Oyunlaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovenya

Yerel iletişim kanalları aracılığıyla mobil kullanıcıların yaşam döngüsünü uzatın. Hikayeler ile zengin içerik sunma ve dönüşüm hunisi genelinde ilgi çekici olma! MİSYON InAppStory, Stories aracılığıyla mobil uygulama ve web sitelerinde daha yüksek dönüşümler, etkili erişimler, müşteri sadakati ve gelişmiş iletişim sağlayarak mevcut işletmeleri potansiyel ve mevcut müşterilerle buluşturan uluslararası bir yazılım şirketidir. Şirketimiz sadece Hikayeler üretmek için basit bir platform sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda mobil müşterilerinizin yaşam döngüsünü uzatan kodsuz bir ürün sunuyor. Milyonlarca kullanıcı Hikayeler formatını yerel olarak kullandığından, kullanıcı etkileşimi ve elde tutma konusunda yeni nesil çözüm olarak kabul ediliyoruz. NASIL YAPIYORUZ? Herhangi bir pratik tüketici etkileşimi söz konusu olduğunda kullanılabilirlik ve hız kritik öneme sahiptir. Kodsuz çözümümüz, bir şirketin bir uygulama içinde iletişim kurmak istediği her özel durumda ekibinizi kötü şöhretli içerik geliştirme sürecinden kurtarır. Kahve molası dahil 2 saat ve entegrasyonumuz, uygulama içi iletişiminiz için son kullanıcılarla etkileşime geçerken zengin içerik sunmaya hazır olacaktır. Müşterilerimiz, orta ölçekli işletmeler ve işletmeler, daha iyi sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olma çabamızı takdir ediyor: dönüşümler, yeni ürün verileri, erişim ölçümleri vb.. Aynı zamanda, tüketicilerin sadakatini önemli ölçüde artırıyor ve satış döngüsünü artırıyoruz. Hikayeler, widget'lar, oyunlaştırılmış deneyimler, kişiselleştirilmiş içerik, hedef kitle segmentasyonu, A/B testi, geri bildirim anketleri, müşteri katılımı ve UGC içeriği ile. Müşterilerimiz ayrıca çözümümüzü çalışanların şirket içi katılımı, iletişim ve eğitim için de kullanıyor. Çözümümüzün yardımcı olduğu ölçümlerle şeffaf bir şekilde büyüyün: -ER -Toplam erişim -Ortalama Oturum Uzunluğu -CLV -YG -TO -MAU/DAU -Uygulama Yapışkanlığı -Toplam Gelir -Gösterimler -Kullanma Oranı -Toplam Ziyaretler Müşterilerimizin, Hikayeler özelliği: "InAppStory'yi kullanmaya başladığınızda, çok yakında bunun müşterilerle birincil iletişim kanalınız haline geleceğine hazırlıklı olun!" KÜLTÜR Şirketimizin itici gücü insandır. Tüm çalışanlarımıza eşit davranılıyor ve şirketimize yatırdıkları her çaba takdir ediliyor. Herkesin fikirlerini hayata geçirebileceği, yeni bir şeyler deneyebileceği ve işini istikrarlı bir şekilde büyütebileceği destekleyici bir ortam sağlıyoruz. Herkesin farklı bir hikayesi var ama hepimizin ortak bir noktası var: birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek için çok çalışıyoruz ve akıllıca çalışıyoruz.