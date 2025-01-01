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Oyun Yayını Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Oyun akış platformları olarak da bilinen bulut oyun hizmetleri, geleneksel olarak oyun konsolları veya PC'lerde barındırılan işlem gücünü uzak sunuculara kaydırarak insanların video oyunu oynama biçiminde devrim yaratıyor. Bu platformlar, video oyunu içeriğini doğrudan oyuncuların cihazlarına aktarmak için güçlü internet bağlantılarından yararlanıyor, üst düzey donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve akıllı telefonlar, tabletler, akıllı TV'ler ve düşük kaliteli bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda oyun deneyimlerine olanak tanıyor. Bulut oyun hizmetleri özünde, oyun grafiklerini oluşturarak ve oyuncu girdilerini güçlü uzak sunucularda işleyerek, elde edilen görsel-işitsel çıktıyı gerçek zamanlı olarak oyuncunun cihazına aktararak çalışır. Bu yaklaşım gecikmeyi önemli ölçüde azaltır ve oyuncuların pahalı donanım yükseltmelerine gerek kalmadan yüksek kaliteli oyun deneyimlerinin keyfini çıkarmasına olanak tanır.

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Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

xbox.com

Xbox Cloud Gaming, kullanıcıların çeşitli cihazlarda Xbox oyunlarını bulut üzerinden oynamasını sağlayan bir hizmettir.

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

NVIDIA GeForce NOW, kullanıcıların bulut üzerinden çeşitli cihazlarda PC oyunları oynamasını sağlayan bir hizmettir.

Amazon Luna

Amazon Luna

luna.amazon.com

Amazon Luna, kullanıcıların çeşitli cihazlarda bulut üzerinden oyun oynamasını sağlayan bir hizmettir. Uzun indirme süreleri olmadan erişim sunar.

Shadow PC

Shadow PC

shadow.tech

Shadow PC, kullanıcıların uzak bir cihazdan sanal Windows PC'ye erişimini sağlayan bulut tabanlı bir hizmettir.

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Oyun Yayını Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog