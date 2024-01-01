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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla ya...
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks, fikirlerin paylaşımını teşvik eden ve özgünlüğü güçlendiren güvenli ortamlar geliştirmeye kendini adamıştır. Her gün, dünyanın en büyük işletmeleri, eğitim kurumları ve milyonlarca kişi, olası intihalleri ve yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği belirlemek, yapay zekanın sorumlu bir ş...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması v...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödü...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve...
LocalBot AI
localbot.ai
LocalBot.ai, yerel işletme sahiplerinin son teknoloji yapay zeka araçlarından yararlanarak değerli zaman ve paradan tasarruf etmelerini sağlar. LocalBot.AI, saniyeler içinde metin, resim, kod ve daha fazlasını oluşturmak için GPT, Dall-E, Ada gibi en popüler AI modellerini kullanır. İşlem basittir....
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini h...
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip, uzun çekimlerinizi zahmetsizce tek bir tıklamayla viral kullanıma hazır kısa videolara dönüştüren üretken bir yapay zeka video düzenleme platformudur. Opus Clip, video içeriği oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla oluşturuldu ve yalnızca içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda...
Voicemaker
voicemaker.in
Çevrimiçi Metin Okuma, metni son derece insani, doğal sese sahip yapay zeka seslerine dönüştürür. Seslerinizi MP3, WAV ses formatında indirebilirsiniz. Dünya çapında 130 dilde 1000'den fazla AI Sesimiz var.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işle...
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil vid...
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zek...
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik üretken yapay zeka platformudur. Writer, çalışma şekillerini dönüştürerek yaratıcılığı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaları için ürün, operasyon, destek, pazarlama, İK ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışanlarınızı güçlendirir. Writer'ın güvenli platformu, iş veri...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor, her düzeydeki geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların, kodun çeşitli programlama dillerinde nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, Yapay Zekaya (AI) dayalı bir kod açıklayıcıdır. Bu araç sezgiseldir; ilgilendiğiniz kodu girmeniz ve nasıl açıklanmas...
Writerly
writerly.ai
Writerly, aşırı güçlü olmayan, güçlü bir yapay zeka üretkenlik yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi kuruluşlarının ve yaratıcılarının 500.000'den fazlasının güvendiği iş sonuçlarını iyileştirmek için üretken yapay zekadan yararlanıyoruz. Daha hızlı ve daha iyi yazın: En iyi Yapay Zeka Yazma Asistanı ...
VEED
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine v...
Speechify
speechify.com
Speechify, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metinden konuşmaya uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantımızı, web uygulamamızı, iOS uygulamamızı ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Harika kullanıcıla...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * M...
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzer...
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformumuz, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Oluşturma için kapsamlı bir araç pak...
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcı...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
AKOOL
content.akool.com
AKOOL, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için çığır açan bir Üretken Yapay Zeka platformudur. AKOOL ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, insanları markanın içine çekerek onları sadık müşterilere dönüştürecek özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, derecelendirilmiş AI video oluşturma platformudur. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamandan ve bütçeden %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun...
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – GPTzero gibi yapay zeka dedektörleri tarafından yapay olarak işaretlenme riski olmadan yapay zeka tarafından oluşturulan metni kullanmak isteyen herkes için nihai çözüm. Undetectable.ai ile piyasadaki her yapay zeka dedektörünün yazılarınızı insan olarak algılayacağından emin olabi...
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının iç...
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou, kullanıcıların deepfake teknolojisini kullanarak metni konuşmaya dönüştürmesine veya ses kayıtlarını farklı bir sese dönüştürmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir platformdur. Hizmet, metinden konuşmaya, sesten sese dönüştürme ve video dudak senkronizasyonu sunuyor. FakeYou, gerçe...
Narakeet
narakeet.com
Gerçekçi Metinden Konuşmaya Kullanarak Kolayca Seslendirme Oluşturun. Sesinizi kaydetmeye, hataları düzenlemeye ve resim ile sesi senkronize etmeye zaman harcamayı bırakın. Sadece komut dosyanızı yazın veya yükleyin, 500'den fazla sesimizden birini seçin ve birkaç dakika içinde profesyonel sese ve...
Fliki
fliki.ai
Fliki, üretken yapay zekanın gücüyle geniş ölçekte ses ve video içeriği oluşturmanıza yardımcı olur. * Fliki, kullanıcı tarafından sağlanan fikirlerden veya Amazon ürün bağlantılarından videolar oluşturmak için AI teknolojisini kullanan bir video oluşturma aracıdır. * İncelemeciler, Fliki'nin kulla...
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hipotenüs, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam başlıkları da dahil olmak üzere içerik yazmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Haftalar süren işi alıp günlere dönüştürüyoruz.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan J...
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI, tutarlı karakterler oluşturmaya ve onların pozunu, kompozisyonunu ve stilini kontrol etmeye odaklanan güçlü bir görüntü oluşturucudur.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve sanatsal fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan, yapay zekayla desteklenen olağanüstü bir web uygulamasıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanıcıların, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, kendi konseptlerini, eskizlerin...
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Ya...
Good AI
the-good-ai.com
Good AI, yüksek kaliteli makaleleri hızlı bir şekilde yazmanıza yardımcı olan gelişmiş bir yapay zeka yazma yardımcısıdır. Becerilerinizi geliştirmek için ücretsiz bir AI makale yazarı, bir AI makale taslağı ve diğer yazma araçları sunar. 2 milyondan fazla yazarın güvendiği The Good AI, gelişmiş yap...
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger, yaratıcı sürecinizi otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek yapay zeka destekli araçlar ve çözümlerden oluşan bir koleksiyondur. Araçlar, İrlandaca gibi nadir diller de dahil olmak üzere çeşitli dillerde içerik üretebilir. İçerik ayrıca çeşitli bakış açılarından yazılabilir, kısaltıla...
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gö...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifad...