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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya

Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dil metni oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Günlük AI arkadaşınız.

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denet...

Claude

Claude

claude.ai

Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot'un başka sözcüklerle ifade etme aracı, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından, son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanarak cümleleri, paragrafları veya makaleleri yeniden yazmak için güvenilmektedir.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

Runway

Runway

runwayml.com

Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.

Simplified

Simplified

simplified.com

İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

Replit

Replit

replit.com

Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

En İyi Yapay Zeka Yazma Aracı. Writeseed, blogunuz, web siteniz ve daha fazlası için SEO için optimize edilmiş içeriği 10 kat daha hızlı oluşturmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka yazarıdır.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.

WordHero

WordHero

wordhero.co

10.000'den fazla yazarın, pazarlamacının ve işletme sahibinin neden WordHero'yu SEVDİĞİNİ öğrenin. 1 tıklamayla yapay zeka destekli içerik oluşturun. WordHero'nun yapay zeka teknolojisiyle, yalnızca birkaç saniye içinde orijinal blog gönderileri, sosyal medya içeriği, e-postalar ve daha fazlasını ...

Booth AI

Booth AI

booth.ai

Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...

Speechify

Speechify

speechify.com

Daha akıllıca okuyun, daha zor değil. Lider metin-konuşma okuyucumuzla dinleyerek dokümanlar, makaleler, PDF'ler, e-postalar (okuduğunuz her şey) üzerinde güç sağlayın.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Düşünceleriniz kelimelerle. Açık, ilgi çekici ve özgün bir yazıyla tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Şimdiye kadarki en gerçekçi ve çok yönlü yapay zeka konuşma yazılımı. Onbir, hikaye anlatımı için en iyi araçları arayan yaratıcılara ve yayıncılara en ilgi çekici, zengin ve gerçeğe yakın sesleri getiriyor.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Playground AI

Playground AI

playgroundai.com

Playground AI, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi AI görüntü oluşturucudur. Sanat eserleri, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını oluşturmak için kullanın.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturmanıza olanak tanıyan dünyanın en gelişmiş yapay zeka metin yazarını yarattık!

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...

Fotor

Fotor

fotor.com

Herkes için ücretsiz çevrimiçi fotoğraf editörü. Fotor'un fotoğraf düzenleyicisiyle yalnızca birkaç tıklamayla fotoğrafları ücretsiz olarak düzenleyebilirsiniz. Tüm çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarını kapsar; böylece görüntüleri kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, fotoğraflara metin ekleyebil...

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin

VEED

VEED

veed.io

Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.

Sudowrite

Sudowrite

sudowrite.com

Sudowrite, yargılamayan, bir taslak daha okumak için her zaman orada olan, sabahın üçünde bile fikirleri asla tükenmeyen, her zaman istediğiniz AI yazma ortağıdır.️

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın

Craft

Craft

craft.do

Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...

Frase

Frase

frase.io

Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

ChatGPT'yi sohbet geçmişi araması, klasörler, entegrasyonlar, bilgi istemi kitaplığı vb. gibi gelişmiş özelliklerle kullanın.

dupdub

dupdub

dupdub.com

DupDub, gerçekçi metinden konuşmaya sesler üreten en iyi çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucusudur. Ses değiştiricimizi/dönüştürücümüzü kullanarak 400'den fazla metinden konuşmaya insan benzeri sesi anında dönüştürün!

nichesss

nichesss

nichesss.com

Bir iş fikri bulmaya veya mevcut olanı büyütmeye hazır mısınız? Nichesss seni korudu. 💪

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Bir Sonraki Araştırma Makalenizi Güçlendirin. JenniAI ile araştırma yapın ve bir sonraki makalenizi yazın.

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr, yalnızca birkaç saniye içinde, çok düşük bir maliyetle yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır!

HeyGen

HeyGen

heygen.com

AI İLE 10 KAT DAHA HIZLI ETKİLEYİCİ VİDEOLAR OLUŞTURUN HeyGen ile tanışın - Ekibiniz için en iyi AI video oluşturma platformu.

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Wor...

Craiyon

Craiyon

craiyon.com

AI modeli herhangi bir istemden resim çiziyor!

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

Web sitenizin içeriğini Google'ın seveceği şekilde optimize edin. Anlamsal modellere (NLP), Google SERP analizine ve rekabet verilerine sahip gelişmiş içerik düzenleyici. NEURONwriter, içeriği kullanıcının amacını göz önünde bulundurarak planlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur!

Imagine Me

Imagine Me

imagineme.app

Hayal etmek. Tip. Oluştur. Tek satırlık bir metinle çarpıcı yapay zeka sanatı yaratın.

Moonbeam

Moonbeam

gomoonbeam.com

Bir sonraki harika blogunuza Moonbeam ile başlayın: uzun biçimli yapay zeka yazma asistanınız.

Ava AI

Ava AI

hiava.ai

Ava - Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanınız Ava, içerik oluşturma şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli yenilikçi bir yazma yardımcısıdır. Ava, Shakespeare'i ve internetin %10'unu içeren zengin bir bilgi tabanıyla, yalnızca saniyeler içinde yüksek kaliteli makaleler, blogl...

NovelAI

NovelAI

novelai.net

GPT destekli Yapay Zeka Hikaye Anlatıcı. Yapay zeka tarafından yönlendirilen benzersiz hikayeler, heyecan verici hikayeler, baştan çıkarıcı aşk hikayeleri oluşturun veya sadece eğlenin. Her şey yolunda!

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Akademik yazımın geleceğini deneyimleyin. Daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı, konuya özel dil önerileriyle başarı şansınızı artırın!

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.

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