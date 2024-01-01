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Üretken Yapay Zeka Altyapı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin
Üretken yapay zeka altyapı yazılımı, üretken modellerin eğitimi ve dağıtımı için ölçeklenebilir, verimli ve güvenli ortamlar oluşturmak amacıyla makine öğrenimi, doğal dil anlayışı ve bulut bilişimden yararlanarak inovasyona öncülük etmeye devam ediyor. Bu çözümler, model ölçeklenebilirliği, çıkarım hızı ve yüksek kullanılabilirlik konularındaki kritik zorlukların üstesinden gelerek büyük dil modellerinin (LLM'ler) ve diğer üretken yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretimde kullanılmasını kolaylaştırır. Özellikle kaynak tahsisi, maliyet yönetimi ve performans optimizasyonu üzerinde ayrıntılı kontrol sunan kullanıcı dostu arayüzlere sahiptirler. Bu araçların çoğu, önceden eğitilmiş modeller ve API'ler sunarak geliştirmeyi hızlandırır. Gelişmiş çözümler, API zincirleme, veri hattı entegrasyonu ve çoklu bulut dağıtımlarına yönelik özellikleri birleştirerek daha da ileri gidebilir ve böylece üretken modellerin harici sistemler ve veri kaynakları ile etkileşim kurma yeteneklerini geliştirebilir. Hassas verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve uyumluluğunu sağlamak için veri şifreleme ve rol tabanlı erişim kontrolü dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri sıklıkla entegre edilir. Temel eğitim ve çıkarım yeteneklerine ek olarak bu çözümler genellikle gerçek zamanlı izleme, ince ayar seçenekleri ve kapsamlı dokümantasyon gibi gelişmiş işlevler sunar. Bu özellikler, hem geliştiriciler hem de geliştirici olmayanlar için yapılandırma, dağıtım ve izleme süreçlerini kolaylaştırarak üretken yapay zeka modellerini daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getirir. Sonuç olarak bu çözümler, bir şirketin yapay zeka ve veri bilimi ekosisteminde, özellikle de yapay zekayı ürünlerine, hizmetlerine veya iş akışlarına entegre etmeyi amaçlayan işletmeler için çok önemli bir rol oynuyor. Jenerik bulut bilişim platformlarından veya daha geniş veri bilimi ve makine öğrenimi araçlarından farklı olarak, üretken yapay zeka altyapı çözümleri, üretken modellerin benzersiz gereksinimlerinde uzmanlaşır. Model eğitimi, dağıtım, güvenlik ve entegrasyon için kapsamlı bir özellikler paketi sağlarlar. Bu, veri bilimcilerini ve mühendislerini, kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel üretken yapay zeka destekli çözümler geliştirmek için gereken araçlar ve altyapıyla donattıklarından, onları önceden oluşturulmuş üretken yapay zeka yazılımlarından ayırır. Bir ürünün Üretken Yapay Zeka Altyapısı kategorisine dahil edilebilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Model eğitimi ve çıkarımı için ölçeklenebilir seçenekler sunun. * Hesaplamalı kaynaklar ve API çağrıları için şeffaf ve esnek fiyatlandırma modelleri sağlayın. * Veri şifreleme ve GDPR uyumluluğu gibi özellikler aracılığıyla güvenli veri işlemeyi etkinleştirin. * Tercihen API'ler veya önceden oluşturulmuş bağlayıcılar aracılığıyla mevcut veri hatlarına ve iş akışlarına kusursuz entegrasyonu destekleyin. Üretken yapay zeka altyapı yazılımı, bu kriterleri karşılayarak kuruluşlara üretken yapay zeka teknolojilerinin tüm potansiyelini açığa çıkarma gücü verir ve günümüzün dijital ortamında yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırır.
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Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir ...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan J...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platfor...
Together AI
together.ai
Birlikte AI, araştırma odaklı bir yapay zeka şirketidir. Yapay zekanın sınırlarını ilerletmek için önde gelen açık kaynak araştırmalarına, modellerine ve veri kümelerine katkıda bulunuyoruz. Merkezi olmayan bulut hizmetlerimiz, her büyüklükteki kuruluştaki geliştiricilere ve araştırmacılara, üretken...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ, ürün ekiplerinin büyük dil modellerini geniş ölçekte dağıtmasına yardımcı olur. Şirketler LLM destekli uygulamalar oluşturmak ve bunları üretimde izlemek için bizi kullanıyor. Uygulamamız, istemleri oluşturmak ve karşılaştırmak, canlı performansı izlemek ve insan geri bildirimlerinden yol...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai, kodsuz bir yapay zeka sohbet robotu oluşturucusudur. Kendi benzersiz verileriniz üzerinde eğitilmiş kendi özel ChatGPT sohbet robotlarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Insighto'nun sezgisel, kodsuz platformuyla, özel bir AI sohbet robotu oluşturmak kesinlikle sorunsuzdur. Tek yapmanız ...
Promptly
trypromptly.com
Yapay zekanın her kuruluş için erişilebilir olmasını sağlayan, Kuruluşlara yönelik az kodlu bir Üretken Yapay Zeka platformu.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud, NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle ve daha fazlası dahil olmak üzere 100.000'den fazla kullanıcıya sahip herhangi bir bulut için ödüllü bir makine öğrenimi platformudur. Bulutta veri bilimi ve makine öğrenimi geliştirme, dağıtım ve veri ardışık düzenleri için hep...
Katonic.ai
katonic.ai
Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
Chooch
chooch.ai
Chooch, işletmelerin tekrarlanan, manuel görsel inceleme görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmak, video verilerinin aranmasını daha verimli hale getirmek ve işletmelerin insan kaynaklarını daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmesine olanak sağlamak için Üretken Yapay Zeka ile Bi...
BentoCloud
bentoml.com
Yapay Zeka için Sunucusuz Bulut - BentoCloud, yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak için tamamen yönetilen bir platformdur ve yapay zeka ekiplerine çevik ürün teslimatı sağlar. BentoML, yazılım mühendislerinin yapay zeka ürünleri oluşturmasına yönelik bir platformdur.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB, LLM'lerde ince ayar yapmak ve değerlendirmek için kullanılan ve genel teknoloji ekiplerinin kolayca özel AI modelleri oluşturmasına olanak tanıyan bir LLM Ops platformudur.
AICamp
aicamp.so
AICamp'ın Çoklu Yüksek Lisans desteği ve yapay zeka destekli çalışma alanı gibi benzersiz özellikleri sayesinde her ekip görevini daha hızlı, daha kolay ve daha keyifli hale getirebilirsiniz.
Vext
vextapp.com
Vext: LLMOps İşletim Sistemi Vext, LLM işlem hatlarını hızlı ve uygun ölçekte bloke etmek isteyen kullanıcılara "Yapay Zeka için Zapier" deneyimi sunan, kullanıma hazır bir LLMOps platformudur. Vext ile benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve verilerinize göre uyarlanmış özel yapay zeka uygulamalarını kol...
CalypsoAI
calypsoai.com
Yapay zeka endüstrilerde devrim yaratmaya devam ettikçe ve günlük kullanımda giderek yaygınlaştıkça, ilgili riskler de artıyor. CalypsoAI olarak bu artan risklerin farkındayız. Gelişmiş AISec çözümlerimiz aracılığıyla misyonumuz, çığır açan yapay zeka güvenlik platformları sağlayarak hem kurumsal he...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Tüm ChatGPT ve diğer LLM etkileşimlerinizi güvende ve gizli tutun. GPTGuard teknolojisi, istemlerinizdeki hassas verileri, bağlamı etkilemeden sentetik verilerle değiştirir. Herhangi bir gizlilik veya güvenlik endişesi olmadan ChatGPT'nin tüm avantajlarından yararlanırsınız.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy, yapay zeka çağında artan gizlilik ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş, son teknoloji ürünü, birinci nesil bir yapay zeka işletim sistemidir. Prompt Privacy, benzersiz kodsuz tasarımıyla profesyonellerin, ticari şirketlerin ve kuruluşların hassas verilerd...
Opentune
opentune.ai
Yapay zeka meraklıları, geliştiriciler ve yenilikçiler için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir uygulama olan Opentune. Opentune, büyük dil modellerini yönetmek, özelleştirmek ve etkileşimde bulunmak için kapsamlı bir platform sunar. Opentune, şirketinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
OctoAI
octo.ai
OctoAI, üretken yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak, ayarlamak ve ölçeklendirmek için altyapı sağlar. OctoAI, modellerin sizin için çalışmasını sağlar, tam tersi değil. Geliştiriciler, seçtikleri modelleri çalıştırabilmeleri, bunları kendi özel kullanım durumlarına göre ayarlayabilmeleri ve gelişt...
Aporia
aporia.com
Aporia, yapay zeka uygulamalarının gizliliğini, güvenliğini ve güvenilirliğini garanti etmek için hem yeni gelişen teknoloji girişimlerinin hem de yerleşik Fortune 500 şirketlerinin güvendiği lider Yapay Zeka Kontrol Platformudur. Aporia ile kuruluşlar, halüsinasyonları, veri sızıntısını ve gerçek z...
Vocode
vocode.dev
Vocode, LLM'lerin üzerine her türlü ses tabanlı uygulama oluşturmak için araçlar ve soyutlamalar sağlar. Vocode ile oluşturabileceğiniz şeylere örnek olarak, telefon çağrılarını yanıtlamak/yapmak, kişisel asistan olarak hareket etmek, Zoom toplantılarına katılmak ve daha fazlasını yapmak için LLM'le...
Predibase
predibase.com
Predibase, açık kaynaklı LLM'leri üretmenin en hızlı ve en verimli yoludur. LoRA eğitimi ve hizmetine yönelik geliştirici platformu olan Predibase, mühendislik ekiplerinin mümkün olan en düşük maliyetle buluttaki en son teknolojiye sahip altyapı üzerinde herhangi bir açık kaynaklı LLM'ye ince ayar ...
MarkovML
markovml.com
MarkovML, veri analizi ve makine öğrenimi için bir işbirliği platformu sunan, yapay zeka destekli, düşük kodlu bir platformdur. Modelleri, deneyleri ve veri kümelerini depolamak ve paylaşmak için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Platform, kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak veri analizi ve mode...
Defog
defog.ai
Defog.ai, uygulamalara gömülü bir doğal dil veri sorgulama aracıdır. Araç, kullanıcıların serbest biçimli veri soruları sormasına ve CSV dosyalarından veya önceden tanımlanmış veri kümelerinden verilere erişmesine olanak tanır. Veriler, Tickit adı verilen örnek veri kümesi gibi örneklerle Redshift ...
Archie
archie.8base.com
Fikrinizi açıklayın ve Archie'nin ücretsiz bir ürün tasarım planı oluşturmasına izin verin. * Cure Writer's Block: Fikrinizi bir veya iki cümleyle tanımlamanız yeterli; Archie, neyin inşa edilmesi gerektiğine dair hemen fikir vermeye başlayacaktır. * Hızlı Kavramsallaştırma: Blueprint, fikirden som...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence, kuruluşların yapay zeka dönüşümlerini güvenlik ve güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayacak otomatik bir çözümle güvence altına almalarına olanak tanır. Robust Intelligence'ın platformu, modeldeki güvenlik açıklarını tespit edip değerlendirmenin yanı sıra üretimdeki yapay ze...
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI, ürün ekiplerinin GenAI/LLM ürünlerini işbirliği içinde değerlendirmesine, test etmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir çalışma alanıdır.
Preamble
preamble.com
Preamble, üretken AI ve LLM sistemlerinin emniyetini ve güvenliğini artırmak için kullanımı kolay bir platform ve AI politika pazarı sunar. İşletmelerin güvenlik, gizlilik, güvenlik ve uyumluluk yapay zeka korkuluklarını uygulamasını sağlıyoruz. Preamble, Inc. tecrübeli bir şirkettir.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt, güçlü üretken yapay zeka modellerine erişim sağlayan bir web uygulamasıdır. Kişiselleştirilmiş oluşturma olanağı sunarak, yapay zeka modelleriyle etkileşimi kolaylaştırarak ve birden fazla sağlayıcının en iyi modellerine tek bir yerden erişmenizi sağlayarak size fayda sağlar.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard, kuruluşlara hızlı enjeksiyonlar, veri kaybı, zararlı içerik ve diğer LLM riskleri konusunda endişelenmeden GenAI uygulamaları oluşturma olanağı sağlar. Lakera Guard'ın yetenekleri, LLM uygulamalarından, Gandalf'tan, açık kaynak verilerden ve özel makine öğrenimi araştırmamızdan elde ed...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platfo...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry, Makine öğrenimi ekiplerinin kendi bulut/şirket içi altyapılarında ML/LLM Uygulamalarını doğru yönetişim kontrolleriyle daha hızlı, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve göndermesine yönelik Bulutta yerel bir PaaS'tır ve bu sayede 90'a ulaşmalarına ola...