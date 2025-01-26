Yük Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri

Shipwell

shipwell.com

Shipwell'in TMS platformu, her büyüklükteki işletmenin nakliye operasyonlarını kolaylaştırmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan kapsamlı bir nakliye yönetimi çözümüdür. Shipwell'in TMS'si ile işletmeler, kamyon, demiryolu, hava ve deniz dahil tüm taşımacılık modlarını tek bir platformda yöneterek tedarik zincirlerinin birleşik bir görünümünü sağlayabilir. Shipwell'in TMS platformu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunar: Taşıyıcı yönetimi: Ücretlerine, kapasitelerine ve hizmet düzeylerine göre taşıyıcıları kapsamlı bir taşıyıcı ağı içinden kolayca yönetin ve seçin. Rota optimizasyonu: Maliyet, nakliye süresi ve teslimat gereksinimleri gibi çeşitli kriterlere göre nakliye rotalarını optimize edin. Gönderi görünürlüğü: Teslim alma aşamasından teslimat aşamasına kadar gönderilerinize ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edin ve gönderileri tüm ulaşım modlarında takip edin. Navlun denetimi ve ödeme: Navlun faturası denetimi ve ödeme sürecini otomatikleştirerek doğru faturalandırma sağlayın ve fazla ücretlendirme riskini azaltın. Raporlama ve analiz: Taşımacılık harcamalarını, taşıyıcı performansını ve diğer önemli ölçümleri izlemek için kapsamlı raporlama ve analizlere erişin. Shipwell'in TMS platformu da son derece özelleştirilebilir olup, işletmelerin platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına ve WMS ve ERP gibi mevcut sistemleriyle entegre olmasına olanak tanır. Shipwell'in TMS platformuyla işletmeler şunları yapabilir: Verimliliği artırın: Manuel süreçleri otomatikleştirin, hataları azaltın ve rotaları optimize ederek nakliye operasyonlarının daha hızlı ve daha verimli olmasını sağlayın. Maliyetleri azaltın: Taşıyıcı seçimini optimize edin, nakliye hatalarını azaltın ve nakliye denetimini ve ödemeyi otomatikleştirerek nakliye maliyetlerini azaltın. Görünürlüğü artırın: Tedarik zinciri üzerinde daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlayarak tüm taşıma modlarında tüm gönderiler için gerçek zamanlı görünürlük elde edin