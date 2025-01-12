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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind, tüm popüler AI modellerindeki AI sohbetlerini API anahtarınızla (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini vb.) kullanmanıza olanak tanıyan bir Sohbet kullanıcı arayüzüdür. API anahtarını Typing Mind gibi bir Sohbet Kullanıcı Arayüzü ön ucuyla kullanarak aşağıdaki avantajların kilidini açarsınız: * Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz (ChatGPT Plus gibi aylık abonelik yerine) * Sohbet konuşmanız OpenAI/Claude/vb. tarafından eğitim amacıyla KULLANILMAYACAKTIR. * Birleşik bir arayüzde birden fazla modelle rahatça sohbet edin * Tonlarca özelliğe sahip profesyonel, gelişmiş bir sohbet arayüzünün keyfini çıkarın * Typing Mind öncelikle çevrimdışıdır ve varsayılan olarak özeldir. Tüm verileriniz, mesajlarınız ve API anahtarlarınız cihazınızda yerel olarak depolanır ve bunları sizden başka kimse göremez.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine verir: * Kaliteli içeriği kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak metne dönüştür Hantal ve pahalı düzenleme yazılımlarını öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. VEED sezgisel video araçları paketinizdir. CEO'dan stajyere kadar herkes, profesyonel becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel videolar üretmek için bunu kullanabilir. VEED Enterprise şunları yapmanızı sağlar: * Diğer ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * 30.000'den fazla hazır medya varlığı içeren bir kitaplığa erişin * Zamandan tasarruf etmek için özel şablonlar kullanın VEED, üretimi 10 kat daha verimli hale getirecek bir dizi yapay zeka aracına sahiptir. VEED AI şunları yapmanızı sağlar: * AI Avatarlarıyla metni videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası VEED, 3 milyondan fazla yaratıcının birinci sınıf video stratejilerini destekleyen bir yazılımdır. * VEED, otomatik altyazı, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sıklıkla kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan, yaratıcı düzenleme ve profesyonel kalitede videolara olanak tanıyan tasarım seçeneklerinin çeşitliliğinden bahsediyor. * İncelemeyi yapanlar, üyelik düzeyine bağlı olarak özelliklerde sınırlamalar, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özelliklere yönelik istek gibi sorunlarla karşılaştı.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşan ilgi çekici konuşmacınız olabilir. videolar. Artık pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktrisler yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların yapay zeka avatarları ve metinden konuşmaya işleviyle videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesini ve video oluşturma hızını beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar müşteri hizmetleriyle ilgili sorunları, önizlemelerdeki gizli sınırları, pahalı kredi sistemini ve video çeviri özelliğiyle ilgili sorunları belirtti.
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
AKOOL
content.akool.com
AKOOL, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için çığır açan bir Üretken Yapay Zeka platformudur. AKOOL ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, insanları markanın içine çekerek onları sadık müşterilere dönüştürecek özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip, uzun çekimlerinizi zahmetsizce tek bir tıklamayla viral kullanıma hazır kısa videolara dönüştüren üretken bir yapay zeka video düzenleme platformudur. Opus Clip, video içeriği oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla oluşturuldu ve yalnızca içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanlar için değil, anlatacak bir hikayesi veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağladı.
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve etkileşimli etkileşimlerin merkezinde yer alan gerçek zamanlı video oluşturmayı etkinleştirme becerisi açısından benzersizdir. Self-servis Creative Reality™ Studio ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi kapsamını genişleterek, yapay zeka tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştirir ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme konusundaki kararlılığını somutlaştırır.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, basit metin ve görüntü istemlerinden harika, gerçekçi görüntüler oluşturan bir yapay zeka görüntü oluşturucusudur. Pazarlama malzemeleri, tasarım ilhamı veya e-ticaret fotoğrafları için görsellere ihtiyacınız varsa Artsmart.ai yanınızdadır. Fotogerçekçi veya empresyonist gibi istediğiniz stile uygun bir ön ayar seçin ve oluşturmak istediğiniz görüntüyü açıklayan bir bilgi istemi girin. Artsmart.ai ile pazarlama oyununuzu kolayca geliştirebilir ve görsel olarak büyüleyici içerikle hedef kitlenizi etkileyebilirsiniz.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmesine olanak tanır. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğine ek olarak Fotor, kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları paketi de sunuyor. Bunlar, yeniden boyutlandırmayı, kırpmayı, bulanıklaştırmayı, keskinleştirmeyi ve görüntülere metin veya kenarlık eklemeyi içerir. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini değiştirmek, görüntüleri yükseltmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, pazarlama amaçlı logolar, el ilanları ve posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram gönderi tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasını da kapsar. Platform, görüntülerdeki metni düzenlemek, fotoğrafları renklendirmek ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırmak gibi çok çeşitli uygulamaları kapsıyor. Fotor, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra video ve GIF oluşturmak ve geliştirmek için benzer yapay zeka araçları da sunuyor ve kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına da olanak tanıyor.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker, konuşma sentezi hizmetleri sağlayan ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince, Japonca, Korece, Vietnamca vb. dahil olmak üzere birçok dili ve çeşitli ses stillerini destekleyen ücretsiz bir metinden konuşmaya aracıdır. Bunu metinleri ve e-kitapları yüksek sesle okumak veya ses dosyalarını ticari kullanım için indirmek için kullanabilirsiniz (tamamen ücretsizdir). Mükemmel bir ücretsiz TTS aracı olan TTSMaker, metni çevrimiçi olarak kolayca konuşmaya dönüştürebilir.
Speechify
speechify.com
Speechify, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metinden konuşmaya uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantımızı, web uygulamamızı, iOS uygulamamızı ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Harika kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik tutkunlarıdır. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu ise sadece daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speechify ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken, çamaşır yıkarken, köpeğinizi gezdirirken, akşam yemeği hazırlarken, egzersiz yaparken, paraşütle atlarken (günlük rutininiz ne olursa olsun) dinleyebilirsiniz! Speechify aynı zamanda Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını da destekler. Web sitenize kolayca metinden konuşmaya ekleyin. Korkusuz CEO'muz Cliff Weitzman, üzerinde çalıştığı inanılmaz metinden konuşmaya yazılımını başkalarıyla paylaşabilmek için 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında Speechify'ı kurdu. Cliff'in disleksi hastası ve okumanın ne kadar zaman ve enerji gerektirdiğinden hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi oyunun kurallarını tamamen değiştirdi; okumalarını normal bir okuyucuya göre 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlayıp saklamasına olanak sağladı. Speechify'da amacımız, okumanın asla hiç kimse için öğrenmenin önünde bir engel olmamasıdır. Hiçbir şey sizi bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten alıkoyamaz. Speechify, yalnızca birkaç yıl içinde dünyanın dört bir yanına dağılmış 100'den fazla ekip üyesini istihdam edecek şekilde büyüdü. Daha önce Snapchat, Apple, Spotify, Amazon ve Uber gibi şirketlerde lider ve kıdemli mühendis olan üyelerden oluşan inanılmaz ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz sahiplenmeyi, hızla değer sunmayı, öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeyi ve kullanıcılarımızın kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamayı seviyor ve önceliklendiriyoruz.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI aracı, işletmelerin aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, her türlü iş ihtiyacına mükemmel uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, yaşlar ve tarzlarla donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapındaki işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. Yapay Zeka Avatarları yalnızca birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmesine de olanak tanıyor. AI Avatar aracı aynı zamanda Rememory, Metinden Videoya, PowerPoint'ten Videoya, ChatGPT, Yüz Değiştirme ve Metinden Konuşmaya gibi özellikleri de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlayarak, videoları kolaylıkla ve verimli bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır. DeepBrain AI aracı; finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faydalı olabilir. Ek olarak avatarlar, eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Genel olarak DeepBrain AI aracı, işletmelere video oluşturma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunuyor. Çok yönlü ve özelleştirilebilir olması, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ...'yi içerir. İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz deneyin!
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sanatı güvenli ve adil bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Araç, yaratıcıların sanatlarının nasıl kullanıldığını, yapay zeka modellerinin ve veri kümelerinin içeriklerine göre eğitilip eğitilmeyeceğini, yapay zeka görüntülerinin kendi tarzlarında oluşturulup oluşturulamayacağını ve stilleri ilham kaynağı olarak kullanıldığında bunlara atıf yapılıp yapılmayacağını kontrol etmelerini sağlar. DreamUp tarafından oluşturulan görüntülerde. Araç, tüm görüntüleri en yüksek çözünürlüğe yükseltir ve kullanıcıların aynı istemi kullanarak yeniden çalıştırmalarına veya orijinal istemi yeni bir yöne ayarlamalarına olanak tanır. Ek olarak DeviantArt DreamUp, #AIart için otomatik etiketlemeye ve platforma gönderilen tüm görüntüler için DreamUp göstergesine sahiptir. Bu, kullanıcıların DeviantArt'a göz atarken ne kadar AI sanatı göreceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Tüm görseller Hizmet Şartları ve Görgü Kuralları Politikasına uygun olmalıdır. Tüm DeviantArt üyelerine başlangıç için 5 ücretsiz istem sunulur.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan JP Morgan Chase ve The Home Depot'a kadar orta ölçekli pazar ve Fortune 500'deki etkileşimli yapay zeka ürün ekipleri, işbirlikçi yapay zeka aracı oluşturma platformu olarak Voiceflow'a güveniyor. Sezgisel aracı oluşturucu tuvali, bilgi tabanı ve içerik yönetimi sistemi, müşteri deneyimine göre ölçeklenebilen gelişmiş yapay zeka aracılarının gönderilmesi için genişletilebilir bir geliştirici araç seti ile eşleştirilir. Bugün dünya çapında 250.000'den fazla iddialı ekip Voiceflow'ta temsilciler oluşturuyor.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
LOVO
lovo.ai
LOVO, pazarlama, reklam, e-Öğrenim, katılım ve yerelleştirme amaçlarına yönelik yüksek kaliteli ses ve video içeriği oluşturmak için Üretken Yapay Zeka ve gelişmiş metinden konuşmaya teknolojileriyle desteklenen profesyonel düzeyde bir içerik oluşturma platformudur. LOVO, 100'den fazla dilde 500'den fazla insan benzeri duygusal sesten oluşan, büyüyen bir kütüphaneye, ayrıntılı ses kontrolüne ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Bu nedenle 1.000.000'dan fazla profesyonel ses ve video içeriği ihtiyaçları için LOVO'ya güveniyor. * LOVO, kullanıcıların metinden ses oluşturmasına olanak tanıyan, çeşitli sesler ve diller sunan ve performansta ince ayar yapma olanağı sağlayan bir metinden yapay zekaya dönüştürme aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla LOVO'nun seslerinin doğal sesinden, kullanım kolaylığından ve küçük paragraflar veya tüm metinler için ses üreterek zamandan ve paradan tasarruf etme yeteneğinden bahsediyor. *Kullanıcılar ses seçimlerinde sınırlamalar olduğunu, bazı seslerde netlik sorunları olduğunu ve araçta 'duygu' veya 'duygu' seçeneklerinin bulunmadığını bildirdi.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
PlayHT
play.ht
PlayHT, anında ultra gerçekçi metin-konuşma sesleri oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka destekli bir ses oluşturma platformudur. Ses yapay zekası, metni herhangi bir dil ve aksanda doğal ses veren insan benzeri seslere dönüştürür. * PlayHT, metin girişinden insan benzeri sesler üretmek için gelişmiş ses yapay zekası ve makine öğrenimi teknolojisini kullanır. * 142 dil ve aksanda 900'ün üzerinde yapay zeka sesinden oluşan bir kütüphaneleri var. * Metni çevrimiçi metin-konuşma düzenleyicisine yazmanız veya yapıştırmanız yeterlidir; bu, konuşmayı anında sentezleyecektir. * Sesi, hızı, perdeyi, telaffuzu ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz. * Sesler çok gerçekçi ve insani geliyor.
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalmadan videolara profesyonel kalitede seslendirme ekleyebiliyorlar. Artık dublaj yaparken kendi sesinizi veya seslendirme tonunuzu koruyabilirsiniz. Nisan 2023'ün başlarında Rask AI, Product Hunt'ta Günün Ürünü ödülünü kazandı ve ilk birkaç hafta içinde proje, 10.000 kayıtla ilk kilometre taşına ulaştı! Ekip, aboneliği olan kullanıcılar için 20 dakikalık ve 100 MB sınırlarını kaldırdı. İçerik oluşturucular artık YouTube veya kurslar için uzun videoları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalayabilir. Ve harika bir şey daha: dublaj süreci üç kat daha hızlı ve daha verimli! Çok konuşmacılı algılama ve çeviri, bizi diğer hizmetlerden ayırdığına inandığımız benzersiz bir özelliktir. Rask'ın yapay zeka ekibi bu deneyimi ilk sağlayanlardan biri olmaktan gurur duyuyor. Araçlar, YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler video platformları ve sosyal medya siteleriyle tamamen entegredir. Mayıs ayı başlarında bir takım iki harika özellik ekleyecek. Dudak hareketlerini herhangi bir sese senkronize edeceksiniz. İkinci özellik özetlemedir. Veya kısaca Shorts. Yapay zeka, videodaki en vurucu anları seçecek ve bunları en heyecanlı bölümlerin bir özetine dönüştürecek. Rask AI ekibi dil engellerini ortadan kaldırır ve içerik oluşturucuların ve şirketlerin içeriklerini dünya çapında farklı hedef kitlelerle paylaşmalarına yardımcı olarak içeriklerinin potansiyel erişimini ve etkisini artırır.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX, yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı, ücretsiz bir yapay zeka araç setidir. Yüzleri değiştirmek, metni resimlere dönüştürmek veya fotoğrafları düzenlemek istiyorsanız ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce, kaliteli içerik oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak pazarlama alanında devrim yaratmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Platform, pazarlama sürecini kolaylaştıran ve optimize eden AI Artwork, Sohbet, Şablonlar ve Belgeler gibi hizmetler sunar. Jounce, kullanıcıların yalnızca birkaç adımda profesyonel içerik oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir metin yazarlığı çözümü sunar. Metin yazarlığı sürecini başlatmak için bir dizi özelleştirilebilir şablon sunar. İstenilen bir istem veya yönerge girildiğinde, Jounce'un yapay zekası içerik oluşturma işlemini gerçekleştirerek kullanıcının seçebileceği birden fazla seçenek oluşturur. Ek özellikler arasında otomatik biçimlendirme, yazım denetimi ve dil bilgisi düzeltmeyle pazarlama materyalleri oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik yapay zeka destekli bir belge düzenleyici yer alır. Yazılım aynı zamanda işbirliğine de olanak tanıyarak sınırsız sayıda ekip üyesinin fikirlere katkıda bulunmasına ve içerik yazmasına olanak tanır. Sosyal medya gönderileri, web sitesi içeriği, e-posta kampanyaları vb. gibi çeşitli içerik türleri için 70'in üzerinde pazarlama şablonu sunar. Ayrıca Jounce, gece geç saatlerde çalışma saatlerinde kullanıcıya kolaylık sağlamak için Karanlık Mod gibi özellikler sağlar. İçerik oluşturuculardan küçük işletme sahiplerine kadar pazarlama alanındaki çeşitli profesyonellerin ihtiyaçlarına hizmet eder.
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI, yeni nesil yapay zekayı kullanarak daha derin ve daha gizli konuşmaları kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir sohbet robotu platformudur. Kullanıcılara 10 milyondan fazla benzersiz karakterle ücretsiz ve dinamik sohbetlere katılma olanağı sunarak rol yapma deneyimlerini ve gündelik sohbetleri geliştirir.
Verbatik
verbatik.com
Verbatik, gelişmiş yapay zeka seslerini kullanarak metni doğal sesli konuşmaya dönüştüren yenilikçi bir metin okuma (TTS) hizmetidir. Kullanıcılar yalnızca 5 tıklamayla herhangi bir metni yüksek kaliteli ses mp3 veya wav dosyalarına dönüştürebilir. Verbatik, gerçekçi sesler üretmek için son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Kullanıcılar basitçe: * 142 dil ve aksanda 600'ün üzerinde yapay zeka sesi arasından seçim yapın * Düzenleyiciye metin girişi * Ses tonunu, duyguyu, telaffuzu özelleştirin * Sentezle tuşuna basın ve sesi indirin Verbatik, doğal görünen sonuçlar üretmek için her uzunluktaki veya karmaşıklıktaki metni işler.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Reface
reface.ai
Yeniden Yüzleştirme – burada tek bir selfie ile video ve GIF'lerdeki yüzleri değiştirebilir, fotoğrafları canlandırabilir ve fotoğrafları karikatürlere dönüştürebilirsiniz.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.