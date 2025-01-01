Yük Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yük yönetimi yazılımı, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun taşıma seçeneklerini seçmelerine yardımcı olur. Kendi filosuna sahip olmayan ve nakliye hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yapması gereken işletmeler için özellikle değerlidir. Bu yazılım, şirketlerin çeşitli taşıyıcılar ve hizmetleri hakkında bilgi toplamasına, seçeneklerini değerlendirmesine ve ulaşım ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmesine yardımcı olur. Malların müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlamakla görevli lojistik ve tedarik zinciri profesyonelleri tarafından yaygın olarak kullanılır. Nakliye yönetimi yazılımı, bağımsız bir çözüm olarak veya kapsamlı bir tedarik zinciri paketinin veya nakliye yönetimi sisteminin bir parçası olarak sunulabilir. Sevkiyat yazılımı, tersane yönetim sistemleri ve tedarik zinciri planlama çözümleri gibi diğer lojistik araçlarla entegrasyon da gerekli olabilir.
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Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.
Truckstop
truckstop.com
TruckStop, taşıyıcılar ve brokerler için yük yönetimi, izleme ve güvenli iletişim sağlayan bir platformdur.
SeaRates
searates.com
Searates, yük taşımacılığını kolaylaştıran bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, taşıma oranlarını karşılaştırabilir, rezervasyon yapabilir ve kargo takibi yapabilir.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo, uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik yönetimi için dijital bir platformdur. Kullanıcılara yük takibi ve tedarik zinciri yönetimi imkanları sunar.
Convoy
convoy.com
Convoy uygulaması, taşıyıcıları nakliyecilerle bağlayan bir dijital yük ağıdır, lojistik süreçlerini basit hale getirir ve verimliliği artırır.
GoComet
gocomet.com
GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo, yük taşıyıcıları ve forwarder'lar arasında hava kargo rezervasyonlarını ve fiyatlandırmayı kolaylaştıran dijital bir platformdur.
Alvys
alvys.com
Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo, taşımacılık ve lojistik sektörüne yönelik, AI destekli bir yük yönetim sistemidir. Yüklerin hızla ve etkin bir şekilde yayınlanmasını sağlar.
uShip
uship.com
uShip, kullanıcıları kargo taşıyıcılarıyla bağlayarak büyük eşyaların hızlı ve uygun fiyatla taşınmasını sağlar.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath, nakliye görünürlüğü, işbirliği ve otomasyon sağlayan merkezi bir lojistik yönetim platformudur.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck, taşıyıcıları nakliyecilere bağlayan bir dijital platformdur. Yük yönetimi, gerçek zamanlı izleme ve operasyonel verimlilik sağlar.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson, yük yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Taşıyıcılarla çalışmayı kolaylaştırır ve tüm ulaşım bilgilerini tek bir yerde toplar.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager, toplu taşımacılık operasyonlarını yöneten bir platformdur. Kullanıcılar maliyetleri azaltarak, süreçleri otomatikleştirir ve gerçek zamanlı veriler sunar.
ShipHawk
shiphawk.com
Shiphawk, yüksek hacimli işletmelere nakliye süreçlerini otomatikleştirerek ve geliştiren bir tatmin yönetim çözümüdür. ERP sistemleriyle entegre çalışır.
Forto
forto.com
Forto, lojistik ve nakliye süreçlerini merkezi bir arayüzle yönetim sağlayan dijital bir platformdur. İzleme, güncellemeler ve özelleştirilebilir iş akışları sunar.
GoRamp
goramp.com
GoRamp, lojistik ve ulaşım süreçlerini gerçek zamanlı güncellemelerle yönetmeye yarayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Cargofive
cargofive.com
Cargofive, deniz nakliye oranlarını yönetmek, kargoyu gerçek zamanlı izlemek ve belgeler oluşturmak için tasarlanmış bir lojistik yönetim platformudur.
cargo.one
cargo.one
cargo.one, nakliyecilerin havayolu fiyatlarını hızlıca karşılaştırıp rezervasyon yapmalarını sağlayan bir platformdur.
OpenTug
opentug.com
OpenTug, yük taşımacılığını barge ve terminallerle entegre eden dijital bir deniz lojistik platformudur.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse, lojistik sektöründe nakliye sürecini yönetmek için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Operasyonları izleme, yönetme ve optimize etme imkanı sunar.
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub, uluslararası yük yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve belge yönetimi ile lojistik operasyonlarını optimize eder.
Bridge LCS
lcsbridge.com
Bridge LCS, GCC ülkelerindeki lojistik sektörleri için tasarlanmış bir yazılımdır. Nakliyecilere yük lojistiği yönetiminde yardımcı olur.
Emerge
emergemarket.com
Emerge, yük taşıyıcıları ile nakliyecilerin doğrudan etkileşim kurmasını sağlayan bir pazar yeri sunarak, taşımacılık süreçlerini basit hale getirir.
Owlery
owlery.ai
Owlery, tedarik zinciri ekiplerinin daha hızlı ve güvenilir çalışmasını sağlayan, siparişten teslimata kadar özelleştirilebilir bir platformdur.
DrayNow
draynow.com
DrayNow, drayage ve intermodal yük taşımacılığını kolaylaştıran, gerçek zamanlı izleme ve iletişim imkanı sunan bir dijital platformdur.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare, kargo yük yönetimi süreçlerini bulut tabanlı yazılım ile optimize ederek riskleri azaltan ve verileri kâra dönüştüren bir uygulamadır.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt, tedarik zinciri yönetimi için merkezi bir platformdur. İşletmelerin küresel ticaret süreçlerinde şeffaflık ve verimlilik sağlar.
Ofload
ofload.com.au
Ofload uygulaması, yurtiçi nakliye hareketleri için uçtan uca tedarik zinciri partneridir. Yenilikçi nakliye çözümleri sunar.
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