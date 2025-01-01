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Yük Yönetim Yazılımı
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Yük Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yük yönetimi yazılımı, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun taşıma seçeneklerini seçmelerine yardımcı olur. Kendi filosuna sahip olmayan ve nakliye hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yapması gereken işletmeler için özellikle değerlidir. Bu yazılım, şirketlerin çeşitli taşıyıcılar ve hizmetleri hakkında bilgi toplamasına, seçeneklerini değerlendirmesine ve ulaşım ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmesine yardımcı olur. Malların müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlamakla görevli lojistik ve tedarik zinciri profesyonelleri tarafından yaygın olarak kullanılır. Nakliye yönetimi yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak veya kapsamlı bir tedarik zinciri paketinin veya nakliye yönetimi sisteminin bir parçası olarak sunulabilir. Sevkiyat yazılımı, tersane yönetim sistemleri ve tedarik zinciri planlama çözümleri gibi diğer lojistik araçlarla entegrasyon da gerekli olabilir.

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Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

TruckStop, taşıyıcılar ve brokerler için yük yönetimi, izleme ve güvenli iletişim sağlayan bir platformdur.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy uygulaması, taşıyıcıları nakliyecilerle bağlayan bir dijital yük ağıdır, lojistik süreçlerini basit hale getirir ve verimliliği artırır.

SeaRates

SeaRates

searates.com

Searates, yük taşımacılığını kolaylaştıran bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, taşıma oranlarını karşılaştırabilir, rezervasyon yapabilir ve kargo takibi yapabilir.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo, yük taşıyıcıları ve forwarder'lar arasında hava kargo rezervasyonlarını ve fiyatlandırmayı kolaylaştıran dijital bir platformdur.

Forto

Forto

forto.com

Forto, lojistik ve nakliye süreçlerini merkezi bir arayüzle yönetim sağlayan dijital bir platformdur. İzleme, güncellemeler ve özelleştirilebilir iş akışları sunar.

uShip

uShip

uship.com

uShip, kullanıcıları kargo taşıyıcılarıyla bağlayarak büyük eşyaların hızlı ve uygun fiyatla taşınmasını sağlar.

GoRamp

GoRamp

goramp.com

GoRamp, lojistik ve ulaşım süreçlerini gerçek zamanlı güncellemelerle yönetmeye yarayan bulut tabanlı bir yazılımdır.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath, nakliye görünürlüğü, işbirliği ve otomasyon sağlayan merkezi bir lojistik yönetim platformudur.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck, taşıyıcıları nakliyecilere bağlayan bir dijital platformdur. Yük yönetimi, gerçek zamanlı izleme ve operasyonel verimlilik sağlar.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

SpotGo, taşımacılık ve lojistik sektörüne yönelik, AI destekli bir yük yönetim sistemidir. Yüklerin hızla ve etkin bir şekilde yayınlanmasını sağlar.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.

Cargofive

Cargofive

cargofive.com

Cargofive, deniz nakliye oranlarını yönetmek, kargoyu gerçek zamanlı izlemek ve belgeler oluşturmak için tasarlanmış bir lojistik yönetim platformudur.

cargo.one

cargo.one

cargo.one

cargo.one, nakliyecilerin havayolu fiyatlarını hızlıca karşılaştırıp rezervasyon yapmalarını sağlayan bir platformdur.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

Voyager, toplu taşımacılık operasyonlarını yöneten bir platformdur. Kullanıcılar maliyetleri azaltarak, süreçleri otomatikleştirir ve gerçek zamanlı veriler sunar.

OpenTug

OpenTug

opentug.com

OpenTug, yük taşımacılığını barge ve terminallerle entegre eden dijital bir deniz lojistik platformudur.

Logipulse

Logipulse

logipulse.com

Logipulse, lojistik sektöründe nakliye sürecini yönetmek için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Operasyonları izleme, yönetme ve optimize etme imkanı sunar.

FreightHub

FreightHub

freighthub.nz

FreightHub, uluslararası yük yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve belge yönetimi ile lojistik operasyonlarını optimize eder.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo, uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik yönetimi için dijital bir platformdur. Kullanıcılara yük takibi ve tedarik zinciri yönetimi imkanları sunar.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson, yük yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Taşıyıcılarla çalışmayı kolaylaştırır ve tüm ulaşım bilgilerini tek bir yerde toplar.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

Shiphawk, yüksek hacimli işletmelere nakliye süreçlerini otomatikleştirerek ve geliştiren bir tatmin yönetim çözümüdür. ERP sistemleriyle entegre çalışır.

Bridge LCS

Bridge LCS

lcsbridge.com

Bridge LCS, GCC ülkelerindeki lojistik sektörleri için tasarlanmış bir yazılımdır. Nakliyecilere yük lojistiği yönetiminde yardımcı olur.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.

Emerge

Emerge

emergemarket.com

Emerge, yük taşıyıcıları ile nakliyecilerin doğrudan etkileşim kurmasını sağlayan bir pazar yeri sunarak, taşımacılık süreçlerini basit hale getirir.

Owlery

Owlery

owlery.ai

Owlery, tedarik zinciri ekiplerinin daha hızlı ve güvenilir çalışmasını sağlayan, siparişten teslimata kadar özelleştirilebilir bir platformdur.

DrayNow

DrayNow

draynow.com

DrayNow, drayage ve intermodal yük taşımacılığını kolaylaştıran, gerçek zamanlı izleme ve iletişim imkanı sunan bir dijital platformdur.

Enqlare

Enqlare

enqlare.com

Enqlare, kargo yük yönetimi süreçlerini bulut tabanlı yazılım ile optimize ederek riskleri azaltan ve verileri kâra dönüştüren bir uygulamadır.

Beebolt

Beebolt

beebolt.com

Beebolt, tedarik zinciri yönetimi için merkezi bir platformdur. İşletmelerin küresel ticaret süreçlerinde şeffaflık ve verimlilik sağlar.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.

Ofload

Ofload

ofload.com.au

Ofload uygulaması, yurtiçi nakliye hareketleri için uçtan uca tedarik zinciri partneridir. Yenilikçi nakliye çözümleri sunar.

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