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Ön Cephe Çalışan İletişim Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yeni Kaledonya
Ön saflardaki çalışan iletişim platformları, geleneksel ofis veya masa ortamlarının dışında çalışan çalışanların verimliliğini, bağlantısını ve katılımını artırır. Dağınık çalışanların benzersiz iletişim ve işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu platformlar, perakende, üretim, sağlık hizmetleri, saha hizmet operasyonları ve daha birçok sektördeki çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu platformlar, işletmelerin doğrudan mesajlaşma, duyurular ve belge paylaşımı yoluyla iş gücüyle bağlantılarını sürdürmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, geleneksel ofis tabanlı iletişim araçlarına sürekli erişimi olmayan çalışanlar için iletişim boşluklarını kapatıyor, üretkenliği artırıyor ve genel iş deneyimini geliştiriyorlar. Genellikle kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen ön saflardaki çalışan iletişim araçları, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştırır. Bazı şirketler, özellikle ön saflarda çalışan ve masasız çalışanlar için özel olarak tasarlanmış, belirli sektörlerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan işlevler içeren çözümler seçebilir.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi iyileştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomat...
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konu...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşu...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper, ön saflarda yer alan işletmeleri ve çalışanlarını, işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2012 yılında kurulan Beekeeper'ın mobil odaklı platformu, küresel iş gücünün %80'ini temsil etmesine rağmen işyeri teknolojisi konusun...
Legion
legion.co
Legion Technologies, sektörün en yenilikçi iş gücü yönetimi platformunu sunar. İşletmelerin iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan odaklıdır. Program optimizasyonu, daha az yıpranma, artan üretkenlik ve...
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin ön saflardaki personeliyle yapılandırılmış diyalog kurmasına, masasız çalışanlarını her yerden ve her zaman desteklemesine ve bilgilendirmesine olanak tanıyan markalı iletişim platformları sağlar. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilen çözüm, iş güçlerini birbirine ...
Zello
zello.com
Zello, dünya çapındaki ekipler ve işletmeler için önde gelen bas-konuş sesli mesajlaşma uygulamasıdır; iOS, Android ve Windows cihazlarını aynı zamanda mesajları kaydeden, konumu izleyen ve acil durum uyarıları gönderen telsizlere dönüştürür. Hesap yöneticileri, merkezi, web tabanlı bir yönetim kons...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini b...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahi...
WorkStep
workstep.com
İşverenler için: WorkStep'in yazılımı, şirketlerin tedarik zinciri boyunca ön saflardaki işgücünü işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. İş Arayanlar İçin: Üreten, teslim eden, yükleyen, tamir eden ve işleri yaptıran kişilere yönelik iş ağı. İşe alın. Yeni beceriler öğrenin. Bir kariyer inş...
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olm...
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden bahsetmek gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyo...
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarıyla iletişim kurma ve etkileşim kurma şekillerinde devrim yaratıyor ve onlara şimdiye kadar yaratılmış en kapsayıcı ve kullanımı basit uygulama içermeyen teknolojiyi sunuyor. Ön saflardaki çalışanlarla sürekli iletişimin hayati önem taşıdığı bir dünyada...
Konverse
konverse.com
Konverse, masasız ekipleri birleştirmek için tasarlanmış güçlü bir iletişim platformu ve uygulamasıdır. Hyatt, Realogy ve Follett gibi kuruluşlar, görev yönetimi ve eğitimden doğrudan sohbet ve kurumsal iletişime kadar birçok özellik sayesinde personellerini birleştirmek ve güçlendirmek için Konvers...