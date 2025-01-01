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Serbest çalışan yönetim sistemleri, işletmelerin serbest çalışan ve sözleşmeli işgücünü organize etmelerine yardımcı olur. Bu sistemler, serbest çalışanlar ile onları işe alan şirketler arasındaki ilişkinin işe alım, sözleşmeler, proje yönetimi ve ödemeler dahil tüm yönlerini ele alır. İşletmeler bu sistemleri kullanarak, geçici çalışanlarına ve onlara atanan görevlere ilişkin verileri takip edebilir ve dış kaynaklı projelerin etkin bir şekilde izlenmesine olanak tanır. Ek olarak, serbest çalışan yönetim sistemleri, tamamlanan çalışmaları için serbest çalışanlara ödeme yapma sürecini basitleştirir. Şirketler sıklıkla serbest çalışan yönetim sistemlerini, işverenlerin uygun serbest çalışanları bulmasına olanak tanıyan yetenek pazarları olan serbest çalışma platformlarıyla birlikte kullanır. Birden fazla serbest çalışanı çalıştıran herhangi bir işletme, bu sistemlerden yararlanabilir çünkü bu sistemler, sözleşmeli çalışanları yönetmeye yönelik manuel yöntemlerin yerini alır. Bu çözümler genellikle CRM ve muhasebe yazılımıyla entegre olur.
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Upwork
upwork.com
Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation, IT saha hizmetleri için şirketler ve bağımsız teknisyenleri bir araya getiren bir iş yönetimi platformudur.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR, proje sahipleri, hizmet sağlayıcılar ve paydaşlar için proje yönetim sürecini basitleştiren bir araçtır. Proje aşamalarını şeffaf iletişimle yönetir.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve freelancerların buluşmasını ve birlikte çalışmalarını kolaylaştırmak için Pazar yeri ve Serbest Çalışma Yönetim Sistemi sunar.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için projeleri, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları ve giderleri yönetmeye yardımcı bir iş yönetim yazılımıdır.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.
Oyster
oysterhr.com
Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlarla olan iş süreçlerini kolaylaştıran, fatura ve ödeme yönetimi gibi idari görevleri üstlenen bir uygulamadır.
Optymize
optymize.io
Optymize, uzaktan geliştiricileri işe almanızı sağlar. İki haftalık risk almadan deneme süresiyle hızlıca ekibinizi büyütün.
Xolo
xolo.io
Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.
Native Teams
nativeteams.com
Native Teams, işveren olarak istediğiniz yerde kolayca çalışan işe almanızı veya serbest çalışan olarak istihdam olmanızı sağlar.
Flextribe
flextribe.io
Flextribe, işletmelerin esnek iş gücünü tek bir platformdan yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir serbest çalışan yönetim sistemidir.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss, şirketlerin geçici iş gücünü yönetmelerini ve işbirliği yapmalarını sağlayan bir serbest çalışan ve yüklenici yönetim platformudur.
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