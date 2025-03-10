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Ön saflardaki çalışan iletişim platformları, geleneksel ofis veya masa ortamlarının dışında çalışan çalışanların verimliliğini, bağlantısını ve katılımını artırır. Dağınık çalışanların benzersiz iletişim ve işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu platformlar, perakende, üretim, sağlık hizmetleri, saha hizmet operasyonları ve daha birçok sektördeki çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu platformlar, işletmelerin doğrudan mesajlaşma, duyurular ve belge paylaşımı yoluyla iş gücüyle bağlantılarını sürdürmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, geleneksel ofis tabanlı iletişim araçlarına sürekli erişimi olmayan çalışanlar için iletişim boşluklarını kapatıyor, üretkenliği artırıyor ve genel iş deneyimini geliştiriyorlar. Genellikle kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen ön saflardaki çalışan iletişim araçları, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştırır. Bazı şirketler, özellikle ön saflarda çalışan ve masasız çalışanlar için özel olarak tasarlanmış, belirli sektörlerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan işlevler içeren çözümler seçebilir.
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WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy, işverenlerin, şimdiye kadar oluşturulan uygulamasız teknolojiyi en kapsayıcı ve kullanımı basit ve basit bir şekilde sağlayarak cephe işçileriyle nasıl iletişim kurduklarını ve etkileşime geçtiklerini devrim yaratıyor. Frontline işçileriyle devam eden iletişimin gerekli olduğu bir dünyada, Gohappy uygulama tabanlı çözümlerin, günlük alevlerin ve pin panolarındaki mesajların işe yaramadığını fark etti. Gohappy’nin başarısının anahtarı, işverenlerin ön cephe çalışanlarının% 100'üne ulaşmalarını sağlamaktır. İşverenin kayıt sisteminden otomatik bir besleme, aktif çalışanlarının her zaman anında iletişim almaktan saniye uzakta olduğu anlamına gelir. Tüm çalışanlarına veya belirli gruplara standart metinlerle ulaşabilir veya video, görüntüler, bağlantılar, anketler ve daha fazlasını içerebilirler - hepsi tercih ettikleri dillere çevrilebilir. Ayrıca, ulusun saatlik iş için en büyük pazarı olan Snagajob'u da kuran ve 100 yılı aşkın birleştirilmiş cephe çalışanı katılım deneyimi getiren bir ekip kurulan Gohappy’nin misyonu, tüm cephe işçilerinin tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için daha değerli ve bağlı hissetmelerine yardımcı olmaktır. Sağlam mesajlaşma ve geri bildirim toplama yetenekleri ile Gohappy, cephe işçisi katılımının ilerlemesine öncülük ediyor ve işverenlerin bu katılımı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için dünyanın en iyi şirketi olmaya çalışıyor.
Oneteam
oneteam.io
Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay
Appspace
appspace.com
İster işte, ister evde veya hareket halindeyken, ekibinizin bağlı kalması gereken basit iletişim ve uzay yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirlikçi bir işyeri deneyimi yaratın. AppSpace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrid işyeri deneyimlerini modernize etmelerine yardımcı olmak için bize güvenen binlerce müşteriye küresel çözümler ve destek sunuyor. Müşterilerimizin modern bir işyeri deneyimi sunmasına, marka kültürünü birleştirmesine ve iletişimi geliştirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.
Konverse
konverse.com
Konverse, masasız ekipleri birleştirmek için tasarlanmış güçlü bir iletişim platformu ve uygulamasıdır. Hyatt, Realogy ve Follett gibi kuruluşlar, görev yönetimi ve eğitimden doğrudan sohbet ve kurumsal iletişime kadar birçok özellik sayesinde personellerini birleştirmek ve güçlendirmek için Konverse'e güveniyor.
Zello
zello.com
Zello, takımlar için sesli mesajlaşmayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, cihazlarını telsize dönüştürerek anlık iletişim kurabilirler.
Legion
legion.co
Legion, iş gücü yönetimi için akıllı bir platformdur. Çalışan memnuniyetini artırarak verimliliği optimize eder ve otomatik planlama sağlar.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, İK ve operasyonların çalışanların cirosunu azaltmasına, verimliliği artırmasına ve saatlik işgücüne katılımı artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen çalışan katılım yazılımı çözümüdür. WorkStep, özellikle cephe takımları için tasarlanmış AI destekli çalışan katılım yazılımı sağlar. İK ve operasyon liderlerini gerçek zamanlı anlayışlarla güçlendirerek, WorkStep, maliyetlerin maliyetli sorunlar haline gelmeden önce tanımlanmasına ve ele alınmasına yardımcı olur ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlar. WorkStep'in Çalışan Deneyim Çözümü, kapsamlı çalışanların dinleme, katılım, çalışanın sesi ve aşağıdakileri içeren iletişim işlevselliği sağlar: *Çalışan Geri Bildirimi: WorkStep, kilometre taşı nabzı, her zaman açık, yıllık anketler ve iki yönlü geri bildirim kanalları aracılığıyla çalışanlardan gerçek zamanlı bilgiler toplar. *Çalışan Raporlama: Raporlama, İK ve OPS liderlerine, ret tutmayı etkileyebilecek eğilimleri ve kalıpları tanımlamak için rol türü, konum, demografik özellikler ve görev süresi dahil olmak üzere çeşitli filtreler tarafından bölümlere ayrılabilecek çalışan davranışı hakkında veriler sağlar. *Öngörücü Analitik: WorkStep, tesis veya rol düzeyinde en iyi iyileştirme alanlarını belirlemek için makine öğrenimini kullanır ve çalışan cirosunu azaltmak için yüksek etkili eylemler önerir. *Etki Analizi: İşverenler, çalışan duygularındaki değişimi izleyerek ve etkilenen nüfus boyunca elde tutularak uygulanan herhangi bir girişimin başarısını ölçebilir. *İletişim: Liderler, çalışanların anonimliğini korurken acil yorumlara ve uyarılara cevap verebilir veya yeni programlara dikkat çekmek, kritik güncellemeleri paylaşmak, ekipleri kutlamak veya geri bildirim talep etmek için işgücünün segmentlerine genel olarak iletişim kurabilirler. Gerçek zamanlı verileri yapay zeka ile çalışan analiz ve yerleşik iletişim araçlarıyla birleştiren WorkStep, EHR ve operasyon liderlerinin ön cephe operasyonlarındaki fırsatları belirlemesine ve doğrudan ele almasına yardımcı olur. Bu, iyileştirilmiş elde tutma oranları, artan üretkenlik ve maliyetlerin azalmasıyla sonuçlanır.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
Element
element.io
Element, güvenli iletişim sağlayan bir platformdur. Sohbet, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
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