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Üretken yapay zeka altyapı yazılımı, üretken modellerin eğitimi ve dağıtımı için ölçeklenebilir, verimli ve güvenli ortamlar oluşturmak amacıyla makine öğrenimi, doğal dil anlayışı ve bulut bilişimden yararlanarak inovasyona öncülük etmeye devam ediyor. Bu çözümler, model ölçeklenebilirliği, çıkarım hızı ve yüksek kullanılabilirlik konularındaki kritik zorlukların üstesinden gelerek büyük dil modellerinin (LLM'ler) ve diğer üretken yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretimde kullanılmasını kolaylaştırır. Özellikle kaynak tahsisi, maliyet yönetimi ve performans optimizasyonu üzerinde ayrıntılı kontrol sunan kullanıcı dostu arayüzlere sahiptirler. Bu araçların çoğu, önceden eğitilmiş modeller ve API'ler sunarak geliştirmeyi hızlandırır. Gelişmiş çözümler, API zincirleme, veri hattı entegrasyonu ve çoklu bulut dağıtımlarına yönelik özellikleri birleştirerek daha da ileri gidebilir ve böylece üretken modellerin harici sistemler ve veri kaynakları ile etkileşim kurma yeteneklerini geliştirebilir. Hassas verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve uyumluluğunu sağlamak için veri şifreleme ve rol tabanlı erişim kontrolü dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri sıklıkla entegre edilir. Temel eğitim ve çıkarım yeteneklerine ek olarak bu çözümler genellikle gerçek zamanlı izleme, ince ayar seçenekleri ve kapsamlı dokümantasyon gibi gelişmiş işlevler sunar. Bu özellikler, hem geliştiriciler hem de geliştirici olmayanlar için yapılandırma, dağıtım ve izleme süreçlerini kolaylaştırarak üretken yapay zeka modellerini daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getirir. Sonuç olarak bu çözümler, bir şirketin yapay zeka ve veri bilimi ekosisteminde, özellikle de yapay zekayı ürünlerine, hizmetlerine veya iş akışlarına entegre etmeyi amaçlayan işletmeler için çok önemli bir rol oynuyor. Jenerik bulut bilişim platformlarından veya daha geniş veri bilimi ve makine öğrenimi araçlarından farklı olarak, üretken yapay zeka altyapı çözümleri, üretken modellerin benzersiz gereksinimlerinde uzmanlaşır. Model eğitimi, dağıtım, güvenlik ve entegrasyon için kapsamlı bir özellikler paketi sağlarlar. Bu, veri bilimcilerini ve mühendislerini, kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel üretken yapay zeka destekli çözümler geliştirmek için gereken araçlar ve altyapıyla donattıklarından, onları önceden oluşturulmuş üretken yapay zeka yazılımlarından ayırır. Bir ürünün Üretken Yapay Zeka Altyapısı kategorisine dahil edilebilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Model eğitimi ve çıkarımı için ölçeklenebilir seçenekler sunun. * Hesaplamalı kaynaklar ve API çağrıları için şeffaf ve esnek fiyatlandırma modelleri sağlayın. * Veri şifreleme ve GDPR uyumluluğu gibi özellikler aracılığıyla güvenli veri işlemeyi etkinleştirin. * Tercihen API'ler veya önceden oluşturulmuş bağlayıcılar aracılığıyla mevcut veri hatlarına ve iş akışlarına kusursuz entegrasyonu destekleyin. Üretken yapay zeka altyapı yazılımı, bu kriterleri karşılayarak kuruluşlara üretken yapay zeka teknolojilerinin tüm potansiyelini açığa çıkarma gücü verir ve günümüzün dijital ortamında yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırır.
Yeni Uygulama Gönder
Opentune
opentune.ai
Yapay zeka meraklıları, geliştiriciler ve yenilikçiler için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir uygulama olan Opentune. Opentune, büyük dil modellerini yönetmek, özelleştirmek ve etkileşimde bulunmak için kapsamlı bir platform sunar. Opentune, şirketinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış özel destek ve sağlam altyapı sunar. Güvenliğe öncelik veriyoruz ve iş gelişiminizi ileriye taşımaya hazırız.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai, kodsuz bir yapay zeka sohbet robotu oluşturucusudur. Kendi benzersiz verileriniz üzerinde eğitilmiş kendi özel ChatGPT sohbet robotlarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Insighto'nun sezgisel, kodsuz platformuyla, özel bir AI sohbet robotu oluşturmak kesinlikle sorunsuzdur. Tek yapmanız gereken verileri içe aktarmak, sohbet robotunuzun görünümünü özelleştirmek ve web sitenize sorunsuz bir şekilde yerleştirmektir.
Archie
archie.8base.com
Fikrinizi açıklayın ve Archie'nin ücretsiz bir ürün tasarım planı oluşturmasına izin verin. * Cure Writer's Block: Fikrinizi bir veya iki cümleyle tanımlamanız yeterli; Archie, neyin inşa edilmesi gerektiğine dair hemen fikir vermeye başlayacaktır. * Hızlı Kavramsallaştırma: Blueprint, fikirden somut bir tasarım konseptine geçişi önemli ölçüde hızlandırır. * Veriye Dayalı Değerlendirme: Archie, fikrinizin birkaç farklı perspektiften ilk değerlendirmesini sağlayacaktır. * Gelişmiş Yaratıcılık: Archie, düşünmemiş olabileceğiniz şeyleri tespit edecek ve projenizin değerini ve sağlamlığını artırmak için önerilerde bulunacaktır. * Fikrinizi Sosyalleştirin: Ek bilgi ve destek toplamak için Planınızı ilk paydaşlarınızla paylaşın (isteğe bağlı).
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
CalypsoAI
calypsoai.com
Yapay zeka endüstrilerde devrim yaratmaya devam ettikçe ve günlük kullanımda giderek yaygınlaştıkça, ilgili riskler de artıyor. CalypsoAI olarak bu artan risklerin farkındayız. Gelişmiş AISec çözümlerimiz aracılığıyla misyonumuz, çığır açan yapay zeka güvenlik platformları sağlayarak hem kurumsal hem de devlet kuruluşlarını güçlendirmektir. Bu platformlar yapay zeka sistemlerini test ediyor, doğruluyor ve koruyor, yeni fırsatların kilidini açıyor, karar verme süreçlerini güçlendiriyor ve inovasyonu körüklüyor. Kuruluşların yapay zekanın benimsenmesinin karmaşık ortamında güvenle gezinmelerine olanak sağlıyoruz. CalypsoAI, teknoloji ve güvenliğin birleştiği, işletmelerin çalışma şeklini dönüştürdüğü ve daha iyi bir dünyaya katkıda bulunduğu bir geleceği şekillendirmeye çalışıyor.
Defog
defog.ai
Defog.ai, uygulamalara gömülü bir doğal dil veri sorgulama aracıdır. Araç, kullanıcıların serbest biçimli veri soruları sormasına ve CSV dosyalarından veya önceden tanımlanmış veri kümelerinden verilere erişmesine olanak tanır. Veriler, Tickit adı verilen örnek veri kümesi gibi örneklerle Redshift ve bilet satışları gibi veritabanlarından sorgulanabilmektedir. Araç, kullanıcıların herhangi bir dilde soru sormasına olanak tanır ve uzun vadeli sorulara yanıtlar sağlar. Diğer çözümlerden farklı olarak Defog, gerçek verilere değil, yalnızca veritabanı şemasına erişim gerektirdiğinden, gizlilikten ödün vermeden veri süper güçlerine izin verir. Araç, Y Combinator tarafından desteklenmektedir ve kullanıcıların veri süper güçlerini uygulamalarına yerleştirmelerine olanak tanıyan bir demoya sahiptir.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ, ürün ekiplerinin büyük dil modellerini geniş ölçekte dağıtmasına yardımcı olur. Şirketler LLM destekli uygulamalar oluşturmak ve bunları üretimde izlemek için bizi kullanıyor. Uygulamamız, istemleri oluşturmak ve karşılaştırmak, canlı performansı izlemek ve insan geri bildirimlerinden yola çıkarak modelleri sürekli geliştirmek için araçlar sağlar.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard, kuruluşlara hızlı enjeksiyonlar, veri kaybı, zararlı içerik ve diğer LLM riskleri konusunda endişelenmeden GenAI uygulamaları oluşturma olanağı sağlar. Lakera Guard'ın yetenekleri, LLM uygulamalarından, Gandalf'tan, açık kaynak verilerden ve özel makine öğrenimi araştırmamızdan elde edilen bilgileri birleştiren özel veritabanlarına dayanmaktadır.
MarkovML
markovml.com
MarkovML, veri analizi ve makine öğrenimi için bir işbirliği platformu sunan, yapay zeka destekli, düşük kodlu bir platformdur. Modelleri, deneyleri ve veri kümelerini depolamak ve paylaşmak için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Platform, kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak veri analizi ve model geliştirme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Platform, veri yönetimini ve zekayı geliştirmeye yönelik çeşitli özellikler sunuyor. Yapay zeka ile ilgili faaliyetler için merkezi bir merkez görevi gören, zahmetsiz veri yönetimine, gelişmiş veri yönetimine ve gelişmiş veri anlayışına olanak tanıyan bir Akıllı Veri Kataloğu içerir. Platform aynı zamanda derin veri öngörüleri üreten, veri kalitesini ölçen ve uzman analizi için ayrıntılı görsel raporlar oluşturan, denetlenmeyen yapay zeka destekli veri analizörleri de sunuyor. MarkovML, kodsuz bir GenAI uygulama oluşturucu sunarak alan uzmanlarının yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor. kodlama. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, özetleme, sınıflandırma ve anlambilim araması gibi çeşitli kullanım örneklerine yönelik uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. Ayrıca MarkovML, modellerin maliyetini, iş etkisini ve önyargısını değerlendirmeye yardımcı olan sorumlu AI değerlendiricileri sağlar. Kuruluşların yapay zekadan elde edilen değeri sorumlu ve uygun maliyetli bir şekilde en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. Platform aynı zamanda veri yönetimini, gizliliği ve güvenliği de sağlar. Ayrıca MarkovML, ekip bilgisi, fikirler, ölçümler, analiz, geri bildirim, görselleştirme ve daha fazlası için ortak bir çalışma alanı sağlayan Snippet aracı aracılığıyla kesintisiz işbirliği sunar. Bu araç, ekip uyumunu geliştirmeyi ve AI ekiplerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Genel olarak MarkovML, veri analizi, makine öğrenimi ve işbirliği için entegre bir platform sağlayarak kuruluşların verilerinin tüm potansiyelinden yararlanmasına ve AI girişimlerini ilerletmesine olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. .
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Tüm chatgpt ve diğer LLM etkileşimlerinizi güvenli ve özel tutun. GPTGUARD'ın teknolojisi, istemlerinizdeki hassas verilerin bağlamı etkilemeden sentetik verilerle yerini alır. Herhangi bir gizlilik veya güvenlik endişesi olmadan ChatGPT'nin tüm avantajlarını elde edersiniz.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt, güçlü üretken yapay zeka modellerine erişim sağlayan bir web uygulamasıdır. Kişiselleştirilmiş oluşturma olanağı sunarak, yapay zeka modelleriyle etkileşimi kolaylaştırarak ve birden fazla sağlayıcının en iyi modellerine tek bir yerden erişmenizi sağlayarak size fayda sağlar.
Preamble
preamble.com
Preamble, üretken AI ve LLM sistemlerinin emniyetini ve güvenliğini artırmak için kullanımı kolay bir platform ve AI politika pazarı sunar. İşletmelerin güvenlik, gizlilik, güvenlik ve uyumluluk yapay zeka korkuluklarını uygulamasını sağlıyoruz. Preamble, Inc. tecrübeli bir şirkettir.
Predibase
predibase.com
Predibase, açık kaynaklı LLM'leri üretmenin en hızlı ve en verimli yoludur. LoRA eğitimi ve hizmetine yönelik geliştirici platformu olan Predibase, mühendislik ekiplerinin mümkün olan en düşük maliyetle buluttaki en son teknolojiye sahip altyapı üzerinde herhangi bir açık kaynaklı LLM'ye ince ayar yapmasını ve hizmet vermesini kolaylaştırır. Apple ve Uber'deki dahili yapay zeka platformlarını oluşturan ekip tarafından oluşturulan Predibase hızlı, verimli ve her boyuttaki iş için ölçeklenebilir. Predibase, eğitim ve hizmet için sunucusuz yönetilen altyapı üzerinde kullanımı kolay bir bildirimsel arayüzü üst düzey GPU kapasitesiyle birleştirerek mühendislere makine öğrenimi yaşam döngüsünün tamamı için bir çözüm sunar. En önemlisi Predibase, Ludwig ve LoRAX gibi açık kaynak temelleri üzerine kuruludur ve özel bulutunuza dağıtılabilir, böylece tüm verileriniz ve modelleriniz kontrolünüzde kalır. Hem Fortune 500 hem de hızlı büyüyen şirketlerle üretim yapan Predibase, mühendislik ekiplerinin yapay zeka odaklı değeri kuruluşlarına aylar değil günler içinde geri getirmesine yardımcı oluyor.
Promptly
trypromptly.com
Yapay zekanın her kuruluş için erişilebilir olmasını sağlayan, Kuruluşlara yönelik az kodlu bir Üretken Yapay Zeka platformu.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy, yapay zeka çağında artan gizlilik ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş, son teknoloji ürünü, birinci nesil bir yapay zeka işletim sistemidir. Prompt Privacy, benzersiz kodsuz tasarımıyla profesyonellerin, ticari şirketlerin ve kuruluşların hassas verilerden ödün vermeden yapay zekanın gücünden yararlanmaları için kullanıcı dostu ve sezgisel bir platform sunar.
Vext
vextapp.com
Vext: LLMOps İşletim Sistemi Vext, LLM işlem hatlarını hızlı ve uygun ölçekte bloke etmek isteyen kullanıcılara "Yapay Zeka için Zapier" deneyimi sunan, kullanıma hazır bir LLMOps platformudur. Vext ile benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve verilerinize göre uyarlanmış özel yapay zeka uygulamalarını kolayca ve hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Yalnızca mevcut yapay zeka teknolojilerinin sınırlamalarının üstesinden gelmenin kusursuz bir yolunu sunmakla kalmaz, aynı zamanda yenilikçi yapay zeka çözümlerini uygulama yeteneğinizi hızlandırarak size pazarda rekabet avantajı sağlar.
Vocode
vocode.dev
Vocode, LLM'lerin üzerine her türlü ses tabanlı uygulama oluşturmak için araçlar ve soyutlamalar sağlar. Vocode ile oluşturabileceğiniz şeylere örnek olarak, telefon çağrılarını yanıtlamak/yapmak, kişisel asistan olarak hareket etmek, Zoom toplantılarına katılmak ve daha fazlasını yapmak için LLM'ler kurmak yer alır. Vocode'un sağladığı şeyler: * Konuşma soyutlamaları (akış, sıra tabanlı) * Konuşma işlevselliği (uç nokta belirleme, duygu izleme) * En iyi konuşmayı metne/metinden konuşmaya sağlayıcıların tümüne entegrasyonlar * Çapraz platform desteği (telefon, web, Zoom)
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan JP Morgan Chase ve The Home Depot'a kadar orta ölçekli pazar ve Fortune 500'deki etkileşimli yapay zeka ürün ekipleri, işbirlikçi yapay zeka aracı oluşturma platformu olarak Voiceflow'a güveniyor. Sezgisel aracı oluşturucu tuvali, bilgi tabanı ve içerik yönetimi sistemi, müşteri deneyimine göre ölçeklenebilen gelişmiş yapay zeka aracılarının gönderilmesi için genişletilebilir bir geliştirici araç seti ile eşleştirilir. Bugün dünya çapında 250.000'den fazla iddialı ekip Voiceflow'ta temsilciler oluşturuyor.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud, NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle ve daha fazlası dahil olmak üzere 100.000'den fazla kullanıcıya sahip herhangi bir bulut için ödüllü bir makine öğrenimi platformudur. Bulutta veri bilimi ve makine öğrenimi geliştirme, dağıtım ve veri ardışık düzenleri için hepsi bir arada bir çözümdür. Kullanıcılar, tamamen barındırılan bir ortamda 4 TB RAM'e sahip bir dizüstü bilgisayarı çalıştırabilir, bir GPU ekleyebilir, dağıtılmış bir çalışan kümesine bağlanabilir, büyük dil modelleri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir. Veri bilimcileri ve analistler, kullanmak istedikleri araçları kullanarak en iyi şekilde çalışırlar. Tercih ettiğiniz dilleri, IDE'leri ve makine öğrenimi kitaplıklarını Saturn Cloud'da kullanabilirsiniz. Tam Git entegrasyonu, paylaşılan özel görüntüler ve güvenli kimlik bilgileri depolama olanağı sunarak ekibinizi bulutta ölçeklendirmeyi ve oluşturmayı kolaylaştırıyoruz. İşler ve dağıtımlar gibi özelliklerle denemeden üretime kadar tüm makine öğrenimi yaşam döngüsünü destekliyoruz. Bu özellikler ve yerleşik araçlar ekipler arasında kolayca paylaşılabilir, böylece zamandan tasarruf edilir ve iş tekrarlanabilir. Saturn Cloud birden fazla bulutta mevcuttur: AWS, Azure, GCP ve OCI. Ücretsiz demo için bugün bizimle iletişime geçin.
Aporia
aporia.com
Aporia, yapay zeka uygulamalarının gizliliğini, güvenliğini ve güvenilirliğini garanti etmek için hem yeni gelişen teknoloji girişimlerinin hem de yerleşik Fortune 500 şirketlerinin güvendiği lider Yapay Zeka Kontrol Platformudur. Aporia ile kuruluşlar, halüsinasyonları, veri sızıntısını ve gerçek zamanlı ani saldırıları etkili bir şekilde azaltan yapay zeka için sağlam korkuluklar kazanır. Korkuluk tespit motorunun kalbinde yapay zeka ve siber güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekip olan Aporia Labs yatıyor. Bu ekip, halüsinasyonları ve ani saldırıları tespit etmek ve azaltmak, markanızın itibarının ve kullanıcılarınızın güveninin korunmasını sağlamak için sürekli olarak en yeni yöntemleri araştırmaya ve geliştirmeye kendini adamıştır.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platformu; veri keşfi, veri etiketleme, model eğitimi, değerlendirme ve görüntüler, video, metin ve ses verileriyle ilgili çıkarımlar için yapay zeka yaşam döngüsünün tamamını destekler. Merkezi Washington DC'de bulunan Clarifai, görüntüleri, videoları, metni ve sesi otomatik olarak tanımlayıp analiz etmek için makine öğrenimini ve derin sinir ağlarını kullanıyor. Clarifai, kullanıcıların AI teknolojisini API, Mobil SDK ve/veya şirket içi çözümler aracılığıyla ürünlerine uygulamalarına olanak tanır.
Chooch
chooch.ai
Chooch, işletmelerin tekrarlanan, manuel görsel inceleme görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmak, video verilerinin aranmasını daha verimli hale getirmek ve işletmelerin insan kaynaklarını daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmesine olanak sağlamak için Üretken Yapay Zeka ile Bilgisayarlı Görmeyi birleştiren lider bir Vizyon Yapay Zeka platformudur. Chooch'un ImageChat Generative AI'si, belirli görselleri veya eylemleri izlemek için anlık teknoloji video ve görüntü verilerini kullanarak sistematik olarak sorgulama yapabilir ve tespit edildiğinde daha fazla eylemi başlatmak için gerçek zamanlı uyarılar gönderebilir. Chooch, perakende hırsızlığını tespit etmek, işyeri güvenliğini izlemek, silahları tespit etmek, kendi kendine ödemeyi izlemek, dijital varlık yönetimi ve daha fazlasını içeren birçok farklı uygulamada kullanılıyor.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI, ürün ekiplerinin GenAI/LLM ürünlerini işbirliği içinde değerlendirmesine, test etmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir çalışma alanıdır.
Together AI
together.ai
Birlikte AI, araştırma odaklı bir yapay zeka şirketidir. Yapay zekanın sınırlarını ilerletmek için önde gelen açık kaynak araştırmalarına, modellerine ve veri kümelerine katkıda bulunuyoruz. Merkezi olmayan bulut hizmetlerimiz, her büyüklükteki kuruluştaki geliştiricilere ve araştırmacılara, üretken yapay zeka modellerini eğitme, ince ayar yapma ve dağıtma olanağı sağlar. Açık ve şeffaf yapay zeka sistemlerinin yeniliği teşvik edeceğine ve toplum için en iyi sonuçları yaratacağına inanıyoruz.
BentoCloud
bentoml.com
Yapay Zeka için Sunucusuz Bulut - BentoCloud, yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak için tamamen yönetilen bir platformdur ve yapay zeka ekiplerine çevik ürün teslimatı sağlar. BentoML, yazılım mühendislerinin yapay zeka ürünleri oluşturmasına yönelik bir platformdur.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry, Makine öğrenimi ekiplerinin kendi bulut/şirket içi altyapılarında ML/LLM Uygulamalarını doğru yönetişim kontrolleriyle daha hızlı, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve göndermesine yönelik Bulutta yerel bir PaaS'tır ve bu sayede 90'a ulaşmalarına olanak tanır. Diğer takımlara göre % daha hızlı değer elde etme süresi. TrueFoundry gerekli mühendisliği soyutlar ve bir kuruluşun genel GenAI/LLMOps çerçevesinin düzenini hızlandırmasına olanak tanıyan GenAI hızlandırıcıları (LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground ve Uygulama Şablonları) sunar. Kuruluşlar, bu hızlandırıcıları kendi dahili sistemleriyle takıp çalıştırabilecekleri gibi, hızlandırıcılarımızın üzerine inşa ederek GenAI geliştiricilerine kendi seçtikleri bir LLMOps platformu sunabilirler. TrueFoundry modülerdir ve tamamen API odaklıdır; LangChain, VectorDB'ler, GuardRails vb. gibi pazardaki popüler araçlarla yerel entegrasyona sahiptir. TrueFoundry, 25'ten fazla Fortune 500 Şirketinin yanı sıra WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 sağlık hizmetleri, Games24x7, AvisoAI vb. gibi yüksek teknolojili orta ölçekli pazar şirketleriyle çalışır. TrueFoundry, Sequoia, Eniac ve Naval Ravikant gibi Angels, Anthony Goldbloom ve önde gelen teknoloji şirketlerinden 50'den fazla AI ve ML lideri, Fortune 500 CXO'ları ve AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik vb. gibi Unicorns'un kurucuları tarafından desteklenmektedir.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platformunu kullanabilir. Qualetics, veri toplamak için Ürününüz, Sisteminiz veya Sürecinizle birlikte çalışır ve Makine Öğrenimi, NLP, Görüntü İşleme ve Metin Analizi vb. gibi derin yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak bunları işler. Tüm Eyleme Geçirilebilir Analitik İçgörüler daha sonra ekibinize kolay bir şekilde sunulur. Hem üst düzey hem de mikro düzeyde bilgiler sunan, anlaşılması kolay kontrol paneli. Qualetics yalnızca doğru veri analizlerini almanızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin bunu anlamasını ve harekete geçmesini de kolaylaştırır. Qualetics'in Yapay Zeka Yönetim Sistemi (AIMS) Platformu, birden fazla kanaldan gelen verileri karmaşık makine öğrenimi sistemlerine yönlendirmeye yardımcı olmak ve işletmelerin tüketmesi için içgörüleri net ve kusursuz bir şekilde sunmak için gereken araçların bir birleşimidir.
OctoAI
octo.ai
OctoAI, üretken yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak, ayarlamak ve ölçeklendirmek için altyapı sağlar. OctoAI, modellerin sizin için çalışmasını sağlar, tam tersi değil. Geliştiriciler, seçtikleri modelleri çalıştırabilmeleri, bunları kendi özel kullanım durumlarına göre ayarlayabilmeleri ve geliştirme aşamasından üretim aşamasına sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmeleri için verimli yapay zeka altyapısına kolay erişim elde ediyor. Piyasadaki en hızlı temel modeller (Llama-2, Stable Diffusion ve SDXL dahil), entegre özelleştirme çözümleri ve birinci sınıf makine öğrenimi sistemleri ile geliştiriciler, yapay zeka altyapı uzmanı olmadan müşterilerini şaşırtan uygulamalar oluşturmaya odaklanabilirler. . Önde gelen risk sermayesi firmaları tarafından desteklenen şirketin genel merkezi Seattle, WA'dadır. OctoAI, model performansı ve taşınabilirlik için açık kaynaklı bir makine öğrenimi yığını olan Apache TVM'nin yaratıcıları tarafından kuruldu ve yönetiliyor.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence, kuruluşların yapay zeka dönüşümlerini güvenlik ve güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayacak otomatik bir çözümle güvence altına almalarına olanak tanır. Robust Intelligence'ın platformu, modeldeki güvenlik açıklarını tespit edip değerlendirmenin yanı sıra üretimdeki yapay zeka uygulamalarına yönelik tehditleri azaltmak için gerekli korkulukları önermek ve uygulamak için bir motor içerir. Bu, şirketlerin, uygulamaları geliştirmeden üretime kadar korumak için arka planda otomatik olarak çalışarak yapay zeka emniyet ve güvenlik standartlarını tek bir entegrasyonla karşılamalarına olanak tanır. Robust Intelligence, Sequoia Capital ve Tiger Global tarafından desteklenmekte ve ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco ve ABD Savunma Bakanlığı gibi önde gelen şirketlerin kurumsal yapay zeka misyonunun önündeki engelleri kaldırma konusunda güvenmektedir.
Katonic.ai
katonic.ai
Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekmez. * Kurumsal düzeyde güvenlik. * Aralarından seçim yapabileceğiniz 50'den fazla LLM * Kendi korkuluklarınızla, kendi verileriniz üzerinde eğitildi.
AICamp
aicamp.so
AICamp'ın Çoklu Yüksek Lisans desteği ve yapay zeka destekli çalışma alanı gibi benzersiz özellikleri sayesinde her ekip görevini daha hızlı, daha kolay ve daha keyifli hale getirebilirsiniz.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB, LLM'lerde ince ayar yapmak ve değerlendirmek için kullanılan ve genel teknoloji ekiplerinin kolayca özel AI modelleri oluşturmasına olanak tanıyan bir LLM Ops platformudur.
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