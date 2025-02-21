Ön Cephe Çalışan İletişim Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Togo

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Ön saflardaki çalışan iletişim platformları, geleneksel ofis veya masa ortamlarının dışında çalışan çalışanların verimliliğini, bağlantısını ve katılımını artırır. Dağınık çalışanların benzersiz iletişim ve işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu platformlar, perakende, üretim, sağlık hizmetleri, saha hizmet operasyonları ve daha birçok sektördeki çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu platformlar, işletmelerin doğrudan mesajlaşma, duyurular ve belge paylaşımı yoluyla iş gücüyle bağlantılarını sürdürmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, geleneksel ofis tabanlı iletişim araçlarına sürekli erişimi olmayan çalışanlar için iletişim boşluklarını kapatıyor, üretkenliği artırıyor ve genel iş deneyimini geliştiriyorlar. Genellikle kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen ön saflardaki çalışan iletişim araçları, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştırır. Bazı şirketler, özellikle ön saflarda çalışan ve masasız çalışanlar için özel olarak tasarlanmış, belirli sektörlerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan işlevler içeren çözümler seçebilir.
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WorkJam
workjam.com
Workjam, tek bir kapsamlı platform aracılığıyla masumsuz çalışanları bağlamak ve güçlendirmek için tasarlanmış birleşik bir dijital işyeri çözümüdür. Bu yenilikçi araç, özellikle perakende, misafirperverlik, üretim, lojistik ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki cephe takımlarına hitap etmektedir. İşlemleri basitleştirerek ve iletişimi geliştirerek Workjam, mevcut işgücü yönetimi (WFM) sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimliliği ve verimliliği artırır. Platform, günlük görevlerini yönetmek için etkili araçlara ihtiyaç duyan önemli sayıda masasız işçiye sahip kuruluşlara odaklanan farklı bir hedef kitleye hizmet vermektedir. Workjam, tüm operasyonel ihtiyaçları için merkezi bir merkez sağlayarak, bu çalışanların karşılaştığı bilgi ve kaynaklara sınırlı erişim gibi benzersiz zorlukları ele almaktadır. Bu, zamanında iletişim ve görev yönetiminin başarı için kritik olduğu hızlı tempolu ortamlarda özellikle faydalıdır. Workjam, cephe işçilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi özelliği kapsar. Platform, devam eden eğitimi kolaylaştırmak için günlük sorumlulukları düzenlemek için görev yönetimi, gerçek zamanlı güncellemeler ve işbirliği için iletişim araçları ve öğrenme ve geliştirme kaynaklarını içerir. Ayrıca, self servis işlevleri, çalışanların programlarını ve görevlerini bağımsız olarak yönetmeleri için güç verirken, benzersiz açık kaydırma pazarı esnek vardiya değiştirme ve kapsama izin verir. Bu özellikler, çalışan deneyimini toplu olarak geliştirerek işgücü arasında sahiplik ve katılım duygusu geliştirir. Frontline ekiplerini organizasyonel hedeflerle hizalayarak, Workjam günlük operasyonları düzenler ve genel katılımı artırır. Platform sadece daha iyi iletişim ve görev yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli öğrenme ve gelişim kültürünü de teşvik eder. İşgücü yönetimine yönelik bu bütünsel yaklaşım, kuruluşların daha mutlu, daha üretken bir cephe işgücü geliştirmesini, sonuçta iş başarısını artırmasını ve müşteri sadakatini artırmasını sağlar. Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO ve Woolworths gibi küresel markalar tarafından güvenilir olan Workjam, masum çalışanların özel ihtiyaçlarını karşılayan entegre bir çözüm sunarak kategorisinde öne çıkıyor. Frontline çalışanları için bağlı bir deneyim yaratma yeteneği, önemli bir farklılaştırıcıdır, bu da onu operasyonlarını optimize etmek ve işgücünü güçlendirmek isteyen kuruluşlar için paha biçilmez bir araç haline getirir.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarıyla iletişim kurma ve etkileşim kurma şekillerinde devrim yaratıyor ve onlara şimdiye kadar yaratılmış en kapsayıcı ve kullanımı basit uygulama içermeyen teknolojiyi sunuyor. Ön saflardaki çalışanlarla sürekli iletişimin hayati önem taşıdığı bir dünyada goHappy, uygulama tabanlı çözümlerin, günlük toplantıların ve panolardaki mesajların işe yaramadığını fark etti. GoHappy'nin başarısının anahtarı, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarının %100'üne halihazırda bulundukları yerde, kısa mesajlarla ulaşabilmelerini sağlamaktır. İşverenin kayıt sisteminden gelen otomatik bir besleme, aktif çalışanlarının anında iletişim almaya her zaman birkaç saniye uzakta olduğu anlamına gelir. Standart metinlerle tüm çalışanlarına veya belirli gruplara ulaşabiliyorlar veya video, görseller, bağlantılar, anketler ve daha fazlasını dahil edebiliyorlar; hepsi kendi tercih ettikleri dile çevrilebiliyor. Saatlik çalışma için ülkenin en büyük pazarı olan Snagajob'un ve 100 yılı aşkın ön saf çalışan bağlılığı deneyimini bir araya getiren bir ekibin kurucusu olan Shawn Boyer tarafından kurulan goHappy'nin misyonu, TÜM ön saf çalışanlarının hedeflerine ulaşabilmeleri için kendilerini daha değerli ve bağlı hissetmelerine yardımcı olmaktır. tam potansiyel. Güçlü mesajlaşma ve geri bildirim toplama yetenekleriyle goHappy, ön saflardaki çalışanların katılımının geliştirilmesine öncülük ediyor ve işverenlerin bu katılımı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olma konusunda dünyanın en iyi şirketi olmaya çalışıyor.
Oneteam
oneteam.io
Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olmamız konusunda bize güvenen binlerce müşteriye küresel çözümler ve destek sunuyor. Müşterilerimize modern bir iş yeri deneyimi sunmalarına, marka kültürünü birleştirmelerine ve iletişimi geliştirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.
Konverse
konverse.com
Konverse, masasız ekipleri birleştirmek için tasarlanmış güçlü bir iletişim platformu ve uygulamasıdır. Hyatt, Realogy ve Follett gibi kuruluşlar, görev yönetimi ve eğitimden doğrudan sohbet ve kurumsal iletişime kadar birçok özellik sayesinde personellerini birleştirmek ve güçlendirmek için Konverse'e güveniyor.
Zello
zello.com
Zello, dünya çapındaki ekipler ve işletmeler için önde gelen bas-konuş sesli mesajlaşma uygulamasıdır; iOS, Android ve Windows cihazlarını aynı zamanda mesajları kaydeden, konumu izleyen ve acil durum uyarıları gönderen telsizlere dönüştürür. Hesap yöneticileri, merkezi, web tabanlı bir yönetim konsolu aracılığıyla ekipleri ekler, kaldırır ve gruplandırır. Kanallar, özellikle konaklama, imalat, inşaat, ulaşım ve perakende sektörlerindeki her müşterinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnektir. Zello, masasız çalışanlara, saha çalışanlarına, uzaktan çalışanlara ve yalnız çalışanlara sahip işletmeler için idealdir. Bu kategorideki kullanım örnekleri arasında çeşitli personelin bulunduğu oteller, gürültülü şantiyelerdeki inşaat ekipleri ve satış katındaki perakende satış görevlileri yer alır. Güncellemeleri paylaşmak, acil durumlarda bağlantı kurmak ve sorunları çözmek için herhangi bir kablosuz veya veri ağı üzerinden gerçek zamanlı olarak iletişim kuran milyonlarca Zello kullanıcısına katılın. Zello binlerce işletmeye hizmet veriyor ve dünya çapında 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Mevcut müşteriler arasında Honda, Restorasyon Donanımı, Starwood/Marriott Otelleri, Uniqlo, Atık Yönetimi (WM) ve YRC Freight bulunmaktadır. Zello, Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today ve TechCrunch gibi saygın kaynaklar tarafından güvenilir bir iletişim çözümü olarak tanınmaktadır.
Legion
legion.co
Legion Technologies, endüstrinin en yenilikçi işgücü yönetim platformunu sunar. İşletmelerin işgücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan merkezlidir. Çizelge optimizasyonu, azaltılmış yıpranma, artan üretkenlik ve artan operasyonel verimlilik yoluyla 13x ROI sağladığı kanıtlanmıştır. Legion, kullanımı kolay bir platformda ve çalışanların sevdiği mobil uygulamada en son teknoloji sunar. Norwest Venture Partners, Stripes, İlk Yuvarlak Capital, XYZ Ventures, Webb Yatırım Ağı, Workday Ventures ve NTT DOCOMO Ventures tarafından desteklenen Legion, 2022 Inc. 5000'e göre Amerika'daki en hızlı büyüyen özel şirketlerden biri olarak tanınıyor. Deloitte 500 Sıralaması. <> Geliştirilmiş Planlama: -Stratejik bilgiler -Labor bütçeleme -Demand tahmin <> Yürütmeyi optimize etme: -Labor optimizasyonu -Outomed programlama -Zaman ve Katılım <> Çalışan Güçlendirme: -Frontline Communications -Legion InstantPay -Enforee Performance ve Ödüller
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo, iletişimi basitleştiren ve çalışanların duyulmasına ve nerede çalışırlarsa çalışsın, herkesin dahil hissetmesine yardımcı olarak katılımı artıran bir çalışan deneyim platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılım, intranet ve ölçüm özelliklerini, organizasyonun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. Basit tasarımı sayesinde, çalışanlar bilgilendirilmiş, nişanlı ve bağlı kalmak için WorkVivo'yu kolayca kullanabilirler. Sonuç olarak, şirket liderleri insanlara ulaşmak ve bunlara ulaşmak ve şirketin nabzını ve enerjisini gerçekten hissetmek için daha iyi gözetim ve doğrudan, filtrelenmemiş bir kanal kazanırlar. Yıllık% 200'ün üzerinde yıllık büyüme, 93'ten fazla ülkede 3 milyon+ kullanıcı ve Fortune 500 şirketlerinden teknoloji girişimlerine kadar değişen müşterilerle, WorkVivo bir görevde-herkesin çalışan deneyimini yükseltmek için.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, İK ve operasyonların çalışanların cirosunu azaltmasına, verimliliği artırmasına ve saatlik işgücüne katılımı artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen çalışan katılım yazılımı çözümüdür. WorkStep, özellikle cephe takımları için tasarlanmış AI destekli çalışan katılım yazılımı sağlar. İK ve operasyon liderlerini gerçek zamanlı anlayışlarla güçlendirerek, WorkStep, maliyetlerin maliyetli sorunlar haline gelmeden önce tanımlanmasına ve ele alınmasına yardımcı olur ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlar. WorkStep'in Çalışan Deneyim Çözümü, kapsamlı çalışanların dinleme, katılım, çalışanın sesi ve aşağıdakileri içeren iletişim işlevselliği sağlar: *Çalışan Geri Bildirimi: WorkStep, kilometre taşı nabzı, her zaman açık, yıllık anketler ve iki yönlü geri bildirim kanalları aracılığıyla çalışanlardan gerçek zamanlı bilgiler toplar. *Çalışan Raporlama: Raporlama, İK ve OPS liderlerine, ret tutmayı etkileyebilecek eğilimleri ve kalıpları tanımlamak için rol türü, konum, demografik özellikler ve görev süresi dahil olmak üzere çeşitli filtreler tarafından bölümlere ayrılabilecek çalışan davranışı hakkında veriler sağlar. *Öngörücü Analitik: WorkStep, tesis veya rol düzeyinde en iyi iyileştirme alanlarını belirlemek için makine öğrenimini kullanır ve çalışan cirosunu azaltmak için yüksek etkili eylemler önerir. *Etki Analizi: İşverenler, çalışan duygularındaki değişimi izleyerek ve etkilenen nüfus boyunca elde tutularak uygulanan herhangi bir girişimin başarısını ölçebilir. *İletişim: Liderler, çalışanların anonimliğini korurken acil yorumlara ve uyarılara cevap verebilir veya yeni programlara dikkat çekmek, kritik güncellemeleri paylaşmak, ekipleri kutlamak veya geri bildirim talep etmek için işgücünün segmentlerine genel olarak iletişim kurabilirler. Gerçek zamanlı verileri yapay zeka ile çalışan analiz ve yerleşik iletişim araçlarıyla birleştiren WorkStep, EHR ve operasyon liderlerinin ön cephe operasyonlarındaki fırsatları belirlemesine ve doğrudan ele almasına yardımcı olur. Bu, iyileştirilmiş elde tutma oranları, artan üretkenlik ve maliyetlerin azalmasıyla sonuçlanır.
Beekeeper
beekeeper.io
Arı sahibi, mümkün olan en iyi işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle cephe işletmelerini ve işçilerini güçlendirir. 2012 yılında kurulan arıcının mobil ilk platformu, küresel işgücünün% 80'ini temsil etmesine rağmen, işyeri teknolojisi söz konusu olduğunda kronik olarak yetersiz hizmet veren masmasız çalışanlar için tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Arıcının Cephe Başarı Sistemi ile şirketler kağıt tabanlı süreçleri otomatikleştirebilir, çalışanlarla gerçek zamanlı olarak her yerden iletişim kurabilir ve cephe takımlarının katılımını, verimliliğini ve güvenliğini artırabilir.
Speakap
speakap.com
SpeakAP, şirketlerin herhangi bir yerden masrafsız işçilerini desteklemek ve bilgilendirmek için cephe personeli ile yapılandırılmış diyalog kurmalarını sağlayan markalı iletişim platformları sağlar. Hem mobil hem de masaüstünde bulunan çözüm, işgücü bağlar ve çalışanlara optimum müşteri deneyimleri sağlamaları için güç verir. Mesajlaşma ve haber öğelerinden özel gruplara ve etkinliklere kadar, Speakap işletmelere işgücülerine alakalı ve zamanında içerik sunma fırsatı sunar ve hem iş büyümesini hem de çalışanların elde tutulmasını destekler. 2011 yılında kurulan Speakap, misafirperverlik, perakende, üretim ve daha fazlası gibi çeşitli endüstrilerde dünyanın dört bir yanında 400'den fazla kuruluşla ortaklık kurdu ve New York, Londra, Amsterdam, Barcelona, Köln ve Brüksel'de yerlere sahip.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, tüm çalışanlar için iş deneyimini dönüştüren modern intranettir - nerede ve ne olursa olsun. Simpplr, çalışanların katılımını, etkinleştirmesini ve hizmetlerini birleştiren tek platformdur ve kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için son teknoloji ürünü AI modellerinden yararlanır. Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar ve AAA dahil olmak üzere 700'den fazla küresel marka tarafından güvenilen Simpplr müşterileri, çalışanlarının verimliliği, elde tutma ve genel memnuniyetinde önemli bir iyileşme sağlıyor.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konumdadır. 21. yüzyılın e-postası gibi görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla iş ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Slack, MS Teams, WhatsApp hesaplarınızı bile bağlayabilirsiniz. Öte yandan Element, güvenli sınır ve etki alanları arası ağ geçitleri ve hatta hava boşluklu dağıtımlar kullanılarak yüksek güvenlikli ortamlar için kapatılabilir. Matrix üzerine inşa edildiğinden, merkezi olmayan ağ mimarisi sayesinde ağ için tek bir arıza noktası yoktur, bu da onu kritik görev ortamları için mükemmel kılar. İşletmenizin Element'ten nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekipleri olan kuruluşların iletişimi geliştirmelerine, personeli korumasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir araç seti içeren ilk bir Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilot üzerine koymalarına ve iş büyümesine odaklanırken, aynı zamanda çalışanları daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarını sağlar. Zamandan tasarruf edin ve mobil ilk özel kontrol listeleri, formları ve raporları ile verimliliği artırın; GPS zaman saati ile vardiyaları planlayın ve çalışma saatlerini izleyin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlası, hepsi bir uygulamada. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticileri için güvenli ve kolay bir giriş sağlayın.
Blink
joinblink.com
Blink, insanlarınızı, sistemlerinizi ve kültürünüzü tek bir süper uygulamaya bağlayan mobil ilk çalışan deneyim platformudur. Dijital bölünmeyi masasız ve masa tabanlı işçiler arasında, çalışanların iletişimini ve McDonald's, Nokia, Domino’nun, JD Sports, Ratp Dev ve Stagecoach gibi sektör lideri şirketlerde katılımını süper şarj ediyor.
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