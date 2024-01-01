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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dil metni oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur
QuillBot
quillbot.com
QuillBot'un başka sözcüklerle ifade etme aracı, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından, son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanarak cümleleri, paragrafları veya makaleleri yeniden yazmak için güvenilmektedir.
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
NovelAI
novelai.net
GPT destekli Yapay Zeka Hikaye Anlatıcı. Yapay zeka tarafından yönlendirilen benzersiz hikayeler, heyecan verici hikayeler, baştan çıkarıcı aşk hikayeleri oluşturun veya sadece eğlenin. Her şey yolunda!
Writer
writer.com
Writer, ekibinizdeki herkesin iyi yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Her yerde net, tutarlı ve markaya uygun içerik oluşturun. Bugün ücretsiz deneyin.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denet...
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Speechify
speechify.com
Daha akıllıca okuyun, daha zor değil. Lider metin-konuşma okuyucumuzla dinleyerek dokümanlar, makaleler, PDF'ler, e-postalar (okuduğunuz her şey) üzerinde güç sağlayın.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Fotor
fotor.com
Herkes için ücretsiz çevrimiçi fotoğraf editörü. Fotor'un fotoğraf düzenleyicisiyle yalnızca birkaç tıklamayla fotoğrafları ücretsiz olarak düzenleyebilirsiniz. Tüm çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarını kapsar; böylece görüntüleri kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, fotoğraflara metin ekleyebil...
Rytr
rytr.me
Rytr, yalnızca birkaç saniye içinde, çok düşük bir maliyetle yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır!
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Reword
reword.co
Düşünen bir editörle performans gösteren makaleler yazın. Reword, ekibinizin yapay zeka ile etik bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur, böylece okuyucularınız için olağanüstü makaleler yazabilirsiniz.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
VEED
veed.io
Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Şimdiye kadarki en gerçekçi ve çok yönlü yapay zeka konuşma yazılımı. Onbir, hikaye anlatımı için en iyi araçları arayan yaratıcılara ve yayıncılara en ilgi çekici, zengin ve gerçeğe yakın sesleri getiriyor.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Wordtune
wordtune.com
Düşünceleriniz kelimelerle. Açık, ilgi çekici ve özgün bir yazıyla tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi AI görüntü oluşturucudur. Sanat eserleri, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını oluşturmak için kullanın.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Runway
runwayml.com
Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Jenni AI
jenni.ai
Bir Sonraki Araştırma Makalenizi Güçlendirin. JenniAI ile araştırma yapın ve bir sonraki makalenizi yazın.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...
Copy.ai
copy.ai
Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturmanıza olanak tanıyan dünyanın en gelişmiş yapay zeka metin yazarını yarattık!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Murf AI
murf.ai
Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.
TypingMind
typingmind.com
ChatGPT'yi sohbet geçmişi araması, klasörler, entegrasyonlar, bilgi istemi kitaplığı vb. gibi gelişmiş özelliklerle kullanın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
D-ID
d-id.com
Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Harika Stüdyo. CG karakterlerini canlı aksiyon sahnesinde otomatik olarak canlandıran, aydınlatan ve oluşturan bir yapay zeka aracı.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
HeyGen
heygen.com
AI İLE 10 KAT DAHA HIZLI ETKİLEYİCİ VİDEOLAR OLUŞTURUN HeyGen ile tanışın - Ekibiniz için en iyi AI video oluşturma platformu.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip, sosyal medya erişimini artırmak için uzun videoları TikTok, YouTube Shorts ve Reels'te paylaşmanız için yüksek kaliteli viral kliplere dönüştürür.
Craft
craft.do
Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Wor...
Paperpal
paperpal.com
Akademik yazımın geleceğini deneyimleyin. Daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı, konuya özel dil önerileriyle başarı şansınızı artırın!
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse için gerçek zamanlı AI ses değiştirici. Güvenle konuşun ve benzersiz, ultra gerçekçi, insan benzeri ses değiştiricilerle duygularınızın parlamasına izin verin.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü AI odaklı tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için ...
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker, konuşma sentezi hizmetleri sağlayan ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince, Japonca, Korece, Vietnamca vb. dahil olmak üzere birçok dili ve çeşitli ses stillerini destekleyen ücretsiz bir metinden konuşmaya aracıdır. Bunu metinleri ve e-kitapları yüksek sesle okumak ve...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
Descript
descript.com
Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.
AKOOL
content.akool.com
Ticaret için Kişiselleştirilmiş AGI İçerik Platformu AIGC'den yararlanarak metin, resim, ses ve videolarda kişiselleştirilmiş, profesyonel kalitede ürün açıklamaları elde etmek için küçük işletmeler ve E-ticaret için tek adresli mağazayız.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın