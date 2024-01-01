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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dil metni oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
ElevenLabs
elevenlabs.io
Şimdiye kadarki en gerçekçi ve çok yönlü yapay zeka konuşma yazılımı. Onbir, hikaye anlatımı için en iyi araçları arayan yaratıcılara ve yayıncılara en ilgi çekici, zengin ve gerçeğe yakın sesleri getiriyor.
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur
QuillBot
quillbot.com
QuillBot'un başka sözcüklerle ifade etme aracı, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından, son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanarak cümleleri, paragrafları veya makaleleri yeniden yazmak için güvenilmektedir.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denet...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Runway
runwayml.com
Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Wordtune
wordtune.com
Düşünceleriniz kelimelerle. Açık, ilgi çekici ve özgün bir yazıyla tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
VEED
veed.io
Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
HeyGen
heygen.com
AI İLE 10 KAT DAHA HIZLI ETKİLEYİCİ VİDEOLAR OLUŞTURUN HeyGen ile tanışın - Ekibiniz için en iyi AI video oluşturma platformu.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi AI görüntü oluşturucudur. Sanat eserleri, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını oluşturmak için kullanın.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
TypingMind
typingmind.com
ChatGPT'yi sohbet geçmişi araması, klasörler, entegrasyonlar, bilgi istemi kitaplığı vb. gibi gelişmiş özelliklerle kullanın.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü AI odaklı tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için ...
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Murf AI
murf.ai
Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse için gerçek zamanlı AI ses değiştirici. Güvenle konuşun ve benzersiz, ultra gerçekçi, insan benzeri ses değiştiricilerle duygularınızın parlamasına izin verin.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen, kullanıcıların metin istemlerinden benzersiz görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. ImgGen'in misyonu, görsel oluşturmayı kolay, hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmektir. ImgGen, insanların görsel fikirlerini hayata geçirebilme...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ, ürün ekiplerinin büyük dil modellerini geniş ölçekte dağıtmasına yardımcı olur. Şirketler LLM destekli uygulamalar oluşturmak ve bunları üretimde izlemek için bizi kullanıyor. Uygulamamız, istemleri oluşturmak ve karşılaştırmak, canlı performansı izlemek ve insan geri bildirimlerinden yol...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT, kullanıcıların özelleştirilebilir otonom AI aracılarını doğrudan tarayıcıda oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan özerk bir Yapay Zeka Aracısı platformudur. Yapay zeka temsilcinize bir isim ve hedef atayın ve belirlenen hedefi gerçekleştirmek için heyecan verici bir yolculuğa çıkması...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Jenni AI
jenni.ai
Bir Sonraki Araştırma Makalenizi Güçlendirin. JenniAI ile araştırma yapın ve bir sonraki makalenizi yazın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Craft
craft.do
Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...
Paperpal
paperpal.com
Akademik yazımın geleceğini deneyimleyin. Daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı, konuya özel dil önerileriyle başarı şansınızı artırın!
Undetectable AI
undetectable.ai
İşaretlenen yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğinizi, marka sesinizle uyumlu ve onu insanlar tarafından yazılan eserlerden ayırt edilemez kılan üstün kaliteli yazıya dönüştürüyoruz. Yapay zeka destekli çözümümüz, hedef kitlenizde yankı uyandıran kusursuz metinler bırakarak ayırt edilemez sonuçl...
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts, videolar, resimler ve metinler de dahil olmak üzere çeşitli içerikler oluşturmanıza yardımcı olan bir yapay zeka içerik oluşturma platformudur. Techxperts ile profesyonel bir yazar veya tasarımcı olmanıza gerek kalmadan kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz. Techxperts, blog...
Speechify
speechify.com
Daha akıllıca okuyun, daha zor değil. Lider metin-konuşma okuyucumuzla dinleyerek dokümanlar, makaleler, PDF'ler, e-postalar (okuduğunuz her şey) üzerinde güç sağlayın.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...
Copy.ai
copy.ai
Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturmanıza olanak tanıyan dünyanın en gelişmiş yapay zeka metin yazarını yarattık!
D-ID
d-id.com
Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
AKOOL
content.akool.com
Ticaret için Kişiselleştirilmiş AGI İçerik Platformu AIGC'den yararlanarak metin, resim, ses ve videolarda kişiselleştirilmiş, profesyonel kalitede ürün açıklamaları elde etmek için küçük işletmeler ve E-ticaret için tek adresli mağazayız.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Narakeet
narakeet.com
Gerçekçi Metinden Konuşmaya Kullanarak Kolayca Seslendirme Oluşturun. Sesinizi kaydetmeye, hataları düzenlemeye ve resim ile sesi senkronize etmeye zaman harcamayı bırakın. Sadece komut dosyanızı yazın veya yükleyin, 500'den fazla sesimizden birini seçin ve birkaç dakika içinde profesyonel ses vey...
PlayHT
play.ht
AI destekli metinden ses üretecine. Çevrimiçi Yapay Zeka Ses Oluşturucumuzu ve en iyi sentetik sesleri kullanarak gerçekçi Metin Okuma (TTS) sesi oluşturun. Metni anında doğal sesli konuşmaya dönüştürün ve MP3 ve WAV ses dosyaları olarak indirin.
Fliki
fliki.ai
Gerçekçi sesleri kullanarak komut dosyalarından veya blog gönderilerinden 2 dakika içinde videolar oluşturun!
Resemble.ai
resemble.ai
Sesinizi ücretsiz olarak kopyalamak için Resemble'ın Yapay Zeka Ses Oluşturucusunu kullanın! Resemble'ın Gerçek Zamanlı Konuşmadan Konuşmaya yazılımıyla kulağa gerçekçi gelen yapay zeka sesleri oluşturun.
Team-GPT
team-gpt.com
Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.
Magai
magai.co
ChatGPT Destekli Süper Asistanınız. Magai'nin devrim niteliğindeki yapay zeka araçları ve ChatGPT + GPT-4 tarafından desteklenen sezgisel Sohbet arayüzü ile içerik oluşturma ve iyileştirme şeklinizi dönüştürün.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
Type
type.ai
Oldukça hızlı yazmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli belge düzenleyici.