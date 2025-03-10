Üretken Yapay Zeka Altyapı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Üretken yapay zeka altyapı yazılımı, üretken modellerin eğitimi ve dağıtımı için ölçeklenebilir, verimli ve güvenli ortamlar oluşturmak amacıyla makine öğrenimi, doğal dil anlayışı ve bulut bilişimden yararlanarak inovasyona öncülük etmeye devam ediyor. Bu çözümler, model ölçeklenebilirliği, çıkarım hızı ve yüksek kullanılabilirlik konularındaki kritik zorlukların üstesinden gelerek büyük dil modellerinin (LLM'ler) ve diğer üretken yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretimde kullanılmasını kolaylaştırır. Özellikle kaynak tahsisi, maliyet yönetimi ve performans optimizasyonu üzerinde ayrıntılı kontrol sunan kullanıcı dostu arayüzlere sahiptirler. Bu araçların çoğu, önceden eğitilmiş modeller ve API'ler sunarak geliştirmeyi hızlandırır. Gelişmiş çözümler, API zincirleme, veri hattı entegrasyonu ve çoklu bulut dağıtımlarına yönelik özellikleri birleştirerek daha da ileri gidebilir ve böylece üretken modellerin harici sistemler ve veri kaynakları ile etkileşim kurma yeteneklerini geliştirebilir. Hassas verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve uyumluluğunu sağlamak için veri şifreleme ve rol tabanlı erişim kontrolü dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri sıklıkla entegre edilir. Temel eğitim ve çıkarım yeteneklerine ek olarak bu çözümler genellikle gerçek zamanlı izleme, ince ayar seçenekleri ve kapsamlı dokümantasyon gibi gelişmiş işlevler sunar. Bu özellikler, hem geliştiriciler hem de geliştirici olmayanlar için yapılandırma, dağıtım ve izleme süreçlerini kolaylaştırarak üretken yapay zeka modellerini daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getirir. Sonuç olarak bu çözümler, bir şirketin yapay zeka ve veri bilimi ekosisteminde, özellikle de yapay zekayı ürünlerine, hizmetlerine veya iş akışlarına entegre etmeyi amaçlayan işletmeler için çok önemli bir rol oynuyor. Jenerik bulut bilişim platformlarından veya daha geniş veri bilimi ve makine öğrenimi araçlarından farklı olarak, üretken yapay zeka altyapı çözümleri, üretken modellerin benzersiz gereksinimlerinde uzmanlaşır. Model eğitimi, dağıtım, güvenlik ve entegrasyon için kapsamlı bir özellikler paketi sağlarlar. Bu, veri bilimcilerini ve mühendislerini, kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel üretken yapay zeka destekli çözümler geliştirmek için gereken araçlar ve altyapıyla donattıklarından, onları önceden oluşturulmuş üretken yapay zeka yazılımlarından ayırır. Bir ürünün Üretken Yapay Zeka Altyapısı kategorisine dahil edilebilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Model eğitimi ve çıkarımı için ölçeklenebilir seçenekler sunun. * Hesaplamalı kaynaklar ve API çağrıları için şeffaf ve esnek fiyatlandırma modelleri sağlayın. * Veri şifreleme ve GDPR uyumluluğu gibi özellikler aracılığıyla güvenli veri işlemeyi etkinleştirin. * Tercihen API'ler veya önceden oluşturulmuş bağlayıcılar aracılığıyla mevcut veri hatlarına ve iş akışlarına kusursuz entegrasyonu destekleyin. Üretken yapay zeka altyapı yazılımı, bu kriterleri karşılayarak kuruluşlara üretken yapay zeka teknolojilerinin tüm potansiyelini açığa çıkarma gücü verir ve günümüzün dijital ortamında yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırır.
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Opentune
opentune.ai
Yapay zeka meraklıları, geliştiriciler ve yenilikçiler için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir uygulama olan Opentune. Opentune, büyük dil modellerini yönetmek, özelleştirmek ve etkileşimde bulunmak için kapsamlı bir platform sunar. Opentune, şirketinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış özel destek ve sağlam altyapı sunar. Güvenliğe öncelik veriyoruz ve iş gelişiminizi ileriye taşımaya hazırız.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai, kendi verilerinize dayalı özel ChatGPT chatbot'ları oluşturmanızı sağlayan kod gerektirmeyen bir yapay zeka chatbot oluşturucusudur.
Archie
archie.8base.com
Fikrinizi açıklayın ve Archie'nin ücretsiz bir ürün tasarım planı oluşturmasına izin verin. * Cure Writer's Block: Fikrinizi bir veya iki cümleyle tanımlamanız yeterli; Archie, neyin inşa edilmesi gerektiğine dair hemen fikir vermeye başlayacaktır. * Hızlı Kavramsallaştırma: Blueprint, fikirden somut bir tasarım konseptine geçişi önemli ölçüde hızlandırır. * Veriye Dayalı Değerlendirme: Archie, fikrinizin birkaç farklı perspektiften ilk değerlendirmesini sağlayacaktır. * Gelişmiş Yaratıcılık: Archie, düşünmemiş olabileceğiniz şeyleri tespit edecek ve projenizin değerini ve sağlamlığını artırmak için önerilerde bulunacaktır. * Fikrinizi Sosyalleştirin: Ek bilgi ve destek toplamak için Planınızı ilk paydaşlarınızla paylaşın (isteğe bağlı).
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI, yapay zeka sistemlerini test eden, koruyan ve güvenliğini artıran bir platformdur. Gerçek zamanlı güvenlik taraması ve özelleştirilebilir güvenlik araçları sunar.
Defog
defog.ai
Defog.ai, uygulamalara gömülü bir doğal dil veri sorgulama aracıdır. Araç, kullanıcıların serbest biçimli veri soruları sormasına ve CSV dosyalarından veya önceden tanımlanmış veri kümelerinden verilere erişmesine olanak tanır. Veriler, Tickit adı verilen örnek veri kümesi gibi örneklerle Redshift ve bilet satışları gibi veritabanlarından sorgulanabilmektedir. Araç, kullanıcıların herhangi bir dilde soru sormasına olanak tanır ve uzun vadeli sorulara yanıtlar sağlar. Diğer çözümlerden farklı olarak Defog, gerçek verilere değil, yalnızca veritabanı şemasına erişim gerektirdiğinden, gizlilikten ödün vermeden veri süper güçlerine izin verir. Araç, Y Combinator tarafından desteklenmektedir ve kullanıcıların veri süper güçlerini uygulamalarına yerleştirmelerine olanak tanıyan bir demoya sahiptir.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ, büyük dil modellerinin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Performans izleme ve optimizasyon araçları sunar.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard, kuruluşlara hızlı enjeksiyonlar, veri kaybı, zararlı içerik ve diğer LLM riskleri konusunda endişelenmeden GenAI uygulamaları oluşturma olanağı sağlar. Lakera Guard'ın yetenekleri, LLM uygulamalarından, Gandalf'tan, açık kaynak verilerden ve özel makine öğrenimi araştırmamızdan elde edilen bilgileri birleştiren özel veritabanlarına dayanmaktadır.
MarkovML
markovml.com
MarkovML, veri analizi ve makine öğrenimi için bir işbirliği platformu sunan, yapay zeka destekli, düşük kodlu bir platformdur. Modelleri, deneyleri ve veri kümelerini depolamak ve paylaşmak için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Platform, kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak veri analizi ve model geliştirme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Platform, veri yönetimini ve zekayı geliştirmeye yönelik çeşitli özellikler sunuyor. Yapay zeka ile ilgili faaliyetler için merkezi bir merkez görevi gören, zahmetsiz veri yönetimine, gelişmiş veri yönetimine ve gelişmiş veri anlayışına olanak tanıyan bir Akıllı Veri Kataloğu içerir. Platform aynı zamanda derin veri öngörüleri üreten, veri kalitesini ölçen ve uzman analizi için ayrıntılı görsel raporlar oluşturan, denetlenmeyen yapay zeka destekli veri analizörleri de sunuyor. MarkovML, kodsuz bir GenAI uygulama oluşturucu sunarak alan uzmanlarının yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor. kodlama. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, özetleme, sınıflandırma ve anlambilim araması gibi çeşitli kullanım örneklerine yönelik uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. Ayrıca MarkovML, modellerin maliyetini, iş etkisini ve önyargısını değerlendirmeye yardımcı olan sorumlu AI değerlendiricileri sağlar. Kuruluşların yapay zekadan elde edilen değeri sorumlu ve uygun maliyetli bir şekilde en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. Platform aynı zamanda veri yönetimini, gizliliği ve güvenliği de sağlar. Ayrıca MarkovML, ekip bilgisi, fikirler, ölçümler, analiz, geri bildirim, görselleştirme ve daha fazlası için ortak bir çalışma alanı sağlayan Snippet aracı aracılığıyla kesintisiz işbirliği sunar. Bu araç, ekip uyumunu geliştirmeyi ve AI ekiplerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Genel olarak MarkovML, veri analizi, makine öğrenimi ve işbirliği için entegre bir platform sağlayarak kuruluşların verilerinin tüm potansiyelinden yararlanmasına ve AI girişimlerini ilerletmesine olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. .
GPTGuard.ai
gptguard.ai
GPTGuard.ai, ChatGPT ve diğer LLM etkileşimlerindeki hassas verileri bağlamı etkilemeden sentetik verilerle değiştirerek gizliliği sağlar.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt, çeşitli AI modellerine erişim sağlayan bir web uygulamasıdır ve kullanıcıların kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasını kolaylaştırır.
Preamble
preamble.com
Preamble, üretken AI ve LLM sistemlerinin emniyetini ve güvenliğini artırmak için kullanımı kolay bir platform ve AI politika pazarı sunar. İşletmelerin güvenlik, gizlilik, güvenlik ve uyumluluk yapay zeka korkuluklarını uygulamasını sağlıyoruz. Preamble, Inc. tecrübeli bir şirkettir.
Predibase
predibase.com
Predibase, açık kaynaklı LLM'leri üretmenin en hızlı ve en verimli yoludur. LoRA eğitimi ve hizmetine yönelik geliştirici platformu olan Predibase, mühendislik ekiplerinin mümkün olan en düşük maliyetle buluttaki en son teknolojiye sahip altyapı üzerinde herhangi bir açık kaynaklı LLM'ye ince ayar yapmasını ve hizmet vermesini kolaylaştırır. Apple ve Uber'deki dahili yapay zeka platformlarını oluşturan ekip tarafından oluşturulan Predibase hızlı, verimli ve her boyuttaki iş için ölçeklenebilir. Predibase, eğitim ve hizmet için sunucusuz yönetilen altyapı üzerinde kullanımı kolay bir bildirimsel arayüzü üst düzey GPU kapasitesiyle birleştirerek mühendislere makine öğrenimi yaşam döngüsünün tamamı için bir çözüm sunar. En önemlisi Predibase, Ludwig ve LoRAX gibi açık kaynak temelleri üzerine kuruludur ve özel bulutunuza dağıtılabilir, böylece tüm verileriniz ve modelleriniz kontrolünüzde kalır. Hem Fortune 500 hem de hızlı büyüyen şirketlerle üretim yapan Predibase, mühendislik ekiplerinin yapay zeka odaklı değeri kuruluşlarına aylar değil günler içinde geri getirmesine yardımcı oluyor.
Promptly
trypromptly.com
Promptly, işletmeler için düşük kodlu bir yapay zeka platformudur; kullanıcıların istemleri oluşturmasını, test etmesini ve optimize etmesini sağlar.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Hızlıprivasyon, yapay zeka sistem istemlerinin gizliliğini koruyarak hassas verilerin sızmasını önlemeye yönelik bir uygulamadır.
Vext
vextapp.com
Vext: LLMOps İşletim Sistemi Vext, LLM işlem hatlarını hızlı ve uygun ölçekte bloke etmek isteyen kullanıcılara "Yapay Zeka için Zapier" deneyimi sunan, kullanıma hazır bir LLMOps platformudur. Vext ile benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve verilerinize göre uyarlanmış özel yapay zeka uygulamalarını kolayca ve hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Yalnızca mevcut yapay zeka teknolojilerinin sınırlamalarının üstesinden gelmenin kusursuz bir yolunu sunmakla kalmaz, aynı zamanda yenilikçi yapay zeka çözümlerini uygulama yeteneğinizi hızlandırarak size pazarda rekabet avantajı sağlar.
Vocode
vocode.dev
Vocode, büyük dil modelleri üzerinde sesli uygulama geliştirmek için araçlar sunan açık kaynaklı bir platformdur.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, işletmelerde GenAI benimsemeyi destekleyen bir uygulamadır. TuneChat, açık kaynaklı modellerle çalışan bir sohbet uygulamasıdır; TuneStudio, geliştiriciler için LLM'leri ayarlayıp dağıtma alanıdır.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, kullanıcıların kodlama yapmadan AI destekli sesli ve yazılı ajanlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Botpress
botpress.com
Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud, veri bilimi ve makine öğrenimi için bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, büyük projeleri yönetmek için not defterleri ve GPU'lar kullanabilir.
Aporia
aporia.com
Aporia, yapay zeka uygulamalarının gizliliğini, güvenliğini ve güvenilirliğini garanti etmek için hem yeni gelişen teknoloji girişimlerinin hem de yerleşik Fortune 500 şirketlerinin güvendiği lider Yapay Zeka Kontrol Platformudur. Aporia ile kuruluşlar, halüsinasyonları, veri sızıntısını ve gerçek zamanlı ani saldırıları etkili bir şekilde azaltan yapay zeka için sağlam korkuluklar kazanır. Korkuluk tespit motorunun kalbinde yapay zeka ve siber güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekip olan Aporia Labs yatıyor. Bu ekip, halüsinasyonları ve ani saldırıları tespit etmek ve azaltmak, markanızın itibarının ve kullanıcılarınızın güveninin korunmasını sağlamak için sürekli olarak en yeni yöntemleri araştırmaya ve geliştirmeye kendini adamıştır.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
Chooch
chooch.ai
Chooch, görsel veri analizi yaparak işletmelerin otomatik inceleme görevlerini kolaylaştırır ve insan kaynaklarını daha değerli işlere yönlendirir.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI, ürün ekiplerinin GenAI/LLM ürünlerini işbirliği içinde değerlendirmesine, test etmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir çalışma alanıdır.
Together AI
together.ai
Birlikte AI, geliştiricilerin açık kaynaklı yapay zeka modellerini eğitip kullanabilmesini sağlayan bir platformdur.
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud, AI uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için tam yönetilen bir platformdur, kullanıcıların kaynakları verimli yönetmelerine olanak tanır.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry, Makine öğrenimi ekiplerinin kendi bulut/şirket içi altyapılarında ML/LLM Uygulamalarını doğru yönetişim kontrolleriyle daha hızlı, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve göndermesine yönelik Bulutta yerel bir PaaS'tır ve bu sayede 90'a ulaşmalarına olanak tanır. Diğer takımlara göre % daha hızlı değer elde etme süresi. TrueFoundry gerekli mühendisliği soyutlar ve bir kuruluşun genel GenAI/LLMOps çerçevesinin düzenini hızlandırmasına olanak tanıyan GenAI hızlandırıcıları (LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground ve Uygulama Şablonları) sunar. Kuruluşlar, bu hızlandırıcıları kendi dahili sistemleriyle takıp çalıştırabilecekleri gibi, hızlandırıcılarımızın üzerine inşa ederek GenAI geliştiricilerine kendi seçtikleri bir LLMOps platformu sunabilirler. TrueFoundry modülerdir ve tamamen API odaklıdır; LangChain, VectorDB'ler, GuardRails vb. gibi pazardaki popüler araçlarla yerel entegrasyona sahiptir. TrueFoundry, 25'ten fazla Fortune 500 Şirketinin yanı sıra WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 sağlık hizmetleri, Games24x7, AvisoAI vb. gibi yüksek teknolojili orta ölçekli pazar şirketleriyle çalışır. TrueFoundry, Sequoia, Eniac ve Naval Ravikant gibi Angels, Anthony Goldbloom ve önde gelen teknoloji şirketlerinden 50'den fazla AI ve ML lideri, Fortune 500 CXO'ları ve AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik vb. gibi Unicorns'un kurucuları tarafından desteklenmektedir.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platformunu kullanabilir. Qualetics, veri toplamak için Ürününüz, Sisteminiz veya Sürecinizle birlikte çalışır ve Makine Öğrenimi, NLP, Görüntü İşleme ve Metin Analizi vb. gibi derin yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak bunları işler. Tüm Eyleme Geçirilebilir Analitik İçgörüler daha sonra ekibinize kolay bir şekilde sunulur. Hem üst düzey hem de mikro düzeyde bilgiler sunan, anlaşılması kolay kontrol paneli. Qualetics yalnızca doğru veri analizlerini almanızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin bunu anlamasını ve harekete geçmesini de kolaylaştırır. Qualetics'in Yapay Zeka Yönetim Sistemi (AIMS) Platformu, birden fazla kanaldan gelen verileri karmaşık makine öğrenimi sistemlerine yönlendirmeye yardımcı olmak ve işletmelerin tüketmesi için içgörüleri net ve kusursuz bir şekilde sunmak için gereken araçların bir birleşimidir.
OctoAI
octo.ai
OctoAI, geliştiricilerin yapay zeka uygulamaları oluşturmasına, ayarlamasına ve ölçeklenmesine yardımcı olan bir altyapı platformudur.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence, kuruluşların yapay zeka dönüşümlerini güvenlik ve güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayacak otomatik bir çözümle güvence altına almalarına olanak tanır. Robust Intelligence'ın platformu, modeldeki güvenlik açıklarını tespit edip değerlendirmenin yanı sıra üretimdeki yapay zeka uygulamalarına yönelik tehditleri azaltmak için gerekli korkulukları önermek ve uygulamak için bir motor içerir. Bu, şirketlerin, uygulamaları geliştirmeden üretime kadar korumak için arka planda otomatik olarak çalışarak yapay zeka emniyet ve güvenlik standartlarını tek bir entegrasyonla karşılamalarına olanak tanır. Robust Intelligence, Sequoia Capital ve Tiger Global tarafından desteklenmekte ve ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco ve ABD Savunma Bakanlığı gibi önde gelen şirketlerin kurumsal yapay zeka misyonunun önündeki engelleri kaldırma konusunda güvenmektedir.
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai, kodlama gerektirmeden yapay zeka uygulamaları oluşturan bir platformdur. Verimliliği artırmak için çeşitli AI çözümleri sunar.
AICamp
aicamp.so
AICamp, Multi-LLM desteği ve AI özellikli çalışma alanı ile ekip görevlerini daha hızlı ve kolay hale getirir.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB, kullanıcıların özel büyük dil modelleri oluşturmasına ve ince ayar yapmasına yardımcı olan bir AI platformudur.
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