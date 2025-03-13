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Üretken Yapay Zeka Altyapı Yazılımı
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Üretken Yapay Zeka Altyapı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Üretken yapay zeka altyapı yazılımı, üretken modellerin eğitimi ve dağıtımı için ölçeklenebilir, verimli ve güvenli ortamlar oluşturmak amacıyla makine öğrenimi, doğal dil anlayışı ve bulut bilişimden yararlanarak inovasyona öncülük etmeye devam ediyor. Bu çözümler, model ölçeklenebilirliği, çıkarım hızı ve yüksek kullanılabilirlik konularındaki kritik zorlukların üstesinden gelerek büyük dil modellerinin (LLM'ler) ve diğer üretken yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretimde kullanılmasını kolaylaştırır. Özellikle kaynak tahsisi, maliyet yönetimi ve performans optimizasyonu üzerinde ayrıntılı kontrol sunan kullanıcı dostu arayüzlere sahiptirler. Bu araçların çoğu, önceden eğitilmiş modeller ve API'ler sunarak geliştirmeyi hızlandırır. Gelişmiş çözümler, API zincirleme, veri hattı entegrasyonu ve çoklu bulut dağıtımlarına yönelik özellikleri birleştirerek daha da ileri gidebilir ve böylece üretken modellerin harici sistemler ve veri kaynakları ile etkileşim kurma yeteneklerini geliştirebilir. Hassas verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve uyumluluğunu sağlamak için veri şifreleme ve rol tabanlı erişim kontrolü dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri sıklıkla entegre edilir. Temel eğitim ve çıkarım yeteneklerine ek olarak bu çözümler genellikle gerçek zamanlı izleme, ince ayar seçenekleri ve kapsamlı dokümantasyon gibi gelişmiş işlevler sunar. Bu özellikler, hem geliştiriciler hem de geliştirici olmayanlar için yapılandırma, dağıtım ve izleme süreçlerini kolaylaştırarak üretken yapay zeka modellerini daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getirir. Sonuç olarak bu çözümler, bir şirketin yapay zeka ve veri bilimi ekosisteminde, özellikle de yapay zekayı ürünlerine, hizmetlerine veya iş akışlarına entegre etmeyi amaçlayan işletmeler için çok önemli bir rol oynuyor. Jenerik bulut bilişim platformlarından veya daha geniş veri bilimi ve makine öğrenimi araçlarından farklı olarak, üretken yapay zeka altyapı çözümleri, üretken modellerin benzersiz gereksinimlerinde uzmanlaşır. Model eğitimi, dağıtım, güvenlik ve entegrasyon için kapsamlı bir özellikler paketi sağlarlar. Bu, veri bilimcilerini ve mühendislerini, kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel üretken yapay zeka destekli çözümler geliştirmek için gereken araçlar ve altyapıyla donattıklarından, onları önceden oluşturulmuş üretken yapay zeka yazılımlarından ayırır. Bir ürünün Üretken Yapay Zeka Altyapısı kategorisine dahil edilebilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Model eğitimi ve çıkarımı için ölçeklenebilir seçenekler sunun. * Hesaplamalı kaynaklar ve API çağrıları için şeffaf ve esnek fiyatlandırma modelleri sağlayın. * Veri şifreleme ve GDPR uyumluluğu gibi özellikler aracılığıyla güvenli veri işlemeyi etkinleştirin. * Tercihen API'ler veya önceden oluşturulmuş bağlayıcılar aracılığıyla mevcut veri hatlarına ve iş akışlarına kusursuz entegrasyonu destekleyin. Üretken yapay zeka altyapı yazılımı, bu kriterleri karşılayarak kuruluşlara üretken yapay zeka teknolojilerinin tüm potansiyelini açığa çıkarma gücü verir ve günümüzün dijital ortamında yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırır.

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Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Voiceflow, kullanıcıların kodlama yapmadan AI destekli sesli ve yazılı ajanlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.

Together AI

Together AI

together.ai

Birlikte AI, geliştiricilerin açık kaynaklı yapay zeka modellerini eğitip kullanabilmesini sağlayan bir platformdur.

Insighto.ai

Insighto.ai

insighto.ai

Insighto.ai, kendi verilerinize dayalı özel ChatGPT chatbot'ları oluşturmanızı sağlayan kod gerektirmeyen bir yapay zeka chatbot oluşturucusudur.

GPTGuard.ai

GPTGuard.ai

gptguard.ai

GPTGuard.ai, ChatGPT ve diğer LLM etkileşimlerindeki hassas verileri bağlamı etkilemeden sentetik verilerle değiştirerek gizliliği sağlar.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI, işletmelerde GenAI benimsemeyi destekleyen bir uygulamadır. TuneChat, açık kaynaklı modellerle çalışan bir sohbet uygulamasıdır; TuneStudio, geliştiriciler için LLM'leri ayarlayıp dağıtma alanıdır.

GradientJ

GradientJ

gradientj.com

GradientJ, büyük dil modellerinin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Performans izleme ve optimizasyon araçları sunar.

Promptly

Promptly

trypromptly.com

Promptly, işletmeler için düşük kodlu bir yapay zeka platformudur; kullanıcıların istemleri oluşturmasını, test etmesini ve optimize etmesini sağlar.

FinetuneDB

FinetuneDB

finetunedb.com

FinetuneDB, kullanıcıların özel büyük dil modelleri oluşturmasına ve ince ayar yapmasına yardımcı olan bir AI platformudur.

AICamp

AICamp

aicamp.so

AICamp, Multi-LLM desteği ve AI özellikli çalışma alanı ile ekip görevlerini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Katonic.ai

Katonic.ai

katonic.ai

Katonic.ai, kodlama gerektirmeden yapay zeka uygulamaları oluşturan bir platformdur. Verimliliği artırmak için çeşitli AI çözümleri sunar.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Saturn Cloud, veri bilimi ve makine öğrenimi için bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, büyük projeleri yönetmek için not defterleri ve GPU'lar kullanabilir.

Opentune

Opentune

opentune.ai

Opentune, büyük dil modelleriyle etkileşim ve özelleştirme için tasarlanmış bir platformdur; güvenlik ve destek sunar.

CalypsoAI

CalypsoAI

calypsoai.com

CalypsoAI, yapay zeka sistemlerini test eden, koruyan ve güvenliğini artıran bir platformdur. Gerçek zamanlı güvenlik taraması ve özelleştirilebilir güvenlik araçları sunar.

Robust Intelligence

Robust Intelligence

robustintelligence.com

Robust Intelligence, AI dönüşümünü güvence altına almak için güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayan otomatik bir çözüm sunar.

PromptPrivacy

PromptPrivacy

promptprivacy.com

Hızlıprivasyon, yapay zeka sistem istemlerinin gizliliğini koruyarak hassas verilerin sızmasını önlemeye yönelik bir uygulamadır.

ASKtoAI

ASKtoAI

asktoai.com

ASKtoAI, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Metin, özel resimler, ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir.

OctoAI

OctoAI

octo.ai

OctoAI, geliştiricilerin yapay zeka uygulamaları oluşturmasına, ayarlamasına ve ölçeklenmesine yardımcı olan bir altyapı platformudur.

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

BentoCloud, AI uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için tam yönetilen bir platformdur, kullanıcıların kaynakları verimli yönetmelerine olanak tanır.

Vocode

Vocode

vocode.dev

Vocode, büyük dil modelleri üzerinde sesli uygulama geliştirmek için araçlar sunan açık kaynaklı bir platformdur.

Chooch

Chooch

chooch.ai

Chooch, görsel veri analizi yaparak işletmelerin otomatik inceleme görevlerini kolaylaştırır ve insan kaynaklarını daha değerli işlere yönlendirir.

Vext

Vext

vextapp.com

Vext, özel iş ihtiyaçlarına ve verilere yönelik hızlı AI uygulamaları geliştirmek için gelen kutuda bir LLMOps platformudur.

PentaPrompt

PentaPrompt

pentaprompt.com

PentaPrompt, çeşitli AI modellerine erişim sağlayan bir web uygulamasıdır ve kullanıcıların kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasını kolaylaştırır.

Aporia

Aporia

aporia.com

Aporia, yapay zeka uygulamalarını izleyen ve güvence altına alan bir platform olup, makine öğrenimi modellerinin güvenilirliğini artırır.

Predibase

Predibase

predibase.com

Predibase, açık kaynak LLM'leri üretime almayı hızlandıran, LoRA eğitimi ve sunumu için bir geliştirme platformudur.

Archie

Archie

archie.8base.com

Archie, fikirlerinizi tasarım planlarına dönüştüren bir uygulamadır. Fikirlerinizi değerlendirir, öneriler sunar ve paylaşıma olanak tanır.

Autoblocks

Autoblocks

autoblocks.ai

Autoblocks AI, ürün ekiplerinin GenAI/LLM ürünlerini iş birliğiyle değerlendirmesini, test etmesini ve geliştirmesini sağlayan bulut tabanlı bir çalışma alanıdır.

Preamble

Preamble

preamble.com

Preamble, jeneratif AI ve LLM sistemlerinin güvenliğini artırmak için bir yapay zeka politika pazar yeri sunan kolay kullanımlı bir platformdur.

MarkovML

MarkovML

markovml.com

MarkovML, makine öğrenimi ve veri analizi için düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcılar, veri yönetimi ve işbirliği için modelleri paylaşabilir ve uygulamalar oluşturabilir.

Lakera

Lakera

lakera.ai

Lakera, organizasyonlara GenAI uygulamaları geliştirme konusunda güvenlik ve veri koruma araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Defog

Defog

defog.ai

Defog, kullanıcıların serbest biçimde veri soruları sormalarını sağlayan bir dil veri sorgulama aracıdır. CSV dosyaları ve önceden tanımlanmış veri setlerine erişim sunar.

TrueFoundry

TrueFoundry

truefoundry.com

TrueFoundry, makine öğrenimi uygulamalarını bulut veya şirket içi altyapıda hızlıca oluşturup dağıtan bir PaaS platformudur.

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics, işletmelerin veri biliminden yararlanmasını sağlayan yapay zeka platformudur. Verileri analiz eder, anlaşılır içgörüler sunar.

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