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Yük Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hollanda
Yük yönetimi yazılımı, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun taşıma seçeneklerini seçmelerine yardımcı olur. Kendi filosuna sahip olmayan ve nakliye hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yapması gereken işletmeler için özellikle değerlidir. Bu yazılım, şirketlerin çeşitli taşıyıcılar ve hizmetleri hakkında bilgi toplamasına, seçeneklerini değerlendirmesine ve ulaşım ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmesine yardımcı olur. Malların müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlamakla görevli lojistik ve tedarik zinciri profesyonelleri tarafından yaygın olarak kullanılır. Nakliye yönetimi yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak veya kapsamlı bir tedarik zinciri paketinin veya nakliye yönetimi sisteminin bir parçası olarak sunulabilir. Sevkiyat yazılımı, tersane yönetim sistemleri ve tedarik zinciri planlama çözümleri gibi diğer lojistik araçlarla entegrasyon da gerekli olabilir.
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Truckstop
truckstop.com
Güvenebileceğiniz nakliye ortaklarına bağlanın, her yükü kârlılığa göre fiyatlandırın ve işinizi daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenle yapın. Truckstop olarak, yük tablomuzdan başlayıp daha da ötesine geçerek size karlı bir nakliye işini yürütmenize, büyütmenize ve korumanıza yardımcı olacak...
Shiprocket
shiprocket.in
En iyi e-Ticaret lojistik ve nakliye yazılımı çözümlerinden biri. Ürünlerinizi zamanında teslim etmek için 24.000'den fazla COD Hizmeti ve Hindistan'da Birden Fazla Kurye Ortağını Kullanın. Gönderim Sınırı Yok.
Convoy
convoy.com
Taşımacılığı daha verimli hale getirmek, göndericilerin maliyetlerini azaltmak, taşıyıcıların kazançlarını artırmak ve gezegenimizdeki karbon emisyonlarını ortadan kaldırmak için teknolojiyi kullanıyoruz.
GoComet
gocomet.com
GoComet, küresel işletmeler için uçtan uca lojistiği otomatikleştiren Yapay Zeka Destekli bir Ulaşım Görünürlük Platformudur. Yapay zeka destekli bulut tabanlı ürün yelpazesiyle GoComet, depodan son alıcının kapısına kadar tek bir gönderide birden fazla modu kapsıyor. GoComet dört büyük lojistik sor...
SeaRates
searates.com
SeaRates.com 2005 yılında kuruldu ve müşterilerin birkaç kolay adımda dünya çapında kargo taşımasına olanak tanıyan dijital bir platformdur. SeaRates, 2020 yılında DP World ailesinin bir parçası oldu. Birlikte kargo hareket sürecini dijitalleştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyoruz. Tedarik zincirle...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon taşımacılık ve lojistiği yaşıyor, nefes alıyor ve hayal ediyor. Taşımacılık Yönetim Platformumuz, dünyadaki en deneyimli gönderici, nakliyeci, nakliyeci, perakendeci ve yük alıcı ağına güç vermektedir. Uygulama Merkezlerimiz sayesinde, tedarikten uzlaşmaya kadar uçtan uca nakliye yönetim...
uShip
uship.com
uShip, sizi gönderiniz için rekabet eden taşıyıcılar ağımıza bağlayarak motosiklet, tekne ve diğer büyük eşyaların nakliyesini hızlı ve uygun fiyatlı hale getirir.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath, 3PL veya yük komisyonculuğunuzun tüm ağınızda uçtan uca yük görünürlüğü, işbirliği ve otomasyona yönelik tek merkezi TMS platformudur. 1 | Müşteri Portalı ve Nakliye Ağı Göndericilere self-servis çevrimiçi rezervasyon, canlı takip ve izleme olanağı sunarken, taşıyıcılara otomatik taşıyı...
GoRamp
goramp.com
Dijital ve Basit Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılım Çözümleri. GoRamp'ın kapsamlı yazılım çözümleri, dijital yeniliği benzersiz basitlikle birleştirerek lojistik, depo ve saha yönetimini yeniden tanımlıyor. Tedarik zincirinin tamamında yeni lojistik verimliliği standardını deneyimleyin.
Forto
forto.com
Tedarik zinciri operasyonlarınızı geliştiren ileri görüşlü teknolojiyle güçlendirilmiş nakliye ve dijital lojistik hizmetleri.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck, karayolu taşımacılığı deneyimini hem kamyoncular hem de gönderi gönderen şirketler için sorunsuz ve verimli hale getirecek teknolojiler geliştirmek amacıyla kuruldu.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo® by Freightos, taşıyıcıları ve nakliyecileri birbirine bağlayan lider bir küresel yük platformudur. Özellikle, en büyük yirmi küresel nakliye komisyoncusu ve yüzlerce havayolu, okyanus gemisi ve kamyon taşıma şirketi de dahil olmak üzere binlerce nakliye komisyoncusu arasında basit ve etkil...
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, kamyon şirketlerine yönelik bir ERP yazılımıdır. Rose Rocket, binlerce kamyon ve lojistik şirketinin (komisyoncular, nakliyeciler ve nakliyatçılar) işlerini kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olan, en yüksek puan alan, ödüllü, hepsi bir arada Taşıma Yönetim Sistemidir (...
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager, kiracıların, komisyoncuların ve üreticilerin maliyeti, riski ve karmaşıklığı azaltmalarına yardımcı olan uçtan uca toplu nakliye operasyonları yönetim platformudur. Koch Industries, GE, Equinor, OMV, Suzano ve Gyxis gibi müşteriler ve 180'den fazla şirket, operasyonlarını iç ve dış paydaşla...
OpenTug
opentug.com
OpenTug, yükleri ülke çapındaki mavnalara ve terminallere bağlamak için oluşturulmuş bir dijital nakliye ağıdır. Platform, nakliyatçıların ABD su yollarında sürdürülebilir nakliye yaparak paradan tasarruf etmesini kolaylaştırırken, operatörler için satışları da kolaylaştırıyor. OpenTug, mavna, deniz...
Logipulse
logipulse.com
Logipulse, nakliye sektörüne yönelik bir yazılım çözümüdür. Nakliye şirketlerinin işlerini uçtan uca yönetmelerine ve aynı zamanda sağlam iş avantajları sunmalarına olanak tanır.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo dijital bir nakliye komisyoncusu ve lojistik sağlayıcısıdır. Platformumuz, müşterilerin uluslararası yüklerini ayırtmasına, yönetmesine ve takip etmesine, ayrıca işletmelerinin gelişmesine yardımcı olacak akıllı tedarik zinciri kararlarını yönlendirmek için analitiği kullanmasına olanak tan...
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk, satın al butonunun™ arkasındaki dünyayı otomatikleştirmeye ve iyileştirmeye ve işletmelere dünyanın en büyük şirketleri tarafından kullanılan aynı araçlara ve verimliliklere erişim sağlamaya odaklanıyor. ShipHawk, ERP kullanan yüksek hacimli perakende, toptan satış ve e-Ticaret şirketleriy...
cargo.one
cargo.one
Cargo.one, nakliye şirketlerini havayolları ve diğer nakliye acenteleriyle tek bir platformda buluşturarak, gönderileri saatler yerine dakikalar içinde teklif etmelerine ve daha fazla iş kazanmalarına olanak tanır. Kargo.one ile nakliye acenteleri, 100'den fazla havayolunun hava kargo ücretlerini an...
Alvys
alvys.com
Alvys, taşıyıcılar, komisyoncular ve hibrit şirketler için verimlilikte devrim yaratmak üzere sektör uzmanları tarafından tasarlanan güçlü, bulut tabanlı bir Ulaşım Yönetim Sistemidir. Bu hepsi bir arada platform, yük ve sürücü yönetiminden dağıtım ve muhasebeye kadar her şeyi kolaylaştırır. Alvys, ...
Emerge
emergemarket.com
Emerge, nakliyecilerin ve taşıyıcıların doğrudan etkileşime girmesine olanak tanıyan benzersiz bir pazar oluşturması ve tüm sürecin görünürlüğü ile spot ve sözleşmeli nakliye için mümkün olan en etkili kararları almalarına olanak sağlaması açısından diğer nakliye tedarik teknolojilerinden farklıdır....
Owlery
owlery.ai
Owlery, tedarik zinciri ekiplerinin daha hızlı, daha fazla güvenilirlikle ve OTIF'yi yüksek tutarken COGS'yi azaltma gücüyle çalışmasını sağlar. Hızlı hareket eden markalar tarafından güvenilen ve sevilen Owlery, eksiksiz bir Tedarik Zinciri Platformudur; ücretsiz satıcı entegrasyonları ve siparişte...
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub, süreçleri dijitalleştirerek, gerçek zamanlı bilgiler sunarak ve müşterilerine şeffaflık sunarak uluslararası yük taşımacılığında devrim yaratıyor.
DrayNow
draynow.com
Yükün artık taşıyıcılara ihtiyacı var. Taşıyıcıların artık yüke ihtiyacı var. Günümüzün hızlı tempolu intermodal pazarını karşılayan, sektörün ilk yük eşleştirme platformu olan DrayNow'a girin. DrayNow, intermodal yük ve taşıyıcıları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ilk gerçek zamanlı pazar y...
Enqlare
enqlare.com
Enqlare, toplu yük iş akışlarını yönetmenin modern yoludur. Verileri kara dönüştüren bulut tabanlı yazılımımızı kullanarak riski azaltın ve öngörüler elde edin.
Cargofive
cargofive.com
Denizcilik navlun oranları hakkında tam görünürlük, kargo konteynerlerini canlı olarak takip etme ve takip etme, teklif oluşturma ve daha fazlasını sağlayan Fiyat Yönetim Platformu.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt, işletmelerin küresel ticaret karmaşıklıklarını ustaca yönlendirmesine olanak tanıyan, hem çeviklik hem de hassasiyet sağlayan, eşsiz şeffaflık ve verimlilik sağlayan birleşik, merkezi bir merkez sunan bir tedarik zinciri platformudur.
Cargoson
cargoson.com
Göndericiler için yük yönetimi yazılımı - SAAS. Günlük olarak birçok operatörle kolayca çalışabilmeniz için ihtiyacınız olan tek araç. Gönderilerinizi farklı taşıyıcı portallardan veya e-postalardan takip etmenize gerek yok. Tüm ulaşım bilgileri, fiyat sayfaları, fiyat karşılaştırmalı geçiş süreleri...
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo, taşımacılık ve lojistik sektörü için özel olarak tasarlanmış, önde gelen AI odaklı FMS'dir (Yük Yönetim Sistemi). SpotGo ile nakliye komisyoncuları ve taşıma yöneticileri, çeşitli yük borsalarında yük yayınlamayı veya kendi TMS sistemlerine giren otomatik siparişleri kolaylaştırmak ve hızlan...
Bridge LCS
lcsbridge.com
GCC ülkelerindeki (Körfez Bölgesi) tüm lojistik endüstrileri için eksiksiz çözüm. Lojistik işletmelerini yönetmeye ve kontrol etmeye yardımcı olun. Bridge LCS yazılımı, nakliye komisyoncularının, gümrük işlemlerinin ve nakliyecilerin kargo lojistik süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak için geliş...
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, paket, LTL, TL, okyanus ve uluslararası hava yoluyla gelen ve giden yük yönetimi de dahil olmak üzere tüm taşımacılık yönetimi için tek oturum açmayla lojistiği basitleştirir. FreightPOP, mevcut teknoloji yığınınıza (ERP, WMS, CRM) kusursuz entegrasyon sunar ve aylarca çalışmaya gerek ka...
Shipwell
shipwell.com
Shipwell'in TMS platformu, her büyüklükteki işletmenin nakliye operasyonlarını kolaylaştırmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan kapsamlı bir nakliye yönetimi çözümüdür. Shipwell'in TMS'si ile işletmeler, kamyon, demiryolu, hava ve deniz dahil tüm taşımacılık modlar...
Cargobase
cargobase.com
2013 yılında kurulan Cargobase, misyonu herkes için lojistiği basitleştirmek olan küresel bir lojistik yazılım şirketidir. Çözüm: "Çalışan Lojistik Yazılımı". Cargobase, lojistik profesyonellerinin istediği şeyin özüne inen bir Taşıma Yönetim Sistemi (TMS) olan TMS lite'ı sunuyor: çeşitli tedarik zi...
Ofload
ofload.com.au
Yurt içi yük hareketleri için uçtan uca tedarik zinciri ortağı. Yenilikçi nakliye çözümleri sunmak