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Freelancer Yönetim Sistemleri
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Freelancer Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar

Serbest çalışan yönetim sistemleri, işletmelerin serbest çalışan ve sözleşmeli işgücünü organize etmelerine yardımcı olur. Bu sistemler, serbest çalışanlar ile onları işe alan şirketler arasındaki ilişkinin işe alım, sözleşmeler, proje yönetimi ve ödemeler dahil tüm yönlerini ele alır. İşletmeler bu sistemleri kullanarak, geçici çalışanlarına ve onlara atanan görevlere ilişkin verileri takip edebilir ve dış kaynaklı projelerin etkin bir şekilde izlenmesine olanak tanır. Ek olarak, serbest çalışan yönetim sistemleri, tamamlanan çalışmaları için serbest çalışanlara ödeme yapma sürecini basitleştirir. Şirketler sıklıkla serbest çalışan yönetim sistemlerini, işverenlerin uygun serbest çalışanları bulmasına olanak tanıyan yetenek pazarları olan serbest çalışma platformlarıyla birlikte kullanır. Birden fazla serbest çalışanı çalıştıran herhangi bir işletme, bu sistemlerden yararlanabilir çünkü bu sistemler, sözleşmeli çalışanları yönetmeye yönelik manuel yöntemlerin yerini alır. Bu çözümler genellikle CRM ve muhasebe yazılımıyla entegre olur.

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Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation, IT saha hizmetleri için şirketler ve bağımsız teknisyenleri bir araya getiren bir iş yönetimi platformudur.

Contra

Contra

contra.com

Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR, proje sahipleri, hizmet sağlayıcılar ve paydaşlar için proje yönetim sürecini basitleştiren bir araçtır. Proje aşamalarını şeffaf iletişimle yönetir.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry, şirketlerin ve freelancerların buluşmasını ve birlikte çalışmalarını kolaylaştırmak için Pazar yeri ve Serbest Çalışma Yönetim Sistemi sunar.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için projeleri, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları ve giderleri yönetmeye yardımcı bir iş yönetim yazılımıdır.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul, işletmelerin serbest çalışanlarla olan iş süreçlerini kolaylaştıran, fatura ve ödeme yönetimi gibi idari görevleri üstlenen bir uygulamadır.

Optymize

Optymize

optymize.io

Optymize, uzaktan geliştiricileri işe almanızı sağlar. İki haftalık risk almadan deneme süresiyle hızlıca ekibinizi büyütün.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.

Native Teams

Native Teams

nativeteams.com

Native Teams, işveren olarak istediğiniz yerde kolayca çalışan işe almanızı veya serbest çalışan olarak istihdam olmanızı sağlar.

Flextribe

Flextribe

flextribe.io

Flextribe, işletmelerin esnek iş gücünü tek bir platformdan yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir serbest çalışan yönetim sistemidir.

JobBliss

JobBliss

jobbliss.com

JobBliss, şirketlerin geçici iş gücünü yönetmelerini ve işbirliği yapmalarını sağlayan bir serbest çalışan ve yüklenici yönetim platformudur.

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