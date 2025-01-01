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Oyunlaştırma Yazılımı
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Oyunlaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Pazarlama alanında oyunlaştırma yazılımı, pazarlama stratejilerini geliştirmek için rozetler, başarılar, puanlar, liderlik tabloları ve daha fazlası gibi tanıdık video oyunu öğelerini kullanır. Bu yazılımın müşteri bağlılığını, savunuculuğunu ve katılımını artırmayı amaçlayan pazarlamacılar için faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bir işletme, müşterileri içerik paylaşımı veya satın alma gibi belirli eylemler için teşvik etmeye çalıştığında, oyunlaştırma yazılımı bu tür davranışları hem izleme hem de ödüllendirme aracı olarak hizmet eder. Oyunlaştırma yazılımı, pazarlamanın ötesinde iş senaryolarında çeşitli uygulamalar bulur. Örneğin satış ekipleri, sağlıklı rekabeti teşvik etmek ve temsilcilerine ekstra motivasyon sağlamak için satış oyunlaştırma yazılımını kullanabilir. Ayrıca oyunlaştırmanın özellikleri çalışan bağlılığı yazılımlarına ve mikro öğrenme platformlarına entegre edilebilir. İster bağımsız olarak ister sadakat yönetimi yazılımı veya marka savunuculuğu yazılımı gibi diğer pazarlama araçlarıyla entegre olarak kullanılsın, oyunlaştırma yazılımı, iş operasyonlarının çeşitli yönlerini geliştirmek için çok yönlü bir araç sunar.

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Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam, işletmelere yarışmalar, hediyeler ve sosyal medya etkileşimleri oluşturarak müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olan bir pazarlama platformudur.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.

QuizHub

QuizHub

quiz.konfhub.com

QuizHub, etkileşimli sınavlar oluşturmayı kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli sorularla online sınav yapabilir, katılımcı performansını takip edebilir.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.

Interacty

Interacty

interacty.me

Interacty, interaktif deneyimler ve oyunlar aracılığıyla pazarlamacıların hedef kitle ile etkileşim kurmasını sağlar.

Socialman

Socialman

socialman.net

Socialman, sosyal medya kanallarında çekilişler oluşturup yönetmeye yarayan çoklu platform destekli bir uygulamadır.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep, markaların dijital pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Çekilişler, hediye ve yarışmalar düzenler.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral, kullanıcıların yarışmalar ve hediyeler aracılığıyla viral pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir platformdur.

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Loquiz uygulaması, özelleştirilebilir oyunlar ve turlar oluşturmak için kullanılan bir oyunlaştırma platformudur. Eğitim, turizm ve etkinlikler için idealdir.

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

Scratcher, pazarlamacılar ve işletmeler için etkileşimli müşteri deneyimleri tasarlayan bir oyunlaştırma platformudur. Kullanıcı dostu bir düzenleyici ile çalışır.

Gametize

Gametize

gametize.com

Gametize, işyerlerinde kullanıcı katılımını artırmak için oyunlaştırma, özelleştirilebilir ödüller ve analizler sunan bir platformdur.

Gamify Route

Gamify Route

gamifyroute.com

Gamify Route, işletmelerin etkileşimli oyun sayfaları oluşturmasını sağlayan kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir platformdur. Şablonlar ve sürükleyip bırakma düzenleyici sunar.

Datagame

Datagame

datagame.io

Datagame, geleneksel çevrimiçi anketleri interaktif, mobil uyumlu oyunlaştırılmış deneyimlerle geliştirir veya değiştirir, daha iyi katılım ve geri dönüş sağlar.

Qualifio

Qualifio

qualifio.com

Qualifio, markaların dijital kanallarda etkileşimli içerikler oluşturarak müşteri katılımı sağlamasına yardımcı olan bir platformdur.

Captain Up

Captain Up

captainup.com

Captain Up, bulut tabanlı bir etkileşim ve müşteri sadakati platformudur. Oyun mekaniği ve davranış psikolojisi ile müşteri faaliyetini artırır.

Socialshaker

Socialshaker

socialshaker.com

Socialshaker, pazarlamacılara Facebook, mobil veya web üzerinden yarışmalar ve çekiliş oyunları düzenlemek için 30 mekanizma sunan bir uygulamadır.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked, etkileşimli promosyonlar ve dijital çizik kartları oluşturarak müşteri sadakatini artırmaya yönelik bir platformdur.

CustomerGlu

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu, müşteri etkileşimini artırmak amacıyla uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir gamifikasyon platformudur.

Brame

Brame

brame.io

Brame, kullanıcıların oyunlaştırma kampanyaları oluşturmasına yardımcı olan, özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu bir platformdur.

Drimify

Drimify

drimify.com

Drimify, kullanıcıların oyunlaştırma deneyimleri ve kampanyaları kolayca oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.

InAppStory

InAppStory

inappstory.com

InAppStory, mobil uygulamalarda kullanıcı katılımını artıran uygulama içi hikaye ve mesajlar oluşturmayı sağlayan bir araçtır.

Cool Tabs

Cool Tabs

cool-tabs.com

Cool Tabs, sosyal medya kampanyalarını yönetir, etkileşimli içerik ile nitelikli müşteri adayı oluşturur ve sosyal dinleme ile marka izleyebilir.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

Accept Mission, organizasyonların fikir topladığı, yönettiği ve raporlama yaptığı entegre bir inovasyon platformudur. Kullanıcı katılımını artıran gamifikasyon özelliklerine sahiptir.

NextBee

NextBee

web.nextbee.com

NextBee uygulaması, markaların sosyal widget'lar, ödül sistemleri ve grup meydan okumaları kullanarak ağızdan ağıza pazarlama stratejilerini yönetmesine yardımcı olur.

myCred

myCred

mycred.me

myCred, işletmelerin WordPress sitelerinde sadakat programları oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan özelleştirilebilir bir eklentidir.

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

InteractionUP, çalışanların şirket kaynaklarıyla etkileşim kurmasını ve iletişimi geliştirmesini sağlayan bir platformdur.

SuperLikers

SuperLikers

superlikers.com

SuperLikers uygulaması, en etkili sadakat programını sunarak müşterilerin kalbini kazanmanıza yardımcı olur.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical, çalışan performansını artırmak için gerçek zamanlı yönetim, mikro öğrenme ve koçluk sunan bir platformdur.

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

Enrichigo, web siteniz için kişiselleştirilmiş kazı kazan kampanyaları oluşturan bir gamifikasyon platformudur.

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