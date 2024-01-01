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Oyunlaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bolivya
Pazarlama alanında oyunlaştırma yazılımı, pazarlama stratejilerini geliştirmek için rozetler, başarılar, puanlar, liderlik tabloları ve daha fazlası gibi tanıdık video oyunu öğelerini kullanır. Bu yazılımın müşteri bağlılığını, savunuculuğunu ve katılımını artırmayı amaçlayan pazarlamacılar için faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bir işletme, müşterileri içerik paylaşımı veya satın alma gibi belirli eylemler için teşvik etmeye çalıştığında, oyunlaştırma yazılımı bu tür davranışları hem izleme hem de ödüllendirme aracı olarak hizmet eder. Oyunlaştırma yazılımı, pazarlamanın ötesinde iş senaryolarında çeşitli uygulamalar bulur. Örneğin satış ekipleri, sağlıklı rekabeti teşvik etmek ve temsilcilerine ekstra motivasyon sağlamak için satış oyunlaştırma yazılımını kullanabilir. Ayrıca oyunlaştırmanın özellikleri çalışan bağlılığı yazılımlarına ve mikro öğrenme platformlarına entegre edilebilir. İster bağımsız olarak ister sadakat yönetimi yazılımı veya marka savunuculuğu yazılımı gibi diğer pazarlama araçlarıyla entegre olarak kullanılsın, oyunlaştırma yazılımı, iş operasyonlarının çeşitli yönlerini geliştirmek için çok yönlü bir araç sunar.
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Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelerin eylemlere odaklanmasına yardımcı olan bir büyüme pazarlama platformudur. Bir eylem istediğiniz herhangi bir şey olabilir; bir e-posta abonesi, bir Facebook beğenisi, bir Twitter takipçisi veya #hashtag aracılığıyla şirketinizden bahseden biri olabilir.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
UpViral
upviral.com
UpViral, nihai Viral Tavsiye Pazarlama platformudur. İnsanların akranlarıyla paylaşmak isteyeceği çekiliş, ödül, bekleme listesi gibi kampanyalar yürütmenize olanak tanır. İlk kampanyanızı oluşturduğunuzda, kulaktan kulağa pazarlamanın gerçek gücünü deneyimleyeceksiniz. Trafik oluşturmak, potansiyel...
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub ile Tanışın: ChatGPT ile CANLI Sınavlar Çevrimiçi sınavları ilgi çekici, etkileşimli ve kusursuz hale getirmek için tasarlanmış nihai platform olan QuizHub ile sınav deneyiminizi yükseltin. Çok çeşitli yenilikçi özelliklerle donatılmış QuizHub, ister eğitim amaçlı olsun, ister kurumsal eğiti...
Interacty
interacty.me
Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırı...
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...
Loquiz
loquiz.com
Yaratmak, oynamak ve büyümek için oyunlaştırma platformu. +Tur operatörlerinin kendi kendine rehberli (sesli) turlar yapması, +etkinlik profesyonellerinin hibrit ekip oluşturma oyunları oluşturması, +İK yöneticilerinin yeni çalışan katılım oyunları oluşturması, +öğretmenlerin öğrencilerin aktif olar...
Scratcher
scratcher.io
Scratcher, pazarlamacılar, e-ticaret ve işletmeler için tasarlanmış lider oyunlaştırma platformudur. Kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak düzenleyiciyle satıcılar, etkileşimli müşteri deneyimlerini tasarlayabilir, kurabilir ve yönetebilir. Scratcher platformu, güvenilirlik, güç ve kullanıcı dostu ol...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin daha geniş veri zen...
Socialman
socialman.net
Socialman, birden fazla sosyal medya kanalı aracılığıyla hediyeler oluşturmaya ve yönetmeye yönelik bir SaaS platformudur. Kullanıcıların Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord ve Twitch'te içerik yayınlamasına olanak tanıyan çapraz platfo...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route'un kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilirdir ve önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplığa sahiptir, böylece işletmeler hızlı ve kolay bir şekilde çalışmaya başlayabilir 🚀. Gamify Route ile iş hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak etkileşimli oyun sayfaları tasarlay...
Captain Up
captainup.com
Dünyanın ilk bulut tabanlı etkileşim ve elde tutma platformu olan Captain Up, oyun mekaniğini ve davranış psikolojisini kullanarak müşteri etkinliğini ve sadakatini en üst düzeye çıkarır. Sadakat ve oyunlaştırmada altın standardı belirleyen, dünyanın dört bir yanındaki lider markalar tarafından öner...
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker, pazarlamacılara Facebook'ta, cep telefonunda veya web sitesinde sosyal medya ile yarışmalar ve hediyeli oyunlar düzenlemeleri için 30 mekanizma sunar.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Pazarlama kampanyalarınızı sosyal ağlarda ve web sitenizde yönlendirerek potansiyel müşteriler yaratın. Sosyal ağlarınızı izleyin ve Sosyal Dinleme, Marka İzleme ve gerçek zamanlı içerik iyileştirme gerçekleştirin. - Uygulamanız, web siteniz veya sosyal ağlarınız aracılığıyla basit etkileşimli içeri...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların çekilişler, hediyeler, yarışmalar, anında kazançlar, yönlendirme kampanyaları ve daha fazlası gibi dijital pazarlama promosyonlarını oluşturmasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir yazılım aracıdır. Yazılım paketi, promosyonları optimize etmek için A/B testi, mevcu...
Datagame
datagame.io
Datagame, geleneksel çevrimiçi anketleri etkileşimli, mobil uyumlu oyunlaştırılmış deneyimlerle geliştirir veya değiştirir. Bu oyunlaştırılmış anketler, kullanıcı katılımını ve yanıt oranlarını önemli ölçüde artırarak üstün ve daha özgün bilgiler sağlar. Büyüyen Datagame kataloğunda MaxDiff, görsel ...
InAppStory
inappstory.com
Yerel iletişim kanalları aracılığıyla mobil kullanıcıların yaşam döngüsünü uzatın. Hikayeler ile zengin içerik sunma ve dönüşüm hunisinde etkileşim kurma! MİSYON InAppStory, Stories aracılığıyla mobil uygulama ve web sitelerinde daha yüksek dönüşümler, etkili erişimler, müşteri sadakati ve gelişmiş ...
Gametize
gametize.com
Gametize, her ölçekteki işletmeye yönelik bir oyunlaştırma ve topluluk katılımı platformudur. Teklifleri arasında özelliklerle dolu, kullanımı kolay içerik yönetim sistemi, özelleştirilebilir başarılar ve ödüller, sosyal davranışları motive eden çoklu mekanizmalar, raporlar ve analizler yer alıyor.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, potansiyel müşteri yaratmayı artırmak, satış ekiplerini ödüllendirmek ve teşvik etmek ve müşteri sadakati oluşturmak için etkileşimli promosyonlar oluşturmaya yönelik bir oyunlaştırma platformudur. Potansiyel müşterileri mikro etkileyicilere dönüştürün. Kanal ne olursa olsun kişiselleştiri...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu, müşteri katılımını ve müşteriyi elde tutmayı artıran zengin uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir oyunlaştırma platformudur. 50'den fazla önceden oluşturulmuş şablon ve kendi şablonunuzu sıfırdan oluşturma olanağıyla, karşılaştığınız her türlü elde tu...
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo, web siteniz için özelleştirilmiş kazı kazan kartı kampanyaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir oyunlaştırma açılır penceresi platformudur. Hizmetimizi basitleştirmek için yalnızca "kazımalı kartlar" sunuyoruz. Peki neden web sitenizde kazı kazan kartı kullanasınız ki? Olabildiğince kolay...
Brame
brame.io
Brame, kendi oyunlaştırma kampanyalarınızı kolayca oluşturabileceğiniz bir yazılım çözümü geliştirdi. Wixx veya Jimdoo web sitelerine benzer şekilde, modüler sistemi kullanarak abonelik esasına göre kendi oyununuzu oluşturabilirsiniz. Herhangi bir programlama çalışması gerektirmeden ucuz, kullanımı ...
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, kuruluşların fikir toplamak (kampanyalar, panolar), fikirleri yönetmek, portföyü yönetmek ve gösterge tablosu oluşturmak için kullandığı İnovasyon platformudur. Biz benzersiziz çünkü: - Oyunlaştırma - Gizli kullanım, skor tabloları, hedefler, akıllı bildirimlerle kullanıcıların ilgis...
InteractionUP
web.interactionup.com
Katılım Platformu Nesil 2.0. Benzersiz etkileşim platformumuzla etkileşiminizi canlandırın.
SuperLikers
superlikers.com
Sektörünüzdeki en etkili ve bağımlılık yaratan sadakat programına sahip olun ve müşterilerinizin kalbini kazanın
NextBee
web.nextbee.com
NextBee'nin savunuculuk programı yönetim araçları, akılda kalıcı, ilgi çekici ve markalı sosyal widget'lar, programlanabilir ödüller ve tanınma kuralları ve grup mücadeleleri aracılığıyla markaların kulaktan kulağa yayılmasını hızlandırmaya yardımcı olabilir.
Drimify
drimify.com
Oyunlaştırma platformu. Hedef kitlenizin ilgisini çekin. Amaçlarına Ulaş. Deneyimleri ve oyunları dakikalar içinde özelleştirin. MİSYONUMUZ Dünyayı değiştirmek için oyunlaştırma Herkes oynamayı sever. Bu insan doğasının bir parçası. Drimify'da oyun, yaratıcılığın ve yeniliğin sınırlarını zorlamak an...
myCred
mycred.me
myCred, daha az pazarlama çabasıyla ortalama müşteri değerini artırabilmeniz için bir sadakat programı oluşturmanızı veya web sitenizi oyunlaştırmanızı kolaylaştırır.