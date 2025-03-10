Oneteam

oneteam.io

Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay