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Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI, doğal dil ile sorgulama yaparak gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir AI destekli araştırma ve arama motorudur.
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek, gelişmiş doğal dil işleme ile metin oluşturma, akıl yürütme ve kod analizi yapabilen bir yapay zeka asistanıdır.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot, kullanıcıların Microsoft 365 uygulamalarında içerik oluşturma, analiz etme ve işbirliği yapma süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir araçtır.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI, kullanıcıların metin istemlerini görsellere dönüştürmesine olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir görüntü üretim platformudur.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, metin istemlerinden görsel oluşturan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcılar, farklı varyasyonlar ile özel görüntüler tasarlayabilir.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs, gerçekçi sesler üreten bir AI uygulamasıdır. Kullanıcılar, seslendirme ve içerik oluşturma için metni yüksek kaliteli sese dönüştürebilir.
AWS Console
amazon.com
AWS Konsolu, kullanıcıların Amazon Web Services bulut hizmetlerini merkezi bir platformdan yönetmesine ve izlemelerine olanak tanır.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, AI destekli bir tasarım aracı olup, görsel içerik oluşturma ve fotoğraf düzenleme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmanıza olanak tanır.
Runway
runwayml.com
Runway, videoları hızlı bir şekilde düzenlemek ve içerik oluşturmak için AI araçları sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face, doğal dil işleme için açık kaynaklı AI araçları sunan bir platformdur. Geliştiricilerin, araştırmacıların etkili modeller oluşturmasına yardımcı olur.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen, belge işleme, görsel dil analizi ve kod yazma gibi görevler için çoklu AI modelleri sunan ücretsiz bir yapay zeka asistanıdır.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.
Replit
replit.com
Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
Speechify
speechify.com
Speechify, metni sese dönüştüren bir uygulamadır. PDF, web sayfası gibi içerikleri dinleyerek tüketmenizi sağlar.
Playground AI
playground.com
Playground AI, kullanıcıların yapay zeka ile sanat, sosyal medya içerikleri ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir görüntü yaratma aracıdır.
VEED
veed.io
VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI, doğal dil işleme için hızlı, açık kaynaklı büyük dil modelleri sunan bir platformdur. İş senaryolarına özel model optimizasyonları yapar.
TypingMind
typingmind.com
TypingMind, ChatGPT, Claude, Azure OpenAI gibi popüler AI modelleriyle API anahtarınızı kullanarak sohbet etmenizi sağlayan bir sohbet arayüzüdür.
1min.AI
1min.ai
1min.AI, kullanıcıların farklı AI modellerinden faydalanarak içerik oluşturma, medya düzenleme gibi görevleri kolayca yapmalarını sağlayan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır.
Jasper
jasper.ai
Jasper, çeşitli platformlarda içerik oluşturan, marka sesini koruyan ve kullanıcıların içerik üretimini hızlandıran bir yapay zeka asistanıdır.
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz, kullanıcıların 20 milyondan fazla benzersiz karakterle etkileşim kurarak derin sohbetler yapmasını sağlayan bir chatbot platformudur.
Fotor
fotor.com
Fotor, metin tariflerinden görseller oluşturmanın yanı sıra fotoğrafları düzenlemeyi ve geliştirmeyi sağlayan çeşitli araçlar sunan bir uygulamadır.
HeyGen
heygen.com
HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.
OpusClip
opus.pro
OpusClip, uzun videoları tek tıklamayla kısa kliplere dönüştüren yapay zeka tabanlı bir video düzenleme platformudur.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, kullanıcıların içerik oluşturma sürecini hızlandırarak metin yazımında AI desteği sunan bir yazma aracıdır.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, içerik oluşturma ve AI chatbot geliştirme için kapsamlı araçlar sunan bir yazılım uygulamasıdır. Kullanıcıların çeşitli içerik türlerini kolayca yazmalarını sağlar.
D-ID
d-id.com
D-ID, fotoğrafları ve metinleri canlandırarak dijital avatarlar oluşturur, etkileşimli videolar ve içerikler üretir. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Fliki
fliki.ai
Fliki, kullanıcı fikirleri veya Amazon ürün bağlantılarıyla AI teknolojisi kullanarak video içeriği oluşturan bir araçtır. Kullanıcılar arayüzü ve video kalitesinden memnun, ancak bazı sorunlar var.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI, işletmelerin özelleştirilebilir AI avatarları ile yüksek kaliteli videolar oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur. 80'den fazla dil desteği sunar.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop, AI destekli görsel düzenleme ve oluşturma araçları sunan bir platformdur. Arka plan kaldırma, görüntü büyütme gibi özellikler içerir.
Build AI
buildai.space
Build AI, teknik bilgi gerektirmeden yapay zeka destekli web uygulamaları geliştirmeyi sağlayan bir platformdur.
getimg.ai
getimg.ai
getImg.ai, metin istemlerine dayanarak yüksek kaliteli görüntüler oluşturan ve mevcut görüntüleri düzenleyen bir yapay zeka platformudur.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, indie film yapımcılarının düşük bütçeyle canlı aksiyon görüntülerini 3D animasyonlu sahnelere dönüştürmesine olanak tanır.
Descript
descript.com
Descript, kullanıcıların ses ve video içeriklerini metin tabanlı bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyan AI destekli bir video editörüdür.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, metinlerin yapay zeka tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı yazıldığını tespit eden bir içerik algılama aracıdır.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai, AI tarafından oluşturulan metinlerin insan yazımı gibi görünmesini sağlayan ve AI dedektörleri tarafından tespit edilme riskini azaltan bir araçtır.
PlayHT
play.ht
PlayHT, metni doğal sesli konuşmaya dönüştüren AI tabanlı bir platformdur. 142 dilde 900'den fazla ses sunarak özelleştirme imkanı sağlar.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin AI ajanları oluşturup yönetmesini sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta AI Studio, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş AI karakterleri oluşturarak etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir platformdur.
Vertex AI Studio
cloud.google.com
Vertex AI Studio, üretken AI modellerini özelleştirip uygulamaya almayı kolaylaştıran bir platformdur. Görüntü ve metin analizi gibi çeşitli görevleri destekler.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.
Free text to speech
text-to-speech.online
Ücretsiz Metinden Konuşma uygulaması, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştürerek farklı dillerde ve özelleştirilmiş seslerle dinleme deneyimi sunar.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, ekiplerin yapay zeka ile işbirliği yaparak verimliliği artırmasını sağlayan bir platformdur.
AfforAI
afforai.com
AfforAI, araştırmacıların belgeleri özetlemesine, çevirmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir AI sohbet botudur.
Reface
reface.ai
Reface, fotoğraflarınızı ve videolarınızı kullanarak yüz değiştirme, animasyon ve karikatürize etme imkanı sunan bir uygulamadır.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse AI, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam metinleri gibi içerikleri yapay zeka ile hızlıca oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer, yapay zeka ile oluşturulan metinleri insan yazım tarzına dönüştüren bir uygulamadır. Metinlerin doğal ve özgün görünmesini sağlar.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Flux AI Görüntü Oluşturan, metin istemlerine dayalı yüksek kaliteli görseller üreten bir yapay zeka uygulamasıdır.
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik bir yapay zeka platformudur. Çalışanların verimliliğini artırarak verilerle içerik oluşturmasına olanak tanır.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou, metni sese dönüştüren ve ses kayıtlarını farklı seslere dönüştüren bir AI platformudur. Kullanıcılar farklı ses seçenekleri ile çalışabilirler.
PicLumen
piclumen.com
PicLumen, metin ve görüntü girdilerinden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmayı sağlayan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcı dostu ve çok sayıda düzenleme aracı sunar.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker, metni doğal sesle okumaya dönüştüren çok dilli bir metin-konuşma (TTS) aracıdır. Ses tarzları ve özelleştirme seçenekleri sunar.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, kullanıcıların kodlama yapmadan AI destekli sesli ve yazılı ajanlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
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