin çeşitliliğinden bahsediyor. * İncelemeyi yapanlar, üyelik düzeyine bağlı olarak özelliklerde sınırlamalar, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özelliklere yönelik istek gibi sorunlarla karşılaştı.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip, uzun çekimlerinizi zahmetsizce tek bir tıklamayla viral kullanıma hazır kısa videolara dönüştüren üretken bir yapay zeka video düzenleme platformudur. Opus Clip, video içeriği oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla oluşturuldu ve yalnızca içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanlar için değil, anlatacak bir hikayesi veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağladı.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo, mevcut çözümlerin maliyetinin üstesinden gelmek için mevcut pazar zorlukları dikkate alınarak özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş, en güvenilir ve lider AI tabanlı %100 İnsan Seslendirmesi Metinden Konuşmaya dönüştürme aracından biridir. İster Eğitmen, Youtuber, Serbest Çalışan veya profesyonel videolar üzerinde çalışan, IVR ve Telefon hizmetleri için ses kaydeden bir Şirket olun, Speakatoo diğerleri arasında en iyisi olduğunu kanıtladı. Basitliği ve güçlü Yönetici Paneli sayesinde herhangi bir Metni hızlı ve kolay bir şekilde Seslendirmeye dönüştürebilirsiniz.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI, Web Yayıncılarının Orijinal İçerik ürettiklerinden emin olmalarına yardımcı olan bir araçtır. Orijinal İçerik = İnsanların Oluşturduğu Benzersiz İçerik... Google'ın ve okuyucuların istediği türden! Originality.AI, Orijinal içeriğin yayınlanabilmesini sağlar... AI Dedektörü - Originality.AI'nin dahili olarak oluşturulmuş yapay zekası, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO ve GPT-3 (dünyanın GPT-3'ü tanımlayan ilk aracı) dahil olmak üzere popüler NLP API'lerinden herhangi biri tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için oluşturulmuştur. ). Originality.AI, içeriğin popüler AI yazma asistanlarından herhangi biri tarafından üretilip üretilmediğini tahmin edebilir. İntihal Denetleyicisi - Ciddi web yayıncıları/içerik pazarlamacıları, içeriklerinin en iyi sıralama şansına sahip olması için intihal içermeyen içerik yayınladıklarından emin olmalıdır. Originality.AI, yönetmesi gereken bir yazar ekibi olan ciddi web yayıncıları için tasarlanmış bir intihal denetleyicisidir. Sadece URL'nizi girerek ekip yönetimi, kontrol paneli, tarama geçmişi, otomatik krediler ve tam site taraması sunar.
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Pennore
pennore.com
Pennore, kaliteli web içeriği elde etmenin kolay ve hızlı yoludur. Bizimle web siteleriniz için içerik siparişini anında verebilirsiniz. Sipariş vermek son derece kolay ve basittir ve içeriğiniz kendini işine adamış ve yetkin yazarlar tarafından yazılmaktadır.
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücünden yararlanır. Müşteri hizmetleri, pazarlama, bilim, satış, analitik ve müşteri katılımını kapsayan uygulamalarla Younet, müşteri davranışları hakkında bilgi edinmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir araçtır. Entelektüel görevlerin üstesinden gelmek için kişisel kullanım için de kullanılabilir. Younet ile yapay zekanın geleceğini deneyimleyin.
Xzero
xzeroai.com
Yapay zeka odaklı yazma, görüntü oluşturma ve kodlamada lider platform olan Xzero AI ile içerik oluşturma sürecinizi hızlandırın. Web siteleri, bloglar, sosyal medya ve diğerleri için zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturun. Çarpıcı sonuçlar için en iyi yapay zeka yazarının gücünü açığa çıkarın
Xerolag
xerolag.com
Xerolag, en son gelişmiş derin öğrenme dili modeli olan GPT-3 tarafından desteklenen bir yapay zeka içerik oluşturma uygulamasıdır. Xerolag ile hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, blog yazılarından makalelere, ürün açıklamalarından web içeriğine kadar her konuyu kapsayan, her dilde içerik oluşturabilir. İhtiyacınız olan içeriğe Xerolag ile hızlı bir şekilde ulaşın!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI, bireylerin ve işletmelerin yazılı içerik oluşturma biçiminde devrim yaratan, önde gelen yapay zeka destekli içerik oluşturma platformudur. En son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisine sahip platformumuz, yazma üretkenliğini ve kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi yenilikçi araç sunar. Yüksek kaliteli makaleler oluşturmaktan akıllı önerilerle yazıları iyileştirmeye kadar Write On AI, kullanıcıların ilgi çekici içerikleri zahmetsizce oluşturmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve özelleştirilebilir özelliklerimiz onu öğrenciler, profesyoneller ve işletmeler için başvurulacak araç haline getiriyor.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai, Üstün Yapay Zeka Asistanıdır. Akışınızı hızlandırmak ve saatlerce çalışmaktan tasarruf etmek için yapay zekayı kullanın. Yapay zekamızla yüksek kaliteli içerik oluşturun.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, etkili kopyalar oluşturmasına olanak tanıyan, GPT-3 yapay zeka destekli bir metin yazma aracıdır. Metni analiz etmek ve ilgi çekici, ikna edici ve kullanıcının hedef kitlesine göre uyarlanmış içerik oluşturmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. TypeEngine ayrıca kullanıcılara projeniz için hızlı bir şekilde kopya oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon kitaplığı sağlar. TypeEngine ile hedef kitlenize doğal ve etkili bir şekilde hitap eden ikna edici metinler oluşturabilirsiniz.
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me, müşteri hizmetleri, e-ticaret, bankacılık, eğitim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yapay zeka destekli sohbet robotu hizmetleri sağlayan bir web sitesidir. Jaweb, müşteri destek deneyimlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için yapay zeka destekli bir sohbet robotu platformu sunar. Sohbet robotları, müşteri sorgularının ve sorunlarının %80'e kadarını ele alacak şekilde tasarlanarak çözüm süresini kısaltır. Platform, satış dönüşüm oranlarını artırdığını ve akıllı, kişiselleştirilmiş etkileşimler yoluyla müşteri katılımını artırdığını iddia ediyor.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
Chat Data
chat-data.com
Sohbet Verileri, yapay zeka sohbet robotları oluşturmak ve web sitelerine entegre etmek için tasarlanmış çok yönlü bir platformdur. Bu özelleştirilebilir sohbet robotları, kullanıcı tarafından sağlanan veriler (belgeler veya ilgili web sitesi içeriğine bağlantılar) kullanılarak eğitilebilir. Sohbet robotları, kendilerine öğretilen içerikle ilgili soruları yanıtlayacak ve böylece 7/24 müşteri desteği sağlamaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Chat Data, genel sohbet robotları oluşturmanın yanı sıra, tıbbi sohbet robotları oluşturmaya yönelik özel modeller de sunuyor. Bu Tıbbi Sohbet modelleri aynı zamanda belirli dilsel ve kişilik özelliklerine sahip sohbet robotları geliştirmek için de kullanılabilir. Kullanıcılara, sohbet robotlarının modeli için GPT-3.5 Turbo ve GPT-4 arasında seçim yapma olanağı sunuluyor. Platform birden fazla dili destekleyerek küresel bir kitleye kullanılabilirlik sağlıyor. Sohbet Verileri, kullanıcılara sohbet robotu yarattıklarını başkalarıyla paylaşma olanağı sağlar. Aynı zamanda veri gizliliğini de vurgulayarak konuşma geçmişlerinin sunucularında saklanmasını değil, kullanıcının tarayıcısında tutulmasını sağlar. Platform, kullanıcıların chatbot eğitim süreçlerini kişiselleştirmelerine ve chatbot widget'ını doğrudan özel bir model uç noktasıyla entegre etmelerine olanak tanıyor. Arayüz, kullanıcının marka kişiliğine uygun hale getirilecek şekilde özelleştirilebilir ve farklı veri formatlarını kullanarak sohbet robotunu eğitebilir. SSS bağlantılarını entegre etmek, sohbet robotunun görünümünü özelleştirmek, üçüncü taraf araçlarını entegre etmek ve genel sohbet robotları için hız sınırlaması uygulamak gibi gelişmiş özellikler de mevcuttur. Analitik araçlar platforma dahil edilerek kullanıcıların chatbot konuşmalarından içgörü elde etmesine, kullanıcı tabanının coğrafyasını anlamasına ve gelecekteki etkileşimler için potansiyel müşteriler toplamasına olanak tanıyor. Tıbbi sohbet modellerinin kullanımı aynı zamanda endüstri standardı veri şifreleme yöntemlerini kullanan HIPAA ile de uyumludur. Genel olarak Sohbet Verileri, kullanıcılara eğitim süreçleri ve görünümlerinden son kullanım ve analitiklerine kadar sohbet robotu oluşturmaları üzerinde geniş kapsamlı kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır. geri bildirim.
sitenote
sitenote.ai
sitenote, web sitesi bildirimleri, modeller ve yapay zeka destekli sohbet robotları için bir CMS'dir (İçerik Yönetim Sistemi). Pazarlamacıların herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden web sitesi dönüşüm oranlarını artıracak kampanyalar başlatmasına yardımcı olur.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.