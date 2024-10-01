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Oyun Yayını Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Guatemala
Oyun akış platformları olarak da bilinen bulut oyun hizmetleri, geleneksel olarak oyun konsolları veya PC'lerde barındırılan işlem gücünü uzak sunuculara kaydırarak insanların video oyunu oynama biçiminde devrim yaratıyor. Bu platformlar, video oyunu içeriğini doğrudan oyuncuların cihazlarına aktarmak için güçlü internet bağlantılarından yararlanıyor, üst düzey donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve akıllı telefonlar, tabletler, akıllı TV'ler ve düşük kaliteli bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda oyun deneyimlerine olanak tanıyor. Bulut oyun hizmetleri özünde, oyun grafiklerini oluşturarak ve oyuncu girdilerini güçlü uzak sunucularda işleyerek, elde edilen görsel-işitsel çıktıyı gerçek zamanlı olarak oyuncunun cihazına aktararak çalışır. Bu yaklaşım gecikmeyi önemli ölçüde azaltır ve oyuncuların pahalı donanım yükseltmelerine gerek kalmadan yüksek kaliteli oyun deneyimlerinin keyfini çıkarmasına olanak tanır.
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Xbox Cloud Gaming
xbox.com
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NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
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Amazon Luna
luna.amazon.com
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Shadow PC
shadow.tech
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