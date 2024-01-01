Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Ön Cephe Çalışan İletişim Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Ön saflardaki çalışan iletişim platformları, geleneksel ofis veya masa ortamlarının dışında çalışan çalışanların verimliliğini, bağlantısını ve katılımını artırır. Dağınık çalışanların benzersiz iletişim ve işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu platformlar, perakende, üretim, sağlık hizmetleri, saha hizmet operasyonları ve daha birçok sektördeki çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu platformlar, işletmelerin doğrudan mesajlaşma, duyurular ve belge paylaşımı yoluyla iş gücüyle bağlantılarını sürdürmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, geleneksel ofis tabanlı iletişim araçlarına sürekli erişimi olmayan çalışanlar için iletişim boşluklarını kapatıyor, üretkenliği artırıyor ve genel iş deneyimini geliştiriyorlar. Genellikle kapsamlı çalışan iletişim platformlarına entegre edilen ön saflardaki çalışan iletişim araçları, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya iletişimi kolaylaştırır. Bazı şirketler, özellikle ön saflarda çalışan ve masasız çalışanlar için özel olarak tasarlanmış, belirli sektörlerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan işlevler içeren çözümler seçebilir.
Yeni Uygulama Gönder
WorkJam
workjam.com
Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.
Connecteam
connecteam.com
Çalışanlarınızı Tek Çözümle Yönetin. Connecteam'in hepsi bir arada şirket uygulamasıyla masa başı olmayan çalışanlarınızla iletişim kurun, onları yönetin ve eğitin. Kullanımı kolay, özelleştirmesi kolay ve ölçeklendirmesi kolay.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!
Element
element.io
Element, Matrix açık ağını kullanarak evden çalışırken gelişmiş grup sohbeti gizlilik ayarlarına, ekip iletişimi ve üretkenlik özelliklerine sahip güvenli bir grup görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Güçlü uçtan uca şifrelemeyle işbirliği. Grup mesajlaşmacısı Riot.im artık Element
Zello
zello.com
150 milyon küresel kullanıcıyı birbirine bağlayan hepsi bir arada iş iletişimi çözümü. İş gücünüzü anında, tekrar oynatılabilir sesle güçlendirin.
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Legion
legion.co
Legion'ın sektör lideri iş gücü yönetimi platformu, iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarır.
Beekeeper
beekeeper.io
Ön Cephe Çalışanları için Temel Platform Mobil iş gücü için mobil bir platform. Daha iyi iletişim kurun. Daha hızlı koordine edin. Daha fazlasını yapın.
Speakap
speakap.com
En önemli anlarda dağınık iş gücünüzü birbirine bağlamak, eğitmek ve etkileşime geçirmek için merkezi, dahili iletişim merkeziniz.
LumApps
lumapps.com
LumApps, her çalışanın konum veya dilden bağımsız olarak kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan ve onlara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veren bir çalışan deneyimi platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Simpplr
simpplr.com
Bir intranet yazılımıyla şirket içi iletişimi dönüştürün. Simpplr'ın verimliliği ve elde tutmayı artırmak için çalışanları nasıl birbirine bağladığını ve etkileşime geçirdiğini öğrenin.
WorkStep
workstep.com
İşverenler için: WorkStep'in yazılımı, şirketlerin tedarik zinciri boyunca ön saflardaki işgücünü işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. İş Arayanlar İçin: Üreten, teslim eden, yükleyen, tamir eden ve işleri yaptıran kişilere yönelik iş ağı. İşe alın. Yeni beceriler öğren. Bir kariyer inşa ...
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarıyla iletişim kurma ve etkileşim kurma şekillerinde devrim yaratıyor ve onlara şimdiye kadar yaratılmış en kapsayıcı ve kullanımı basit uygulama içermeyen teknolojiyi sunuyor. Ön saflardaki çalışanlarla sürekli iletişimin hayati önem taşıdığı bir dünyada...
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden saymak gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyorla...
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olm...
Konverse
konverse.com
Masa başı olmayan çalışanlarınızın ve yüklenicilerinizin katılımını sağlayın ve güçlendirin. Her şeyi yapan bir uygulamayla iş gücünüzü birleştirin.