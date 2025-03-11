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Pazarlama alanında oyunlaştırma yazılımı, pazarlama stratejilerini geliştirmek için rozetler, başarılar, puanlar, liderlik tabloları ve daha fazlası gibi tanıdık video oyunu öğelerini kullanır. Bu yazılımın müşteri bağlılığını, savunuculuğunu ve katılımını artırmayı amaçlayan pazarlamacılar için faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bir işletme, müşterileri içerik paylaşımı veya satın alma gibi belirli eylemler için teşvik etmeye çalıştığında, oyunlaştırma yazılımı bu tür davranışları hem izleme hem de ödüllendirme aracı olarak hizmet eder. Oyunlaştırma yazılımı, pazarlamanın ötesinde iş senaryolarında çeşitli uygulamalar bulur. Örneğin satış ekipleri, sağlıklı rekabeti teşvik etmek ve temsilcilerine ekstra motivasyon sağlamak için satış oyunlaştırma yazılımını kullanabilir. Ayrıca oyunlaştırmanın özellikleri çalışan bağlılığı yazılımlarına ve mikro öğrenme platformlarına entegre edilebilir. İster bağımsız olarak ister sadakat yönetimi yazılımı veya marka savunuculuğu yazılımı gibi diğer pazarlama araçlarıyla entegre olarak kullanılsın, oyunlaştırma yazılımı, iş operasyonlarının çeşitli yönlerini geliştirmek için çok yönlü bir araç sunar.
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Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelere yarışmalar, hediyeler ve sosyal medya etkileşimleri oluşturarak müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
myQuiz
myquiz.org
Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub, etkileşimli sınavlar oluşturmayı kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli sorularla online sınav yapabilir, katılımcı performansını takip edebilir.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.
Interacty
interacty.me
Interacty, interaktif deneyimler ve oyunlar aracılığıyla pazarlamacıların hedef kitle ile etkileşim kurmasını sağlar.
Socialman
socialman.net
Socialman, sosyal medya kanallarında çekilişler oluşturup yönetmeye yarayan çoklu platform destekli bir uygulamadır.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların dijital pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Çekilişler, hediye ve yarışmalar düzenler.
UpViral
upviral.com
UpViral, kullanıcıların yarışmalar ve hediyeler aracılığıyla viral pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir platformdur.
Loquiz
loquiz.com
Loquiz uygulaması, özelleştirilebilir oyunlar ve turlar oluşturmak için kullanılan bir oyunlaştırma platformudur. Eğitim, turizm ve etkinlikler için idealdir.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher, pazarlamacılar ve işletmeler için etkileşimli müşteri deneyimleri tasarlayan bir oyunlaştırma platformudur. Kullanıcı dostu bir düzenleyici ile çalışır.
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route, işletmelerin etkileşimli oyun sayfaları oluşturmasını sağlayan kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir platformdur. Şablonlar ve sürükleyip bırakma düzenleyici sunar.
Datagame
datagame.io
Datagame, geleneksel çevrimiçi anketleri interaktif, mobil uyumlu oyunlaştırılmış deneyimlerle geliştirir veya değiştirir, daha iyi katılım ve geri dönüş sağlar.
Gametize
gametize.com
Gametize, işyerlerinde kullanıcı katılımını artırmak için oyunlaştırma, özelleştirilebilir ödüller ve analizler sunan bir platformdur.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, markaların dijital kanallarda etkileşimli içerikler oluşturarak müşteri katılımı sağlamasına yardımcı olan bir platformdur.
Captain Up
captainup.com
Captain Up, bulut tabanlı bir etkileşim ve müşteri sadakati platformudur. Oyun mekaniği ve davranış psikolojisi ile müşteri faaliyetini artırır.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker, pazarlamacılara Facebook, mobil veya web üzerinden yarışmalar ve çekiliş oyunları düzenlemek için 30 mekanizma sunan bir uygulamadır.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, etkileşimli promosyonlar ve dijital çizik kartları oluşturarak müşteri sadakatini artırmaya yönelik bir platformdur.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu, müşteri etkileşimini artırmak amacıyla uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir gamifikasyon platformudur.
Brame
brame.io
Brame, kullanıcıların oyunlaştırma kampanyaları oluşturmasına yardımcı olan, özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu bir platformdur.
Drimify
drimify.com
Drimify, kullanıcıların oyunlaştırma deneyimleri ve kampanyaları kolayca oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
InAppStory
inappstory.com
InAppStory, mobil uygulamalarda kullanıcı katılımını artıran uygulama içi hikaye ve mesajlar oluşturmayı sağlayan bir araçtır.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Cool Tabs, sosyal medya kampanyalarını yönetir, etkileşimli içerik ile nitelikli müşteri adayı oluşturur ve sosyal dinleme ile marka izleyebilir.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, organizasyonların fikir topladığı, yönettiği ve raporlama yaptığı entegre bir inovasyon platformudur. Kullanıcı katılımını artıran gamifikasyon özelliklerine sahiptir.
NextBee
web.nextbee.com
NextBee uygulaması, markaların sosyal widget'lar, ödül sistemleri ve grup meydan okumaları kullanarak ağızdan ağıza pazarlama stratejilerini yönetmesine yardımcı olur.
myCred
mycred.me
myCred, işletmelerin WordPress sitelerinde sadakat programları oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan özelleştirilebilir bir eklentidir.
InteractionUP
web.interactionup.com
InteractionUP, çalışanların şirket kaynaklarıyla etkileşim kurmasını ve iletişimi geliştirmesini sağlayan bir platformdur.
SuperLikers
superlikers.com
SuperLikers uygulaması, en etkili sadakat programını sunarak müşterilerin kalbini kazanmanıza yardımcı olur.
Centrical
centrical.com
Centrical, çalışan performansını artırmak için gerçek zamanlı yönetim, mikro öğrenme ve koçluk sunan bir platformdur.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo, web siteniz için kişiselleştirilmiş kazı kazan kampanyaları oluşturan bir gamifikasyon platformudur.
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