Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Ön saflardaki çalışan iletişim platformları, geleneksel ofis veya masa ortamlarının dışında çalışan çalışanların verimliliğini, bağlantısını ve katılımını artırır. Dağınık çalışanların benzersiz iletişim ve işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu platformlar, perakende, üretim, sağlık hizmetleri, saha hizmet operasyonları ve daha birçok sektördeki çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu platformlar, işletmelerin doğrudan mesajlaşma, duyurular ve belge paylaşımı yoluyla iş gücüyle bağlantılarını sürdürmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, geleneksel ofis tabanlı iletişim araçlarına sürekli erişimi olmayan çalışanlar için iletişim boşluklarını kapatıyor, üretkenliği artırıyor ve genel iş deneyimini geliştiriyorlar. Genellikle kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen ön saflardaki çalışan iletişim araçları, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştırır. Bazı şirketler, özellikle ön saflarda çalışan ve masasız çalışanlar için özel olarak tasarlanmış, belirli sektörlerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan işlevler içeren çözümler seçebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Element
element.io
Element, güvenli iletişim sağlayan bir platformdur. Sohbet, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
Legion
legion.co
Legion, iş gücü yönetimi için akıllı bir platformdur. Çalışan memnuniyetini artırarak verimliliği optimize eder ve otomatik planlama sağlar.
Zello
zello.com
Zello, takımlar için sesli mesajlaşmayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, cihazlarını telsize dönüştürerek anlık iletişim kurabilirler.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam, masa başında olmayan çalışanlar için iletişim, eğitim ve katılım sağlayan bir uygulamadır. Kolay yönetim ve özelleştirme imkanı sunar.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, çalışan bağlılığını artırmak için gerçek zamanlı veri ve yapay zeka ile HR ve Operasyon liderlerine destek veren bir yazılımdır.
Appspace
appspace.com
Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin cephe iş gücüyle SMS üzerinden etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur. Otomatik mesajlar ve anketlerle geri bildirim toplar.
Konverse
konverse.com
Konverse, deskless ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur. Mesajlaşma, görev yönetimi ve eğitim gibi özellikler sunar.
© 2025 WebCatalog, Inc.