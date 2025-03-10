Oyunlaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazarlama alanında oyunlaştırma yazılımı, pazarlama stratejilerini geliştirmek için rozetler, başarılar, puanlar, liderlik tabloları ve daha fazlası gibi tanıdık video oyunu öğelerini kullanır. Bu yazılımın müşteri bağlılığını, savunuculuğunu ve katılımını artırmayı amaçlayan pazarlamacılar için faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bir işletme, müşterileri içerik paylaşımı veya satın alma gibi belirli eylemler için teşvik etmeye çalıştığında, oyunlaştırma yazılımı bu tür davranışları hem izleme hem de ödüllendirme aracı olarak hizmet eder. Oyunlaştırma yazılımı, pazarlamanın ötesinde iş senaryolarında çeşitli uygulamalar bulur. Örneğin satış ekipleri, sağlıklı rekabeti teşvik etmek ve temsilcilerine ekstra motivasyon sağlamak için satış oyunlaştırma yazılımını kullanabilir. Ayrıca oyunlaştırmanın özellikleri çalışan bağlılığı yazılımlarına ve mikro öğrenme platformlarına entegre edilebilir. İster bağımsız olarak ister sadakat yönetimi yazılımı veya marka savunuculuğu yazılımı gibi diğer pazarlama araçlarıyla entegre olarak kullanılsın, oyunlaştırma yazılımı, iş operasyonlarının çeşitli yönlerini geliştirmek için çok yönlü bir araç sunar.
Yeni Uygulama Gönder
InAppStory
inappstory.com
Yerel iletişim kanalları aracılığıyla mobil kullanıcıların yaşam döngüsünü uzatın. Hikayeler ile zengin içerik sunma ve dönüşüm hunisi genelinde ilgi çekici olma! MİSYON InAppStory, Stories aracılığıyla mobil uygulama ve web sitelerinde daha yüksek dönüşümler, etkili erişimler, müşteri sadakati ve gelişmiş iletişim sağlayarak mevcut işletmeleri potansiyel ve mevcut müşterilerle buluşturan uluslararası bir yazılım şirketidir. Şirketimiz sadece Hikayeler üretmek için basit bir platform sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda mobil müşterilerinizin yaşam döngüsünü uzatan kodsuz bir ürün sunuyor. Milyonlarca kullanıcı Hikayeler formatını yerel olarak kullandığından, kullanıcı etkileşimi ve elde tutma konusunda yeni nesil çözüm olarak kabul ediliyoruz. NASIL YAPIYORUZ? Herhangi bir pratik tüketici etkileşimi söz konusu olduğunda kullanılabilirlik ve hız kritik öneme sahiptir. Kodsuz çözümümüz, bir şirketin bir uygulama içinde iletişim kurmak istediği her özel durumda ekibinizi kötü şöhretli içerik geliştirme sürecinden kurtarır. Kahve molası dahil 2 saat ve entegrasyonumuz, uygulama içi iletişiminiz için son kullanıcılarla etkileşime geçerken zengin içerik sunmaya hazır olacaktır. Müşterilerimiz, orta ölçekli işletmeler ve işletmeler, daha iyi sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olma çabamızı takdir ediyor: dönüşümler, yeni ürün verileri, erişim ölçümleri vb.. Aynı zamanda, tüketicilerin sadakatini önemli ölçüde artırıyor ve satış döngüsünü artırıyoruz. Hikayeler, widget'lar, oyunlaştırılmış deneyimler, kişiselleştirilmiş içerik, hedef kitle segmentasyonu, A/B testi, geri bildirim anketleri, müşteri katılımı ve UGC içeriği ile. Müşterilerimiz ayrıca çözümümüzü çalışanların şirket içi katılımı, iletişim ve eğitim için de kullanıyor. Çözümümüzün yardımcı olduğu ölçümlerle şeffaf bir şekilde büyüyün: -ER -Toplam erişim -Ortalama Oturum Uzunluğu -CLV -YG -TO -MAU/DAU -Uygulama Yapışkanlığı -Toplam Gelir -Gösterimler -Kullanma Oranı -Toplam Ziyaretler Müşterilerimizin, Hikayeler özelliği: "InAppStory'yi kullanmaya başladığınızda, çok yakında bunun müşterilerle birincil iletişim kanalınız haline geleceğine hazırlıklı olun!" KÜLTÜR Şirketimizin itici gücü insandır. Tüm çalışanlarımıza eşit davranılıyor ve şirketimize yatırdıkları her çaba takdir ediliyor. Herkesin fikirlerini hayata geçirebileceği, yeni bir şeyler deneyebileceği ve işini istikrarlı bir şekilde büyütebileceği destekleyici bir ortam sağlıyoruz. Herkesin farklı bir hikayesi var ama hepimizin ortak bir noktası var: birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek için çok çalışıyoruz ve akıllıca çalışıyoruz.
Centrical
centrical.com
Centricalis, cephe ajanı başarısı ve büyümesi yoluyla dünyanın önde gelen markaları için sınıfının en iyisi müşteri deneyimlerini yönlendiren AI destekli bir çalışan performans deneyimi platformu. Platform, kuruluşların üretkenliği ve satışları iyileştirmelerine, maliyetleri azaltmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olmak için oyunlaştırılmış bir çözüm aracılığıyla gerçek zamanlı performans yönetimi, uyarlanabilir mikro öğrenim, AI ile çalışan koçluk, kalite yönetimi ve VOE ile birleşik bir çalışan deneyimi sunar. . Centrical 2013 yılında kuruldu ve 40 farklı dilde 150 ülkede müşterilere hizmet veriyor. Centrical New York, Tel-Aviv ve Londra'da ofisleri vardır ve müşteriler arasında Microsoft, TeleperFormance, Synchrony Financial ve daha fazlası gibi önde gelen çok uluslu işletmeleri içerir.
Loquiz
loquiz.com
Loquiz uygulaması, özelleştirilebilir oyunlar ve turlar oluşturmak için kullanılan bir oyunlaştırma platformudur. Eğitim, turizm ve etkinlikler için idealdir.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo, web siteniz için özelleştirilmiş kazı kazan kartı kampanyaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir oyunlaştırma açılır penceresi platformudur. Hizmetimizi basitleştirmek için yalnızca "kazımalı kartlar" sunuyoruz. Peki neden web sitenizde kazı kazan kartı kullanasınız ki? Olabildiğince kolay: - Ziyaretçilerin bağlılığını güçlendirin - Potansiyel ziyaretçilerin satışlarını ve potansiyel müşterilerini artırın - Ziyaretçiler aracılığıyla markanızın bilgisini artırın - Oyunlaştırmayla daha fazla kayıt kazanın
Brame
brame.io
Brame, kullanıcıların oyunlaştırma kampanyaları oluşturmasına yardımcı olan, özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu bir platformdur.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, kuruluşların fikir toplamak (kampanyalar, panolar), fikirleri yönetmek, portföyü yönetmek ve gösterge tablosu oluşturmak için kullandığı İnovasyon platformudur. Biz benzersiziz çünkü: - Oyunlaştırma - Gizli kullanım, skor tabloları, hedefler, akıllı bildirimlerle kullanıcıların ilgisini çekin - Entegre platform - tüm inovasyon araçları tek bir platformda ve tamamen entegre. - Gösterge tabloları ve raporlar - yeniliğin başarısını ölçün ve optimize edin. - Entegrasyonlar - Excel, görev ve proje yönetimi sistemleri, Power BI ve SSO için güvenlik entegrasyonları ile entegrasyon.
InteractionUP
web.interactionup.com
Katılım Platformu Nesil 2.0. Benzersiz etkileşim platformumuzla etkileşiminizi canlandırın.
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route'un kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilirdir ve önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplığa sahiptir, böylece işletmeler hızlı ve kolay bir şekilde çalışmaya başlayabilir 🚀. Gamify Route ile iş hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak etkileşimli oyun sayfaları tasarlayabilir ve oluşturabilirsiniz. Açılış sayfalarından katılım sayfalarına, doğrulama sayfalarına, sonuç sayfalarına, talep sayfalarına ve teşekkür sayfalarına kadar bu güçlü platform, başarılı bir oyun tabanlı kampanya oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicimiz ile sayfa tasarımınızı kolayca özelleştirebilir ve markanız için benzersiz bir görünüm oluşturabilirsiniz 💼.
SuperLikers
superlikers.com
Sektörünüzdeki en etkili ve bağımlılık yaratan sadakat programına sahip olun ve müşterilerinizin kalbini kazanın
Socialman
socialman.net
Socialman, sosyal medya kanallarında çekilişler oluşturup yönetmeye yarayan çoklu platform destekli bir uygulamadır.
NextBee
web.nextbee.com
NextBee'nin savunuculuk programı yönetim araçları, akılda kalıcı, ilgi çekici ve markalı sosyal widget'lar, programlanabilir ödüller ve tanınma kuralları ve grup mücadeleleri aracılığıyla markaların kulaktan kulağa yayılmasını hızlandırmaya yardımcı olabilir.
Drimify
drimify.com
Drimify, kullanıcıların oyunlaştırma deneyimleri ve kampanyaları kolayca oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub, etkileşimli sınavlar oluşturmayı kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli sorularla online sınav yapabilir, katılımcı performansını takip edebilir.
Datagame
datagame.io
Datagame, geleneksel çevrimiçi anketleri etkileşimli, mobil uyumlu oyunlaştırılmış deneyimlerle geliştirir veya değiştirir. Bu oyunlaştırılmış anketler, kullanıcı katılımını ve yanıt oranlarını önemli ölçüde artırarak üstün ve daha özgün bilgiler sağlar. Büyüyen Datagame kataloğunda MaxDiff, görsel ve logo testi, marka sağlığı araştırması, müşteri geri bildirimi ve daha fazlasına yönelik çözümler yer alıyor.
Captain Up
captainup.com
Dünyanın ilk bulut tabanlı etkileşim ve elde tutma platformu olan Captain Up, oyun mekaniğini ve davranış psikolojisini kullanarak müşteri etkinliğini ve sadakatini en üst düzeye çıkarır. Sadakat ve oyunlaştırmada altın standardı belirleyen, dünyanın dört bir yanındaki lider markalar tarafından önerilen bir çözüm.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker, pazarlamacılara Facebook'ta, mobil cihazda veya web sitesinde sosyal medya ile yarışmalar ve hediyeli oyunlar düzenlemeleri için 30 mekanizma sunar.
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelere yarışmalar, hediyeler ve sosyal medya etkileşimleri oluşturarak müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
myCred
mycred.me
myCred, daha az pazarlama çabasıyla ortalama müşteri değerini artırabilmeniz için bir sadakat programı oluşturmanızı veya web sitenizi oyunlaştırmanızı kolaylaştırır.
Gametize
gametize.com
Gametize, işyerlerinde kullanıcı katılımını artırmak için oyunlaştırma, özelleştirilebilir ödüller ve analizler sunan bir platformdur.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Pazarlama kampanyalarınızı sosyal ağlarda ve web sitenizde yönlendirerek potansiyel müşteriler yaratın. Sosyal ağlarınızı izleyin ve Sosyal Dinleme, Marka İzleme ve gerçek zamanlı içerik iyileştirme gerçekleştirin. * Uygulamanız, web siteniz veya sosyal ağlarınız aracılığıyla basit etkileşimli içerikle dijital hedef kitlenizi büyütün ve nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. * Müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın markanız hakkında sosyal ağlarda, forumlarda ve medyada yaptıkları sosyal sohbeti analiz edin.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, etkileşimli promosyonlar ve dijital çizik kartları oluşturarak müşteri sadakatini artırmaya yönelik bir platformdur.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, markaların dijital kanallarda etkileşimli içerikler oluşturarak müşteri katılımı sağlamasına yardımcı olan bir platformdur.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu, müşteri katılımını ve müşteriyi elde tutmayı artıran zengin uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir oyunlaştırma platformudur. 50'den fazla önceden oluşturulmuş şablon ve kendi şablonunuzu sıfırdan oluşturma olanağıyla, karşılaştığınız her türlü elde tutma veya etkileşim sorununu kolayca çözebilirsiniz. CustomerGlu, mevcut tüm müşteri tutma ve katılım sorunlarınızı çözmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. İster ürün önermek, dönüşüm hunisindeki ayrılmaları azaltmak, tekrarlanan işlemleri iyileştirmek veya özelliklerin benimsenmesini teşvik etmek istiyor olun, CustomerGlu yanınızdadır. Temel Özellikler: Bir Ürün Tavsiye Edin: Yanıtlarına göre kişiselleştirilmiş bir öneride bulunmak için bir dizi soru sorun. Yeni kullanıcı anketi: Nereden geldiklerini öğrenmek ve hangi kanallara yatırım yapacaklarını öğrenmek için yeni kullanıcılar üzerinde bir anket yapın. Dönüşüm hunisindeki ayrılmaları azaltın: Kupon kazanmak için sepet sayfasında çarkı döndürün ifadesini göstererek dönüşümleri artırın/ ödül. Tekrarlanan işlemler: Tekrarlanma oranlarını artırmak için kullanıcı sipariş verdikten sonra bir ödül kartı gösteriliyor. Sipariş serisi: Her hafta/günde art arda sipariş verin ve platformla işlem yapma alışkanlığı edinin. Özelliğin benimsenmesi: Mevcut müşterilere özellikleri denemeleri için zamana bağlı bir meydan okuma verin ve onları bunun için ödüllendirin. Tam olarak aradığınızı göremiyorsanız endişelenmeyin; ihtiyaçlarınıza en uygun şablonları sıfırdan oluşturabilirsiniz. CustomerGlu ile olanaklar sonsuzdur. Neden CustomerGlu'ya Güvenmeliyiz? Kullanıcı verilerini korumak temel sorumluluğumuzdur ve küresel uyumluluk standartlarına uymaya kararlıyız. Veri gizliliği ve güvenliğine yönelik uçtan uca bir yaklaşımla gizliliğiniz CustomerGlu ile güvence altına alınır.
myQuiz
myquiz.org
Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.
Interacty
interacty.me
Interacty, interaktif deneyimler ve oyunlar aracılığıyla pazarlamacıların hedef kitle ile etkileşim kurmasını sağlar.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için SaaSquatch'i kullanıyor. En gelişmiş sadakat ve yönlendirme programlarını bile yönetme esnekliğine sahip olan SaaSquatch, savunucularınızı seçtiğiniz herhangi bir davranış için ödüllendirmenize olanak tanır ve ardından yönlendirmeler yoluyla müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olmalarını sağlar. Ödül motorumuz, kazanmak için benzersiz koşullar belirlemenize, ödül kademeleri oluşturmanıza ve mükemmel özel programı oluşturmak için çeşitli farklı ödüller sunmanıza olanak tanır. Ayrıca yerel entegrasyonlar, kurumsal düzeyde güvenlik, sahtekarlık tespiti ve çok dilli destek, sizinle birlikte genişleme gücü ve ölçeklenebilirliği sağlar. Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan, müşteri bağlılığını artıran ve elde tutma oranlarını iyileştiren kampanyalar yürütmek için halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerinden yararlanın. Yeni ürün özelliklerinin benimsenmesini artırın ve büyüme şansını asla kaçırmamak için müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında kullanıcılarla etkileşime geçin.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher, pazarlamacılar, e-ticaret ve işletmeler için tasarlanmış lider oyunlaştırma platformudur. Kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak düzenleyiciyle satıcılar, etkileşimli müşteri deneyimlerini tasarlayabilir, kurabilir ve yönetebilir. Scratcher platformu, güvenilirlik, güç ve kullanıcı dostu olmak üzere tasarlanmış olup, kurumsal düzeydeki teknolojiyi her boyuttaki işletmenin kullanımına sunar. Şirketler, ürünleri veya hizmetleri etkileşimli bir şekilde sunarak, oyun formatlarını kullanarak hedef kitlelerinin ilgisini çekebilir ve daha fazla potansiyel müşteri, daha yüksek dönüşüm oranları ve aktif müşteriler görmek için müşteri deneyimlerini üst düzeye çıkarabilir. Scratcher dünya çapında 300'den fazla işletmeye güç veriyor ve ortalama %40 dönüşüm oranıyla 5000'den fazla oyunlaştırma kampanyası yürütüyor.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların dijital pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Çekilişler, hediye ve yarışmalar düzenler.
UpViral
upviral.com
UpViral, kullanıcıların yarışmalar ve hediyeler aracılığıyla viral pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir platformdur.
© 2025 WebCatalog, Inc.