cargo.one

cargo.one

Cargo.one, nakliye şirketlerini havayolları ve diğer nakliye acenteleriyle tek bir platformda buluşturarak, gönderileri saatler yerine dakikalar içinde teklif etmelerine ve daha fazla iş kazanmalarına olanak tanır. Kargo.one ile nakliye acenteleri, 100'den fazla havayolunun hava kargo ücretlerini anında karşılaştırabilir, herhangi bir incoterm için dünya çapındaki güvenilir acentelerden kalkış veya varış ücretlerini alabilir ve müşterileri için kolayca profesyonel teklifler oluşturabilir. Bir gönderi kazanıldığında, Cargo.one kullanıcıları tek tıklamayla kolayca rezervasyon yapabilir ve kapasiteyi ve fiyatları hemen güvence altına alabilirler. Ürün grubumuz aynı zamanda, nakliyecilerin satış fiyatlarını ortaklarına sunmalarına ve yeni işler kazanmalarına olanak tanıyan bir dijital Vitrin, tekliflerin neden kazanıldığını veya kaybedildiğini anlamak için kullanıma hazır analitikleri, operasyonları kolaylaştırmak için TMS entegrasyon yöntemlerini, ve kurumsal nakliye şirketlerinin dijital dönüşümlerini hızlandırmaya yönelik özel çözümler. Küresel ilk 20 şirketten 19'u ve binlerce küçük ve orta ölçekli işletme dahil olmak üzere 20.000'den fazla nakliye komisyoncusu, hava kargosu için fiyat teklifi vermek ve rezervasyon yaptırmak için Cargo.one'u seçiyor. Platformun kullanım kolaylığı, güvenilir oran verileri ve birinci sınıf müşteri hizmetleri, yıllar içinde geniş çapta güven kazandı ve birçok ödül kazandı. Bunlar arasında 2023 'Uluslararası BT Sistemleri Sağlayıcısı' Ödülü, 2023 Payload Asia Ödülleri'nde 'Yılın Kargo Rezervasyon Platformu' ve Dünya Hava Kargo Ödülleri 2022 ve 2021'de 'hava kargo endüstrisi için Bilgi Teknolojisi' yer alıyor. Cargo.one gönderilerin kazanıldığı yerdir. Bugün ücretsiz olarak başlayın.