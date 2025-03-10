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Serbest çalışan yönetim sistemleri, işletmelerin serbest çalışan ve sözleşmeli işgücünü organize etmelerine yardımcı olur. Bu sistemler, serbest çalışanlar ile onları işe alan şirketler arasındaki ilişkinin işe alım, sözleşmeler, proje yönetimi ve ödemeler dahil tüm yönlerini ele alır. İşletmeler bu sistemleri kullanarak, geçici çalışanlarına ve onlara atanan görevlere ilişkin verileri takip edebilir ve dış kaynaklı projelerin etkin bir şekilde izlenmesine olanak tanır. Ek olarak, serbest çalışan yönetim sistemleri, tamamlanan çalışmaları için serbest çalışanlara ödeme yapma sürecini basitleştirir. Şirketler sıklıkla serbest çalışan yönetim sistemlerini, işverenlerin uygun serbest çalışanları bulmasına olanak tanıyan yetenek pazarları olan serbest çalışma platformlarıyla birlikte kullanır. Birden fazla serbest çalışanı çalıştıran herhangi bir işletme, bu sistemlerden yararlanabilir çünkü bu sistemler, sözleşmeli çalışanları yönetmeye yönelik manuel yöntemlerin yerini alır. Bu çözümler genellikle CRM ve muhasebe yazılımıyla entegre olur.
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Field Nation
fieldnation.com
Field Nation, IT saha hizmetleri için şirketler ve bağımsız teknisyenleri bir araya getiren bir iş yönetimi platformudur.
Flextribe
flextribe.io
Yazılımımız, işletmelerin esnek iş gücünü uçtan uca tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir serbest yönetim sistemidir. Sistemi sonuna kadar kullanmak, işletmelerin harici iş gücünü tanımlamasına, işe almasına, analiz etmesine, yönetmesine, ödeme yapmasına, derecelendirmesine ve işten çıkarmasına olanak tanır.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss, şirketlerin kendi koşullu iş gücünü oluşturmasına, yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir Serbest Çalışan ve Yüklenici Yönetim Platformudur. VMS'den daha kolay, görev yönetimi aracından daha işbirlikçi. JobBliss, şirketinizin yüklenicilerle ve serbest çalışanlarla 'ekip kurmasına' olanak tanır.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve serbest çalışanların birbirini bulma ve birlikte çalışma şeklini kolaylaştırmak için Pazar Yeri ve Serbest Çalışan Yönetim Sistemini (FMS) birleştirir.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.
Native Teams
nativeteams.com
Yerel ekipler platformu ile, herhangi bir yerde, işveren olarak herhangi bir yerde kolayca işe alabilir veya serbest çalışan olarak çalışıyorsanız istihdam edilen bir durum alabilirsiniz. Uluslararası EOR ve PEO hizmetlerimizi keşfedin ve tam uyumla uzaktan çalışmaya başlayın.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Xolo
xolo.io
Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Oyster
oysterhr.com
Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tanır. Ruul, özellikle dijital ekonomidekiler olmak üzere çeşitli işletmeler için çok uygundur. Şunlar için idealdir: - Etkin taşeronluk ve finansal yönetim çözümleri arayan yeni kurulan şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler). - Esnek yetenek yönetimi ve ödeme çözümlerine ihtiyaç duyan dijital ajanslar ve medya şirketleri. - Serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle düzenli olarak etkileşim kuran platformlar ve topluluklar. Dünya çapında 10.000'den fazla işletme ve 70.000 serbest çalışan, işlerini ve finansal ilişkilerini kusursuz ve uyumlu bir şekilde yönetmek için Ruul'a güveniyor.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.
Upwork
upwork.com
Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely, serbest çalışanların, serbest meslek sahiplerinin ve küçük işletmelerin işlerini yürütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir işletme yönetimi yazılımıdır. Projeleri, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları, gelirleri ve giderleri tek bir yerden yönetmek tek duraktır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Optymize
optymize.io
Gelişen Teknoloji Geliştiricilerini işe alın ve ekibinizi bir gecede ölçeklendirin. Optimize, uzaktan işe almanın ağır yükünü sizin için üstlenir. Hiçbir soru sorulmadan, garantili risksiz iki haftalık deneme süresiyle uzak geliştiricileri işe alın.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR, proje sahipleri, hizmet sağlayıcılar ve paydaşlar için proje yönetim sürecini basitleştiren bir araçtır. Proje aşamalarını şeffaf iletişimle yönetir.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
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