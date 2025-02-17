Oyunlaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Esvatini

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Pazarlama alanında oyunlaştırma yazılımı, pazarlama stratejilerini geliştirmek için rozetler, başarılar, puanlar, liderlik tabloları ve daha fazlası gibi tanıdık video oyunu öğelerini kullanır. Bu yazılımın müşteri bağlılığını, savunuculuğunu ve katılımını artırmayı amaçlayan pazarlamacılar için faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bir işletme, müşterileri içerik paylaşımı veya satın alma gibi belirli eylemler için teşvik etmeye çalıştığında, oyunlaştırma yazılımı bu tür davranışları hem izleme hem de ödüllendirme aracı olarak hizmet eder. Oyunlaştırma yazılımı, pazarlamanın ötesinde iş senaryolarında çeşitli uygulamalar bulur. Örneğin satış ekipleri, sağlıklı rekabeti teşvik etmek ve temsilcilerine ekstra motivasyon sağlamak için satış oyunlaştırma yazılımını kullanabilir. Ayrıca oyunlaştırmanın özellikleri çalışan bağlılığı yazılımlarına ve mikro öğrenme platformlarına entegre edilebilir. İster bağımsız olarak ister sadakat yönetimi yazılımı veya marka savunuculuğu yazılımı gibi diğer pazarlama araçlarıyla entegre olarak kullanılsın, oyunlaştırma yazılımı, iş operasyonlarının çeşitli yönlerini geliştirmek için çok yönlü bir araç sunar.
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InAppStory
inappstory.com
Yerel iletişim kanalları aracılığıyla mobil kullanıcıların yaşam döngüsünü uzatın. Hikayeler ile zengin içerik sunma ve dönüşüm hunisi genelinde ilgi çekici olma! MİSYON InAppStory, Stories aracılığıyla mobil uygulama ve web sitelerinde daha yüksek dönüşümler, etkili erişimler, müşteri sadakati ve gelişmiş iletişim sağlayarak mevcut işletmeleri potansiyel ve mevcut müşterilerle buluşturan uluslararası bir yazılım şirketidir. Şirketimiz sadece Hikayeler üretmek için basit bir platform sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda mobil müşterilerinizin yaşam döngüsünü uzatan kodsuz bir ürün sunuyor. Milyonlarca kullanıcı Hikayeler formatını yerel olarak kullandığından, kullanıcı etkileşimi ve elde tutma konusunda yeni nesil çözüm olarak kabul ediliyoruz. NASIL YAPIYORUZ? Herhangi bir pratik tüketici etkileşimi söz konusu olduğunda kullanılabilirlik ve hız kritik öneme sahiptir. Kodsuz çözümümüz, bir şirketin bir uygulama içinde iletişim kurmak istediği her özel durumda ekibinizi kötü şöhretli içerik geliştirme sürecinden kurtarır. Kahve molası dahil 2 saat ve entegrasyonumuz, uygulama içi iletişiminiz için son kullanıcılarla etkileşime geçerken zengin içerik sunmaya hazır olacaktır. Müşterilerimiz, orta ölçekli işletmeler ve işletmeler, daha iyi sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olma çabamızı takdir ediyor: dönüşümler, yeni ürün verileri, erişim ölçümleri vb.. Aynı zamanda, tüketicilerin sadakatini önemli ölçüde artırıyor ve satış döngüsünü artırıyoruz. Hikayeler, widget'lar, oyunlaştırılmış deneyimler, kişiselleştirilmiş içerik, hedef kitle segmentasyonu, A/B testi, geri bildirim anketleri, müşteri katılımı ve UGC içeriği ile. Müşterilerimiz ayrıca çözümümüzü çalışanların şirket içi katılımı, iletişim ve eğitim için de kullanıyor. Çözümümüzün yardımcı olduğu ölçümlerle şeffaf bir şekilde büyüyün: -ER -Toplam erişim -Ortalama Oturum Uzunluğu -CLV -YG -TO -MAU/DAU -Uygulama Yapışkanlığı -Toplam Gelir -Gösterimler -Kullanma Oranı -Toplam Ziyaretler Müşterilerimizin, Hikayeler özelliği: "InAppStory'yi kullanmaya başladığınızda, çok yakında bunun müşterilerle birincil iletişim kanalınız haline geleceğine hazırlıklı olun!" KÜLTÜR Şirketimizin itici gücü insandır. Tüm çalışanlarımıza eşit davranılıyor ve şirketimize yatırdıkları her çaba takdir ediliyor. Herkesin fikirlerini hayata geçirebileceği, yeni bir şeyler deneyebileceği ve işini istikrarlı bir şekilde büyütebileceği destekleyici bir ortam sağlıyoruz. Herkesin farklı bir hikayesi var ama hepimizin ortak bir noktası var: birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek için çok çalışıyoruz ve akıllıca çalışıyoruz.
Centrical
centrical.com
Centricalis, ön saflardaki temsilcilerin başarısı ve büyümesi yoluyla dünyanın önde gelen markaları için sınıfının en iyisi müşteri deneyimlerini destekleyen, yapay zeka destekli bir çalışan Performansı eXperience platformudur. Platform, kuruluşların üretkenliği ve satışları artırmasına, maliyetleri azaltmasına, yıpranmayı azaltmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olmak için oyunlaştırılmış bir çözüm aracılığıyla gerçek zamanlı performans yönetimi, uyarlanabilir mikro öğrenme, yapay zeka destekli koçluk, kalite yönetimi ve VoE ile birleşik bir çalışan deneyimi sağlıyor. . Centrical 2013 yılında kuruldu ve 150 ülkede, 40 farklı dilde müşterilerine hizmet veriyor. Centrical'in New York, Tel-Aviv ve Londra'da ofisleri bulunmaktadır ve müşterileri arasında Microsoft, Tele Performance, Synchrony Financial ve daha fazlası gibi önde gelen çok uluslu şirketler bulunmaktadır.
Loquiz
loquiz.com
Yaratmak, oynamak ve büyümek için oyunlaştırma platformu. +Tur operatörlerinin kendi kendine rehberli (sesli) turlar yapması, +etkinlik profesyonellerinin hibrit ekip oluşturma oyunları oluşturması, +İK yöneticilerinin yeni çalışan katılım oyunları oluşturması, +öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmesini ve aktif olarak hareket etmesini sağlaması için idealdir.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo, web siteniz için özelleştirilmiş kazı kazan kartı kampanyaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir oyunlaştırma açılır penceresi platformudur. Hizmetimizi basitleştirmek için yalnızca "kazımalı kartlar" sunuyoruz. Peki neden web sitenizde kazı kazan kartı kullanasınız ki? Olabildiğince kolay: - Ziyaretçilerin bağlılığını güçlendirin - Potansiyel ziyaretçilerin satışlarını ve potansiyel müşterilerini artırın - Ziyaretçiler aracılığıyla markanızın bilgisini artırın - Oyunlaştırmayla daha fazla kayıt kazanın
Brame
brame.io
Brame, kendi oyunlaştırma kampanyalarınızı kolayca oluşturabileceğiniz bir yazılım çözümü geliştirdi. Wixx veya Jimdoo web sitelerine benzer şekilde, modüler sistemi kullanarak abonelik esasına göre kendi oyununuzu oluşturabilirsiniz. Herhangi bir programlama çalışması gerektirmeden ucuz, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, kuruluşların fikir toplamak (kampanyalar, panolar), fikirleri yönetmek, portföyü yönetmek ve gösterge tablosu oluşturmak için kullandığı İnovasyon platformudur. Biz benzersiziz çünkü: - Oyunlaştırma - Gizli kullanım, skor tabloları, hedefler, akıllı bildirimlerle kullanıcıların ilgisini çekin - Entegre platform - tüm inovasyon araçları tek bir platformda ve tamamen entegre. - Gösterge tabloları ve raporlar - yeniliğin başarısını ölçün ve optimize edin. - Entegrasyonlar - Excel, görev ve proje yönetimi sistemleri, Power BI ve SSO için güvenlik entegrasyonları ile entegrasyon.
InteractionUP
web.interactionup.com
Katılım Platformu Nesil 2.0. Benzersiz etkileşim platformumuzla etkileşiminizi canlandırın.
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route'un kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilirdir ve önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplığa sahiptir, böylece işletmeler hızlı ve kolay bir şekilde çalışmaya başlayabilir 🚀. Gamify Route ile iş hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak etkileşimli oyun sayfaları tasarlayabilir ve oluşturabilirsiniz. Açılış sayfalarından katılım sayfalarına, doğrulama sayfalarına, sonuç sayfalarına, talep sayfalarına ve teşekkür sayfalarına kadar bu güçlü platform, başarılı bir oyun tabanlı kampanya oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicimiz ile sayfa tasarımınızı kolayca özelleştirebilir ve markanız için benzersiz bir görünüm oluşturabilirsiniz 💼.
SuperLikers
superlikers.com
Sektörünüzdeki en etkili ve bağımlılık yaratan sadakat programına sahip olun ve müşterilerinizin kalbini kazanın
Socialman
socialman.net
Socialman, birden fazla sosyal medya kanalı aracılığıyla hediyeler oluşturmaya ve yönetmeye yönelik bir SaaS platformudur. Kullanıcıların Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord ve Twitch'te içerik yayınlamasına olanak tanıyan çapraz platformlu bir uygulamadır. Yönlendirme eylemleri, test, anket ve açık soru özelliklerinin yanı sıra, kullanıcıyı seçtiğiniz içeriği indirmesi için Google Play'e ve App Store'a yönlendirme seçenekleri de mevcuttur. Socialman, sosyal medya katılımını ve varlığını geliştirmekle ilgilenen pazarlamacılar, blogcular ve markalar için bir araçtır.
NextBee
web.nextbee.com
NextBee'nin savunuculuk programı yönetim araçları, akılda kalıcı, ilgi çekici ve markalı sosyal widget'lar, programlanabilir ödüller ve tanınma kuralları ve grup mücadeleleri aracılığıyla markaların kulaktan kulağa yayılmasını hızlandırmaya yardımcı olabilir.
Drimify
drimify.com
Oyunlaştırma platformu. Hedef kitlenizin ilgisini çekin. Hedeflerinize ulaşın. Deneyimleri ve oyunları dakikalar içinde özelleştirin. MİSYONUMUZ Oyunlaştırma Dünyayı değiştirmek Herkes oynamayı sever. Bu insan doğasının bir parçası. Drimify'da oyun, yaratıcılığın ve yeniliğin sınırlarını zorlamak anlamına gelir. Amacımız, dünyanın her yerindeki insanlara, kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan, her izleyici, yaş grubu veya sektör için güçlü oyunlaştırma deneyimleri yaratma gücü vermektir. Drimify platformu, herkesin iletişimlerini temel değerlerimizle uyumlu olacak ve kim olduğumuzu yansıtacak şekilde oyunlaştırmasına olanak tanır: yenilikçi, azimli, sorumlu ve her zaman ulaşılabilir. Eğlenceli deneyimler sınırları yıkar ve birbirimizle olumlu ve anlamlı bir şekilde bağlantı kurmamıza olanak tanır. Dünyanın neresinde olursanız olun ve gelecekte oyunlar bizi nereye götürürse götürsün Drimify yanınızda. Hedeflerinizin seviyesini yükseltmek için oyunlaştırmanın süper güçlerini kendi ellerinize alın. #GamificationSüper Güçler
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub ile Tanışın: ChatGPT ile CANLI Sınavlar Çevrimiçi sınavları ilgi çekici, etkileşimli ve kusursuz hale getirmek için tasarlanmış nihai platform olan QuizHub ile sınav deneyiminizi yükseltin. Çok çeşitli yenilikçi özelliklerle donatılmış QuizHub, ister eğitim amaçlı olsun, ister kurumsal eğitim olsun, ister sadece arkadaşlarla eğlenmek olsun, sınavları yeni boyutlara taşıyor. QuizHub'ı büyüleyici testler için başvurulacak platform haline getiren inanılmaz özellikleri keşfedin: +Yapay Zeka ile Soru-Cevap Oluşturun: ChatGPT ile sorular oluşturun! Soru bulmak için endişelenmenize veya çaba harcamanıza gerek yok. Sadece basit bir tıklamayla herhangi bir konuda anında soru oluşturmak için yapay zekanın avantajlarından yararlanabilirsiniz! ChatGPT hayranı mısınız? Hayatınızı kolaylaştırmak için bunu QuizHub'a sorunsuz bir şekilde entegre ettik! +Kolay Sınav Oluşturma: QuizHub ile sınav oluşturmak çok kolaydır. Sezgisel arayüzümüz, çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve daha fazlasını içeren çeşitli soru türleriyle testleri zahmetsizce tasarlamanıza ve özelleştirmenize olanak tanır. Testlerinizi özel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uyacak şekilde uyarlayın. +Etkileşimli Sınav Deneyimi: Etkileşimli sınav formatımızla katılımcıların ilgisini çekin. QuizHub, gerçek zamanlı puanlama, lider tabloları ve anında geri bildirim sunarak dinamik ve rekabetçi bir atmosfer yaratır. Katılımcılar ilerlemelerini takip edebilir, arkadaşlarına meydan okuyabilir ve en üst sıraya ulaşmak için çabalayabilir. +Multimedya Entegrasyonu: Multimedya öğeleriyle sınavlara hayat verin. QuizHub, görüntü, ses, kod ve video entegrasyonunu destekleyerek sorularınızı görsel ve işitsel içerikle zenginleştirmenize olanak tanır. Sınavlarınızı daha sürükleyici, eğlenceli ve bilgilendirici hale getirin. +Zamana Bağlı Sınavlar: Aciliyet ve heyecan unsuru eklemek için sınavlar için zamanlayıcılar ayarlayın. QuizHub, zamana karşı heyecan verici bir yarış yaratarak her soru için zaman sınırlarını özelleştirmenize olanak tanır. Bilgiyi baskı altında test etmek veya sınavlarınıza rekabet avantajı eklemek için idealdir. +Analitikler ve İçgörüler: QuizHub'un analitik ve raporlama araçlarıyla katılımcı performansı ve testin etkinliği hakkında değerli bilgiler edinin. Tamamlama oranlarını takip edin, soruların doğruluğunu belirtin ve katılımcıların üstün olduğu veya iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu alanları belirleyin. Gelecekteki testleri geliştirmek ve öğrenme sonuçlarını optimize etmek için bu bilgileri kullanın. +Güvenli ve Güvenilir: QuizHub, veri güvenliğine ve güvenilirliğine öncelik verir. Testlerinizin ve katılımcı verilerinizin güçlü şifreleme protokolleri ve güvenli barındırma ile korunduğundan emin olabilirsiniz. Teknik aksaklıklar veya veri ihlalleri konusunda endişelenmeden ilgi çekici testler sunmaya odaklanın. +Sorunsuz Entegrasyon: QuizHub'ı mevcut platformlarınıza veya öğrenme yönetimi sistemlerinize kolayca entegre edin. Platformumuz, sınavları web sitelerinize, uygulamalarınıza veya e-öğrenme ortamlarınıza zahmetsizce dahil etmenize olanak tanıyan kusursuz entegrasyon seçenekleri sunar. +Özel Markalama: Testlerinizin görünümünü ve hissini markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirin. QuizHub, marka kimliğinizi yansıtan uyumlu ve profesyonel bir sınav deneyimi oluşturmak için logonuzu, renklerinizi ve özel temalarınızı eklemenizi sağlayan markalama seçenekleri sunar. +Sınavlara Kolayca Katılın: Bir sınava katılmak artık 1..2..3 kadar kolay! Katılımcıları sınavınıza katılmaya davet etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Artık katılımcıları bir QR kodu, kısa URL veya sınav kodunu kullanarak sınavınıza katılmaya zahmetsizce davet edebilirsiniz. QuizHub ile çevrimiçi testlerin sınırsız olanaklarını keşfedin. İster eğitim kurumları, ister kurumsal eğitim programları, ister sadece arkadaşlarınız arasındaki ilgi çekici sınavlar olsun, QuizHub ihtiyacınızı karşılar. https://quiz.konfhub.com adresini ziyaret edin ve test deneyiminizi bugün dönüştürün.
Datagame
datagame.io
Datagame, geleneksel çevrimiçi anketleri etkileşimli, mobil uyumlu oyunlaştırılmış deneyimlerle geliştirir veya değiştirir. Bu oyunlaştırılmış anketler, kullanıcı katılımını ve yanıt oranlarını önemli ölçüde artırarak üstün ve daha özgün bilgiler sağlar. Büyüyen Datagame kataloğunda MaxDiff, görsel ve logo testi, marka sağlığı araştırması, müşteri geri bildirimi ve daha fazlasına yönelik çözümler yer alıyor.
Captain Up
captainup.com
Dünyanın ilk bulut tabanlı etkileşim ve elde tutma platformu olan Captain Up, oyun mekaniğini ve davranış psikolojisini kullanarak müşteri etkinliğini ve sadakatini en üst düzeye çıkarır. Sadakat ve oyunlaştırmada altın standardı belirleyen, dünyanın dört bir yanındaki lider markalar tarafından önerilen bir çözüm.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker, pazarlamacılara Facebook'ta, mobil cihazda veya web sitesinde sosyal medya ile yarışmalar ve hediyeli oyunlar düzenlemeleri için 30 mekanizma sunar.
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelerin eylemlere odaklanmasına yardımcı olan bir büyüme pazarlama platformudur. Bir eylem istediğiniz herhangi bir şey olabilir; bir e-posta abonesi, bir Facebook beğenisi, bir Twitter takipçisi veya #hashtag aracılığıyla şirketinizden bahseden biri olabilir.
myCred
mycred.me
myCred, daha az pazarlama çabasıyla ortalama müşteri değerini artırabilmeniz için bir sadakat programı oluşturmanızı veya web sitenizi oyunlaştırmanızı kolaylaştırır.
Gametize
gametize.com
Gametize, her ölçekteki işletmeye yönelik bir oyunlaştırma ve topluluk katılımı platformudur. Teklifleri arasında özelliklerle dolu, kullanımı kolay içerik yönetim sistemi, özelleştirilebilir başarılar ve ödüller, sosyal davranışları motive eden çoklu mekanizmalar, raporlar ve analizler yer alıyor.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Pazarlama kampanyalarınızı sosyal ağlarda ve web sitenizde yönlendirerek potansiyel müşteriler yaratın. Sosyal ağlarınızı izleyin ve Sosyal Dinleme, Marka İzleme ve gerçek zamanlı içerik iyileştirme gerçekleştirin. * Uygulamanız, web siteniz veya sosyal ağlarınız aracılığıyla basit etkileşimli içerikle dijital hedef kitlenizi büyütün ve nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. * Müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın markanız hakkında sosyal ağlarda, forumlarda ve medyada yaptıkları sosyal sohbeti analiz edin.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, potansiyel müşteri yaratmayı artırmak, satış ekiplerini ödüllendirmek ve teşvik etmek ve müşteri sadakati oluşturmak için etkileşimli promosyonlar oluşturmaya yönelik bir oyunlaştırma platformudur. Potansiyel müşterileri mikro etkileyicilere dönüştürün. Kanal ne olursa olsun kişiselleştirilmiş kampanyalar ve promosyonlarla hedef kitlenizin ilgisini çekin ve teşvik edin. Yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturun, pazarlama tercihlerini toplayın ve bir sonraki müşterinizi tanımlamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edinin. Çalışanlarınızı ve kanal iş ortağınızın performansını teşvik edin ve ödüllendirin. Etkileşimli çözüm yelpazemiz aracılığıyla satış performansını artırın, eğitimi ödüllendirin ve anında tanınma sağlayın.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin veri zenginleştirmeye yönelik daha geniş teknolojilerine aktarılabilecek zengin birinci taraf verilerinin toplanmasına olanak tanır. Şu anda TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL vb. dahil olmak üzere 400'den fazla kuruluş Qualifio'yu kullanıyor.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu, müşteri katılımını ve müşteriyi elde tutmayı artıran zengin uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir oyunlaştırma platformudur. 50'den fazla önceden oluşturulmuş şablon ve kendi şablonunuzu sıfırdan oluşturma olanağıyla, karşılaştığınız her türlü elde tutma veya etkileşim sorununu kolayca çözebilirsiniz. CustomerGlu, mevcut tüm müşteri tutma ve katılım sorunlarınızı çözmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. İster ürün önermek, dönüşüm hunisindeki ayrılmaları azaltmak, tekrarlanan işlemleri iyileştirmek veya özelliklerin benimsenmesini teşvik etmek istiyor olun, CustomerGlu yanınızdadır. Temel Özellikler: Bir Ürün Tavsiye Edin: Yanıtlarına göre kişiselleştirilmiş bir öneride bulunmak için bir dizi soru sorun. Yeni kullanıcı anketi: Nereden geldiklerini öğrenmek ve hangi kanallara yatırım yapacaklarını öğrenmek için yeni kullanıcılar üzerinde bir anket yapın. Dönüşüm hunisindeki ayrılmaları azaltın: Kupon kazanmak için sepet sayfasında çarkı döndürün ifadesini göstererek dönüşümleri artırın/ ödül. Tekrarlanan işlemler: Tekrarlanma oranlarını artırmak için kullanıcı sipariş verdikten sonra bir ödül kartı gösteriliyor. Sipariş serisi: Her hafta/günde art arda sipariş verin ve platformla işlem yapma alışkanlığı edinin. Özelliğin benimsenmesi: Mevcut müşterilere özellikleri denemeleri için zamana bağlı bir meydan okuma verin ve onları bunun için ödüllendirin. Tam olarak aradığınızı göremiyorsanız endişelenmeyin; ihtiyaçlarınıza en uygun şablonları sıfırdan oluşturabilirsiniz. CustomerGlu ile olanaklar sonsuzdur. Neden CustomerGlu'ya Güvenmeliyiz? Kullanıcı verilerini korumak temel sorumluluğumuzdur ve küresel uyumluluk standartlarına uymaya kararlıyız. Veri gizliliği ve güvenliğine yönelik uçtan uca bir yaklaşımla gizliliğiniz CustomerGlu ile güvence altına alınır.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan ancak gerçek dünyada oynanan Goosechase, kuruluşları desteklemek için tasarlanmış ilgi çekici, etkileşimli zorluklarla topluluklara hayat veriyor. Sezgisel platform, herhangi bir topluluk üzerinde tekrarlanabilir, eğlenceli ve olumlu bir etki yaratmayı kolaylaştırır. Goosechase, 2011 yılında Kanada'da yumurtadan çıktığından bu yana yüz binlerce küresel ekip oluşturma, eğitim, bağış toplama, eğitim, turizm ve eğlence deneyimine destek verdi.
Interacty
interacty.me
Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırır ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturur. Interactive, 20'den fazla farklı oyun etkinliği oluşturmanıza olanak tanır. Tek bir abonelikle istediğiniz zaman bilgi yarışması, hafıza, eşleştirme oyunu, gizli nesne oyunu, farkı bulma, bulmaca, öncesi-sonrası, burç, fal kurabiyesi, slayt gösterisi ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sezgisel ve esnek bir düzenleyiciyle içerik bloklarını kullanarak projenizi veya oyununuzu dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. Interacty, zaman kazandıran iş şablonlarından oluşan geniş bir koleksiyon sunar, ayrıca harika bir fikir kitaplığıdır; burada bir sonraki pazarlama kampanyanız için bir konsept bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Interacty, Unsplash ile entegre olarak binlerce ücretsiz görsele erişmenizi sağlar. Tamamlanan projenin basit bir kopyala-yapıştır işlemiyle web sitenize yerleştirilmesi kolaydır. Projenizi sosyal ağlarda paylaşmak için bir bağlantı da kullanabilirsiniz. Interacty, CNAME ve Whitelabel'i destekler ve CSS stillerine sahip ek tasarım seçenekleri, marka bilinirliğinizi korumanıza yardımcı olur. CRM'nizle entegre olan etkileşimli içerik formlarıyla potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. Interacty, potansiyel müşteri formlarını doğrudan oyuna dahil etmenize olanak tanır; dolayısıyla müşteri bilgilerinin toplanması sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Oyunu tamamladıktan sonra otomatik yönlendirme ayarlayabilirsiniz, bu da dönüşümü önemli ölçüde artırır. Hedef kitlenizi en iyi puanı almaya motive etmek için bir skor tablosu oyunu oluşturabilir ve oyununuza bir zamanlayıcı veya geri sayım ekleyebilirsiniz. Bu, bir yarışma veya ödül çekilişi düzenlerken veya etkinlikler için oyunlar oluştururken çok yararlı olabilir. Bir etkinlikte konuşmacıysanız, konuşmanızın sonuna bir oyun ekleyin; dinleyiciler adresinizi hatırlayacaktır. Kontrol panelinizden oyun başına istatistikleri görüntüleyebilir ve potansiyel müşteri listelerini indirebilirsiniz; Mailchimp gibi pazarlama araçlarıyla entegrasyon ise potansiyel müşterileri doğrudan mevcut CRM'nize göndermenize olanak tanır. Interacty'nin oyunlaştırma özellikleri, pazarlamacıların kullanıcılarla etkileşim kurmasına ve yüksek iş sonuçları elde etmesine olanak tanır.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için SaaSquatch'i kullanıyor. En gelişmiş sadakat ve yönlendirme programlarını bile yönetme esnekliğine sahip olan SaaSquatch, savunucularınızı seçtiğiniz herhangi bir davranış için ödüllendirmenize olanak tanır ve ardından yönlendirmeler yoluyla müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olmalarını sağlar. Ödül motorumuz, kazanmak için benzersiz koşullar belirlemenize, ödül kademeleri oluşturmanıza ve mükemmel özel programı oluşturmak için çeşitli farklı ödüller sunmanıza olanak tanır. Ayrıca yerel entegrasyonlar, kurumsal düzeyde güvenlik, sahtekarlık tespiti ve çok dilli destek, sizinle birlikte genişleme gücü ve ölçeklenebilirliği sağlar. Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan, müşteri bağlılığını artıran ve elde tutma oranlarını iyileştiren kampanyalar yürütmek için halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerinden yararlanın. Yeni ürün özelliklerinin benimsenmesini artırın ve büyüme şansını asla kaçırmamak için müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında kullanıcılarla etkileşime geçin.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher, pazarlamacılar, e-ticaret ve işletmeler için tasarlanmış lider oyunlaştırma platformudur. Kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak düzenleyiciyle satıcılar, etkileşimli müşteri deneyimlerini tasarlayabilir, kurabilir ve yönetebilir. Scratcher platformu, güvenilirlik, güç ve kullanıcı dostu olmak üzere tasarlanmış olup, kurumsal düzeydeki teknolojiyi her boyuttaki işletmenin kullanımına sunar. Şirketler, ürünleri veya hizmetleri etkileşimli bir şekilde sunarak, oyun formatlarını kullanarak hedef kitlelerinin ilgisini çekebilir ve daha fazla potansiyel müşteri, daha yüksek dönüşüm oranları ve aktif müşteriler görmek için müşteri deneyimlerini üst düzeye çıkarabilir. Scratcher dünya çapında 300'den fazla işletmeye güç veriyor ve ortalama %40 dönüşüm oranıyla 5000'den fazla oyunlaştırma kampanyası yürütüyor.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların çekilişler, hediyeler, yarışmalar, anında kazançlar, yönlendirme kampanyaları ve daha fazlası gibi dijital pazarlama promosyonlarını oluşturmasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir yazılım aracıdır. Yazılım paketi, promosyonları optimize etmek için A/B testi, mevcut pazarlama yığınınıza bağlanmak için güçlü entegrasyonlar, katılımcı sahtekarlığını/spam önleme, çok markalı işlemler için kullanıcı yönetimi, sosyal eylemler aracılığıyla ek promosyon girişleri ve ayrıntılı bilgi gibi özellikler sunar. Katılımcı bilgilerinin analitiği.
UpViral
upviral.com
UpViral, nihai Viral Tavsiye Pazarlama platformudur. İnsanların akranlarıyla paylaşmak isteyeceği çekiliş, ödül, bekleme listesi gibi kampanyalar yürütmenize olanak tanır. İlk kampanyanızı oluşturduğunuzda, kulaktan kulağa pazarlamanın gerçek gücünü deneyimleyeceksiniz. Trafik oluşturmak, potansiyel müşteriler toplamak ve aboneleri müşteriye dönüştürmek. UpViral, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı ve en uygun maliyetli yoludur. 14 günlük deneme sürenizi bugün başlatın!
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