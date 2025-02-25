Yük Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

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Yük yönetimi yazılımı, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun taşıma seçeneklerini seçmelerine yardımcı olur. Kendi filosuna sahip olmayan ve nakliye hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yapması gereken işletmeler için özellikle değerlidir. Bu yazılım, şirketlerin çeşitli taşıyıcılar ve hizmetleri hakkında bilgi toplamasına, seçeneklerini değerlendirmesine ve ulaşım ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmesine yardımcı olur. Malların müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlamakla görevli lojistik ve tedarik zinciri profesyonelleri tarafından yaygın olarak kullanılır. Nakliye yönetimi yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak veya kapsamlı bir tedarik zinciri paketinin veya nakliye yönetimi sisteminin bir parçası olarak sunulabilir. Sevkiyat yazılımı, tersane yönetim sistemleri ve tedarik zinciri planlama çözümleri gibi diğer lojistik araçlarla entegrasyon da gerekli olabilir.
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Zencargo
zencargo.com
Zencargo dijital bir nakliye komisyoncusu ve lojistik sağlayıcısıdır. Platformumuz, müşterilerin uluslararası yüklerini ayırtmasına, yönetmesine ve takip etmesine, ayrıca işletmelerinin gelişmesine yardımcı olacak akıllı tedarik zinciri kararlarını yönlendirmek için analitiği kullanmasına olanak tanır.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo, taşımacılık ve lojistik sektörü için özel olarak tasarlanmış, önde gelen AI odaklı FMS'dir (Yük Yönetim Sistemi). SpotGo ile nakliye komisyoncuları ve taşıma yöneticileri, çeşitli yük borsalarında yük yayınlamayı veya kendi TMS sistemlerine giren otomatik siparişleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tasarlanmış güçlü bir araca erişebilir. Yapay zeka destekli çözümlerin kullanılmasıyla kullanıcılar verimlilikte önemli bir artış elde ederek geleneksel yöntemlere göre %30-35 daha hızlı ve daha etkili çalışabiliyorlar. SpotGo şu 3 soruna odaklanıyor: 1. Aslında, yük borsalarında yüklerin %90'ından fazlası manuel olarak yönetiliyor. 2. Şirket içerisinde navlun taleplerinin toplanması ve dağıtımına yönelik basit ve özel çözümler yok 3. Piyasadaki SPOT navlun siparişlerinin %90'ından fazlası yönetim sistemlerine manuel olarak giriliyor.
SeaRates
searates.com
SeaRates.com 2005 yılında kuruldu ve müşterilerin birkaç kolay adımda dünya çapında kargo taşımasına olanak tanıyan dijital bir platformdur. SeaRates, 2020 yılında DP World ailesinin bir parçası oldu. Birlikte kargo hareket sürecini dijitalleştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyoruz. Tedarik zincirlerinin görünürlüğünü ve öngörülebilirliğini artırırken müşterilerimizin daha verimli olmalarına yardımcı oluyoruz. Dijital teknolojiler aracılığıyla daha akıllı ticarete olanak sağlıyoruz. SeaRates.com, konteyner nakliyesi ve kargo konsolidasyonundan büyük gemi yüklerine kadar çok çeşitli teslimat seçenekleri sunmaktadır. Dünyanın önde gelen lojistik sağlayıcılarından, nakliye hatlarından ve diğer satıcılardan dünyanın her yerindeki varış noktalarına navlun fiyatları sunuyoruz.
Cargoson
cargoson.com
Göndericiler için yük yönetimi yazılımı - SAAS. Günlük olarak birçok operatörle kolayca çalışabilmeniz için ihtiyacınız olan tek araç. Gönderilerinizi farklı taşıyıcı portallardan veya e-postalardan takip etmenize gerek yok. Tüm ulaşım bilgileri, fiyat sayfaları, fiyat karşılaştırmalı geçiş süreleri, CO2 emisyon hesaplaması, takip, ilgili belgeler, istatistikler ve bildirimler tek bir bulut tabanlı akıllı yazılımda (web ve mobil uygulama). Tak ve çalıştır operatör entegrasyonları - Çalışmak istediğiniz tüm mevcut operatörlerinize sahip olabilir ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza göre daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt, işletmelerin küresel ticaret karmaşıklıklarını ustaca yönlendirmesine olanak tanıyan, hem çeviklik hem de hassasiyet sağlayan, eşsiz şeffaflık ve verimlilik sağlayan birleşik, merkezi bir merkez sunan bir tedarik zinciri platformudur.
Cargofive
cargofive.com
Denizcilik navlun oranları hakkında tam görünürlük, kargo konteynerlerini canlı olarak takip etme ve takip etme, teklif oluşturma ve daha fazlasını sağlayan Fiyat Yönetim Platformu.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare, toplu yük iş akışlarını yönetmenin modern yoludur. Verileri kara dönüştüren bulut tabanlı yazılımımızı kullanarak riski azaltın ve öngörüler elde edin.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath, 3PL veya yük komisyonculuğunuzun tüm ağınızda uçtan uca yük görünürlüğü, işbirliği ve otomasyona yönelik tek merkezi TMS platformudur. 1 | Müşteri Portalı ve Nakliye Ağı Göndericilere self-servis çevrimiçi rezervasyon, canlı takip ve izleme olanağı sunarken, taşıyıcılara otomatik taşıyıcı katılımının gücünü ve izleme ve yakalanan PoD'lar için güçlü sürücü mobil uygulamasını sağlar. 2 | Gerçek Zamanlı Takip ve İzleme Görünürlüğü FreightPath'in güçlü takip ve izleme çözümüyle müşterilerinize, yüklerine ilişkin 7/24 self-servis görünürlük kazandırın. Herhangi bir gizli ücret veya gönderi başına maliyet olmaksızın gerçek anlamda sınırsız hizmeti deneyimleyin. 3 | 2 Dakikadan Kısa Sürede Gönderim FreightPath'in gönderim yazılımı karmaşık işleri basitleştirerek, otomasyon ve entegrasyon sayesinde ekibinizin karmaşık çok duraklı gönderileri daha hızlı ayırtmasına ve göndermesine olanak tanır. 4 | Dijital Evrak İşi Otomasyonu 3PL veya nakliye komisyonculuğunuz, her hafta yüzlerce saat tasarruf etmek için FreightPath'in dijital konşimento ve fiyat onaylarından, otomatik faturalandırmadan ve tarama, yükleme veya e-İmza yoluyla yakalanan PoD'lardan yararlanabilir.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo® by Freightos, taşıyıcıları ve nakliyecileri birbirine bağlayan lider bir küresel yük platformudur. Özellikle, en büyük yirmi küresel nakliye komisyoncusu ve yüzlerce havayolu, okyanus gemisi ve kamyon taşıma şirketi de dahil olmak üzere binlerce nakliye komisyoncusu arasında basit ve etkili nakliye fiyatlandırması ve rezervasyon yapılmasına olanak tanıyan en büyük hava kargo e-Kitap platformudur. Platformdaki havayolları küresel hava kargo kapasitesinin üçte birinden fazlasını temsil ediyor. WebCargo ayrıca nakliyecilere dijital navlun yönetimini, fiyat teklifini ve çevrimiçi satışları kolaylaştıracak bir hizmet olarak yazılım sunuyor.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk, satın al butonunun™ arkasındaki dünyayı otomatikleştirmeye ve iyileştirmeye ve işletmelere dünyanın en büyük şirketleri tarafından kullanılan aynı araçlara ve verimliliklere erişim sağlamaya odaklanıyor. ShipHawk, ERP kullanan yüksek hacimli perakende, toptan satış ve e-Ticaret şirketleriyle çalışır. ShipHawk, depo ve sipariş karşılama çözümlerinden çok daha fazlasını sunar. Operasyonlarınızı ve sonuçlarınızı önemli ölçüde iyileştirmek için yetenekli endüstri uzmanlığı sunuyoruz. Bunu, işinizi anlayarak ve zamandan tasarruf edebilecek, maliyetleri azaltabilecek ve iş gücü karmaşıklığını iyileştirebilecek pratik otomasyon ve verimlilikler sunarak yapıyoruz.
DrayNow
draynow.com
Yükün artık taşıyıcılara ihtiyacı var. Taşıyıcıların artık yüke ihtiyacı var. Günümüzün hızlı tempolu intermodal pazarını karşılayan, sektörün ilk yük eşleştirme platformu olan DrayNow'a girin. DrayNow, intermodal yük ve taşıyıcıları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ilk gerçek zamanlı pazar yeridir. DrayNow fırsat sunuyor.
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub, süreçleri dijitalleştirerek, gerçek zamanlı bilgiler sunarak ve müşterilerine şeffaflık sunarak uluslararası yük taşımacılığında devrim yaratıyor.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse, nakliye sektörüne yönelik bir yazılım çözümüdür. Nakliye şirketlerinin işlerini uçtan uca yönetmelerine ve aynı zamanda sağlam iş avantajları sunmalarına olanak tanır.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck, karayolu taşımacılığı deneyimini hem kamyoncular hem de gönderi gönderen şirketler için sorunsuz ve verimli hale getirecek teknolojiler geliştirmek amacıyla kuruldu.
OpenTug
opentug.com
OpenTug, yükleri ülke çapındaki mavnalara ve terminallere bağlamak için oluşturulmuş bir dijital nakliye ağıdır. Platform, nakliyatçıların ABD su yollarında sürdürülebilir nakliye yaparak paradan tasarruf etmesini kolaylaştırırken, operatörler için satışları da kolaylaştırıyor. OpenTug, mavna, denizcilik ve terminal operatörleri için rezervasyon, planlama ve müşteri yönetimini mümkün kılan markalı bir paket sunar.
Owlery
owlery.ai
Owlery, tedarik zinciri ekiplerinin daha hızlı, daha fazla güvenilirlikle ve OTIF'yi yüksek tutarken COGS'yi azaltma gücüyle çalışmasını sağlar. Hızlı hareket eden markalar tarafından güvenilen ve sevilen Owlery, eksiksiz bir Tedarik Zinciri Platformudur; ücretsiz satıcı entegrasyonları ve siparişten teslim almaya kadar her şey için kolay yapılandırmalarla, tedarik zinciriniz için bütçenizi zorlamayan, özel olarak oluşturulmuş bir his elde edersiniz.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager, kiracıların, komisyoncuların ve üreticilerin maliyeti, riski ve karmaşıklığı azaltmalarına yardımcı olan uçtan uca toplu nakliye operasyonları yönetim platformudur. Koch Industries, GE, Equinor, OMV, Suzano ve Gyxis gibi müşteriler ve 180'den fazla şirket, operasyonlarını iç ve dış paydaşlarla birleşik bir ortamda işbirliği içinde yönetiyor; Voyager, denizcilik operasyonlarını ve kuruluşlar arasındaki veri akışlarını kolaylaştırıyor, manuel süreçleri otomatikleştiriyor ve gerçek -zaman içgörüleri.
Ofload
ofload.com.au
Yurt içi yük hareketleri için uçtan uca tedarik zinciri ortağı. Yenilikçi nakliye çözümleri sunmak
Truckstop
truckstop.com
Güvenebileceğiniz nakliye ortaklarına bağlanın, her yükü kârlılığa göre fiyatlandırın ve işinizi daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenle yapın. Truckstop olarak, yük tablomuzdan başlayıp daha da ötesine geçerek size karlı bir nakliye işini yürütmenize, büyütmenize ve korumanıza yardımcı olacak yenilikçi çözümler sunarak güvenebileceğiniz bir ağ oluşturmaya kendimizi adadık. Güvenliğiniz söz konusu olduğunda, sahtekarlığı işletmenizden uzak tutmaya yardımcı olacak gelişmiş özelliklere sahip araçlara yatırım yaparak ekstra yol kat ediyoruz. Kötü aktörlerin ve onların giderek daha karmaşık hale gelen taktiklerinin bir adım önünde kalmak için her fırsatta çabalıyoruz, böylece nakliye yaşam döngüsü boyunca daha iyi korunursunuz. İster yeni başlıyor olun ister deneyimli bir profesyonel olun, ihtiyaçlarınızı karşılayan plan için yükleme panosu seçeneklerimize bakın. Kullanımı kolay çözümlerimiz, arka ofis organizasyonu ve defter tutma, risk azaltma ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizi her yönüyle basitleştirmenize yardımcı olur ve tümü zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Shiprocket
shiprocket.in
En iyi e-Ticaret lojistik ve nakliye yazılımı çözümlerinden biri. Ürünlerinizi zamanında teslim etmek için 24.000'den fazla COD Hizmeti ve Hindistan'da Birden Fazla Kurye Ortağını Kullanın. Gönderim Sınırı Yok.
Forto
forto.com
Tedarik zinciri operasyonlarınızı geliştiren ileri görüşlü teknolojiyle güçlendirilmiş nakliye ve dijital lojistik hizmetleri.
Emerge
emergemarket.com
Emerge, nakliyecilerin ve taşıyıcıların doğrudan etkileşime girmesine olanak tanıyan benzersiz bir pazar oluşturması ve tüm sürecin görünürlüğü ile spot ve sözleşmeli nakliye için mümkün olan en etkili kararları almalarına olanak sağlaması açısından diğer nakliye tedarik teknolojilerinden farklıdır. Emerge platformu, taraflar arasında uzun süreli, anlamlı ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi teşvik ederken, satın alma süreçlerini basitleştirmek için en iyi araçları sağlar.
uShip
uship.com
uShip, sizi gönderiniz için rekabet eden taşıyıcılar ağımıza bağlayarak motosiklet, tekne ve diğer büyük eşyaların nakliyesini hızlı ve uygun fiyatlı hale getirir.
GoRamp
goramp.com
Dijital ve Basit Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılım Çözümleri. GoRamp'ın kapsamlı yazılım çözümleri, dijital yeniliği benzersiz basitlikle birleştirerek lojistik, depo ve saha yönetimini yeniden tanımlıyor. Tedarik zincirinin tamamında yeni lojistik verimliliği standardını deneyimleyin.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon taşımacılık ve lojistiği yaşıyor, nefes alıyor ve hayal ediyor. Taşımacılık Yönetim Platformumuz, dünyadaki en deneyimli gönderici, nakliyeci, nakliyeci, perakendeci ve yük alıcı ağına güç vermektedir. Uygulama Merkezlerimiz sayesinde, tedarikten uzlaşmaya kadar uçtan uca nakliye yönetimi süreçlerinizi ve aradaki her şeyi dijitalleştirebilirsiniz. 1.300'den fazla bağlantılı gönderici, 145.000'den fazla nakliyeci ve 100'den fazla perakendeciden oluşan en kapsamlı lojistik ağına katılın.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, kamyon şirketlerine yönelik bir ERP yazılımıdır. Rose Rocket, binlerce kamyon ve lojistik şirketinin (komisyoncular, nakliyeciler ve nakliyatçılar) işlerini kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olan, en yüksek puan alan, ödüllü, hepsi bir arada Taşıma Yönetim Sistemidir (TMS). Rose Rocket, Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower ve daha binlercesinin geliri ve sipariş verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, müşterilerine en iyi fiyatları almak, sorunsuz teslimat yapmak ve ELD takibini en üst düzeye çıkarmak için tercih ettiği Taşımacılık Yönetimi Yazılımıdır (TMS) ve görünürlüğü takip edin, nakde dönüş süresini en aza indirin ve mevcut iş akışı entegrasyonlarıyla güvenli bir şekilde entegre olun.
Convoy
convoy.com
Taşımacılığı daha verimli hale getirmek, göndericilerin maliyetlerini azaltmak, taşıyıcıların kazançlarını artırmak ve gezegenimizdeki karbon emisyonlarını ortadan kaldırmak için teknolojiyi kullanıyoruz.
Cargobase
cargobase.com
2013 yılında kurulan Cargobase, misyonu herkes için lojistiği basitleştirmek olan küresel bir lojistik yazılım şirketidir. Çözüm: "Çalışan Lojistik Yazılımı". Cargobase, lojistik profesyonellerinin istediği şeyin özüne inen bir Taşıma Yönetim Sistemi (TMS) olan TMS lite'ı sunuyor: çeşitli tedarik zinciri akışlarını uçtan uca yönetme çok yönlülüğü ve ilk günden itibaren daha iyi kararlar alma görünürlüğü. TMS lite, 50 ülkede Otomotiv, Elektronik, Yarı İletken, Moda, Petrol ve Gaz, Havacılık ve Tarım sektörlerinde listelenen şirketler ve önde gelen kurumsal nakliyeciler tarafından kullanılmaktadır.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell'in TMS platformu, her büyüklükteki işletmenin nakliye operasyonlarını kolaylaştırmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan kapsamlı bir nakliye yönetimi çözümüdür. Shipwell'in TMS'si ile işletmeler, kamyon, demiryolu, hava ve deniz dahil tüm taşımacılık modlarını tek bir platformda yöneterek tedarik zincirlerinin birleşik bir görünümünü sağlayabilir. Shipwell'in TMS platformu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunar: Taşıyıcı yönetimi: Ücretlerine, kapasitelerine ve hizmet düzeylerine göre taşıyıcıları kapsamlı bir taşıyıcı ağı içinden kolayca yönetin ve seçin. Rota optimizasyonu: Maliyet, nakliye süresi ve teslimat gereksinimleri gibi çeşitli kriterlere göre nakliye rotalarını optimize edin. Gönderi görünürlüğü: Teslim alma aşamasından teslimat aşamasına kadar gönderilerinize ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edin ve gönderileri tüm ulaşım modlarında takip edin. Navlun denetimi ve ödeme: Navlun faturası denetimi ve ödeme sürecini otomatikleştirerek doğru faturalandırma sağlayın ve fazla ücretlendirme riskini azaltın. Raporlama ve analiz: Taşımacılık harcamalarını, taşıyıcı performansını ve diğer önemli ölçümleri izlemek için kapsamlı raporlama ve analizlere erişin. Shipwell'in TMS platformu da son derece özelleştirilebilir olup, işletmelerin platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına ve WMS ve ERP gibi mevcut sistemleriyle entegre olmasına olanak tanır. Shipwell'in TMS platformuyla işletmeler şunları yapabilir: Verimliliği artırın: Manuel süreçleri otomatikleştirin, hataları azaltın ve rotaları optimize ederek nakliye operasyonlarının daha hızlı ve daha verimli olmasını sağlayın. Maliyetleri azaltın: Taşıyıcı seçimini optimize edin, nakliye hatalarını azaltın ve nakliye denetimini ve ödemeyi otomatikleştirerek nakliye maliyetlerini azaltın. Görünürlüğü artırın: Tedarik zinciri üzerinde daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlayarak tüm taşıma modlarında tüm gönderiler için gerçek zamanlı görünürlük elde edin
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, paket, LTL, TL, okyanus ve uluslararası hava yoluyla gelen ve giden yük yönetimi de dahil olmak üzere tüm taşımacılık yönetimi için tek oturum açmayla lojistiği basitleştirir. FreightPOP, mevcut teknoloji yığınınıza (ERP, WMS, CRM) kusursuz entegrasyon sunar ve aylarca çalışmaya gerek kalmadan SİZİN mevcut iş akışlarınıza ve süreçlerinize göre yüksek düzeyde yapılandırılabilir. 300'den fazla taşıyıcıya, ERP'ye, WMS'ye ve fiyat pazarlarına bağlantı sayesinde en iyi fiyatları elde etmek ve nakliye süreçlerini optimize etmek kolaylıkla başarılabilir. Sınıfının en iyisi müşteri desteği; sohbet, e-posta ve telefon aracılığıyla sağlanır. Forever21, NewEgg, Toshiba gibi kullanıcılar ve dünyanın en büyük otomobil üreticileri tarafından güvenilmektedir.
Alvys
alvys.com
Alvys, taşıyıcılar, komisyoncular ve hibrit şirketler için verimlilikte devrim yaratmak üzere sektör uzmanları tarafından tasarlanan güçlü, bulut tabanlı bir Ulaşım Yönetim Sistemidir. Bu hepsi bir arada platform, yük ve sürücü yönetiminden dağıtım ve muhasebeye kadar her şeyi kolaylaştırır. Alvys, 100'den fazla kusursuz entegrasyonla (her aboneliğe dahildir), tüm sistemlerinizi tek bir sezgisel iş akışında birleştirerek parçalanmayı, hataları ve sürekli uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Temel Özellikler: - Kusursuz EDI bağlantısı - Otomatik e-Çeklerle tek tıklamayla muhasebe - Otomatik yük oluşturma - Gelişmiş sahtekarlığa karşı koruma ve güvenlik araçları - Kapsamlı analiz ve raporlama - Esnek sözleşmeler ve ücretsiz katılım Gerçek Kullanıcılardan Kanıtlanmış Sonuçlar: - Ortalama %22 yük hacmi artışı 4 ay içinde - Yük oluşturma süresi, yük başına 12 dakikadan fazla azaldı - Genel giderlerde yıllık 120.000 ABD dolarının üzerinde tasarruf - Sadece 1 haftada yeni çalışanlar işe alındı En son bulut teknolojisini, zahmetsiz EDI entegrasyonunu ve onlarca yıllık sektör uzmanlığını birleştirerek Alvys, operasyonlarını optimize etmek ve büyümeyi hızlandırmak için kamyon taşımacılığı şirketlerine birleşik, uygun maliyetli bir çözüm sunuyoruz. Ulaştırma yönetiminin geleceğini deneyimleyin. Ücretsiz Alvys demonuzu bugün Alvys.com'dan talep edin!
GoComet
gocomet.com
GoComet, küresel işletmeler için uçtan uca lojistiği otomatikleştiren Yapay Zeka Destekli bir Ulaşım Görünürlük Platformudur. Yapay zeka destekli bulut tabanlı ürün yelpazesiyle GoComet, depodan son alıcının kapısına kadar tek bir gönderide birden fazla modu kapsıyor. GoComet dört büyük lojistik sorununu çözüyor: navlun fiyatı alımında şeffaflık eksikliği, kargo hareketinde uçtan uca görünürlük eksikliği, parçalanmış iletişim ve fatura yanlışlıkları nedeniyle fazla ödemeler. 35 ülkede 230'dan fazla küresel markanın güvendiği GoComet'in müşterileri arasında Sun Pharma, Sapmer, Glenmark ve Unilever gibi önde gelen uluslararası şirketler yer alıyor. Port Congestion Tool ve Smart Schedule Tool gibi açık kaynaklı katılım uygulamalarına ücretsiz olarak erişilebilir ve canlı liman sıkışıklığı durumu, karşılaştırmalı navlun oranları ve taşıyıcı performansı sağlar. Genel merkezi Newark, New Jersey'de bulunan GoComet, Güneydoğu Asya, ABD ve Avrupa'nın çoğu bölgesinde varlığını sürdürüyor ve 2016'daki kuruluşundan bu yana dünya çapında birden fazla konumda çalışan 200'den fazla çalışanıyla hızla büyüdü.
cargo.one
cargo.one
Cargo.one, nakliye şirketlerini havayolları ve diğer nakliye acenteleriyle tek bir platformda buluşturarak, gönderileri saatler yerine dakikalar içinde teklif etmelerine ve daha fazla iş kazanmalarına olanak tanır. Kargo.one ile nakliye acenteleri, 100'den fazla havayolunun hava kargo ücretlerini anında karşılaştırabilir, herhangi bir incoterm için dünya çapındaki güvenilir acentelerden kalkış veya varış ücretlerini alabilir ve müşterileri için kolayca profesyonel teklifler oluşturabilir. Bir gönderi kazanıldığında, Cargo.one kullanıcıları tek tıklamayla kolayca rezervasyon yapabilir ve kapasiteyi ve fiyatları hemen güvence altına alabilirler. Ürün grubumuz aynı zamanda, nakliyecilerin satış fiyatlarını ortaklarına sunmalarına ve yeni işler kazanmalarına olanak tanıyan bir dijital Vitrin, tekliflerin neden kazanıldığını veya kaybedildiğini anlamak için kullanıma hazır analitikleri, operasyonları kolaylaştırmak için TMS entegrasyon yöntemlerini, ve kurumsal nakliye şirketlerinin dijital dönüşümlerini hızlandırmaya yönelik özel çözümler. Küresel ilk 20 şirketten 19'u ve binlerce küçük ve orta ölçekli işletme dahil olmak üzere 20.000'den fazla nakliye komisyoncusu, hava kargosu için fiyat teklifi vermek ve rezervasyon yaptırmak için Cargo.one'u seçiyor. Platformun kullanım kolaylığı, güvenilir oran verileri ve birinci sınıf müşteri hizmetleri, yıllar içinde geniş çapta güven kazandı ve birçok ödül kazandı. Bunlar arasında 2023 'Uluslararası BT Sistemleri Sağlayıcısı' Ödülü, 2023 Payload Asia Ödülleri'nde 'Yılın Kargo Rezervasyon Platformu' ve Dünya Hava Kargo Ödülleri 2022 ve 2021'de 'hava kargo endüstrisi için Bilgi Teknolojisi' yer alıyor. Cargo.one gönderilerin kazanıldığı yerdir. Bugün ücretsiz olarak başlayın.
Bridge LCS
lcsbridge.com
GCC ülkelerindeki (Körfez Bölgesi) tüm lojistik endüstrileri için eksiksiz çözüm. Lojistik işletmelerini yönetmeye ve kontrol etmeye yardımcı olun. Bridge LCS yazılımı, nakliye komisyoncularının, gümrük işlemlerinin ve nakliyecilerin kargo lojistik süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş SAAS çözümüdür.
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